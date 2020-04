VOLKSWAGEN REANUDA PRODUCCIÓN DE ID3

Escucha la nota:



Durante las últimas semanas el mundo motor se ha visto envuelto en situaciones desafortunadas en cuanto al tiempo de producción, pues debido al reciente brote de Coronavirus que afecta al planeta, algunas de las marcas con mayor presencia alrededor del globo se vieron forzadas a cerrar sus instalaciones, sin embargo, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, así que ahora, las firmas comienzan a recuperar el tiempo perdido y anunciar la reincorporación a sus labores.

Una de estas firmas es la trasnacional Volkswagen, marca que recientemente ha comenzado a reubicar de forma gradual a sus empleados en la planta de Zwickau (Alemania), hecho que ha permitido la reactivación de la producción de uno de sus vehículos más importantes en la actualidad, el ID.3, aunque ha sido la misma marca quien aseguró que su prioridad en este momento no es el número de producción, sino, el bienestar de sus empleados.

“Todos tenemos una tarea histórica que cumplir. Esa tarea es proteger la salud de nuestros empleados y, al mismo tiempo, volver a encaminar el negocio de manera responsable”, “En Volkswagen, la salud tiene prioridad sobre la velocidad. Es por eso que la principal preocupación en este momento no es cuántos automóviles se pueden construir por día. Lo que es más importante es que el proceso de transformación de movilidad electrónica que ya está en marcha comienza a cobrar ritmo nuevamente hoy. El ID.3 es uno de los proyectos clave de vehículos para Volkswagen”, comentó Thomas Ulbrich, Miembro de la Junta de Marca de Volkswagen para E-Mobility y Presidente de la Junta Directiva de Volkswagen Sachsen.

Así mismo, la marca ha aclarado que en dicha planta serán producidas 50 unidades diarias de este modelo, lo que representa aproximadamente un tercio del volumen de producción que se tenía previsto antes de que comenzara la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, claro está que lo más importante para esta marca de origen alemán es la salud, por lo que afirma que se están implementando numerosas medidas adicionales para proteger la salud de su fuerza laboral, mientras que este reinicio de labores está orientado a la estabilización gradual de las cadenas de suministro internacionales.