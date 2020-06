VOLKSWAGEN ARTEON TENDRÁ VERSIÓN HÍBRIDA

Escucha la nota:



Bien dice el proverbio que no que hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y eso nos ha quedado más que claro el día de hoy, pues luego de varias semanas de una creciente expectativa, por fin ha sido presentada la actualización que Volkswagen ha hecho a sus más deseados productos, nos referimos por supuesto, al Arteon, que ahora, viene acompañado de la variante Arteon Shooting Brake y hasta la presentación de una versión R y a continuación te contaremos los pormenores.

De entrada, en el exterior de este vehículo forjado sobre la plataforma MQB nos encontramos con un claro aire deportivo, aspecto entregado de inmediato por sus bien definidas líneas que le brindan un aspecto firme y atrevido, mientras que dentro de él podemos toparnos con interesantes detalles, como bien lo es su espacio diseñado para las piernas de los ocupantes traseros, con nada menos que 1,016 mm, además del evidente espacio en el maletero que se remonta a 563 litros y 1,557 litros con los asientos traseros abatidos, situación que en caso de Shooting Brake se refiere a 656 litros que se elevan a 1,632 litros.

Además de ofrecer tecnología suficiente para la conectividad al incorporar el nuevo sistema de infoentretenimiento MIB3 con conexión inalámbrica y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, complementando con el sistema de audio Harman Kardon de 700 vatios e incrementa la comodidad a bordo con iluminación ambiental de 30 colores.

Aunque, la virtud más aclamada llega con la introducción de una versión Plug-in Hybrid, de la cual no se han revelado aún todos los detalles, pero se tiene conocimiento de una potencia superior a los 210 caballos y de acuerdo con la marca “Los conductores podrán cubrir sus distancias diarias de conducción con cero emisiones”.

De igual forma, llega Arteon R, cuya motorización se basa en un bloque de gasolina TSI 2.3 litros con 320 caballos de potencia y nada menos que 309 lb-pie de par acoplado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

Sin lugar a dudas, esta es una gran apuesta por parte de la marca e indudablemente, un gran regalo para todos los seguidores del modelo, aunque aún habrá que esperar para conocer más detalles sobre el equipamiento con el que se presentará y su fecha de llegada al mercado.