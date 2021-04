TODO LO QUE DEBES SABER ANTES DE LA DEVELACIÓN DE HYUNDAI SANTA CRUZ

Escucha la nota:



Como ya se ha hecho costumbre en los últimos meses, Hyundai está de vuelta para dar un nuevo golpe en la industria, esta vez con nada más y nada menos que su modelo Santa Cruz, del cual, recientemente fueron compartidas algunas imágenes a manera de teaser, mismas que realmente fueron muy sugerentes, al menos, en lo que refiere al exterior y esto es lo que podemos determinar antes de su presentación.

Tras haber hecho su aparición inicial en el Autoshow de Detroit hace algunos ayeres como un simple concepto, este modelo regresa más fuerte que nunca con un diseño de cabina doble y una peculiar estructura de pick up.

Realmente, las imágenes previas muestran una pick up pequeña que a decir verdad, no parece estar encaminada a cumplir con las demandas de lo que cualquiera podría esperar en el segmento, sino, a proporcionar un poco más de practicidad para sus ocupantes y con ello, una ligera mejora para la carga, sin embargo, hay que resaltar que simple vista, no muestra una batea de grandes dimensiones, cosa que no debemos olvidar, además, proyecta un frente que a decir verdad, refleja bastante el carácter del recientemente lanzado Tucson.

Si bien es cierto que, de momento los recursos para su aceptación o descalificación son aún demasiado escasos, pronto volveremos a tener noticias de este modelo de producción que será presentado este 15 de abril y saldrá de las líneas de producción de la planta de Montgomery, Alabama en el verano.