SUBARU FORESTER TOURING 2020; EL MAYOR EQUIPAMIENTO

Uno de los productos que mayor equipamiento posee es Subaru Forester, un producto que compite dentro del segmento de los SUV medianos. El cual podría llamar la atención de sus clientes una vez que se convive a diario con este.

Por medio de un Forester tour fue como se ha podido poner a prueba las capacidades tecnológicas que están enfocadas a la seguridad. La firma ha hecho énfasis en este punto, la seguridad.

La carretera es un buen punto para comenzar a conocer las bondades del auto, se manejó durante unas horas con destino a los puntos más distintivos de Puebla, en total, 262 kilómetros de recorrido. Incorpora una tracción All Wheel Drive, a la hora de una conducción sobre pavimento la respuesta es precisa en curva traduciéndose en seguridad, elimina las sensaciones de gravedad que es común en un auto de sus dimensiones, al contrario permite hacerlo más ágil.

La dirección transmite las sensaciones que suceden en la suspensión en contacto con el pavimento, no por esto deja de ser cómodo, sino que han restado suavidad para dar paso a una comunicación constante con el exterior.

El consumo promedio en carretera combinado con ciudad da un resultado en pruebas normales diarias de 13 kilómetros por litro. El motor no es pequeño dentro de los cuatro cilindros, estamos ante un 2.5 litros bóxer en combinación con una transmisión CVT de siete cambios simulados, han añadido paletas de cambios tras el volante que mejoran la sensación, a la hora de girar hasta las 7 mil revoluciones la misma transmisión interviene para hacer el cambio de velocidad.

Una situación de trafico se presentó en la entrada a la Ciudad de México, alrededor de una hora y media permitió utilizar el sistema Eye Sight, que son dos cámaras que en comunicación con sensores permiten tener un control adaptativo avanzado donde estos son capaces de leer los autos que van enfrente adaptando la velocidad de Forester, si el auto de adelante frena, esta lo hará, de igual forma si aumenta la velocidad, es preciso aclarar que se trata únicamente de un asistente en trafico que reduce el estrés de aceleración y frenado, en todo momento se tiene que continuar atendiendo lo que sucede alrededor pero además tomar el control del volante.

El asistente de colisión es un sistema que lanza una alerta en caso de que detecte que la velocidad es alta y se está muy cerca de otro vehículo, la alerta funciona para avisar al conductor de que podría tener un alcance, que reduzca su velocidad, si después de esta alerta no se tiende la situación, el sistema entrará por si solo deteniendo de manera intempestiva la unidad.

La estructura ha sido reforzada, adicional a lo que ya se ha ido marcando, incorpora seis bolsas de aire tipo cortina, frontales y de rodilla.

La compatibilidad con sistemas operativos IOS es intuitiva. Permite enlazar de manera eficaz el sistema brindando un amplio desglose de este en la pantalla de alta definición, adicional a esta en la parte posterior se ubica una de menor tamaño done es posible manipular a fondo observar parámetros como consumo de combustible, funcionamiento del sistema eye sight, temperatura, gasolina entre otros medidores a fin de brindar un mayor panorama del estado de conducción junto del auto.

A nivel del mar

El sur ha recibido el modelo, Yucatán, Campeche, Quintanaroo fueron lugares a nivel del mar donde demostró que no hay camino donde no se permita un paso constante. Para esta prueba se tuvo oportunidad de salir del pavimento para demostrar el sistema Symetrical All Wheel drive donde a un paso constante de 40 kilómetros por hora se avanzó sin situación de atascamiento. Permitió llegar hasta el punto B durante 5 minutos

Forester Touring incorpora una perilla en la consola central donde es posible cambiar el modo de manejo. Este pensado principalmente para situaciones en nieve pero que también funciona en tierra o lodo distribuyendo la potencia a la llanta que lo necesite.

En general hablamos de una opción que ofrece seguridad desde las versiones de entrada, seguridad que se ve reforzada por tecnología, he aquí un punto de superioridad ante la competencia.

Precio: $599,900.00 Touring

Precio: $549,900.00 Sport

Precio: $475,900.00 Premium