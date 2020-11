SE APROXIMA LA LLEGADA DE LINCOLN NAUTILUS 2021

Escucha la nota:



Un modelo del que ya se veía venir una próxima actualización es sin lugar a dudas el Nautilus de Lincoln y ahora, finalmente ha llegado el momento de anunciar la novedad de este vehículo que en si bien, por fuera no recibe cambios mayores, por dentro se pone en equilibrio gracias a las novedades que incorpora.

En el exterior, el nuevo Lincoln Nautilus portará un diseño frontal más cuidado y refinado y será cubierto por alguno de los colores de la gama, es decir, mocha, Blanco, Cobalto, Cereza, Perla, Plata, Tinto, Obsidiana, Grafito, Esmeralda y Capri, además, está la versión 2.7L AWD que ofrecerá el paquete monocromático opcional en los colores Obsidiana y Grafito.

Por dentro el nivel de refinamiento se ve altamente diferenciado gracias a la integración de los dos nuevos colores interiores, Arena y Negro/avellana que cuenta con detalles en los asientos, puertas y descansabrazos, así como en el panel de instrumentos horizontal, acompañado por acabados de madera real y detalles cromados brillantes.

Aumentando también el grado tecnológico que este modelo implementa para comodidad de sus ocupantes, ahora llega a él, el sistema de infotainment SYCN 4 que ofrece interesantes cualidades a través de una pantalla central de 13.2 pulgadas, de hecho, la más grande disponible en toda la marca con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay y además, cuenta con la integración del sistema Piano Key Shifter de cambio de velocidades tipo piano.

En cuanto a la propulsión que refiere a este modelo, nos encontramos con un motor cuatro cilindros turbocargado de 2.0 litros con nada menos que 250 caballos de fuerza y 280 lb-pie de torque o un V6 Twin-Turbo de 2.7 litros que entrega la totalidad de 335 Hp y 380 lb-pie de par máximo, cabe mencionar que ambos motores cuentan con el sistema Auto Start-Stop y una transmisión de 8 velocidades.

La seguridad a bordo estará apoyada por Lincoln Co-Pilot360 Plus que cuenta con cámara de 360 grados con lavador trasero, asistencia Pre-Colisión frontal con detección de peatones, control de crucero adaptativo con tecnología Stop & Go y ajuste de carril, sistema de información de punto ciego y alerta de tráfico transversal, luces altas de encendido y apagado automático, sistema de mitigación de colisión con sensor y alerta de distancia, sistema de dirección de volante anti colisión, asistencia de frenado de emergencia, asistencia automatizada de estacionamiento Plus y sistema de frenado post colisión.

La nueva Nautilus continuará su producción en Oakville, Ontario y llegará a las boutiques Lincoln durante el primer cuarto del próximo año.