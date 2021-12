NISSAN SE PREPARA PARA EL FUTURO CON UN NUEVO EJÉRCITO DE CONCEPTOS

Para nada resulta sorpresivo el hecho de que Nissan esté dejándose el alma en crear nuevos vehículos que no sólo logren cumplir con las necesidades del mercado, sino que también contribuyan a solventar los requerimientos ambientales y ahora lo ha plasmado en un nuevo ejército de conceptos que dan mucho de qué hablar por sus especificaciones, incluso, ambiciona la llegada de varios vehículos de este tipo para los próximos años.

La visión Nissan Ambition 2030 ha sido el pilar de esta innovación para impulsar la movilidad ante las necesidades críticas del medio ambiente y los primeros representantes de la misma son los conceptos Chill-Out, Max-Out, Surf-Out y Hang-Out y aquí te dejamos las características principales de cada uno de ellos.

El primero de estos conceptos es la estrella del grupo y se caracteriza por ser un crossover que se ha montado sobre la plataforma CMF-EV con un claro aspecto futurista, tecnologías de seguridad avanzada y principalmente, la integración de una batería de estado sólido como base de su propulsión.

En segundo plano tenemos al Max-Out que se un modelo convertible de dos plazas con espacio extensivo al interior aprovechando sus asientos abatibles para que los conductores que viajan sin acompañantes puedan beneficiarse en gran medida de ello, este es ultraligero y cuenta con un centro de gravedad muy bajo y el sistema de tracción e-4ORCE.

Especto al Hang-Out, hablamos de un SUV cuya estética es prácticamente cuadrada y cuenta con un piso completamente plano desde la parte frontal y llega hasta la parte posterior, su constitución salió a partir de la necesidad de distribución interna en los vehículos y al igual que sus hermanos contaría con tracción e-4ORCe y tecnología ProPILOT.

Aunque la marca no podía dejar pasar de largo la innovación para cada segmento y lo demostró con el Surf-Out, un concepto de pick up del futuro que desafía la conducción con su capacidad de rendimiento todoterreno, además, aunque se trata de un modelo eléctrico, no comprometería sus capacidades de carga.

De momento no hay cifras exactas en lo referente a sus capacidades, incluso, se desconoce si estos modelos llegarían a las líneas para su producción en serie, lo que si se sabe es que abren la puerta a la llegada de 23 nuevos modelos electrificados, 15 de ellos totalmente eléctricos a los que la marca planea dar vida en los próximos años, invirtiendo poco más de 17,000 MDD.