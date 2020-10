NISSAN PRESENTA SU NUEVO SUV MAGNITE

Escucha la nota:



Dentro de las nuevas presentaciones que se están llevando a cabo en la industria del motor, no podemos dejar de lado el nuevo SUV Magnite, el SUV que Nissan ha presentado y que presume, entre otras características de un diseño muy llamativo y tecnologías avanzadas para ayudar a los clientes a abordar cualquier entorno urbano.

Este modelo construido con la filosofía “Make in India, Make for the world” ha sido diseñado en Japón y cuenta con un paquete de luces delanteras LED, parrilla vanguardista y el nuevo logotipo de la marca, lo que de inmediato demuestra que se trata de un nuevo aire de frescura para la misma.

Por dentro, además del espacioso habitáculo, resaltan diversos elementos, entre ellos el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de un cuadro de instrumentos con pantalla de siete pulgadas con el fin de ofrecer la mayor practicidad posible a sus ocupantes.

Su propulsión se basa en un motor turboalimentado de tres cilindros 1.0 litros con hasta 93 caballos de fuerza acoplado a una caja manual de cinco velocidades o transmisión automática CVT.

La fecha de llegada de este SUV está prevista para los primeros meses del próximo año, aunque por el momento, sólo debutará en el mercado hindú, sin embargo, poco tiempo después será lanzado en otros mercados.