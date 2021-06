NISSAN LLEGA AL PODIO EN EL E-PRIX DE PUEBLA

Escucha la nota:



El pasado fin de semana se llevó a cabo la celebración de la octava y novena carrera del ABB FIA Formula E Campeonato Mundial en Puebla y realmente, se convirtió en un evento muy controversial, no sólo por lo que representa en cuanto a la nueva generación de movilidad electrificada se refiere, pues, a pesar de la falta de propulsores de combustión, la adrenalina no es ajena a esta categoría y se demostró en una cerrada competencia donde Nissan dejó claro de qué está hecho.

Hablamos de un espectáculo “Distinto” porque en esta ocasión y como era de esperarse luego de la emergencia sanitaria que dio inicio en 2020, el evento contó con un aforo restringido para conservar las medidas sanitarias, aunque realmente, la pasión no fue menor por ello y cada espectador sacó a flote sus deseos viscerales en cada una de las vueltas y uno de los equipos que supo aprovechar el apoyo fue Nissan e.dams, escudería representada por Sebastien Buemi y Oliver Rowland, este último con un merecido triunfo en el podio.

En efecto, el piloto británico logró subir al podio en tierra azteca con un tercer lugar tras la segunda carrera disputada en el Autódromo Miguel E. Abed en el estado mexicano, donde arrancó en el primer lugar gracias a su desempeño durante la Super Pole y aunque, debido a variados factores, finalizó la carrera en cuarto lugar, se impuso con el tercer puesto al aplicarse una penalización de cinco segundos para el piloto de Porsche Pascal Wehrlein por uso inadecuado del FanBoost.

“En general, fue un día bastante razonable, coseché tres puntos al haber obtenido la pole, luego terminé en cuarto en la carrera, pero ahora en tercer lugar, un poco decepcionado por no haber subido al podio justo después de la carrera, pero creo que lo hicimos al máximo hoy, sólo tenemos que centrarnos en mejorar un poco de los pequeños detalles de la carrera. No hay ninguna razón por la que no podamos luchar por el campeonato hasta el final de la temporada”, señaló Rowland.

Entre tanto, su coequipero, Sebastien Buemi, culminó este paso por el territorio mexicano en la posición número 14, con lo que Nissan e.dams recibió 18 puntos para la temporada.