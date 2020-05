MERCEDES BENZ G63 AMG Y SU PARTICIPACIÓN EN LA CASA DE LAS FLORES

Escucha la nota:



El pasado 23 de abril fue estrenada la temporada final de la serie original de Netflix titulada “La casa de las flores”, cuyo impacto ha sido tan alto que ha tenido la oportunidad de incorporar a su elenco a figuras de la talla de Ximena Sariñana, Christian Chávez y Rebecca Jones, entre otros.

El proyecto dirigido por Manolo Caro llega a su fin con esta última temporada marcada con un éxito rotundo y como era de esperarse, no podíamos dejar pasar de lado a un personaje que destacó de forma muy peculiar a lo largo de la trama y no, no la excéntrica Paulina de la Mora, personaje al que diera vida la actriz Cecilia Suárez, en realidad nos referimos al Mercedes Benz G53 AMG, para ello hay que recordar que en la primera temporada de la serie, Virginia de la Mora se transporta con chofer a bordo de uno de los vehículos más bellos de la firma de la estrella con el que recorre algunos de los más emblemáticos sitios de la CDMX.

Este vehículo perteneciente a la famosa familia, se caracteriza por sus líneas cuadradas, el kit estético AMG es claramente perceptible en las defensas con insertos cromados, embellecedores de la salida de escape en el lateral, protectores externos AMG y una selección de rines AMG disponibles con modelos forjados en su versión más grande.

Durante la serie, también pudimos echar un vistazo a su lujoso interior, pues en el habitáculo destacan detalles de madera y fibra de carbono, así como una elegante tapicería de piel colocada en el servicio de personalización de la marca.

El motor de esta preciosidad es un V8 artesanal de 585 caballos de fuerza y una transmisión de 9 velocidades, nada mal si consideramos su precio, ya que este todoterreno cuenta con un valor inicial de dos millones 720 mil pesos.