MASERATI GHIBLI HYBRID: LA ESPERA TERMINÓ

Bien dicen por ahí que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y es justo eso lo que hemos comprobado recientemente, pues durante semanas pasadas anunciábamos la tan esperada presentación de Maserati Ghibli Hybrid, un suceso que por sí solo ya venía aumentando las expectativas cual bola de nieve y que por fin se ha mostrado al mundo entero.

La firma del tridente ha regresado con más ambiciones que nunca, pues ahora, enciende la chispa de la electrificación para el futuro y qué mejor forma de hacerlo que con un modelo que desde su lanzamiento en 2013, alcanzara una producción que supera las 100,000 unidades con el ADN del fabricante con sede en Módena, Italia.

El diseño exterior de este modelo se caracterizará por ser inmediatamente reconocible, gracias a su color azul elegido para identificar todos los automóviles con tecnología híbrida y el nuevo mundo que representan, una nueva parrilla delantera y cambios significativos en la parte trasera, de igual forma, este color se hace presente dentro del vehículo con las costuras de los asientos.

Con este importante modelo, ha llegado también el debut del nuevo programa MAserati Connect, que permite una conexión constante con el automóvil; el intercambio de información continúa cuando está en movimiento para mejorar los servicios ofrecidos al conductor, además, se ha confirmado que la pantalla HD del sistema multimedia ha aumentado de tamaño, dejando atrás las 8.4” y llegando a las 10.1”.

Su potencia sobre el asfalto referirá a nada menos que 330 Caballos de fuerza y un par máximo de 331 lb-pie, lo que llevaría a este histórico modelo a lograr una velocidad máxima de 255 km/h y a su vez, tener el poder que se requiere para alcanzar la aceleración de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos.

Este vehículo no se detiene con plasmar en la historia la primera entrada de la marca hacia la era de la eleficación, sino que, además, representa el primer paso que conducirá a la conversión de todos los modelos de la firma, abriendo las puertas para la llegada de los primeros autos totalmente eléctricos de la misma, los cuales serán los nuevos Gran Turismo y Gran Cabrio que tienen programada su llegada para el 2021.

La producción de este modelo se llevará a cabo en la planta Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) en Grugliasco, Turín y hasta el momento se desconoce su fecha de llegada al mercado, así como el valor por el que será comercializado.