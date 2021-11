LAS MEJORES OPCIONES PARA ELEGIR UN BUEN SEGURO CON COBERTURA DE TAXI POR APLICACIÓN

Cada día es más común en las grandes urbes encontrar a socios conductores de servicio por aplicación, no importando la magnitud de estas, pero pocos son los que tienen pleno conocimiento de los requerimientos para que todo funcione adecuadamente, entre ellos, el uso de un buen seguro y aunque hay muchísimas opciones en el mercado, siempre es complicado el hecho de seleccionar la mejor de ellas.

Antes de continuar, hay que comprender que no es lo mismo asegurar un auto particular que uno que se usa como medio de trabajo y las diferencias son notables, pues la cobertura del particular no cubre el accidente que puedan sufrir los pasajeros de un transporte privado.

En un siguiente punto hay que comprender que las Empresas de Red de Transporte (ERT) fueron denominadas así en 2015 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dando parte a que las instituciones de seguros pudieran crear coberturas para este tipo de transporte y hoy en día este se ha convertido en un requisito obligatorio para los conductores que deseen desempeñar este tipo de actividades.

Por ello, hay que considerar que una póliza de seguro de este tipo comprende Responsabilidad Civil a Terceros, Responsabilidad Civil al Pasajero, Gastos médicos a ocupantes por hasta 50,000 pesos a cada ocupante y Cobertura por daños materiales al vehículo, robo total, accidentes al conductor, asistencia legal y servicios de asistencia.

Eso sí, siempre se debe hacer un rastreo previo de los beneficios que cada aseguradora aporta para la cobertura de sus pólizas y una de las mejores opciones para hacerlo es http://www.rastreator.mx, esta permite analizar y comparar los seguros de más de 9 compañías para elegir la mejor opción y no arrepentirse posteriormente, además de que su uso es gratuito.

Así que si tú formas parte de este mercado o conoces a alguien que se dedique al ramo de transporte privado por aplicación, ya sabes cuál puede ser una buena alternativa para que tanto el conductor como los pasajeros estén amparados en caso de sufrir un percance.