HYUNDAI PRESENTA SU ROBOT PARA ATENCIÓN A CLIENTES

Escucha la nota:



Si hay algo seguro en la actualidad, es que la tecnología nos ha invadido en todos los ámbitos a nivel global, pues con interesantes presentaciones, las marcas no han dejado de bombardearnos para hacernos saber su capacidad de desarrollo ante la época actual y justamente, en este marco, entra Hyundai, pues la coreana ha presentado el “DAL-e” (Drive you, Assist You, Link With You-Experience), un robot de servicio al cliente que se comunica de forma independiente con las personas.

Este robot utiliza sus capacidades de reconocimiento precisas y funciones de movilidad y está equipado con tecnología de inteligencia artificial de última generación para el reconocimiento facial, así como con un sistema de comunicación automático basado en una plataforma de comprensión de idiomas y ha sido diseñado para ser el pionero en el futuro de los servicios al cliente automatizados.

Las dimensiones de este humanoide de estructura llamativa se remontan a 1 metro y 16 cm de alto y 60 cm de ancho, pesa 80 kilogramos y es significativamente más ligero y compacto que otros robots guía y de servicio al cliente en el mercado.

“El DAL-e es una plataforma de servicios de próxima generación que puede ofrecer servicios al cliente automatizados en cualquier momento. Se espera que se convierta en un mensajero capaz de entregar mensajes consistentes a los clientes de una manera más íntima y personal que los robots convencionales” señaló Dong Jin Hyun, vicepresidente y director del laboratorio de robótica de Hyundai Motor Group.

El robot ha comenzado su operación piloto en una sala de exposición de Hyundai Motor en el sur de Seúl y se espera que posteriormente se utilice en varios campos que requieren interacciones diarias con los clientes, como otras salas de exhibición de Hyundai Motor Company y Kia Corporation.