HYUNDAI EXTIENDE SU RACHA DE ÉXITO CON 17 NUEVOS PREMIOS EN SU HISTORIA

Las innovaciones de Hyundai continúan al alza, no sólo en cuanto a avances tecnológicos se refiere, sino también a la constante renovación de su portafolio y claramente, de sus vehículos, ya sean de producción o simplemente como conceptos visionarios, lo que le ha valido un cumulo destacable de reconocimientos, hecho que pudimos ver más recientemente en los premios Red Dot Awards y como de costumbre, te tenemos todos los detalles.

Durante la celebración de dichos premios en su edición 2021, Hyundai Motor Company logró el triunfo con 17 premios de diseño, incluidos dos “Best of Best” y 15 “Winner”, entre ellos se encuentra la campaña de nueva tecnología ‘Little Big e-Motion’ como Best of Best en la categoría de Cine y Animación.

Asimismo, se reconoció el diseño del tema ‘Hyundai EV Infotainment System – Jong-e’ aplicado al Ioniq 5 como lo mejor de lo mejor en interfaz y experiencia de usuario, la primera victoria para la compañía en esta categoría.

También, la firma coreana tuvo la oportunidad de reafirmar su posición competitiva en diseño de marca y comunicación al recibir 15 galardones en siete categorías, entre ellos Cine y animación, Interfaz y experiencia de usuario, comunicación espacial, aplicaciones, publicidad, Online y soluciones digitales.

No cabe duda que, la coreana se ha sabido dejar el alma en cada una de las nuevas propuestas que ofrece al mercado global y ello le está retribuyendo grandes satisfacciones y muy seguramente continuará con esta racha de logros.