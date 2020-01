FORD REALIZA PRUEBAS CON COMBUSTIBLE HECHO A BASE DE ACEITE DOMÉSTICO

Escucha la nota:



¡Leíste bien! Y no, no es una broma, Ford ha realizado una serie de pruebas que evalúan el uso de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) en el motor EcoBlue 2.0 incluido en sus camionetas comerciales mejor conocidas como Transit, con lo que se ha llegado a la conclusión de que no se necesitan realizar modificaciones en dichas unidades para ofrecer mayor potencia sacrificando aspectos del vehículo, además de permitir una considerable reducción de emisiones contaminantes.

Como todos sabemos, durante los últimos años, el planeta entero ha sufrido los estragos de un crecimiento desmedido de las sociedades “civilizadas” y no nos referimos solamente al aumento de individuos, sino también a la expansión territorial que ello representa y precisamente, una de estas consecuencias es el efecto invernadero, situación que se ha convertido en un tema de interés global. Es por este motivo que la firma del óvalo ha dado paso a esta nueva propuesta para contrarrestar dicho evento.

El HVO es una alternativa de combustión que está desarrollada a base de residuos de distintos tipos de aceite dentro de los que se contemplan las grasas animales, el aceite de pescado y hasta el aceite de cocina, por lo que ofrece a los motores diésel la posibilidad de encender con mayor facilidad a bajas temperaturas, hecho que puede reducir los gases de efecto invernadero hasta un 90% en comparación con el diésel convencional.

Hans Schep, Director General de Vehículos Comerciales para Ford de Europa expresó: “Permitir que nuestras camionetas funcionen con combustible desarrollado a partir de residuos como el aceite de cocina, puede parecer exagerado; pero es todo lo contrario. Usar HVO es una forma completamente real en la que los operadores de flotillas junto con los conductores de Transit pueden ayudar a toda la sociedad a disfrutar una mejor calidad del aire pronto”.

A pesar de que este bio-combustible aún no es comercializado en México, podría convertirse en una realidad a corto plazo, pues actualmente en el continente europeo son variadas las empresas que recolectan aceite de cocina usado en restaurantes, compañías de servicios de alimentos y en escuelas, esto a través de la iniciativa RecOil, con la que se pretende impulsar la producción de biodiesel, hecho que podría ser imitado alrededor del globo.