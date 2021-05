FORD RBONCO SPORT, RECONOCIDA POR SU NIVEL DE SEGURIDAD

Fue hace apenas unos meses cuando el nombre de Bronco volvió a resonar por todos lados luego de su gran ausencia en el mercado, sin embargo, parece que en esta ocasión viene decidida a ir por todo el crédito en la industria y una vez más lo ha demostrado con su nuevo reconocimiento Top Safety pick+.

Este nombramiento proviene del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) y es la máxima calificación emitida por el grupo independiente sin fines de lucro, ello luego de seis pruebas de resistencia ante situaciones de choque, incluyendo superposición frontal menor del lado del conductor y del pasajero, superposición moderada frontal, lateral, resistencia del techo y cabeceras.

“Ford Bronco Sport es el miembro de la familia Ford Bronco que participa en el segmento de SUVs pequeñas y fue diseñada para acompañar a nuestros clientes en cada viaje y aventura, tanto dentro como fuera de la carretera de forma segura, la calificación de IIHS Top Safety Pick + valida este compromiso”, indicó Hau Thai-Tang, director de operaciones y plataforma de productos de Ford.

Cabe mencionar que para calificar para Top Safety Pick +, los vehículos deben contar con un sistema de prevención de choque frontal que obtenga calificaciones avanzadas o superiores en las pruebas de “Vehículo a vehículo” y de “Vehículo a peatón”.

Con este premio que se suma a la larga lista de reconocimientos logrados por Bronco Sport, entre ellos Best of What’s New 2020 de Popular Science y Best Compact y Midsize Sude la revista Esquire, este producto continúa abriéndose paso en el mercado y enfrentando todos los desafíos que le vienen por delante.