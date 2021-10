FORD LOBO RAPTOR LLEGA A MÉXICO

Hace algún tiempo resonó con mucha fuerza la próxima llegada del una pick up de la firma del óvalo que a pesar de su relativo tamaño pequeño, sabría como defender la línea más salvaje de la familia, por supuesto nos referimos a la Lobo Raptor, modelo que caramente, deja salir su lado más bestial y ahora anda suelto por nuestro país ante su inminente llegada, estos son todos sus detalles.

Entre los cambios más notables de esta edición tenemos los amortiguadores internos Fox Racing Shox con tecnología Live Valve con ajuste de amortiguación electrónica que le permite distribuir el peso de manera automática dependiendo de la posición y la velocidad, con ello soporta más de 453 kg de amortiguación por esquina, es decir que, para dejar bien claro que esta lobo Raptor viene por todo, estos amortiguadores de 3.1 pulgadas de diámetro, son los más grandes en la historia de Raptor.

Aún cuando su mayor enfoque es el apartado de desempeño, la nueva Ford Lobo Raptor no deja cabo suelto y logra que su interior esté a la vanguardia en todo momento con Ford Power Up y sus actualizaciones Over The Air que se aplicarán para la mejora del sistema de infotainment como de las capacidades y sistemas que rigen el hardware del vehículo.

Y si, la tecnología se hace presente con sus dos pantallas disponibles, una de 12 pulgadas para el clúster de instrumentos y otra del mismo tamaño que trabaja con el sistema de infoentretenimiento SYNC 4, acompañada de un conjunto de 18 bocinas Bang & Olufsen para lograr que realmente los momentos a bordo, hagan honor a su línea y se conviertan en una verdadera aventura.

Entrando en materia, hablamos de un modelo cuya mayor virtud es sin duda el desafío de los caminos y para ello echa mano de un motor EcoBoost de 3.5 litros con 450 caballos de fuerza y 510 lb-pie de torque que puede aprovecharse en sus siete modos de manejo: Normal, Resbaladizo, Remolque/Arrastre, Deportivo, Todoterreno, Rocoso y Baja, este último con una clara inspiración de la mítica carrera celebrada año con año en Baja California.

Disponible con cinco opciones de color para la carrocería: Blanco Oxford, Rojo Cereza, Azul Eléctrico, Negro Obsidiana y Naranja Lava, la nueva Ford Lobo Raptor ya está disponible en México con un valor inicial de un millón 790 mil 800 pesos.