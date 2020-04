DODGE Y JEEP LANZAN COMERCIALES DE ALIENTO DURANTE ONE WORLD TOGETHER AT HOME

Escucha la nota:



Como seguramente ya estarás enterado, este fin de semana se celebró el evento One World Together At Home, una emisión global de forma digital y especial que fue organizada en colaboración con Lady Gaga y que contó con la participación de artistas como Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, John Legend y muchos más, cuyo fin era demostrar la unidad que existe entre todas las personas afectadas por el Coronavirus, además de celebrar y apoyar a los trabajadores del sector de salud que trabajan en la primera línea contra la pandemia.

El evento también fue transmitido por internet a través de múltiples plataformas globales, entre las que se cuentan Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Twitter, Yahoo y Youtube, una cobertura extensa para el evento que destinaría sus ingresos a la OMS y en el cual, dos de las submarcas del grupo automotriz FCA han mostrado conmovedores mensajes de aliento para compartir con el mundo.

Uno de ellos fue el de la marca de los todoterreno Jeep, cuyo clip porta el nombre “Seven Continents” y como su nombre lo menciona, hace una referencia a los “siete continentes” (Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y Antártida) y envía a los conductores el mensaje “Hoy, estamos con los siete. Juntos, lograremos superar esto”, respaldando su iniciativa #StayOffTheRoad que anunció recientemente.

Por su parte, Dodge ha hecho lo propio con “Strength”, video que rinde homenaje a los trabajadores esenciales en la primera línea de la crisis, es decir, paramédicos, policías, bomberos, médicos, enfermeras, trabajadores de supermercados, servicios públicos y repartidores, además, de reforzarla campaña digital #TheMuscleBehindUs de la marca en redes sociales.

“Como fabricante de automóviles y ciudadano del mundo, es nuestro deber alentar a nuestros conductores a mantenerse alejados de la carretera, cuando sea posible, para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todas las personas, incluyendo las que se encuentran en la primera línea de esta crisis”, fueron las palabras de Olivier Francois, responsable de marketing de FCA, quien también agregó: “Queremos reconocer y honrar a las personas de primeros auxilios y trabajadores esenciales que luchan incansablemente para garantizar que cuando regresemos a las calles, volvamos a ellas de manera segura”.