COMIENZAN LAS ENTREGAS DE BMW R 18 EN MÉXICO

Una segunda fase de preventa será llevada a cabo para la adquisición de la nueva BMW E 18 First Edition.

Escucha la nota:



Un par de meses atrás se anunciaba la próxima llegada de la BMW R 18 al mercado nacional y fue abierta la fase de preventa establecida para el modelo y como era de esperarse, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que ahora, la marca ha dado inicio a la entrega del modelo dentro del territorio mexicano.

Nueve distribuidores autorizados fueron los que se unieron a la celebración de la llegada de las primeras unidades de este modelo First Edition que indudablemente, se ha convertido en un producto muy deseado por parte de los fanáticos.

Sin embargo, para todos aquellos que se quedaron con las ganas de adquirir alguno de estos ejemplares, también han llegado las buenas noticias y es que, ha sido la propia marca quien reveló que debido a la alta demanda, se han destinado más unidades de este modelo para una segunda fase de preventa en el sitio de BMW Motorrad en México.

Así que si eres uno de los apasionados que por una u otra cuestión perdiste la primera fase de preventa de esta edición tan especial, es omento de que te apliques para aprovechar la segunda oportunidad que ofrece la marca.