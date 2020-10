COMIENZA LA PRODUCCIÓN DE CUPRA FORMENTOR

Escucha la nota:



Un modelo del que ya veníamos hablando hace algunas semanas debido a su importancia y la aproximación de su fecha de estreno era el Cupra Formentor, modelo que justamente se ha convertido en uno de los más esperados por parte de la ahora firma independiente y hermana de la española Seat, y como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, ahora es que la firma ha dado a conocer el inicio de producción de este prometedor vehículo.

Cabe mencionar que la versión que está próxima a debutar en el mercado europeo, con mayor exactitud la próxima semana, será la de 310 caballos de fuerza, aunque posteriormente irá ampliando sus posibilidades con una gama de hasta siete motores, incluyendo variantes híbridas enchufables, a partir del siguiente año.

La importancia de este modelo recae en su sede de producción y volumen que representa, pues este se convierte en el sexto modelo que se producirá en Martorell y representará un volumen de producción adicional para la planta de más del 10%.

“El nuevo formentor es un gran paso para Cupra. Como primer vehículo desarrollado exclusivamente para la marca, hará que esta crezca, sea más visible y más deseable. Queremos superar nuestro objetivo inicial de duplicar el volumen de ventas de Cupra con el lanzamiento de este modelo y desembarcar en nuevos mercados internacionales gracias a su amplia gama de siete motores. Además, este auto también representa un volumen de producción adicional de más del 10% para la planta de Martorell y hará que su línea de producción trabaje a plena capacidad. Estoy convencido de que este modelo va a cambiar el futuro de esta compañía”, señaló el próximo presidente de SEAT y consejero delegado de CUPRA, Wayne Griffiths.

Para la ejecución de producción se ha requerido la participación de nada menos que 3 mil trabajadores en la línea 2 de la planta, quienes divididos en tres turnos de trabajo, realizarán el trabajo que abrirá las puertas de esta brillante compañía y el prometedor modelo, arrancando con la creación de 160 unidades diarias.