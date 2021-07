CHANGAN LLEGA PARA POSICIONARSE COMO NUEVA COMPETIDORA EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ NACIONAL

Escucha la nota:



A pesar de la pandemia y la crisis que esta originó debido a que en su mayoría, las actividades mundiales tuvieron que realizar una pausa, en 2020 se comentaba mucho sobre la supuesta llegada de nuevas marcas automotrices a nuestro país y parece que esto estaba lejos de ser una broma o un simple rumor de pasillo, pues ahora, el grupo automotriz Motornation se ha aventurado a traer a México la marca Changan y esto es todo lo que debes saber al respecto.

La firma de origen chino debuta en nuestro mercado con cinco modelos que llegarán a las 30 concesionarias de Motornation o embajadas, como ella prefiere nombrarlas, las cuales están distribuidas en distintos puntos del país y a su vez, serán inauguradas cinco agencias exclusivas para la marca.

El repertorio de vehículos que la firma ofrecerá de momento, aunque es un tanto limitado, se postula como la mejor opción para convencer al público de su calidad y dentro de él se encuentran los modelos Alsvin, CS35 Plus y Plus Turbo, CS55 Plus, CS75 Plus y el Uni-T.

El primero de ellos, es un sedán compacto que contará con dos versiones, una con motor 1.4 litros de 101 Hp y 100 lb-pie de torque acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades y en el siguiente escalón tendrá un motor de 1.5 litros con 107 Hp y 106 lb-pie de par, asociado a una transmisión DCT de cinco cambios.

CS35 Plus tendrá un motor 1.6 litros con tecnología Bluecore y 126 Hp, así como 118 lb-pie de torque asociado a una transmisión automática de siete velocidades, su hermano el CS35 Plus Turbo será un ejemplar con el poder de 185 Hp y 221 lb-pie de torque conferidos por un motor turbo de 1.4 litros que trabaja con una transmisión DCT de 7 velocidades.

Por su parte, el CS55 Plus Turbo se remonta a un motor Blue Whale de 1.5 litros turbo con potencia máxima de 185 Hp y un par máximo de 221 lb-pie de toque, asistido por una transmisión de doble embrague de siete velocidades.

Para el CS75 Plus Turbo se establece un motor turbo 2.0 litros con 232 Hp y 266 lb-pie de torque que trabaja con una transmisión automática de 8 velocidades y cuyos frutos han sido muy notorios en su desempeño de ventas, pues este se colocó en el sexto lugar de las ventas acumuladas hasta el mes de junio en China.

Finalmente, pero no menos importante, llega el Uni-T, cuyas capacidades se ven beneficiadas por un motor 1.5 litros turbo con 180 Hp y 221 lb-pie de torque, trabajando de la mano de una transmisión de doble embrague DCT.

Fundada por Hongzhang Li como una empresa dedicada inicialmente a la manufactura de armas, Changan Motors vio la luz del día en el año de 1862 y no fue sino hasta 1957 cuando esta ingreso al rubro automotor construyendo su primer todoterreno llamado Yangtze River, más adelante, en 1984 comenzó su cooperación con Suzuki para la construcción de pequeños autos y motores para la marca Jiangling y actualmente se encuentra presente en más de 60 países con un catálogo dispuesto para cumplir las necesidades del consumidor, sin dejar de lado el objetivo principal, ofrecer autos de buena calidad y desempeño digno.