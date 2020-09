AUDI Q7 SE ACTUALIZA Y PREPARA SU LLEGADA A MÉXICO

Escucha la nota:



Una de las marcas más queridas en nuestro país es sin duda alguna la de los cuatro aros, si, nos referimos por supuesto a Audi, firma que constantemente se esmera para no dejar nada fuera de foco y mantenerse así, viva en la mente de los clientes de todo el país y ahora, no es la excepción, pues está de manteles largos al informar sobre la actualización de su Q7, del que hoy te traemos los detalles.

Este modelo ahora incluye una parrilla Singleframe octagonal, con seis barras verticales cromadas como estructura, entradas de aire en dos secciones, faros con tecnología HD Matrix LED con luz láser disponible para las versiones Elite y S Line, detalles en la salpicadera, difusor trasero y estribos laterales con una estructura de color antracita y rines de 20 pulgadas.

Por dentro, existen múltiples atributos entre los que destacan el espacio para la cajuela, dependiendo de los asientos, que varía entre 865 y 2,050 litros, opciones de equipamiento que incluyen el climatizador automático de cuatro zonas, dependiendo de la versión elegida, equipo de audio Ban & Oulfsen 3D Advanced Sound System y como un plus, asientos de confort y asientos deportivos S plus, ambos disponibles con funciones de climatización y masaje, además, el sistema de infoentretenimiento MMI Navegación Plus y un módulo de transmisión de datos que soporta el LTE Advanced para ofrecer conexión WiFi.

En cuanto a su propulsión, hablamos de un motor de tres litros de gasolina equipado con un turbocompresor, acoplado a una transmisión triptonic de ocho velocidades y a la tracción integral permanente quattro, apoyado en la tecnología Mild-Hybrid para reducir el consumo de combustible en hasta 0.7 litros por cada 100 km, su potencia es de 340 Hp y 369 lb-pie de torque, su aceleración de 0 a 100 km/h se alcanza en 6 segundos y la velocidad tope es de 250 km/h .

Audi Q7 ya está listo para arribar al mercado mexicano y lo así lo hará en todas las concesionarias de la firma en el país a partir de la primera semana de octubre con las versiones Select, Elite y S Line, con precios que van desde 1 millón 264 mil 900 hasta 1 millón 469 mil 900 pesos.