ASTON MARTIN DBX BOWMORE EDITION: UN SUV FUERA DE SERIE

Todos en algún momento de nuestra vida hemos soñado con tener algún ejemplar de las firmas automotrices más reconocidas a nivel mundial y es que, todas ellas se han caracterizado por tener un catálogo de vehículos que conquistarían a cualquiera, pero en esta ocasión hablaremos más específicamente del DBX de Aston Martin, un SUV que ha llamado la atención recientemente, gracias a una edición muy especial.

Esta edición ha sido revelada como una celebración de la asociación innovadora de la marca con la legendaria destilería de whisky de malta Bowmore y fue creada por el servicio de personalización de la marca, Q by Aston Martin con un lote muy reducido que será entregado a sus propietarios en una experiencia de estilo de vida privada en Escocia.

La estética de este singular modelo está bañada en un llamativo color de nombre Bowmore Blue, aunque los clientes tendrán la opción de elegir un color de pintura alternativo si así lo desean, mientras que para el interior, se puede elegir entre Obsidian Monotone o Cooper Tan Metallic /Obsidian Duotone, ambas opciones acentuadas por destellos de Bowmore Tweed, que reflejan la ascendencia Islay de la compañía.

Pero como si todo ello no fuera suficiente, en el interior cuenta con detalles de diseño de Q by Aston Martin, tales como portavasos de cobre pulido y placas de umbral hechas de cobre reciclado del alambique Bowmore original, detalles de lámina de cobre hechos a mano a la medida para el embellecedor de la consola central en negro brillante, además, cada unidad viene con una selección de accesorios Q by Aston Martin especialmente diseñados, como una manta de picnic Bowmore de tweed y una bolsa de cuero.

La propulsión de esta edición conserva el motor V8 biturbo de 4.0 litros que es capaz de entregar una potencia referente a los 550 CV y 700 Nm de par máximo que darán lo mejor de sí sobre el asfalto para dejar en la memoria de sus ocupantes una experiencia inolvidable.

Sólo serán producidas 18 unidades de esta edición y se venderán alrededor de todo el mundo, aunque las entregas se llevarán a cabo en el cuarto trimestre de 2021.