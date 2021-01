ASÍ CERRÓ EL AÑO HYUNDAI PARA ABRIR LAS PUERTAS AL 2021

Escucha la nota:



No cabe duda de que el 2020 fue un año difícil para todos, no sólo por el tema referente a la salud, sino, también en el tema económico, pues a consecuencia de la pandemia y la pausa temporal de actividades, los comercios a nivel global se vieron gravemente afectados y mientras que unas corporaciones no lograron sobrevivir a la situación, algunas otras como Hyundai decidieron hacer frente al suceso y estos fueron los resultados.

Si bien es cierto que las afectaciones de la pandemia se vieron reflejadas para Hyundai Motor Company en una disminución de ventas globales del 15.4 por cierto respecto al año anterior, lo real es que, en toda la industria se vivió un duro golpe de ventas que ha llevado a todas las marcas a permanecer en pie y demostrar de qué están hechas.

Las cifras plasmadas indican que a lo largo del 2020 y aún con la contingencia sanitaria que azotó fuertemente al planeta, la coreana logró comercializar tres millones, 743 mil 514 unidades, a diferencia de los cuatro millones, 425 mil 528 ejemplares desplazados durante el 2019, de los cuales, tan sólo en diciembre, se movilizaron 373 mil 970.

Sin embargo, consciente del avance que se ha tenido a nivel global para el control de la pandemia, la marca ha confirmado que sus expectativas de ventas para este 2021 ascienden a 4.16 millones de unidades en todo el mundo, sin mencionar sus planes de conquista a la división de movilidad ecológica con el próximo lanzamiento del IONIQ 5.