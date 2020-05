Un 27 de mayo nacieron los actores Vincent Price y Christopher Lee

Escucha la nota:



Fue un 27 de mayo cuando nacieron los actores Vincent Price, Christopher Lee y Chris Colfer; el cineasta Giuseppe Tornatore; la comunicadora Myrka Dellanos, además de las cantantes Ana Belén y Siouxsie Sioux, quien cumple 62 años.

En este mismo día fallecieron el compositor Luciano Berio, el poeta-músico Gil Scott-Heron y la cantante “La Muñequita Sally”, esta última hace 13 años, muere el humorista Gabriel Gustavo Pinto “Tuqui.

1911.- Nace Vincent Price, actor estadounidense, especialista y coleccionista de arte, escribe varios libros sobre ese tema y de cocina. Debuta en pantalla en 1938, interviene en filmes de terror como “La torre de Londres”, “El discípulo del diablo”, “La mosca”, “La caída de la casa Usher” y “El cuervo”. Participa en más de dos mil programas de televisión. Reconocido por su “tétrica carcajada” que es grabada incluso en el disco “Thriller” de Michael Jackson. Muere el 25 de octubre de 1993.

1922.- Nace el actor británico Christopher Lee, cuyo nombre completo es Christopher Frank Carandini Lee. Da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica y de terror, como “Sherlock Holmes” y “El conde Drácula”. Representa al mago “Saruman” en la trilogía de “El señor de los anillos”, y al “conde Dooku” en la saga “La guerra de las galaxias”. En 2005 presta su voz al filme de animación “La novia cadáver”. Muere el 7 de junio de 2015.

1924.- Nace la actriz brasileña Irasema Dilián, cuyo verdadero nombre es Eva Irasema Warschalowska, de padres polacos. Debuta y trabaja en el cine italiano, en 1950 se traslada a México donde actúa en la Época de Oro del cine nacional con personalidades como Pedro Infante y Luis Aguilar, así como en producciones italianas, españolas y portuguesas. Muere en Italia el 16 de abril de 1996.

1935.- Nace la actriz estadounidense Lee Meriwether. Ganadora del certamen “Mis America” en 1955. En televisión es “Betty” en la serie “Barnaby Jones”, la doctora “Ann McGregor” en “El túnel del tiempo”, la espía “Tracy” en la versión original de “Misión imposible” y “Lily” en “Los Munster”. En cuanto al cine actúa como “Gatúbela” en el filme “Batman”, en sustitución de Julie Newmar. También actúa en obras de teatro como “The women of Spoon River”.

1936.- Nace el actor y escritor estadounidense Louis Gossett, Jr. Debuta a los 17 años en la obra de Broadway “Take a giant step”. Con “Un lunar en el Sol” entra al cine. Gana los premios Emmy, Globo de Oro y un Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película Oficial y caballero. Abre su compañía productora.

1939.- Nace en Texas el compositor y músico de country Don Williams. En 1964 funda la exitosa banda de folk-pop The Pozo-Seco Singers, que se separa en 1971; luego sigue en solitario con éxitos como “Tulsa time”, “You’re my best friend”, “Country boy” y “My heart to you”. En 2016 anuncia su retiro.

1943.- Nace el cantante, actor productor y dirigente español Eduardo “Teddy” Bautista. Líder del grupo Los Canarios, con auge a fines de los años 60. Resalta su interpretación de “Judas” en la banda sonora en español de la obra “Jesucristo Superestrella”. En los años 80 actúa en varias películas. Como presidente de la Sociedad General de Autores y Editores emprende la guerra contra la “piratería” en Internet; es enjuiciado por apropiación indebida, falsedad de documentos y administración fraudulenta; la Audiencia Nacional anula la apertura del juicio oral.

1943.- Nace el actor estadounidense Bruce Weitz. Ha trabajado en el cine y en series de televisión. Su participación más destacada es en la serie “Hill street blues”, así como en las películas “Impacto profundo” en “Half past dead”. En 1976 debuta en Broadway con la obra “Death of salesman”.

1951.- Nace la cantante y actriz española Ana Belén, cuyo nombre real es María del Pilar Cuesta Acosta. Empieza su carrera en 1973. Entre sus temas más conocidos destacan “La puerta de Alcalá”, “Sólo le pido a Dios” y “Contamíname”. Actúa en teatro y en 40 cintas como “El vuelo de la paloma” y “La pasión turca”. Dirige “Cómo ser mujer y no morir en el intento”. En 2017 recibe un Goya de Honor. Con su pareja, el artista Víctor Manuel, crea la productora Ion Films.

1956.- Nace el director de cine y guionista siciliano Giuseppe Tornatore. Inicia su carrera como realizador de televisión y fotógrafo, a los 16 años rueda documentales de gran valor artístico. Con Cinema paradiso gana un Oscar y un Globo de Oro. Luego filma “Están todos bien”, “Una pura formalidad”, “La mejor oferta”, “La leyenda del pianista del océano”, “Malena” y “La correspondencia”.

1957.- Nace la cantante y compositora británica Susan Janet Ballion, mejor conocida como Siouxsie Sioux. “La reina del hielo” es líder del grupo Siouxsie and the Banshees, que graba discos como “Kaleidoscope” y desaparece en 1996. Crea luego la banda The Creatures, en 2007 publica en solitario su disco “Manta Ray”. Participa en la banda sonora de “The edge of love”.

1958.- Nace el cantante neozelandés Neil Finn, vocalista y compositor de la mayoría de los temas del grupo Crowded House que funda en 1986. Con “Don’t dream it’s over” logran discos multiplatino. Al disolverse la banda se lanza en solitario. En 1995 lanza con su hermano Tim el disco Finn y 10 años después “Everyone is here”.

1963.- Lanza el cantante y compositor estadounidense Bob Dylan su disco The freewheelin, el segundo trabajo que lo consagra como una de las grandes figuras de la música contemporánea. El álbum incluye los temas inéditos Blowin in the wind y A hard’s rain gonna fall, que logran halagos de la crítica de su país.

1965.- En Cuba nace Myrka Dellanos, comunicadora, conductora y empresaria nacionalizada estadounidense. Presenta programas de televisión como “Primer impacto”, “En exclusiva”, “Estrella TV” y “En la mira”. Al frente de dos programas radiofónicos. Abre una empresa de productos de belleza. Escribe el libro Tener éxito y ser feliz: cosas que aprendí gracias a Dios, mi mamá y la vida.

1966.- Nace el músico estadounidense Sean Kinney. Es el baterista de la banda de grunge y heavy metal Alice in Chains. También participa en “Boggy depot”, el primer disco como solista de su excompañero Jerry Cantrell.

1969.- Nace el uruguayo Mario Petrusky, conocido como Jazzy Mel. Pionero del rap en español de los años 80 y principios de los 90 con temas como “Fue amor” y “Afro latino”; institucionaliza la moda del gorro con visera. Comienza su carrera con la grabación de dos discos en Brasil, luego se traslada a Argentina. Hace giras en Europa, crea un estudio de grabación. Graba siete discos y participa en el documental Buscando a Reynolds.

1969.- Comienza la construcción de Walt Disney World en Orlando, Estados Unidos. El complejo turístico de 122 kilómetros cuadrados incluye cuatro parques temáticos, varios parques acuáticos, campos de golf, hoteles recreativos y gran cantidad de restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento.

1970.- Nace el actor británico de cine, televisión, teatro y voz Joseph Fiennes. Empieza su carrera en teatro como en la Royal Shakespeare Company, luego trabaja en televisión. Interpreta al bardo inglés en Shakespeare enamorado, coprotagoniza “Enemigo a las puertas” y luego actúa en “Resucitado” y “El inventor de juegos”. Además, es protagonista de las series “Flashforward”.

1971.- Nace la cantautora estadounidense Lisa “Left Eye” Lopes, integrante del trío TLC con Tionne “T-Boz” Watkins y Rozonda “Chilli” Thomas. Debutan en 1992 con su álbum “Crazysexycool” las encumbra en 1994 y ganan un Grammy. Escribe sus raps para los temas “Waterfalls” y “Girl talk”. Muere a los 31 años en un accidente automovilístico, el 25 de abril de 2002.

1971.- En Londres nace el actor Paul Bettany. Debuta en el teatro del West End y la Royan Shakespeare Company, participa en televisión y en 1997 entra al cine. Actúa en “Una mente brillante”, “Master and commander”, “Wimbledon”, “El Código Da Vinci”, “Legion, Avengers: La era de Ultrón” y “Capitán América: Civil War”, entre otras cintas.

1971.- Logra el tema “Brown sugar”, de la banda británica The Rolling Stones, la posición número uno del Billboard. La canción se incluye en el álbum “Sticky fingers”, que alcanza altas ventas, además de ser el primero que el mítico grupo graba para su propia disquera y filial de Atlantic Records.

1975.- Nace André Benjamin, mejor conocido como Andre 3000, en Atlanta, Georgia. Rapero y productor de hip hop, quien con Big Boi forma en 1992 Outkast, dúo musical de southern rap y rythm and blues contemporáneo. Con él coescribe la música y el guion del musical “My life in Idlewild”. Presta su voz en la cinta “Whasango” y “La telaraña de Charlotte”. Coprotagonista en el filme “Revólver”.

1978.- Lanza el grupo británico de rock The Rolling Stones, que lidera el cantante Mick Jagger, el sencillo “Miss you”, primero del álbum Some girls.

1975.- Nace el rapero estadunidense Jadakiss. Popular en estilo libre, destaca en el Jack the Rapper Competition en Florida, por su habilidad en las batallas de rap. Forma parte del grupo Warlox, que cambian a LOX. En 2001 debuta en solitario con su primer disco, “Kiss the game goodbye”.

1988.- Abre el grupo estadounidense Van Halen el festival itinerante “Monster of rock”, en el Teatro Alpine Valley Music en Wisconsin. El espectáculo marca el retorno de la banda a las presentaciones en vivo luego de dos años de ausencia.

1990.- Nace el actor y bailarín estadounidense Chris Colfer. Conocido por su personaje de Kurt Hummel en “Glee”. Decide compartir con la comunidad su verdadera sexualidad, ya que estaba seguro de su homosexualidad desde los 14 años. Escribe y protagoniza el filme “Struck by lightning” y los libros “The land of stories”.

2002.- Obtiene en Cannes la película mexicana Japón, de Carlos Reygadas, Mención Especial del Jurado de la Cámara de Oro, integrado entre otros por las actrices Geraldine Chaplin y Marthe Keller. La Palma de Oro se la adjudica Roman Polanski con “El pianista”.

2003.- Muere el compositor italiano Luciano Berio, reconocido por su trabajo en la música experimental y pionero de la música electrónica. Es uno de los principales representantes de la vanguardia musical europea. Funda el Estudio de Fonografía de la RAI y dirige la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. En 1998 aparece la recopilación de la obra “Sequenze”. Nace el 24 de octubre de 1925.

2006.- Muere el actor estadounidense de cine y televisión Paul Gleason. Actúa en series como Friends y Colombo, en obras en Broadway y en más de 60 películas, como “Duro de matar”. Es conocido por interpretar al doctor “David Thornton” en la serie “All my children”, y por su personaje “Richard Vernon” de la película “The breakfast club”. Nace el 4 de mayo de 1939.

2006.- En el país africano de Namibia, la actriz estadunidense Angelina Jolie da a luz a una niña a la que ella y su esposo Brad Pitt dan el nombre de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

2007.- Muere la cantante folklórica de huayno y huaylas peruana “La Muñequita Sally”, nombre artístico de Sara Haydée Barreto Retuerto. Con el lanzamiento de su tema “Pisao” consigue la ansiada fama y sus presentaciones eran interminables. Graba 12 materiales discográficos con temas como “El titular”, “Pisao” y “La ladrona”. Nace el 28 de mayo de 1969.

2007.- En el Zócalo de la Ciudad de México la cantante colombiana Shakira seduce a más de 100 mil mexicanos, con un repertorio de sus más grandes éxitos. Recibe un reconocimiento de manos de Mariagna Prats, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Distrito Federal.

2009.- La actriz Irma Serrano enfrenta una nueva demanda, ahora por daños y perjuicios en propiedad ajena, por lo que deberá presentarse el próximo mes en el juzgado 18 de lo Civil.

2010.- El actor y músico estadounidense David Hasselhoff ingresa a un hospital de Los Ángeles, California, después de consumir bebidas alcohólicas durante tres días.

2010.- La cantante mexicana Julieta Venegas ofrece el último de sus conciertos antes de tomar un descanso debido a su embarazo, en un exitoso espectáculo en el teatro Metropólitan, que lució a su máxima capacidad.

2011.- El actor estadounidense Jeff Conaway, quien participa como “Kenickie” en la película “Vaselina”, muere al ser desconectado de la máquina que lo mantenía con vida tras caer en un coma profundo, al parecer por una sobredosis de medicamentos. También actúa en la serie Taxi y Happy Days.

2011.- Fallece en Nueva York el poeta y músico de la contracultura Gil Scott-Heron. Considerado “el padre del rap”, presentaba su poesía oral acompañado o no de música, lo que han llamado “Spoken Word”. Destacan su poema convertido en canción “La revolución no será televisada” y su tema “Lady day and John Coltrane”. Publica libros como Vulture. Nace el 1 de abril de 1949.

2011.- Muere Yolanda Miranda, mamá de la actriz y cantante mexicana Thalía, la pintora Gabriela, la escritora Ernestina y la arqueóloga Federica Sodi, así como de la también artista Laura Zapata.

2012.- El actor Miguel Rodarte anuncia que filmará la cinta de comedia “Licra”, la cual cuenta con un guion Sabina Berman.

2013.- El director mexicano Amat Escalante gana el Premio como Mejor Director, en el marco del 66 Festival Internacional de cine de Cannes, por su película “Heli”.

2014.- Muere la directora de cine, guionista, productora y actriz alemana Helma Sanders-Brahms, una de las máximas representantes de la generación de postguerra. Destacan sus películas “Alemania, madre pálida” que es nominada al Oso de Oro del festival de Cine de Berlín, y “Shirin’s wedding”. Nace el 20 de noviembre de 1940.

2015.- En el marco de las presentaciones de la banda irlandesa U2 en Los Ángeles, muere Dennis Sheehan, representante del grupo durante más de 30 años. También trabaja con Iggy Pop, Led Zeppelin, Patti,Smith, Lou Reed, entre otros artistas. Nace el 15 de noviembre de 1947.

2016.- Un juez estadounidense dicta una orden de restricción contra el actor Johnny Depp y a favor de Amber Heard, quien acusa al protagonista de Piratas del Caribe de agresión y pide el divorcio.

2017.- La película mexicana “Las hijas de abril” del director Michel Franco gana el premio del jurado en la sección Un certain regard (Una cierta mirada) de la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

2017.- Muere el legendario músico cantante, teclista, guitarrista y compositor de rock y blues estadounidense Gregg Allman, fundador del grupo de rock The Allman Brothers Band. Compone varios de los mayores éxitos del grupo, como “Whipping” “Post, It’s Not My Cross to Bear” y “Midnight Rider.” Nace el 8 de diciembre de 1947.

2017.- Luego de padecer una septicemia generalizada causada por una bacteria fallece el bajista de la banda de rock Rata Blanca, Guillermo Sánchez, Con esa agrupación graba 15 discos y se presenta en conciertos por toda América Latina y Europa. Cuando el grupo se disuelve, forma las bandas Revólver y Santería, así como el proyecto paralelo Mala Medicina, con el cual graba tres álbumes. Nace el 22 de diciembre de 1964.

2018.- El cantante Pepe Aguilar celebra sus 50 años de edad con un jaripeo en el Palacio de los Deportes. En el concierto, participan sus hijos Ángela y Leonardo, así como su hermano Antonio Jr.

2019.- Fallece a los 64 años el humorista argentino Gabriel Gustavo Pinto “Tuqui”, durante su carrera artística destacó como actor músico y columnista, fue editor del fanzine “Gurbo”, en los años 1985 y 1986. Además, tuvo un programa de radio en los años 2015 y 2017 “Salió el 73” transmitido por internet.

2019.- Fallece el músico brasileño José Gabriel de Souza Diniz a los 28 años a causa de un accidente aéreo; comenzó su carrera en el 2088, a lo largo de ésta lanzó seis albúmenes discográficos “GD at the Park” ,“GD live” “GD Verão” en el 2016, para el 2017 “GD”, sus últimos disco fueron “Gabriel Diniz Na Ilha” en 2018 y “À Vontade” en 2019. Con el tema “Jenifer” se dio a conocer y llegó a colocarse en las listas de radio de Brasil como el número1.

2019.- El cantante Marco Antonio Solis dio a conocer que sus músicos sufrieron un accidente automovilístico cuando se dirigían hacía Michoacán en donde tendrían una presentación de su gira “Y la Historia continúa”, el cantante mexicano dio a conocerse la noticia y el fallecimiento del conductor que perdió la vida Alejandro C, conductor del Staff.