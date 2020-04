Un 27 de abril falleció Gabriel Figueroa, cinefotógrafo mexicano

Escucha la nota:



Un 27 de abril fallecieron el cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, el tenor mexicano Carlos Mejía Lango, el director de fotografía Andrew Lesner, el actor Paul Lambert, los guionistas Aída Bortnik y Antonio Orellana, los músicos Al Hirt dos décadas atrás y Mstislav Rostropovich, al igual que la diseñadora y empresaria Ruth Handler, creadora de la muñeca “Barbie”.

En tanto que nacieron el dibujante Walter Lantz, el artista Renato Rasce, los actores Mauricio Borensztein y Anouk Aimée, los directores Gonzalo Martínez Ortega y Marcelo Céspedes; los músicos Ace Frehley, Patrick Stump y Nacho García Vega, así como los cantantes Alex Campbell y Sheena Easton.

1899.- Nace el caricaturista y animador estadounidense Walter Benjamin Lantz. Conocido por fundar el Walter Lantz Studio y a personajes como el “Pájaro Loco”. En 1930 produce, además “The king of jazz”, primera película de dibujos animados en technicolor. En 1979 recibe un Oscar honorario por su contribución al cine animado. Muere el 22 de marzo de 1994.

1912.- Nace el cantante, compositor, actor italiano, bailarín y actor cómico de revistas Renato Rasce. Comienza su carrera en cine en 1943, destaca en filmes como “Es secreto de Santa Vittoria” y “La extraña pareja”. Con la canción “Romántica”, gana el primer lugar en el Festival de San Remo de 1960. Es autor e intérprete del tema “Arrivederci, Roma”. Muere el 2 de enero de 1991.

1922.- Nace el actor estadounidense Jack Klugman. Debuta en Broadway en 1952, tiene una prolífica carrera de seis décadas en cine, teatro y televisión. Destacan sus actuaciones en los programas “The Odd Couple” y “Quincy”, así como en la cinta “12 hombres en pugna”. Muere el 24 de diciembre de 2012.

1927.- En Argentina nace Mauricio (Rajmín) Borensztein, conocido como “Tato Bores” o el “actor cómico de la nación”. Comienza su carrera en Radio Splendid, pero es en televisión donde se consagra con programas como “Tato, siempre en domingo” o “Good Show”, medio en el que con su humor político marca a generaciones. Participa en 19 películas y un sinfín de obras de teatro. Muere de cáncer de hueso el 11 de enero de 1996.

1931.- Nace Alex Campbell, el cantante escocés de música folclórica más influyente de Europa. Apodado “Big Daddy”, es considerado la imagen del trovador ambulante. Graba más de 100 discos y forma la agrupación londinense Alex Campbell and His Friends. Muere de cáncer el 3 de enero de 1987 en Dinamarca.

1932.- Nace la actriz francesa Anouk Aimée, hija de la también actriz Geneviéve Sorya. Debuta en cine en 1947, actúa en “La dolce vita”, “8 ½”, “Los amantes de Verona” y “Lola”. Nominada en 1966 al Oscar como Mejor Actriz por su papel en el filme “Un hombre y una mujer”. En 2002 recibe el César Honorífico, un año después el Oso de Oro de Honor en el Festival de Cine de Berlín.

1933.- Se estrena “Tango”, del director Luis José Moglia Barth, primera película sonora del cine argentino con las actuaciones de Tita Merello, Libertad Lamarque y Azucena Maizani, presentada por la productora Argentina Sono Film.

1934.- Nace el director, guionista y productor mexicano Gonzalo Martínez Ortega. Cofunda Directores Asociados y crea el programa “Memoria audiovisual de los pueblos indígenas”. En 1972 presenta su “ópera prima”, “El principio”, a la que siguen la trilogía de “El testamento”, y otras tres películas del cantautor Juan Gabriel. También presenta “El padre Gallo” y “La fuerza del amor”, entre otras telenovelas, además de codirigir “El vuelo del águila” y “La antorcha encendida”. Muere el 2 de junio de 1998 en un accidente vial.

1935.- Nace el director de cine griego Theódoros Angelópoulos, conocido como Theo Angelópoulos. Incursiona en cine en cortometrajes de carácter político. Al finalizar la dictadura en Grecia se aleja de la política y realiza películas. En 1998 recibe la Palma de Oro en Cannes por “La eternidad y un día”. Muere atropellado el 24 de enero de 2012.

1944.- Nace Cuba Gooding, vocalista principal del grupo musical de la década de 1970, The Main Ingredient. Logra un considerable éxito con el tema “Everybody plays the fool”, en 1978 se lanza en solitario con “The First Cuba Gooding album”. Es padre del actor Cuba Gooding Jr., y muere el 20 de abril de 2017.

1948.- Nace la cantante, músico y actriz estadunidense Kate Pierson. Integrante de B-52’s, banda de música “New Wave”, que se forma en 1976 y se disuelve en 1994. Toca teclados, guitarra y batería. Colabora con The Ramones, Fred Schneider, Iggy Pop y REM, entre otros artistas. Además, actúa en filmes como “Los Picapiedra”, varias series de televisión y dobla la voz para la cinta “Rugrats”. En 2015 presenta su primer álbum en solitario: “Guitars and Microphones”.

1951.- Nace el músico estadounidense Paul Daniel “Ace” Frehley, llamado “SpaceAce” o “Spaceman”. Comienza como guitarrista de Four Roses Band y luego integra de Kiss, banda con la que graba nueve álbumes. En 1978 se separa del grupo, lanza varios discos en solitario como “Trouble Walkin” y “Anomalia” y forma Frehley’s Comet. Se dedica al arte por computación y expone sus obras. En 2016 presenta el álbum “Origins Vol. 1” y en 2018 el disco de rock “Spaceman”.

1955.- Nace el cineasta, guionista, actor, director y productor argentino Marcelo Céspedes. Autor de los filmes “Tinta roja”, “Historias de amores semanales”, “Hospital Borda: un llamado a la razón” y “Por una tierra nuestra”. Actúa en las películas “Victoria 392” y “La ballena va llena”, que también codirige. Funda con Carmen Guarini el Colectivo Cine Ojo, productora de cine documental y, en 2001, el Fórum de Coproducción Documental DocBuenosAires. Maestro en Argentina, Cuba y España.

1959.- Nace la cantante y actriz escocesa Sheena Shiley Orr, conocida como Sheena Easton, “la diva del pop”. Con nacionalidades británica y estadunidense. Cuenta en su haber con 15 discos y sendos temas para cine, entre ellos “Solo para sus ojos” de la saga “James Bond”. Ganadora de dos premios Grammy. Actúa en la serie “Miami Vice”, en “Ghost Stories”, “Outer Limits” y en los musicales “Greese” y “El hombre de La Mancha”, ambas en Broadway, así como “42th. Street”, en el West End londinense en 2017.

1961.- Nace el músico, cantante y compositor español Ignacio “Nacho” García Vega. En 1978 crea con su primo Antonio Vega la banda de rock Nacha Pop, grupo puntero de la “nueva ola” de la década de 1980 con éxitos como “Lucha de gigantes”. Luego funda el trío Rico y en 1995 inicia carrera en solitario con el álbum “NGV”. En 2016 copresenta el programa “A mi manera”, y un año después presenta “Efecto inmediato”, nuevo álbum de Nacha Pop.

1968.- Nace el director de cine rumano Cristian Mungiu. En 2002 dirige su primer largometraje titulado “Occident”, que recibe varios premios en diferentes festivales de cine. En 2007 escribe y dirige “Cuatro meses, tres semanas y dos días”, que lo hace acreedor a la Palma de Oro en Cannes. En 2016 presenta “Los exámenes” (“Bacalaureat”), por la que es reconocido en Cannes como el Mejor Director.

1968.- Muere el tenor mexicano Carlos Mejía Lango. Debuta en abril de 1915 con la ópera “La favorita”, se presenta en varios escenarios en Estados Unidos y es notable su labor de difusión musical, a través de los numerosos discos que grabó entre 1917 y 1930. Destaca en operetas, zarzuelas y tangos. Se retira de los escenarios en 1944 y se dedica a la enseñanza del bel canto. Nace el 6 de diciembre de 1892.

1976.- Nace la cantante escocesa y compositora de música indie y folclórica Isobel Campbell. De 1996 a 2002 es miembro del grupo Belle and Sebastian, que deja por motivos personales. De forma paralela participa en The Gentles Waves, con el que lanza dos álbumes. Como solista presenta “Amorino” y “Milkwhite sheets”.

1979.- Nace el músico estadounidense William Boyd. Bajista del grupo de rock Evanescence de 2003 a 2006 y para el cual compone temas como “October” y “So close”, también colabora con otras bandas de punk como Lucky Father Brown y The Visitors, Two Spines y American Princes.

1981.- Se casa el músico británico Ringo Starr, exintegrante del desaparecido grupo The Beatles, con la actriz, modelo, psicóloga y filántropa Barbara Bach, en una ceremonia en Londres a la que asisten sus colegas George Harrison y Paul McCartney con sus familias.

1981.- Se desintegra la banda de pop-rock británico Wings, al anunciar que el guitarrista Denny Laine emprende carrera como solista. El grupo lo forman además el ex-Beatle Paul McCartney, su mujer Linda y el baterista Geoff Briton. La formación inicia en agosto de 1971.

1984.- Nace Patrick Martin Stump en Illinois, Estados Unidos. Cantante, compositor, productor y guitarrista de la banda Fall Out Boy. Originalmente Patrick se presenta como baterista, pero a Pete Wentz se le ocurrió que fuese cantante de la banda, lo que nunca había hecho; graban siete discos de estudio. Participa en el filme para DVD “Release the Bats”. Actúa en capítulos de varias series, presta su voz para “Star vs the Forces of Evil” y “Gnome Alone”.

1985.- Nace el cantante, compositor, rapero y productor de música británico Jacob Taio Cruz, de padre nigeriano. En 2008 lanzó su primera incursión discográfica llamada “Departure”, y después “Rokstarr”, que con sus sencillos “Break your Heart” y “Dynamite”, llega a lo más alto de las listas musicales. Participa en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Londres, 2012. Compone temas para artistas como Olly Murs, Nick Jonas, Jennifer Lopez y David Guetta. En 2016 surge un debate por su nombre real, por un conflicto entre dos empresas.

1987.- Nace el actor británico William Moseley. Conocido por interpretar a “Peter Pevensie”, en la primera y segunda partes de la saga cinematográfica “Las crónicas de Narnia”. Ganador en 2008 como Actor Masculino Favorito en los Nickelodeon Kids Choice Awards. Actúa en la serie de televisión “The royals”. Filma una nueva versión de “La sirenita”, con Loreto Peralta, Poppy Drayton y Shirley MaClaine.

1997.- Muere el cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa. Artista del lente que participa en 235 títulos en México y Estados Unidos, entre ellos “Los hijos de Sánchez”, “Los olvidados”, “Cananea”, “Pedro Páramo” y “Macario”, es nominado al Oscar por “La noche de la iguana”. En 1971 recibe el Premio Nacional de las Artes. Preside el grupo mexicano de apoyo a artistas de Hollywood perseguidos por el senador Joseph McCarthy. Funda y dirige la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Nace el 24 de abril de 1907.

1997.- Muere el actor, escritor y director de escena estadounidense Paul Lambert, quien interviene en los filmes “All the President’s Men”, “Espartaco” y “El planeta de los simios”, así como en las cintas argentinas “La venganza de un soldado” y “Pate Katelin en Buenos Aires”. Participa en 300 episodios de programas de televisión, entre ellos “Playhouse 90”, “Murder One”, “Flamingo Road” y “Los duques de Hazzard”. Nace el 1 de agosto de 1923.

1999.- Muere el popular ilusionista y mentalista argentino Juan José del Pozo, cuyo nombre artístico es Tu Sam. Famoso por aplicar técnicas de hipnosis en presentaciones en televisión, teatro y conferencias para control mental, adelgazar o dejar de fumar. Como “practicante del dominio orgánico”, presenta en televisión su programa “Los 12 del signo”. Nace en 1932.

1999.- Muere Alois Maxwell Hirt, mejor conocido como Al Hirt, músico y director de orquesta estadunidense. Niño prodigio de la trompeta, a los 12 años dirige la banda oficial infantil del Cuerpo de Policía en Nueva Orleáns y a los 16 ya es músico profesional. Toca con Benny Goodman, Tommy y Jimmy Dorsey, luego graba en solitario más de 25 discos con temas como “Java” y “Honey in the horn”, además del tema de la serie “El avispón verde”. Nace el 7 de noviembre de 1922.

2002.- Muere la creadora de la muñeca “Barbie”, Ruth Handler, cuyo apellido de soltera es Moscowicz. Crea la primera muñeca para niñas que se aleja de la figura infantil. Debuta en el mercado el 9 de marzo de 1959, durante una exposición de juguetes en Nueva York. La empresaria también crea una prótesis mamaria para las personas que sufren alguna mastectomía. Nace el 4 de noviembre de 1916.

2006.- El actor estadounidense George Clooney y su padre, el periodista Nick Clooney, presentan en Washington a la prensa el documental “A journey to Darfur”, con el que denuncian el genocidio en esa región de Sudán y en el que piden a la comunidad internacional que actúe de inmediato para frenarlo.

2007.- Muere Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso. Promotor incansable del repertorio para su instrumento, entre muchos otros compositores trabaja con Serguei Prokofiev y Dimitri Shostakovich, quien compone para él obras como el “Concierto en mi bemol mayor para violonchelo y orquesta”. Dirige las orquestas de la Ópera del Teatro Bolshoi y la Sinfónica Nacional de Washington. Activo defensor de los derechos humanos, la Unión Soviética le retira la ciudadanía rusa, estuvo exiliado de 1975 a 1991, cuando regresa a Rusia sin permiso. Nace en Bakú, Azerbaiyán, el 27 de marzo de 1927.

2011.- La cantante y actriz Beyoncé es demandada por la compañía de videojuegos “Gate Fve”, por incumplir un contrato para crear un juego de baile, motivo por el cual la firma exigió una compensación de 100 millones de dólares. Dos años después ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso fuera de tribunales y se retiró la demanda.

2011.- El grupo mexicano Maná pide en Miami una reforma migratoria justa para los inmigrantes latinos en Estados Unidos y considera que hay un problema de racismo.

2012.- Muere la actriz, cantante y locutora chilena Karina Laverde, cuyo nombre real es Ana Gómez de Laverde. Radica en Colombia, donde participa en muchas telenovelas, entre ellas “La tía Julia y el escribidor”, “La tregua” y “Mamá Carmela”. También actúa en cintas como “El callejón” y “Pero sigo siendo el rey”. Nace en Santiago de Chile el 25 de enero de 1930.

2013.- Muere la guionista, periodista y escritora argentina Aída Bortnik. Destaca su labor en las décadas de 1960 a 1980. Es coescritora de “La historia oficial”, primera película de Argentina en obtener el Oscar a Mejor Película Extranjera (luego Mejor Película Internacional), en 1985. Primera escritora latinoamericana que es miembro permanente de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en 1986. Nace el 7 de enero de 1938.

2015.- El director de fotografía Andrew Lesner muere por un infarto al miocardio. Destaca su colaboración con Peter Jackson en las trilogías de “El señor de los anillos” y “El hobbit”; en 2002 gana un Oscar por Mejor Fotografía gracias a su trabajo en el filme “La comunidad del anillo”. También destaca su labor en “Babe, el cerdito valiente”, “El maestro del agua”, “Soy leyenda” y “El origen del planeta de los simios”. Nace el 1 de enero de 1956.

2016.- Muere la niña colombiana Danna Gisell Guarín, cantante de música llanera. Se da a conocer en el programa televisado de concursos Factor X, es conocida como la voz revelación del joropo. Fallece cuando cae sobre su cabeza una portería de futbol, mientras entrenaba como portera.

2017.- Fallece la actriz española Amparo Pacheco. Aunque desarrolla una larga trayectoria como actriz, que comienza a los 16 años, es a los 77 cuando logra fama por su trabajo en la serie “Cuéntame cómo pasó”, con el papel de “Sagrario”. Protagoniza su propia serie en internet, “El diario de San Genaro”, además de actuar en “Aquí no hay quien viva” y la película “Pacto de brujas”. Nace en 1926.

2018.- Los organizadores del Festival de cine de Cannes y el gobierno francés crean un número de teléfono especial para denunciar casos de acoso o de agresiones sexuales durante el certamen fílmico que comenzará a principios de mayo, en el cual también se distribuirán folletos sobre la legislación penal francesa contra las agresiones sexuales y la dirección sobre un sitio internet de prevención.

2018.- Muere el escritor, actor, director y guionista Antonio Orellana, cuyo nombre completo es Antonio Gallego Orellana. Tras la Guerra Civil Española se exilia en México. Considerado el creador intelectual de las películas de “El Santo”, entre ellas contra las mujeres vampiro, los zombies y “el cerebro diabólico”. Actúa en otras, como “La hora 24” y “Los compadres del diablo”, que también dirige. Escribe guiones para radio y para 57 largometrajes, presenta series documentales. Cofundador de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM). En 2012 recibe el Reconocimiento de Escritores Cinematográficos. Nace en Badajoz, España, el 4 de febrero de 1923.

2019.- En el marco de la edición número 18 del Festival de Cine de Tribeca, se estrena el filme “A Day in the Life of America”, dirigido por el cantante y actor estadounidense Jared Leto. La cinta se rodó con 92 equipos de grabación que recorrieron cada estado de Estados Unidos, con la intención de documentar las celebraciones del día 4 de julio, fecha considerada como el Día de la Independencia de los Estados Unidos. “He tenido en la cabeza, a lo largo de varios años, que sería una idea increíble capturar en imágenes un solo día en Estados Unidos y es algo que se mantuvo en mí por mucho tiempo”, expresó el actor a medios de comunicación, antes de presentar su filme en el festival.