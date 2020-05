Un 12 de mayo nace la multipremiada actriz Katharine Hepburn

Escucha la nota:



Un 12 de mayo nacieron el compositor Burt Bacharach, el cineasta Jess Franco, el músico Einar Melax, los cantantes Steve Winwood y Billy Swan, así como los actores Helene Weigel, Emily Irene VanCamp, la actriz mexicana Yadhira Carrillo, Emilio Estévez y Katharine Hepburn.

En tanto que fallecieron los cantantes Mia Martini, Perry Como y Antonio Vega, el compositor José Barros, el actor Antonio Ozores Puchol y el cineasta Erich Oswald von Stroheim.

1900.- Nace la alemana Helene Weigel, una de las más importantes actrices del teatro alemán del siglo XX. Maestra y directora de escena, destaca en obras como “Los fusiles de la señora Carrar” y “Madre Coraje”, por la cual gana el Premio del Festival de las Naciones, en París. Segunda esposa del autor Bertolt Brecht, a su muerte asume la dirección del Berliner Ensemble. Muere el 6 de mayo de 1971.

1907.- Nace la actriz Katharine Hepburn, la única en ganar cuatro premios Oscar y una de las más nominadas en dicha entrega, solo superada por Meryl Streep. Destaca en las cintas “La reina africana”, “Morning Glory”, “Adivina quién viene esta noche”, “En el estanque dorado” y “El león en invierno”. En 1999 el American Film Institute la elige como la actriz más importante de la historia. Muere el 29 de junio de 2003.

1928.- Nace el compositor estadounidense Burt Bacharach. Autor de numerosos temas para cine, como “Alfie” y “Casino Royale”, así como para artistas de la talla de Dionne Warwick y Tom Jones. Son famosos sus temas “Promises, Promises”, “Raindrops keep Fallin on my Head”, “What´s New, Pussycat”, “Arthur’s Theme”, “I Say a Little Prayer”. En 2013 publica sus memorias “Anyone Who Had a Heart”.

1930.- Nace el director de cine, actor, guionista, compositor y productor español Jesús Franco Manera, conocido como Jess Franco. Rueda 199 películas, como “Vampyros Lesbos” y “Soledad Miranda”. Trabaja en países como Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Italia y Estados Unidos. Muere el 2 de abril de 2013.

1937.- Nace el cómico, actor y figura de la contracultura George Carlin. Conocido sobre todo por su monólogo “Siete palabras que no se pueden decir en televisión”, grabado en su disco de 1972 “Class clown”. Muere el 22 de junio de 2008.

1937.- Albert Frederick Arthur George of Saxe-Coburg and Gotha es coronado como Jorge VI de Inglaterra. El desfile es televisado y convertido en un acto histórico para este medio, pues es la primera transmisión realizada fuera de un estudio. Nace el 14 de diciembre de 1895 y muere el 6 de febrero de 1952.

1942.- Nace el músico británico Ian Dury, autor de temas clásicos como “Sexo, drogas y rock and roll”. Integrante de grupos como Killburn and the High Roads y Blockheads, graba 10 discos. Participa en la película “El cuervo: ciudad de Los Ángeles”. Muere de cáncer el 27 de marzo de 2000.

1942.- Nace Billy Swan, compositor y cantante estadounidense. Se consolida en el ámbito musical por producciones discográficas como “Golden classics”, “Like Elvis Used To Do”, “I Can Help/rock and Roll Moon” y “Billy Swan Best”, entre otras, así como por los éxitos “I Can Help” y “Stranger”. Produce, escribe temas y colabora con artistas como Waylon Jennings, Mel Tillis, Kris Kristofferson y Randy Meisner.

1945.- Nace en el Congo Belga la actriz nacionalizada española Marie Claude Perin, mejor conocida como Claudia Gravi. Debuta en el cine en 1965 con “Acteón”, se convierte en un rostro habitual en el cine español y participa en películas como “Las ibéricas F.C.”, “¡Mátalo!”, “Juncal”, “Los nuevos españoles” y series como “Valle secreto”. Escribe su biografía “Cuando me bajé del baobab”.

1948.- Nace en Inglaterra el cantante Steve Winwood. Figura en el blue-eyed soul-pop en la década de 1980, además de géneros como el swing y el jazz dixieland. Comienza en grupos como Traffic, Blind faith y Go, a mediados de la década de 1970 se lanza como solista con exitosos discos como “Talking Back to the Night”, “Back in the High Life”, “Refugees of the Heart” y “Revolutions”.

1950.- Nace el actor, productor y escritor irlandés Gabriel Byrne. Participa en las películas “El hombre de la máscara de hierro”, “Enemigo público”, “En terapia”, “El amor es más fuerte que las bombas” y “Mad To Be Normal”; en obras como “A Moon for the Misbegotten”, y en series de televisión como “Bracken” y “Vikingos”.

1951.- Nace Billy Squier, cantante y guitarrista estadounidense. Forma parte de varias bandas de rock de entre 1970 y 1980, década en la que lanza su primer disco como solista, “Tale of the tape”, del que se desprende el éxito “You Should Be High Love”, al que sigue “Don”t Say No”, que marca el éxito de su carrera; le siguen siete álbumes.

1957.- Muere Erich Oswald von Stroheim, director, actor y escritor austriaco, afincado en Estados Unidos desde 1908 y cuya nacionalidad adquiere casi 20 años después. En 1919 dirige la primera de sus 10 cintas, como actor participa en casi 30 filmes, entre ellos “El nacimiento de una nación” y “Sunset Boulevard”. Nace el 22 de septiembre de 1885 en Viena.

1958.- Nace el músico estadounidense Eric Doyle Singer, mejor conocido como Eric Singer. Tercer baterista del grupo de hard rock Kiss desde 1991, participa con otros artistas como Lita Ford, Black Sabbath, Brian May (como sustituto de Cozy Powell), Gary Moore, Alice Cooper y Avantasia.

1959.- Nace el actor estadounidense Irving “Ving” Rameses Rhames. Aparece en Broadway en 1984 y cobra fama al actuar en telenovelas, además trabaja en filmes como la saga “Misión imposible”, “El amanecer de los muertos” y destaca como “Marcellus Wallace”, en la cinta “Pulp Fiction”. Gana un Globo de Oro por “Don King: only in America”. Actúa en “Guardianes de la galaxia Vol. 2”.

1961.- Nace el guitarrista y compositor Billy Duffy, en Manchester, Inglaterra. Integrante de las bandas de rock The Nosebleeds, Studio Sweetharts, The Smiths, Slaughter, The Dogs, Theatre of Hate y The Cult, con la cual tiene éxitos como “Spiritwalker”.

1962.- Nace el director, guionista y actor Emilio Estévez, hijo del actor Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen. Actúa en cintas como “The Outsiders”, “The Breakfast Club”, “St. Elmo’s Fire” y “Young Guns”. Escribe y dirige “Men at Work”, la multipremiada “Bobby” y “El camino”. También se enfoca en la enología.

1962.- Nace en Islandia el músico Einar Arnaldur Melax. Es compositor de música electrónica, tecladista, creador de instrumentos clásicos para el procesamiento del sonido y director de una escuela de música. Publica los libros para colorear “De choque” y “Teniente Tomás Árbol”, forma parte de los grupos Medusa, Fan Houtens Kokó, Rokka Rokka Drum, Hechicero (“KÚKL”), The Sugarcubs y Exem. Crea música para producciones teatrales, programas de televisión y películas.

1966.- Nace el actor estadounidense Stephen Andrew Baldwin. Destaca en la gran pantalla con películas como “Nacido el 4 de julio”, “Crossing the Bridge”, “Los Picapiedra en Viva Rock Vegas”, y series como “The Young Riders”. Escribe el libro “The Unusual Suspect”. También presentador en programas de “realidad”.

1967.- Nace el músico estadounidense Paul D’Amour. Bajista original de la banda Tool hasta 1995, luego forma el grupo Lusk, toca con Replicants. A principios de 2005 escribe y trabaja bajo el nombre de Feersum Ennjin.

1970.- Nace la actriz estadounidense Samantha Mathis, conocida por sus interpretaciones en películas como “Pump up the Volumen”, “Mujercitas”, “Rebelión en las ondas”, “American Psycho”, “This is my Life”, “Súper Mario Bros” y “The Punisher”. También actúa en series como “Aaron’s Way”, “Salem’s Lot” y “The Strain”.

1972.- Nace la actriz, conductora y empresaria mexicana Yadhira Carrillo. Trabaja en telenovelas como “La otra”, “Barrera de amor”, “Palabra de mujer”, “Amarte es mi pecado” y “Rubí”. Dueña de varias tiendas de ropa y accesorios para niños.

1978.- Nace en Suecia la actriz, modelo y cantante Malin Akerman, criada en Canadá. Interviene en diferentes películas como “Watchmen”, “The Proposal” y “The Visiting”. Es cantante del grupo indie Ozono, que posteriormente cambia el nombre por The Petalstones. Protagoniza la serie “The Comeback”.

1981.- Nace la modelo erótica estadunidense Erica Campbell. Conocida en Inglaterra por su aparición en la revista “Men”s World”, así como en otras publicaciones. Es elegida modelo de 2005 de la revista “Playboy”.

1986.- Nace la actriz canadiense Emily Irene VanCamp. Interpreta a “Amy Nicole Abbott”, en la serie de “The WB Network Everwood”, emitida entre 2002 y 2006, así como a “Rebecca Harper”, en la serie “Brothers & sisters”. Actúa en cintas como “No good deed”, en la saga del personaje “Capitán América” y “Avengers: Infinity war”.

1992.- Nace el actor y cantante estadounidense Malcolm David Kelley. Representa el papel protagonista de “Lil” saint”, en la película “You Got Served”, aunque es más conocido por su papel de “Walt Lloyd”, en la serie de televisión “Lost”. Es integrante del grupo Misfit Kids and Total Outcasts (MKTO).

1995.- Nace el actor y cantante americano Lucas Aaron “Luke” Benward. Es la cuarta generación de cantantes de los Benward. Actúa como “David”, en la cinta “We Were Soldiers”, al protagonista “Billy Forrester”, en el filme “How To Eat Fried Worms” y a “Charlie Tuttle”, en “Minutemen”.

1995.- Muere la cantante italiana Mia Martini cuyo nombre real es Domenica Berté. Participa en 1972 con el tema “Donna sola”, en el Festival de Venecia. En 1977 representa a Italia en el Festival de Eurovisión con “Líbera”. En 1982 recibe en el Festival de San Remo el primer Premio a la Crítica. Tiene éxitos como “Más allá de la colina”, “Minuetto” y “Donna sola”; graba 17álbumes, cinco de ellos alcanzan disco de oro. Nace el 20 de septiembre de 1947.

1995.- El actor, guionista, escritor y director de cine y de teatro Fernando Fernán Gómez, de origen peruano, gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Miembro de la Real Academia Española durante siete años. Nace el 28 de agosto de 1921 y muere el 21 de noviembre de 2007.

2001.- Muere Perry Como, actor, presentador y “crooner”, ídolo durante 40 años cuyo nombre verdadero es Pierino Ronald Como. Comienza como cantante de la Freddie Carlone”s Band y de la Ted Weems Orchestra. Tiene éxitos como “It’s Impossible”, “Prisioner of Love” y “Magic Moments”. Pionero de los espectáculos televisivos de variedades, tiene su propio programa en horario estelar y son célebres sus programas navideños. Filma tres cintas. Nace el 18 de mayo de 1912.

2005.- El filme “Sangre”, de Amat Escalante, inaugura la participación de México en la 58 Edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, en el que serán proyectados 23 filmes mexicanos.

2007.- Muere de neumonía el compositor colombiano José Barros Palomino. Enfocado a cumbias, vallenatos y joropos, además de rancheras y tangos. Autor de tremas como “El gran tuerto”, “Corazón atormentado”, “La piragua”, “A la orilla del mar” y “Momposina”. Nace el 21 de marzo de 1915.

2008-. El biólogo Jason Bono elige al cantante y compositor estadunidense Neil Young, su artista favorito, para dar nombre a una araña migalomorfa: la Myrmekiaphila neilyoungi, que descubrió un año antes en Alabama.

2009.- Muere el compositor y cantante español Antonio Vega. Considerado uno de los compositores fundamentales de la escena pop española de la década de 1980. Con su primo Nacho García Vega, forma en 1978 el grupo Nacha Pop, de la cual se separa en 1988 y comienza su carrera en solitario. Es reconocido por temas como “Desordenada habitación” y “La chica de ayer”. Nace el 16 de diciembre de 1957.

2009.- Inauguran en Nueva York una exposición con objetos del ex Beatle John Lennon, en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

2010.- Muere el actor y director español Antonio Ozores Puchol. Comienza su carrera en la década de 1940, en teatro; actúa en más de 150 películas y su popularidad se incrementa al participar en el concurso “Un, dos, tres… responda otra vez”, aunque trabaja en televisión desde 1960. Nace el 24 de agosto de 1928.

2011.- Con la instalación de un stand del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en el Mercado de Películas de Cannes y el estreno del filme “Miss bala”, el cine mexicano inicia su participación en el 64 Festival Internacional de Cine de Cannes.

2012.- El reconocido productor y DJ Paul Oakenfold se presenta en la Ciudad de México para dar a conocer los temas de su disco “Pop Killer”, mismo que se edita a final de ese año.

2012.- El funk y el ritmo de Illya Kuryaki and the Valderramas vuelve a México como parte de la gira promocional de su álbum “Chances”, con el cual el dueto argentino regresa a la escena musical.

2015.- Muere Nerio Franco, compositor, arreglista, músico y profesor venezolano. Toca piano, órgano, arpa, guitarra eléctrica, bajo, tambora, gaita, charrasca, mandolina y sobre todo cuatro, instrumento con el que destaca. Forma parte de grupos como Flor de Mara, San Isidro, Cardenales del Éxito, Sonora Juventud, Los Blanco y el conjunto El Guaco.

2016.- El destacado diseñador de moda chileno Luciano Francoli fallece mientras trabajaba en Madrid. Director de la Escuela de Diseño de Vestuario de una universidad; director artístico y de vestuario en programas de televisión, obras de teatro y películas. Crítico en eventos como la entrega de los Premios Oscar y la gala del Festival de Viña del Mar. Muy solicitado por personalidades del espectáculo, el modelaje y reinas de belleza. Nace el 14 de marzo de 1945.

2018.- Muere el director y guionista de cine y televisión español Antonio Mercero. Con cuatro décadas de trayectoria, es conocido sobre todo por sus series de televisión “Verano azul” y “Farmacia de guardia”, además de telefilmes como “La cabina”, y 14 películas como “¿Y tú quién eres?”, “La guerra de papá” y “La hora de los valientes”. A los 73 años le detectan mal de Alzheimer, se retira en 2007. Nace el 7 de marzo de 1936.

2019.- Se realiza la edición número seis de los Premios Platino, los cuales reconocen a lo mejor de las producciones fílmicas iberoamericanas; la cinta “Roma”, se lleva los premios a Mejor Película Iberoamericana, en tanto que su director, Alfonso Cuarón, se hace de los galardones a Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Fotografía. La actriz Cecilia Suárez y Diego Luna reciben el premio Platino en las ternas de Mejor Actor y Actriz en una serie o miniserie de televisión.