Ritchie Valens y Stevie Wonder nacieron un 13 de mayo (Efemérides)

Escucha la nota:



Fue un 13 de mayo cuando nacieron el guionista Mauricio Magdaleno, los actores Carlos Riquelme, Saby Kamalich, Eduardo Palomo, Itatí Cantoral; el diseñador Luciano Benetton; los músicos Ritchie Valens y Stevie Wonder; la cantante Mary Wells.

Este día también murieron los actores Gary Cooper, Joaquín García “Borolas”, Dan Blocker y el cantante Ismael Rivera, “El Sonero Mayor”, la actriz Doris Day, el actor y comediante José Luis Moreno López.

1906.- Nace en México Mauricio Magdaleno, dramaturgo, guionista, periodista y adaptador en más de 50 películas. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1932 con Juan Bustillo Oro funda el Teatro de Ahora. Entre 1941 y 1952 escribe 52 guiones, además de varias obras de teatro de corte político y social. Destacan Sonata, Las palabras perdidas y Campo Celis. Es narrador de la novela “El resplandor”. Muere el 30 de junio de 1986.

1914.- Nace el actor mexicano Carlos Riquelme. Estudia leyes y filosofía, pero decide ser actor. Debuta en teatro a mediados de los años 30 y en cine en 1938. Trabaja en radio, telenovelas, así como en la industria del doblaje al doblar la voz de personajes como “El inspector” de la Pantera Rosa. Socio fundador de la Asociación Nacional de Actores. Muere el 17 de mayo de 1990.

1922.- Nace la actriz estadounidense Beatrice Arthur, cuyo nombre real es Bernice Frankel. Destaca como “Lucy Brown” en la obra “Threepenny ópera”. Su actuación como “Vera Charles” en la obra Mame le vale un premio Tony, papel que repitió en el cine. Gana diversos Emmy por su trabajo en la televisión, en especial al protagonizar las series “Maude” y “The Golden Girls”. Muere el 25 de abril de 2009.

1927.- Nace el director, productor, coreógrafo y actor estadounidense Herbert Ross. Bailarín, autor de la coreografía de Carmen Jones, en 1969 debuta como director con la versión musical del clásico “Adiós, Mr. Chips”. Después llegarían los filmes “Sueños de un seductor” y “Funny Lady”, óperas como “La bohemia”. Gana un Globo de Oro al Mejor Director y en Los Ángeles Film Critics Association. Muere el 9 de octubre de 2001.

1935.- Nace el empresario italiano Luciano Benetton, famoso por la publicidad polémica de su ropa y perfumes. A los 20 años comienza su imperio textil, en 1965 crea su firma comercial Benetton; ahora, es dueño de 18 empresas, que también abarcan los servicios de comunicación e infraestructura. Terrateniente en Argentina, senador, dueño de un equipo de la Fórmula 1 y de la revista Colors.

1939.- Nace la actriz peruana Saby Kamalich. Se da a conocer en América Latina con la exitosa telenovela “Simplemente María” (Perú, 1969). Un año después viaja a México, donde se queda a radicar, actúa en más de 50 telenovelas y seis películas, así como en teatro.

1939.- Nace el actor estadounidense Harvey Keitel, quien se da a conocer de la mano de Martin Scorsese en “Malas calles” y “Taxi Driver”. Tras un receso en los 80, reaparece en 1992 con Quentin Tarantino dirigiendo “Reservoir Dogs” y “Pulp Fiction”. Actúa en, España, Nueva Zelanda., Inglaterra, Grecia. Nominado al Oscar por su trabajo en “Bugsy”, siguen obras como “El gran hotel Budapest”.

1941.- Nace el cantante, guitarrista y pionero del rock Ritchie Valens, cuyo nombre real es Richard Steven Valenzuela, hijo de mexicanos. Gana fama con los temas “La bamba” y “Danna”. A los 17 años muere, el 3 de febrero de 1959, por un accidente aéreo en el que también pierden la vida las figuras Buddy Holly y J.P. The big bopper Richardson, además del piloto. En 2001 su nombre ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll.

1943.- Nace la cantante estadounidense Mary Wells. Una de las más grandes artistas del sello Motown, sobresale en las listas de ventas con “Bye, Bye Baby”. Sin embargo, su mayor éxito es” My Guy”, tema de Smokey Robinson que también le escribe “You Beat Me to the Punch”, entre otros temas. Muere el 26 de julio de 1992, tras una larga lucha contra el cáncer.

1946.- Nace Danny Klein, también conocido como “Doctor Funk”. Bajista, comienza en el trío J. Geils Blue Band, que luego banda formada en 1967 y popular de Estados Unidos en los años 70 y casi hasta su disolución en 1985, con éxitos como Centerfold y Teresa.

1950.- Nace el músico, cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder, cuyo verdadero nombre es Stevland Hardaway Judkins. A lo largo de su trayectoria musical -que inicia a los 12 años- ha grabado 40 álbumes y ganado 24 premios Grammy, un Globo de Oro, entre otros múltiples reconocimientos.

1954.- Nace el cantante y compositor nacionalizado irlandés Johnny Logan. Su primera participación en los espectáculos es con el musical “Adam and Eve”, en 1977. Ha ganado en el Festival de Eurovisión en dos ocasiones.

1956.- Nace el actor español Roberto Álvarez. En cine destaca en películas como “Entre las piernas” (1999), de Manuel Gómez Pereira; “Juana la Loca” (2001), de Vicente Aranda y “Hable con ella” (2002), de Pedro Almodóvar, entre otros títulos.

1961.- Nace Dennis Rodman, “El Gusano”, basquetbolista de la NBA, quien en 1997 realiza su debut cinematográfico en la película “Double Team”, al lado del actor Jean Claude Van Damme. También actúa en “Simon Sez”, una comedia de acción de 1999, y coprotagoniza con Tom Berenger la película de acción “Cutaway” en el 2000.

1961.- Muere el actor estadounidense Gary Cooper, protagonista de películas de todos los géneros. Gana tres premios Oscar por sus actuaciones en “Sargento York” y “Solo ante el peligro”, así como por su aportación a la industria cinematográfica. Nace el 7 mayo de 1901.

1901.- Nace el actor estadounidense Gary Cooper, llamado en realidad Frank James Cooper. Una de las máximas estrellas de Hollywood, entre 1925 y 1961 filmó 95 películas. Ganador de tres premios Oscar por su actuación en los filmes “Adiós a las armas”, “El sargento York” y “Solo ante el peligro”. Muere el 13 de mayo de 1961.

1962.- Nace el actor, cantante, músico, director y escritor Eduardo Palomo, quien participa en más de 33 obras de teatro, 19 telenovelas y varias películas. Muere el 6 de noviembre de 2003 a los 41 años de una cardiopatía.

1964.- Nace el actor, escritor y cómico estadounidense Stephen Colbert. Conocido por su personaje homónimo de “The Colbert report”. Comienza como escritor y ejecutante de la comedia para muchos otros programas, tales como “The Daily Show”, con Jon Stewart y “Strangers With Candy”, también en Comedy Central.

1966.- Nace Darius Rucker, vocalista de Hootie & The Blowfish, quien luego se lanza como solista con temas como “This Is my World” e “Independent Choice”.

1967.- Nace el músico estadounidense Chuck Schuldiner, considerado uno de los pioneros -con su banda Death y junto a otros grupos-, de la música death metal, cuya técnica y estilo innovador con estructuras similares al jazz, ha servido como base para la escena metalera actual. Muere el 13 de diciembre de 2001.

1970.- Se estrena la película “Let it Be”, de The Beatles. Se filma entre febrero y abril de 1969. Con este filme se pretendía crear un documental que mostrara la faceta profesional y personal del grupo.

1972.- Muere el actor estadounidense Dan Blocker, recordado principalmente por su papel de “Hoss Cartwright” en la serie western de televisión Bonanza. Nace el 10 de diciembre de 1928.

1975.- Nace la actriz mexicana Itatí Cantoral, hija del prestigiado compositor Roberto Cantoral (fallecido). Ha participado en telenovelas como “Muchachitas”, “De frente al Sol” y “María la del barrio”. En teatro se le ha visto en los musicales “Aventurera”, “Cabaret” y “Dulce Caridad”. Protagoniza la telenovela “Hasta que el dinero nos separe”, con gran éxito.

1975.- Nace el actor chileno Andrés Palacios, quien reside en México. Ingresa al Centro de Formación Actoral de TV Azteca, y ha participado en varias producciones, su primer protagónico lo tiene en la telenovela “Las Juanas”, pero salta a la fama como Nicolás Pacheco, en la telenovela “Amor en custodia”, y como vampiro en “Noche eterna”, además de “Vidas robadas”.

1975.- Muere a los 70 años de neumonía la estrella country y western Bob Wills. Su grupo Bob Wills & His Texas Playboys tiene seis sencillos número uno en el chart Country Singles de Billboard. El más exitoso es “New Spanish Two Step”, en 1946.

1977.- Nace la actriz inglesa Samantha Morton. Nominada a los premios Oscar por su papel en “Acordes y desacuerdos” (1999) y al Globo de Oro como Mejor Actriz Secundaria.

1979.- Nace el músico estadounidense Mickey Madden. Conocido por ser el bajista de la banda de pop rock Maroon 5. En 2010, lanza el disco “Hands All Over”.

1981.- Nace la modelo de glamour y actriz porno canadiense Sunny Leone. Su fama llega a raíz de conseguir ser la Pet of the Year 2003 de la revista Penthouse. También es conocida por ser una de las pocas actrices pornográficas con origen indio sikh del Panyab.

1985.- Muere la actriz estadounidense Leatrice Joy. Conocida por su carrera durante la época del cine mudo. Protagoniza diversas películas junto a actores de la talla de Wallace Beery, Conrad Nagel, Nita Naldi e Irene Rich. Nace el 7 de noviembre de 1893.

1986.- Nace el actor, cantante y modelo británico Robert Thomas-Pattinson. Principalmente conocido por interpretar a “Edward Cullen” en el filme “Crepúsculo” y a Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego”, también actúa en las cintas “Sin límites” y “La ciudad perdida de Z”. Modelo de marcas como Burberry y Dior. En junio de este año se estrena Eclipse. El asteroide 246789 lleva su apellido.

1987.- Nace el actor estadounidense Hunter Parrish. Se le conoce por interpretar a “Silas Botwin” en la serie de televisión “Weeds” creada por Showtime’s, así como por aparecer en varios filmes de Hollywood.

1987.- Muere el cantante Ismael Rivera, llamado “El Sonero Mayor” de Puerto Rico. Destaca por su canción Besito de coco, la cual da a conocer la cantante cubana Celia Cruz. Nace el 5 de octubre de 1931.

1993.- Nace la actriz estadounidense Debby Ryan. Conocida por sus papeles protagonistas en Barney y sus amigos y de The suite life on deck. Fue elegida para actuar en Terrific Teen tour, una serie de conciertos con Mitchel Musso, Jasmine Richards y Savannah Outen.

1993.- Muere el actor mexicano Joaquín García “Borolas”, quien actúa en un gran número de películas, entre ellas Qué familia tan cotorra y en series de la televisión de gran éxito como La criada bien criada, al lado de la actriz y cantante María Victoria. Nace en Morelia, Michoacán, en 1922.

1993.- Los intérpretes de Red Hot Chili Peppers, Bette Midler y Barry White, ponen sus voces en el último capítulo de la temporada de la serie animada “The Simpsons”. El episodio, “Krusty Gets kancelled”, marca la segunda aparición estelar de White en el programa.

2001.- Muere el actor estadounidense Jason Miller. Famoso por su papel del padre “Damien Karras” en la película El exorcista, de 1973. Es además un reconocido escritor, quien con su obra “That Championship Season” gana los premios Tony, NY Drama Critics Circle Award en 1972 y el Pulitzer por Drama en 1973. Nace el 22 de abril de 1939.

2001.- Retorna Elton John a los escenarios con su compañero de siempre, Bernie Taupin. “Songs From the West Coast!” vuelve a unirlos a los dos en un intento por devolverle al público todas las alegrías musicales que dieron en otras épocas.

2003.- Devuelven a Paul McCartney un diario que le roban 23 años atrás dos hermanas italianas y fans que logran penetrar en su casa en Londres, mientras se realizaban unas obras de restauración. El texto, que empieza en 1970, tiene un inmenso valor, pues incluye anotaciones con detalles de su vida íntima con su esposa Linda, sus hijos y la separación de The Beatles.

2005.- Los tribunales de justicia advierten que la animadora peruana de televisión Laura Bozzo, quien cumple prisión domiciliaria desde 2002, será llevada a una cárcel común en caso de seguir con sus agravios a testigos del proceso en su contra.

2005.- El actor y productor mexicano Xavier López “Chabelo” es intervenido quirúrgicamente, debido a un fuerte dolor en la vejiga que comienza a sentir desde un día antes. Según el parte médico, le fue encontrado un divertículo no maligno, que es un tejido que le causaba inflamación y molestia, el cual debía de ser extirpado.

2006.- Es inaugurada de manera oficial en la capital mexicana el primer espacio para los amantes de la música de The Beatles, el cual está ubicado en un parque al sur de la capital del país, donde bandas como Help tributan al “Cuarteto de Liverpool”.

2009.- Muere el compositor colombiano de música vallenata Rafael Escalona Martínez. En 2005 recibe reconocimiento por su trayectoria musical en el Rockefeller Center de Nueva York por parte de la junta directiva de los Grammy Latinos. Nace el 26 de mayo de 1927.

2010.- La actriz estadounidense Anne Hathaway atrae de nueva cuenta la atención de la prensa, debido a que su actual pareja, Adam Shulman, quien ha sido acusado por robar una pintura del artista francés Mr. Brainwash.

2011.- El actor Alfonso Herrera interpreta a Aquiles Serdán, en una serie de televisión.

2012.- El cantautor Miguel Mateos clausura el Festival de las Letras, en la Plaza de los Fundadores de San Luis Potosí.

2016.- Los cantantes Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, de la banda Take That, y su mánager Jonathan Wild son condenados a devolver 18.3 millones de euros por una presunta evasión de impuestos. Los cuatro invirtieron dinero en una compañía llamada Icebraker y, desde marzo de 2010, ocuparon el cargo de directores de Larkdale LLP, una de las 50 firmas que esa empresa había creado para aprovechar las exenciones fiscales que el gobierno británico ofrecía para apoyar a industrias creativas.

2017.- La cantante mexicana Dulce María estrena el video del tema “Rompecorazones”, dirigido por Francisco Álvarez, y que es una muestra de lo que vive durante el inicio de su DM World Tour.

2018.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga la compra en efectivo, en dólares, de tres propiedades de lujo en Acapulco, Punta Mita y Ciudad de México, de la actriz y cantante, Ninel Conde.

2018.- Luego de su éxito en la película “Resident Evil”, la actriz y modelo Milla Jovovich regresa a la pantalla grande como protagonista de una película basada en el videojuego “Monster Hunter”, del director Paul W. S. Anderson.

2019.- Fallece la actriz Doris Day a los 97 años a causa de una neumonía, Doris, también fue una cantante de Jazz y pop tradicional; durante su carrera artística apareció en 49 película en las que no sólo actuó sino también cantó, además grabó 31 álbumes musicales siendo “My Heart” el último en el 2011. Fue nominada cinco veces a los “Globo de oro” y una nominación al Óscar en la categoría de “Mejor actriz” en 1959.

2019.- Fallece el actor y comediante José Luis Moreno López “Moreno López”, comenzó su trayectoria artística cuando era un niño participando en cintas que formaron parte de la época de oro “El derecho de nacer”, “Los tres Huastecos”, “Pata de Palo”, entre otras, además prestó su voz para darle vida al personaje “Sargento Dodo” de la caricatura “La pantera rosa”.