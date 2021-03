Reservan vacunas en Nueva York para ‘resucitar’ Broadway

Escucha la nota:



A dos días de que se celebre el Día Internacional del Teatro, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves que reservará vacunas exclusivas para el sector del teatro de la ciudad para tratar de resucitar a Broadway, que ha permanecido cerrado desde mediados de marzo de 2020.

“Es hora de subir el telón y traer de vuelta a Broadway”, dijo De Blasio en una rueda de prensa, en la que reveló que se instalará en Broadway en las próximas 4 semanas un centro en el que se inoculará a todos los que trabajan en el sector del teatro.

Además, habrá unidades móviles de vacunación para todos aquellos que forman parte de obras off-Broadway, como se conoce a un circuito de teatros de menor envergadura y con presupuestos más bajos. Asimismo, la ciudad de Nueva York tiene en mente distribuir unidades móviles de pruebas de covid cerca de Broadway, y está desarrollando planes para la gestión de aglomeraciones de público antes y después de que tengan lugar las obras.

El actor André De Shields, ganador de un premio Tony, acompañó a De Blasio durante la rueda de prensa, en la que subrayó que “Broadway es la columna vertebral cultural” de la ciudad de Nueva York. “El anuncio de hoy es un importante reconocimiento de la ciudad de Nueva York de que una robusta industria de teatro significa una economía sana y fuerte”, dijo por su parte la directora ejecutiva de la Asociación de Actores Equitativa, Mary McColl.

“El alcalde De Blasio claramente entiende que no podemos poner en práctica el distanciamiento social en nuestro trabajo, lo que hace que la disponibilidad de vacunas y pruebas sea crítica para que nuestro lugar de trabajo sea seguro”, agregó McColl, que subrayó que su organización ha mantenido conversaciones con las autoridades de la ciudad de Nueva York durante toda la pandemia.

Aunque oficialmente las obras de teatro de Broadway han sido canceladas hasta el próximo 31 de mayo, no se ha dado una fecha concreta para su reapertura, mientras que varias organizaciones, como la Broadway League, apuntan que probablemente será este otoño. Hace precisamente dos semanas, Broadway marcó un año de cierre con un espectáculo al aire libre en Times Square, titulado “We Will Be Back” (Volveremos).