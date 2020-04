¿Qué efemérides conmemoramos este 22 de abril?

Escucha la nota:



Fue un 22 de abril cuando nacieron el productor Aaron Spelling, el músico y compositor Glen Campbell, los actores Jack Nicholson y Mariana Levy, además de los músicos Peter Frampton y Paul Carrack.

Además, un 22 de abril murieron el actor Gustavo Rojo, el músico Earl “Fatha” Hines y la actriz italiana Alida Valli.

1891.- Nace la actriz teatral y cinematográfica estadounidense Belle Bennett. Inicia su carrera en el vodevil. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Muere el 4 de noviembre de 1932.

1912.- Nace la contralto británica Kathleen Ferrier, quien es recordada por sus interpretaciones de temas populares de Reino Unido. Benjamin Britten escribe para ella “The rape of Lucretia”. Es elegida para estrenar “Spring symphony” en el Festival de Holanda. Muere el 8 de octubre de 1953.

1915.- Se inaugura el Teatro Nacional de La Habana, en Cuba, con la ópera “Aída”, de Giussepe Verdi, interpretada por Titta Ruffo.

1922.- Nace el pianista y compositor estadounidense de jazz Charles Mingus, quien destaca con grabaciones como “The clown” y “New Tijuana moods” (1957), “Mingus ah um” (1959), “Blues & Roots” (1959), “Mingus at Antibes” (1960) y “Charles Mingus present Charlie Mingus” (1960), además de ser un activista contra las injusticias raciales.

1923.- Nace el productor estadounidense Aaron Spelling, creador de exitosas series de televisión como “Beverly Hills 90210”, “Melrose place”, “Hechiceras” y “Los ángeles de Charlie”. Muere el 23 de junio de 2006.

1926.- Nace la actriz y cantante estadounidense Charlotte Rae. Comienza su carrera en 1948 como actriz y cantante, desarrolla seis décadas de trayectoria. Es conocida por su papel de “Edna Garrett” en las series “Blanco y Negro” y “Los hechos de la vida”. Nominada dos veces a los premios Tony y Emmy, el cual gana en 1982 como Mejor Actriz de Comedia. Muere el 5 de agosto de 2018.

1936.- Nace Glen Campbell, músico estadounidense y compositor del género country, considerado el mejor en su categoría durante las décadas de los años 60 y 70. Entre sus éxitos destacan “Galveston”, “Rhinestone cowboy” y “By the time I get to Phoenix”.

1937.- Nace el actor estadounidense Jack Nicholson, quien trabaja en más de 60 películas y es reconocido con tres premios Oscar por su actuación en “La fuerza de las palabras”, “Mejor imposible” y “Atrapado sin salida”. También destaca en “El cartero siempre llama dos veces”, “Las brujas de Eastwick”, “Chinatown” y “El resplandor”, entre otras. Nicholson es el actor más nominado a los Oscar con un total de 12 ocasiones, de las cuales ha ganado tres veces.

1939.- Nace el actor estadounidense Jason Miller. Famoso por su papel del padre “Damien Karras” en la película “El Exorcista”, de 1973. Fue además un reconocido escritor, que con su obra “That Championship Season” ganó los premios Tony, NY Drama Critics Circle Award en 1972 y el Pulitzer por el Drama en 1973. Muere el 13 de mayo de 2001.

1946.- Nace el director de cine, actor, escritor y fotógrafo estadounidense John Samuel Waters Jr. Además, es profesor de Cine y subcultura en la European Graduate School. Conocido a principios de los 70 por sus transgresoras películas de culto.

1950.- Nace el músico británico Peter Crampón, cuyo álbum “Frampton comes alive!” (1976), con temas como “Baby, I love your way”, “Do you feel like we do” y “Show me the way” permanece en el lugar número uno del Chart Pop del Billboard durante 10 semanas.

1951.- Nace el músico británico Paul Carrack, quien inicia su carrera como vocalista del grupo Ace y más tarde se alista en Squeeze. En 1985 forma Mike & The Mechanics junto a Mike Rutherford. De esa época es su éxito “The living years”. En 1996 retoma su carrera como solista con el álbum “Blue views”.

1955.- Nace en Estados Unidos el DJ y productor de hip-hop Arthur Baker, quien lanza bajo el seudónimo de North End los temas “Put the leedle to the record” y “Happy days”. Alcanza la fama tras remezclar material de Cyndi Lauper, Hall & Oates, Diana Ross y Bruce Springsteen, entre otros.

1965.- Nace la actriz y presentadora mexicana Mariana Levy Fernández, hija de la actriz mexicana y conductora Talina Fernández. Durante su carrera trabaja en Televisa, asimismo es integrante del desaparecido grupo Fresas con Crema en los años 80. Muere el 29 de abril de 2005.

1968.- Nace el actor, director y músico español Fernando Cayo. Cuenta, entre otros, con el premio al Mejor Actor del Festival de Cine de Toulouse, del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, del Festival Ibérico de Cine de Badajoz (2002), con el Racimo de Oro de Serrada y el Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2007.

1969.- Cambia el músico británico John Winston Lennon, exintegrante de The Beatles, su nombre por John Ono Lennon, en una ceremonia en la sede de Apple Records, en Londres.

1969.- Graban los exintegrantes de El Cuarteto de Liverpool, John Lennon y Paul McCartney, el tema “The ballad of John and Yoko”, escrita para la esposa del primero.

1970.- Nace la cantante y actriz filipina Regina Encarnación Ansong Velásquez. Ha colaborado con Paul Anka, David Hasselhoff, 98 degreesd, Brian McKnight, Mandy Moore, Ronan Keating, Stephen Bishop, Jim Brickman, Peabo Bryson, Jeffrey Osborne, Dave Koz, Lea Salonga y Michel Legrand.

1974.- Nace el músico armenio Shavarsh Odadjian. Conocido por ser el bajista de la banda System of a Down. En 2009, Shavo crea su propio bajo Signature. 1978.- “A-ba-ni-bi”, de Izhar Cohen & The Alpha-Beta, gana por Israel la XXIII Edición de Eurovisión celebrada en París, Francia.

1979.- Nace el músico australiano Daniel Paul Johns. Vocalista, compositor, guitarrista y pianista, mejor conocido como el líder de la banda de música rock Silverchair. También forma parte del grupo The Dissociatives.

1979.- Led Zeppelin publica su último trabajo discográfico “In through the outdoor”, que vende miles de copias, tras lo cual llega a su fin la trayectoria de uno de los grupos más prolíficos y populares de la década de los años 70.

1981.- Nace la actriz española Marta Rivera Larralde. Ha participado en varias películas, destacando “León y olvido” y su breve aparición en “Mar adentro”, así como en la décima temporada de la serie “Hospital Central”.

1983.- Muere de un ataque cardiaco el músico Earl “Fatha” Hines, considerado el “Padre del Piano Jazz” y quien aporta ritmos y acentos a la música generada por ese instrumento. Trabaja con el trompetista Louis Armstrong y el clarinetista Jimmie Noone. Nace el 28 de diciembre de 1905.

1986.- Nace la actriz estadounidense Amber Heard. Su éxito le llega en 2008 con actuaciones en “Never back down” y “Pineapple Express”. En 2009 protagoniza “The stepfather” (El padrastro) y también tuvo un pequeño papel en la comedia de terror “Zombieland”; ha participado además en “The Joneses” (2010), entre otras.

2002.- Muere en un accidente la actriz porno estadounidense Linda Lovelace, famosa por la película erótica “Garganta profunda”. Desarrolla cáncer de mama a causa de la silicona inyectada a sugerencia de su esposo Charles “Chuck” Traynor, de quien se divorcia tiempo después. En su segundo matrimonio procrea dos hijos. Nace el 10 de enero de 1949.

2004.- Es presentado en España el libro biográfico “Mecano: La fuerza del destino”, que contiene material inédito sobre el grupo. En él se cuenta “lo bueno y lo malo” de los hermanos Nacho y José María Cano y la siempre “sufridora” Ana Torroja, la voz de la agrupación.

2004.- Gana el rapero estadounidense Eminem un caso de usurpación cibernética contra una empresa británica que usa de forma inadecuada la marca de la estrella del rap en una página de internet que vendía tonos e imágenes de teléfonos móviles. El fallo es anunciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de Naciones Unidas.

2004.- Un jurado de instrucción de California acusa de manera formal al cantante estadunidense Michael Jackson de abuso sexual, lo que despeja el camino para que la estrella sea enjuiciada posiblemente en diciembre, pero los detalles de los cargos en su contra se mantienen en secreto, debido a que las leyes de California no permiten divulgarlos.

2006.- Muere la actriz italiana Alida Valli y sus funerales serán en el Capitolio, sede del Ayuntamiento. Logra la fama mundial con su actuación en la película “Senso” en 1954, de Luchino Visconti. Nace el 31 de mayo de 1921.

2006.- “Babel”, película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, es seleccionada para competir de manera oficial en la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia.

2006.- El cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo gana el prestigioso Festival de Cine Independiente de Buenos Aires con su película “El hoyo”, que es de las más aplaudidas durante los 12 días que dura el certamen.

2008.- El actor y músico David Hasselhoff se encuentra internado en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), luego de que fuera intervenido de uno de sus ojos por diversas molestias.

2009.- A 22 días de su muerte y tras una serie de controversias de parte de sus viudas, los restos del cantante Pedro Infante Torrentera son sepultados en un panteón de Amealco, Querétaro, con la presencia de familiares y amigos.

2010.- Muere la modelo y presentadora colombiana Lina María Marulanda Cuartas. Imagen publicitaria de importantes marcas de ropa, alimentos, accesorios y apareció en importantes revistas como “Soho”, “Don Juan”, “Cromos”, y “G”. Nace el 15 de mayo de 1980.

2010.- El cineasta argentino Juan José Campanella recibe el Premio Ariel a la Mejor Película Iberoamericana que le otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por el filme “El secreto de sus ojos”.

2011.- La actriz y cantante Demi Lovato informa que sufre de bipolaridad, además de trastornos alimenticios.

2011.- A sus 51 años, el cantante canadiense Bryan Adams debuta como papá de una niña, de nombre Mirabella Bunny, nacida el 22 de abril producto de su relación con su novia y asistente Alicia Grimaldi.

2012.- El cantante Alejandro Sanz despide a su madre María Pizarro, fallecida a consecuencia de un infarto, en el tanatorio de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, al sur de España.

2013.- Muere la vocalista de la banda Divinyls, Chrissy Amphlett a los 53 años de edad, a causa de cáncer de mama y esclerosis múltiple en Nueva York. La intérprete crece en Geelong como cantante y bailarina. Nace el 25 de octubre de 1959.

2014.- Encabeza el filme “Nosotros los Nobles”, protagonizado por Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez y Karla Souza, la lista de nominados a los premios que otorga la Cámara Nacional de la Industria del Cine y el Videograma (Canacine), cuya edición número 10 se realizará el 30 de abril en esta ciudad.

2017.- Muere el actor y director Gustavo Rojo. Debuta en 1940 con un grupo teatral en Cuba y tres años después se muda con su madre a México, donde al poco tiempo entra al cine. Trabaja en 108 películas como “El gran calavera”, algunas en Hollywood como “Tarzán y las sirenas”; 150 obras de teatro, la última de ellas “Perfume de gardenias”, y 23 telenovelas, entre estas “Rosa salvaje”, “La intrusa” y “María Mercedes”. Nace el 5 de septiembre de 1923 a bordo del buque alemán “Cretel”, cuando navegaba en aguas uruguayas.

2018.- Se estrena la bioserie sobre la vida del cantante mexicano Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta. El primer episodio de “Luis Miguel. La Serie” aborda la conflictiva relación del artista con su padre, Luis Rey.

2019.- Se da a conocer que el rapero danés Sleima presentó una demanda, el 18 de abril, en contra del rapero estadounidense “Tekashi 6ix9ine”, todo esto porque el rapero de Nueva York no respeto los acuerdos propuestos por Sleima a la hora de grabar una canción, además de no pedirle permiso para realizar cambios.

2019.- Se estrena la segunda temporada de la serie “La reina del sur”, que es protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo, la actriz interpreta a “Teresa Mendoza”, originaria de Sinaloa, México, quien se convierte en una de las narcotraficantes más importantes del sur de España.