Nacimientos y fallecimientos ocurridos un 3 de marzo

Un 3 de abril nacieron los actores Marlon Brando, Alec Baldwin, Leslie Howard, Doris Day, Eddie Murphy, Pina Pellicer, Karime Lozano y Amanda Bynes; el cantante Miguel Bosé; y el compositor Ricardo Palmerín.

En cambio, fallecieron los compositores Álvaro Carrillo y Lucio Muniz; la cantante Sarah Vaughan; las actrices Mariví Bilbao y Gracita Morales, así como el ejecutivo Frank Wells. Un 3 de abril, el ingeniero Martin Coooper realiza la primera llamada por teléfono celular.

1887.- Nace el compositor mexicano Ricardo Palmerín, creador de la “moderna canción yucateca”, con temas como “Peregrina”, “Mi tierra”, “El rosal enfermo”, “Las golondrinas yucatecas” y “Se esfumó mi vida”. Muere en la Ciudad de México el 30 enero de 1944.

1893.- Nace en Londres el actor, director y productor de cine Leslie Howard. Comienza su carrera en Broadway y alcanza la fama por la cinta “Lo que el viento se llevó”, con el papel de “Ashley Wilkes”. También participa en “La llama eterna”, “Romeo y Julieta” y “Los invasores”. Gana dos premios Oscar. Muere el 1 de junio de 1943 al ser derribado su avión, durante la Segunda Guerra Mundial.

1916.- Nace la actriz y compositora argentina Maruja Pacheco Huergo, autora del tanto titulado “El adiós”, que escribe en colaboración con Virgilio San Clemente y que populariza Ignacio Corsini. Muere el 2 de septiembre de 1983.

1924.- Nace la actriz y cantante estadounidense Doris Day, cuyo nombre completo es Doris Mary Ann Kappelhoff. Debuta con el filme “Romance on the high sea”, y más tarde actúa en “El hombre que sabía demasiado”, del director Alfred Hitchcock, mientras que para 1959 aparece en la película “Confidencias de medianoche”, participación que le vale una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Como cantante, destaca con temas como “Qué será, será”. Activista en defensa de los animales. Recibe la Medalla Presidencia de la Libertad en 2004. Fallece a los 97 años el 13 de mayo de 2019 en Carmel Valley Village, California, luego de pasar los últimos años refugiada en la fundación que llevaba su nombre “Doris Day”.

1924.- Nace el actor estadounidense Marlon Brando. Destaca en teatro con “Un tranvía llamado deseo”, historia que también es llevada al cine, y por películas como “El hombre”, “El último tango en París”, “Superman” y “Apocalypse now”. Ocho veces nominado al premio Oscar y gana por “La ley del silencio” y “El padrino”. Escribe sus memorias bajo el nombre de “Las canciones que mi madre me enseñó”. Muere el 1 de julio de 2004.

1928.- Nace Don Gibson, cantautor estadounidense que transforma su soledad en temas de aflicción y pérdida de amor, clásicos de la música country and western como “I can’t stop living you”, “Oh lonesome me” o “Sweet dreams”. Muere el 17 de noviembre de 2003.

1934.- Nace la actriz mexicana Josefina Yolanda Pellicer López de Llergo, conocida como Pina Pellicer. Debuta en teatro en 1957, actúa en programas estadunidenses como “La hora de Alfred Hitchcock” y “El fugitivo”. Aparece en la cinta “One-eyed Jacks”, que dirige Marlon Brando. Participa en “Rogelia”, cinta filmada en España, y en “Macario”, “Días de otoño” y “El pecador”, producidas en México. Se suicida el 4 de diciembre de 1964.

1938.- Nace en Nueva York el cantante, compositor y productor discográfico Jeff Barry, autor de “Da Doo Ron Ron”, “Leader of the pack” y “River deep, mountain high”. Crea los sellos Red Bird Records y Steed Records, y es productor de grupos como The Ilussion o The Monkeys, además de artistas como Neil Diamond.

1941.- Nace Jan Berry, uno de los pioneros del famoso sonido de la costa oeste estadunidense y la fuerza creativa detrás del legendario dueto Jan & Dean, que forma con Dean Torrence. Tiene éxitos como “Jennie Lee” y “Surf city”. También colabora con Brian Wilson, de los Beach Boys. Muere el 26 de marzo 2004.

1943.- Nace en Ontario, Canadá, el músico, cantante y compositor Richard Manuel. Pianista del grupo de rock The Band, con el cual tiene éxitos como “Stage fright”, “The weight” y “Tears of rage”, de su autoría, además de ser banda de apoyo de Bob Dylan. Se suicida el 4 de marzo de 1986.

1944.- Nace Tony Orlando, cuyo nombre completo es Michael Anthoni Orlando Cassavitis. Presentador televisivo, solista, vicepresidente de CBS Records y compositor. Vocalista estadunidense de la banda Dawn entre los años 1970 y 1977, con éxitos como “Tie a yellow ribbon round the ole oak tree”, “Cándida” y “He don’t love you”.

1946.- Nace la actriz española de teatro, televisión y cine Marisa Paredes. Participa en películas como “Tacones lejanos”, “Todo sobre mi madre”, “Las bicicletas son para el verano”, “Profundo carmesí” y “El coronel no tiene quién le escriba”. Es considerada una de las “Chicas Almodóvar”, título dado a las actrices que participan en varias cintas del cineasta español Pedro Almodóvar.

1956.- Nace en Panamá el cantante, actor, productor y activista Miguel Luchino González Bosé (Borloni), que luego cambia a Miguel Bosé Dominguín. Tiene en su haber más de 30 álbumes grabados y actúa en películas como “Tacones lejanos” y “La reina Margot”. Presentador y director del programa “Séptimo de caballería”. Miembro de la Fundación ALAS, participa en actividades de lucha contra el cáncer, a favor del ambiente y para el reconocimiento por la ONU de la paz como un derecho universal.

1956.- El cantante estadounidense Elvis Presley, el llamado “Rey del rock”, hace la primera de sus dos apariciones en The Milton Berle Show. Interpreta los temas “Heartbreak Hotel”, “Money, honey” y “Blue suede shoes”.

1958.- Nace el actor, productor, director estadounidense Alec Baldwin, cuyo nombre completo es Alexander Rae Baldwin III. En Broadway destaca al inicio de la década de 1980. Actúa en filmes como “Beetlejuice”, “The cooler”, “Still Alice”, “Blue jasmin”, así como en los programas de televisión “30 rock” y “Cutter to Houston”. Recientemente ha cobrado más fama por sus imitaciones del presidente estadunidense Donald Trump en el programa “Saturday Night Live”.

1959.- Nace el actor y comediante David Hyde Pierce, en Nueva York. Alcanza la fama al encarnar el personaje de “Niles Crane”, en la comedia de televisión “Frasier”. En el séptimo arte cuenta con participaciones en cintas como “Noches de neón”, “Nixon” y “Cruzando la calle”.

1961.- Nace el actor y director de cine estadounidense Eddie Murphy. Consigue notoriedad en el programa “Saturday Night live”, Destaca por filmes como “Límite: 48 horas”, “Un detective suelto en Hollywood”, “Mr. Church”, “Dreamgirls “, “El profesor chiflado”, “Dr. Dolittle” y “Harlem nights”. Presta su voz a personajes como “Burro”, del filme “Shrek”, y sus secuelas. En 2019 es nominado como Mejor Actor en los Globos de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica por su destacada actuación en la cinta “Dolemite Is My Name”.

1962.- Nace el rockero estadounidense Mike Ness. Guitarrista, cantante y compositor, integrante de la banda Social Distortion, formada en 1978, con la que permanece hasta la actualidad y graba nueve discos. En 1999 presenta como solista “Cheating at solitaire” y “Under the influences”.

1968.- Nace la actriz británica Charlotte Coleman, quien inicia su carrera a los 11 años al obtener su primer papel en una comedia de televisión para niños. En 1991 gana un premio de la Royal Television Society. Famosa por la película “Cuatro bodas y un funeral”. Muere de asma el 14 de noviembre de 2001.

1969.- Muere en un accidente en carretera el compositor mexicano Álvaro Carrillo. Entre sus composiciones destacan “La mentira”, “Luz de Luna”, “Un poco más”, “Amor mío”, “Cancionero”, “Sabor a mí”, “Sabrá Dios”, “Seguiré mi viaje” y “Se te olvida”. Nace el 2 de diciembre de 1919, en Cacahuatepec, Oaxaca.

1973.- Martin Coooper, ingeniero y directivo de la empresa Motorola, realiza la primera llamada por teléfono celular.

1978.- Nace el actor británico Matthew William Goode. Interpreta a “Gerald Brenan”, en la película “Al sur de Granada”, además de participar en “Chasing Liberty”, “Tenías que ser tú” y “Watchmen”.

1978.- Nace la actriz mexicana Karyme Lozano. Destaca por su participación en telenovelas como “Volver a empezar”, “El manantial”, “Tres mujeres” y “Quiero amarte”. En teatro participa en las obras “Cenicienta” y “Vaselina”. En cine destaca con el filme “Bandido”. En Estados Unidos participa en series como “Kevin can wait” y “Real Rob”.

1985.- Nace la cantante británica Leona Lewis, quien resulta ganadora de la tercera edición del “reality show” “Factor X”, en Reino Unido. Sus álbumes “Spirit” y “Echo”, han sido premiados como el Mejor Disco del Año. En 2015 lanza “I am”. Actúa en la película “Walking on sunshine”. Para 2016 debuta en el musical “Cats”, del compositor Andrew Lloyd Webber, en el personaje de “Grizabella”.

1986.- Nace la actriz estadounidense Amanda Bynes, famosa por su espectáculo en televisión. Inició su carrera como estrella juvenil en musicales como “Annie”. En 1999 presenta su programa de televisión “The Amanda Show”. Protagoniza las películas “Hairspray” y “What a girl wants”, además de la serie “What I like about you”.

1990.- Por cáncer de pulmón muere la cantante estadounidense de jazz Sarah Vaughan, una de las voces más extraordinarias del siglo XX. Junto a Ella Fitzgerald y Billie Holiday, figura entre las mejores intérpretes femeninas de este género. Conocida como “La Divina” y “Sassy” (descarada), interpreta jazz, blues y soul. Comienza su carrera en 1943 gracias a un concurso de aficionados, el cual le permite llegar a cantar con Dizzie Gillespie, Charlie Parker y Count Basie. Gana un Grammy en 1983. Nace el 27 de marzo de 1924.

1994.- Muere en un accidente en helicóptero Frank Wells, presidente ejecutivo de la empresa Walt Disney. Ingresa a esta compañía en 1983, con Michael Eisner, quienes dan nueva vida a la empresa con éxitos como “La sirenita”, “La bella y la bestia”, “Pretty woman” y “Tres hombres y un bebé”. Nace el 4 de marzo de 1932.

1995.- Muere la actriz española Gracita Morales. Recordada por su inconfundible voz. Durante años se dedica a los escenarios, pero tras su éxito en teatro, llega al cine y filma más de 100 cintas. Nace el 11 de noviembre de 1928.

2000.- Nace la actriz estadounidense Ella Bleu Travolta. Hija de John Travolta y Kelly Preston. Su primera aparición en la pantalla grande es en “Old dogs”, en la que actúa junto a su padre y Robin Williams, así como en “The life and death of John Gotti”.

2004.- Muere la cantante italiana Gabriella Ferri. En 1965 empieza a cosechar éxito en Roma, con canciones locales. Participa en varios programas. Nace el 18 de septiembre de 1942.

2008.- Reciben los mexicanos Silvia Pinal, Miguel Sabido y Polo Ortín la medalla “Mi Vida en el Teatro”, que otorga el Instituto Internacional del Teatro Unesco, por su amplia trayectoria.

2010.- El cantautor británico Elton John deleita a unas cinco mil personas que asisten al concierto que ofrece al pie de la pirámide de Kukulkán, ubicada en la Península de Yucatán, en México.

2013.- Muere la actriz española María Victoria Bilbao-Goyoaga Álvarez, más conocida como Mariví Bilbao. Célebre por sus papeles de “Marisa Benito”, en “Aquí no hay quien viva”, e “Izaskun Sagastume”, en “La que se avecina”. Nace el 22 de enero de 1930.

2014.- El afamado presentador de televisión David Letterman anuncia que su retiro llegará 2015, luego de conducir por 32 años su “Late show nocturno”, basado en entrevistas, presentaciones e invitados musicales.

2015.- Muere en un accidente vial el músico estadounidense Bob Burns. Toca en grupos como Noble Fame y One Percent, antes de convertirse en baterista y miembro fundador de la banda estadunidense de rock Lynyrd Skynyrd, con la cual participa en sus dos primeros discos y de la cual se retira en 1974. Vuelve a tocar con la banda en su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Nace el 24 de noviembre de 1950.

2016.- Fallece Erik Bauersfeld, actor estadounidense de doblaje conocido por su papel de “almirante Ackbar” y “Bib Fortuna”, en los filmes “El retorno del jedi” y “El despertar de la fuerza”, de la saga “Star Wars”. También actor de doblaje en “Inteligencia artificial” y “La cumbre escarlata”. Nace el 28 de junio de 1922.

2017.- Fallece el músico, compositor, cantante, poeta y artista plástico uruguayo Juan María Lucio Muniz. Colabora como coautor con artistas como Alfredo Zitarrosa, Los Zucará, Carlos Benavides y Santiago Chalar. Compositor de más de 70 canciones, música para obras, instrumentales, intérprete de música popular. Graba discos como “Boliches viejos” y “Retrato”. Nace el 16 de mayo de 1939.

2018.- La empresa sueca Spotify, creada por Daniel Ek, debuta en la Bolsa de Valores de Nueva York, con un precio de 165.90 dólares por acción. El fundador escribe en un blog: “No tengo dudas de que habrá altibajos mientras continuamos innovando y estableciendo nuevas capacidades. Nada sucede en línea recta: los últimos 10 años sin dudas me lo han enseñado”.

2018.- El cineasta mexicana Guillermo del Toro firma un contrato con los estudios Fox Searchlight para crear varios proyectos fílmicos, entre ellos algunas cintas de acción en vivo.

2019.- Se confirma la participación de la actriz Paz Vega en la nueva versión de “Cuna de lobos”, con el personaje protagónico de “Catalina Creel”, el cual fue personificado entre 1986 y 1987 por la actriz María Rubio. La nueva producción contó con 25 episodios y formó parte del proyecto “Fábrica de sueños”, que revivió los grandes clásicos melodramáticos de la televisión mexicana.

2019.- Inicia el Festival del Nuevo Cine Mexicano en Durango, el cual cuenta con la participación de invitados y expositores de la talla de Rogelio Sosa, protagonista del filme “Cómprame un revólver”; Eva Villaseñor, directora del cortometraje “M”, el cual es reconocido en la categoría de Mejor Película; y Bani Khoshnoudi, directora de “Luciérnagas” y “Ziba”.