Nacimientos y fallecimientos destacados este miércoles

Un 4 de marzo nacieron los actores John Garfield, Columba Domínguez, Ofelia Medina y Luis Roberto Guzmán que cumple 51 años; los cantantes Miriam Makeba y Umberto Tozzi; el músico Lucio Dalla, al igual que el productor Emilio Estefan.

Asimismo fallecieron los músicos Chris Squire y Fermín Cruz; el cantautor Richard Manuel; el actor John Candy, y Tony Dyson, creador del droide R2-D2.

1903.- Nace en Reino Unido la actriz Dorothy Mackaill, quien actúa principalmente en el cine mudo. Comienza su carrera en el coro, luego en las Ziegfeld Follies, pasa al cine donde comienza a destacar en la cinta “Del abismo a la cumbre” y “La muñequita millonaria”. Se retira en 1937. Muere el 12 de agosto de 1990.

1913.- Nace el actor estadunidense John Garfield, cuyo nombre real es Jacob Julius Garfinkle. En 1938 participa en su primer filme, “The four daughters”, por la que fue nominado a un Oscar como Mejor Actor de Reparto, categoría a la que también aspiró en 1947 por “Cuerpo y alma”. Se convierte en una de las máximas estrellas masculinas en Hollywood, pero luego es perseguido por su supuesta ideología de izquierda. Muere el 21 de mayo de 1952 tras una trombosis.

1914.- Nace en Londres el mago y mentalista Al Koran, cuyo verdadero nombre es Edward Doe. En 1945 se convierte en el miembro más joven en recibir la Medalla de Oro de la Sociedad de Magos. Creador de la tarjeta de Jonah, una baraja especial y trucos como el “Medallion” y el efecto mágico “Ring Flite”. Escribe cuatro libros sobre el tema. Muere de cáncer el 12 de junio de 1972.

1924.- Nace el director, maestro y guionista de cine español José Antonio de la Loma Hernández. Profesor de barrio, debuta en el cine en 1953 con la adaptación de “La hija del mar”. Durante los años 60 rueda algunos “spaghetti western” y dirige casi 40 películas como “Yo, el Vaquilla” y “Pasión de hombre” con Anthony Quinn. Autor de la novela “Sin la sonrisa de Dios”. Muere el 6 de abril de 2004.

1929.- Nace la actriz mexicana Columba Domínguez. Debuta en cine en 1946, dirige varios cortometrajes y actúa en 60 filmes, incluso en Italia, entre ellos “Maclovia”, “Ánimas Trujano” y “La virtud desnuda”. Participa en telenovelas como “Los ricos también lloran” y es multipremiada. Muere el 13 de agosto de 2014.

1932.- Nace la cantante sudafricana Miriam Makeba, conocida como “Mamá África”. En 1967 su canción “Pata pata” se convierte en el primer tema de ese continente en alcanzar éxito mundial. Luchadora contra la segregación racial, recibe los Premios de la Paz Dag Hammarskjöld en 1986 y “Otto Hahn” en 2001, entre otros. En 1985 publica sus memorias “Makeba: mi historia”. Muere el 10 de noviembre de 2008, tras participar en un concierto contra el racismo y la mafia.

1934.- Nace la actriz y cantante afroamericana Bárbara McNair. Debuta en el cine en 1968 con la película “If he hollwers, let him go!”, dirigida por Charles Martin. Trabaja junto a Elvis Presley en “Cambio de hábito” y con Sydney Poitier en “Ahora me llaman señor Tibbs”. Cantante de jazz y música popular, tiene su propio programa de televisión. Fallece el 4 de febrero de 2007.

1941.- Nace el actor estadunidense John Hancock. Recordado como “Scotty” en la series “Roots: next generations”, también actúa en “Different strokes”, “Los duques de Hazzard” y L.A. Law”, entre muchas otras. Muere el 12 de octubre de 1992.

1941.- Nace el productor y director de cine británico Adrián Lyne. Comienza su carrera dirigiendo comerciales de televisión, hace videos como el “Maniac”, de Michael Sembello, usado en el filme “Flashdance” que también dirigió, así como “Nueve semanas y media”, “Una propuesta indecorosa” y “Atracción fatal, por la que recibe una nominación para el Oscar en 1988.

1942.- Se estrena la película en blanco y negro “La maestrita de los obreros”, de Alberto de Zavalía, adaptada de la obra “La maestrita degli operai”, original de Edmondo De Amicis. Actúan Delia Garcés, Óscar Valicelli, Felisa Mary, Orestes Caviglia, Rafael Frontaura y María Santos, entre otros.

1943.- Nace el cantante, compositor, músico y arreglista italiano Lucio Dalla. Comienza su carrera como clarinetista en un grupo de jazz, luego se lanza como solista con el álbum “1999”. En 1963 se inicia como cantante de género soul y en 1966 debuta en el festival de música de San Remo con “Paff.bum”. En 1971 se consolida como autor e intérprete con la canción “4 marzo de 1943”. Muere el 1 de marzo de 2012.

1944.- Nace el vocalista, guitarrista y compositor de soul Bobby Womack. Trabaja con Aretha Franklin, Janis Joplin, Gorillaz, Lana del Rey, Steve Wonder, Snoop Dogg, The Rolling Stones, entre otros. Entre sus discos más exitosos están “My prescription”, “Don’t know what the world is”, “Fly me to the moon”, “Across 110th Street”, “The preacher” y “Anthology”. Muere el 27 de junio de 2014.

1946.- Nace la actriz y modelo española Paloma Cela. En 1967 debuta en el cine con la película “Operación cabaretera” de Mariano Ozores. Luego actúa en filmes como “Una ciudad llamada Bastarda”, “Cómo ser mujer y no morir en el intento” y “Casi inocentes”, además de series de televisión, entre ellas “Villarriba y Villabajo”, “Farmacia de guardia”, así como “Ay señor, señor”.

1948.- Nace el músico británico Chris Squire, bajista y cofundador del grupo de rock progresivo Yes. Es el único miembro del grupo que aparece en todos los álbumes editados por la banda. Participa en otros materiales, como Conspirancy Project con “The Unknown”. Muere el 25 de junio de 2015.

1948.- Muere el poeta, actor, dramaturgo y director francés Antonin Artaud, cuyo trabajo influyó en el desarrollo del teatro experimental europeo. Conocido como el creador del “teatro de la crueldad”, noción que ha ejercido una gran influencia en la historia del teatro mundial. Trabajó en 22 películas. Nace el 4 de septiembre de 1896.

1950.- Nace la actriz y activista mexicana Ofelia Medina. De amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, debuta en 1963, en el espectáculo H3O. Actúa en cintas como “Frida naturaleza viva”, en series como “El señor de los cielos”, telenovelas como “Rina” y obras como “Mamá por siempre”. Activista social enfocada a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas.

1951.- Nace el cantante, productor y compositor británico Christopher Anton Rea. Multiinstrumentalista y autor prolífico con cuya extensa carrera musical destacan los éxitos comerciales “Fool (if you think it’s over)”, “Looking for the summer”, “Julia”, “Let’s dance”, “Auberge” y “Road to hell”, entre otros.

1952.- Nace el intérprete italiano Umberto Tozzi, quien a los 19 años logra su primer gran éxito “Ti amo”, con el que se convierte en una estrella en Europa. Compone temas como “Gloria”. En 1987 gana el Festival de San Remo. En 2015 lanza su álbum “Ma che spettacolo”.

1953.- Nace el productor musical, percusionista y empresario cubano Emilio Estefan. Cofundador con su esposa Gloria del grupo Miami Sound Machine. Como productor ha impulsado las carreras de Ricky Martin, Jennifer López y Shakira, entre otros. Ha ganado 19 premios Grammy y promueve la creación de los Grammy Latino. Ha escrito dos libros. Socio con su esposa de una franquicia de la NFL. En 2015 se estrena en Broadway “On your feet”, obra basada en sus vidas.

1953.- Nace en Uganda el director de cine australiano y fotógrafo Robert Scott Hicks. Nominado siete veces a un premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por el filme “Claroscuro”. También dirige cintas como “Shine”, “Glass” y “Fallen”.

1954.- Nace la actriz y comediante estadunidense de origen canadiense Catherine O’Hara, ganadora de premios Emmy y Gemini. Es muy conocida por su trabajo de comedia en la película “Beetlejuice”, en el papel de “Delia Deetz”, así como “Kate McCallister”, la mamá de “Kevin” en “Mi pobre angelito”. En televisión actúa en series como “Schitt’s Creek”.

1958.- Nace la actriz estadunidense Patricia Heaton, ganadora del Emmy. Comienza su carrera en Broadway, destaca en la obra “Do not get a God started”. Interpreta a “Debra Barone” en “Everybody loves Raymond”, así como en “The middle”, entre las series en las que trabaja, al igual que en películas para la televisión.

1962.- Nace el músico, diseñador y escritor islandés Fridrik Erlingsson. En 1986 se integra como guitarrista al grupo Sykurmolarnir, que posteriormente se llama The Sugarcubes, en el cual sobresalía la cantante Björk. Es guionista de filmes animados como “La leyenda del martillo mágico, Thor” y “Ploey, nunca volarás solo”.

1962.- Nace la actriz y presentadora española Miriam Díaz-Aroca. En cine, interpreta un pequeño papel como locutora para sordomudos en “Tacones lejanos”, se consagra con el personaje de “Clara”, en la cinta multiganadora “Belle époque”. Actúa también en series como “Mi adorables vecinos”. Escribe, produce y dirige obras de teatro como “Adulterios” e “Insatisfechas”.

1963.- Nace el músico estadunidense Jason Curtis Newsted. Forma parte de la banda de rock Metallica de 1986 a 2001. También trabaja en Echobrain, con Ozzy Osborne, seis años en Voivod, luego con una banda que lleva su nombre y y crea su sello Chophouse Records.

1963.- Nace el actor, escritor y productor estadunidense Daniel Roebuck. Actúa en “Matlock” y hace el papel del “inspector Rick Bettina” en “Nash Bridges”. Ha aparecido en filmes como “The late Shift”, “Agente Cody Banks”, “Soaked in the bleach” y “31”, además de series como “Lost”.

1964.- Nace el guionista y director italiano Paolo Virzì. Ganó premios como el Ciak d’Oro, el Nastro d’Argento y el David di Donatello, destacan sus cintas “La prima cosa bella”, “El capital humano” y en 2016 lanza su película “Loca alegría”.

1966.- Nace el actor y cantante puertorriqueño Luis Roberto Guzmán. En teatro ha participado en “Cabaret”, en televisión destaca con la serie “El Pantera” y telenovelas como “Alborada”, en cine en “Ladie’s night”, “Divina confusión”, “La otra familia” y “Macho”.

1966.- Nace el rapero estadunidense Grand Puba Maxwell, conocido por formar parte del grupo Brand Nubian. Debutó con la banda Masters of Ceremony. En 2004 lanza “Fire in the hole”, del que se desprenden las canciones “Beanie sigel”, “My struggles”, “Party goin’ down tonight’, entre otras. En 2016 lanza el álbum “Black to the future”.

1966.- John Lennon declara a un periódico de Londres que “The Beatles somos más populares que Jesucristo”. Por esto, grupos religiosos de todas partes del mundo queman sus discos y objetos relacionados con la banda.

1967.- Nace el músico estadunidense Evan Dando, líder del grupo The Lemonheads. Sus canciones se caracterizan por mezclar la sinceridad y el buen humor con el misterio.

1968.- Nace la cantante y actriz británica Patsy Kensit. Debuta a los cuatro años en el filme “El gran Gatsby”. Inicia su carrera como vocalista del grupo Eight Wonder, y a finales de la década de los 80, cuando el grupo comienza a decaer, se dedica a la actuación. Participa en filmes como “Arma mortal 2” y series como “Emmerdale farm” y “Holby city”

1972.- Nace la cantautora puertorriqueña Ivy Queen, enfocada al género reggaetón. Ha interpretado canciones de éxito como “Que lloren”, “Te he querido, te he llorado”, “La otra” y “Quiero bailar”.

1972.- Nace el músico noruego Ted Skjellum, conocido como Nocturno Culto. Es vocalista, guitarrista y bajista de la influyente banda de black metal Darkthrone, en la cual permanece desde 1988; también canta en la agrupación Sarke. Difunde el documental “The misanthrope”.

1973.- El grupo británico Pink Floyd inicia la gira promocional de su álbum “The dark side of the moon”, el punto de partida es Wisconsin, lo que significó un “tour” de tres semanas por Estados Unidos.

1974.- Nace el músico noruego Simen Hestnæs, quien es conocido como ICS Vortex. A los 17 años fundó Lamented Souls junto a Olav Knutsen, Ole Jørgen Moe y Petor Holm. En 1997 la banda se separó y Vortex se unió como vocalista y bajista a Borknagar, luego entró a Dimmu Borgir y Arcturus.

1975.- El actor y director cinematográfico Charles Chaplin es nombrado caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.

1977.- Nace la cantante, actriz, modelo y presentadora argentina Sabrina Sabrok, cuyo verdadero nombre es Lorena Fabiana Colotta. Aparece en programas de televisión como “La hora pico” y en la edición de “Big brother VIP”, en México. Famosa por sus múltiples operaciones para agrandar sus senos y glúteos. Cuenta con una plataforma erótica y participa en cine pornográfico.

1985.- Nace la actriz y modelo estadunidense Whitney Port. Conocida por su participación en el programa de realidad “The hills” y luego como protagonista en “The city”. Colabora en la sección de moda en la revista “Teen Vogue”.

1985.- La intérprete estadunidense Tina Turner consigue alzarse con los premios Grammy por Mejor Disco del Año y Mejor Canción. Es una de las cantantes más representativas del movimiento gospel y soul.

1986.- Muere el músico, cantante y compositor canadiense Richard Manuel. Conocido por sus contribuciones y como miembro de The Band, con la cual tiene éxitos como “Stage fright”, “The weight” y “Tears of rage”, de su autoría. Nace el 3 de abril de 1943.

1990.- Nace la actriz, cantante y bailarina estadunidense Andrea Bowen. Debutra en Broadway en 1996 con la obra “Los miserables”. Participa en el grupo del concierto The Broadway kids. Interpretar el papel de “Julie Mayer” en la serie “Desperate housewives” y filma películas como “Caperucita roja” y “Girl, positive”, entre otras.

1991.- Nace la modelo, cantante y actriz estadunidense Diandra Newlin. Estrella invitada en “The suite life of Zack and Cody”, en Disney Channel. También actúa en la película “Loving Jezebel” y fue coprotagonista en “DreamKiller”. Ha tenido actuaciones menores en “G.I. Jane”, “Hush”, “Pootie tang”, “Hearts in Alantis and Mickey”.

1994.- Muere en Durango, México, el actor canadiense John Candy, durante la filmación de la comedia western “Wagons east!”. Actúa en películas como “La casita de los horrores”, “Delirios”, “Sólo falta el asesino”, “El pelotón chiflado”, “Armados y peligrosos” y “Jamaica bajo cero”, entre otras. Nace el 31 de octubre de 1950.

1997.- El músico británico Eric Clapton se alza como el gran triunfador en la ceremonia de los Grammy. El guitarrista se lleva a su casa los galardones por Grabación del Año, Canción del Año e Intérprete Masculino de Pop.

1997.- El empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo deja la presidencia del Grupo Televisa en manos de su hijo Emilio Azcárraga Jean, debido a problemas de salud. Viaja a Houston, Texas, para someterse a varios análisis.

1999.- Nace Brooklyn Beckham, hijo del futbolista británico David Beckham y Victoria Adams, exintegrante del grupo de pop Spice Girls. La pareja tiene tres hijos, Romeo, quien nació en septiembre de 2002, y Cruz, en febrero de 2005. 2004.- La banda estadunidense Metallica pone copias “piratas” en Internet a disposición de sus fans. Las grabaciones de los espectáculos se venden a un valor de 9.95 dólares en MP3 y a 12.95 en el formato de alta calidad FLAC.

2004.- La cadena MTV Latinoamérica graba por primera vez un concierto “unplugged” fuera de Estados Unidos. Elige como escenario a Argentina y como artista a Diego Torres, quien brilla en el clásico formato acústico, que ya es marca registrada de dicha empresa televisiva.

2005.- El juicio contra el cantante estadunidense Michael Jackson por presunto abuso sexual a un adolescente de 13 años se reanuda en Santa María, California, con la continuación del interrogatorio a la hermana mayor de la supuesta víctima.

2006.- Las películas “Brokeback mountain”, “Capote”, “Crash” y “Transamérica” se convierten en las principales ganadoras de los premios Spirit Award a lo Mejor de la Producción Independiente en Estados Unidos.

2008.- La actriz estadunidense Drew Barrymore dona un millón de dólares para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, con el propósito de alimentar a miles de niños en Kenia.

2010.- El cantante mexicano El Chapo de Sinaloa recibe una distinción en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Nevada. El intérprete de banda, cuyo nombre real es Ernesto Pérez, obtiene una réplica de su estrella, la número 45.

2011.- La actriz y cantante Thalía anuncia que está a la espera de su segundo hijo con su esposo, el empresario Tommy Mottola.

2013.- La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, interpone diversas demandas contra la promotora AEG Live y una de ellas inicia juicio en abril de ese mismo año.

2014.- La Federación de Cineclubs del Mediterráneo, organizadora del festival del poblado mediterráneo galo Pézenas, anuncia un homenaje al cinefotógrafo Gabriel Figueroa, el actor Gael García Bernal y al cine mexicano.

2016.- Fallece de cáncer cervical el cantante de country Joey Martin Feek quien con su esposa integra el grupo Joey+Rory. Destacan con el tema “Cheater, cheatre” y fueron nominados al Grammy por “If I needed you”. Nació el 9 de septiembre de 1975.

2016.- Muere Tony Dyson, ingeniero y profesor de robótica creador del droide R2-D2, que aparece en las películas de la saga “Star wars”. También crea 36 criaturas espaciales, armas y trajes para películas como “Superman 2” o “Moonraker”. Nace el 13 de abril de 1947.

2017.- Por cáncer pulmonar el trompetista dominicano Fermín Cruz muere a los 61 años. Trabaja con artistas de la talla de Juan Luis Guerra con el tema “La gallera”, Willy Colón, Marc Anthony, Rubby Pérez, Wilfrido Vargas, Sergio George y Los Hermanos Rosario

2018.- “La forma del agua” obtiene cuatro premios Oscar en las categorías de Película, Diseño de Producción, Banda sonora y Director para el mexicano Guillermo del Toro. Gary Oldman recibe la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación de Winston Churchill en “La hora más oscura” y Frances McDormand como Mejor Actriz por su trabajo en “Tres carteles en las afueras de Ebbing, Missouri”.

2018.- El premio Oscar recibido por Frances McDormand como Mejor Actriz es robado durante la fiesta oficial por la celebración de la 90 entrega del galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Estados Unidos. El ladrón posó con la estatuilla y subió la imagen a su cuenta en Facebook antes de ser atrapado; es condenado a pagar 20 mil dólares.

2019.- Se presenta el último desfile organizado por Karl Lagerfeld, diseñador que falleciera el 19 de febrero de 2019. El evento, al que acudieron modelos emblemáticas del creador, se dieron cita en el Grand Palais de Paris, centro neurálgico de la moda.