LaToya Jackson y Noel Gallagher nacieron un 29 de mayo (Efemérides)

Un 29 de mayo nacieron los actores Maribel Guardia y Rupert Everett, fecha que comparten Martha Roth y Bob Hope; los cantantes LaToya Jackson, Noel Gallagher y Ari Borovoy que cumple cuatro décadas, además de la directora teatral Nancy Cárdenas, quien tendría 85 años.

En cambio, murieron los actores John Barrymore, Agustín de Anda, Betsy Palmer, Romy Schneider y Mary Pickford, así como el músico Jeff Buckley. Hace más de dos décadas se encuentran los restos del músico, ingeniero aeroespacial e inventor Philip Taylor Kramer.

1903.- Nace el actor y comediante estadounidense de origen británico Bob Hope, llamado en realidad Leslie Townes Hope. Comienza su carrera en vodevil, bailarín de tap y luego pasa a la radio. Interviene en 53 películas, entre ellas la saga de “Road to…”, “La gran noche de Casanova” y “El amo de la selva”. Obtiene cinco estatuillas honoríficas por su contribución al teatro, radio, televisión, cine y sus múltiples aportaciones humanitarias. Su conversión al catolicismo es relatada en su autobiografía “My life in jokes”. Muere a los 100 años, de neumonía, el 27 de julio de 2003

1904.- Nace en Illinois el cinefotógrafo estadounidense Gregg Toland. Famoso por sus innovaciones en la iluminación y la profundidad del foco. Sobresale en “El ciudadano kane”, “The long voyage, “Las uvas de la ira”” y “Los mejores años de nuestra vida”, entre otras películas. Fallece el 28 de septiembre de 1948.

1905.- Nace el actor, director, novelista, dramaturgo y poeta británico Sebastián Shaw. Durante su carrera de 65 años aparece en muchas funciones de teatro y en más de 40 producciones de cine y televisión. Interpreta a “Anakin Skywalker”, en las escenas finales de “Episodio VI” de la saga cinematográfica “Star Wars”. Fallece el 23 de diciembre de 1994.

1932.- Nace en Padua la actriz y compositora italiana Martha Roth, nacionalizada mexicana. De pequeña se traslada con su familia a México, donde inicia su carrera a finales de la década de 1940. Participa en películas como “Morirse está en hebreo”, “El derecho de nacer” y “Una familia de tantas”, trabajo por el que gana un premio Ariel; al igual que en obras de teatro y telenovelas, entre ellas “Destilando amor”, “El pecado de Oyuki” y “Mi pequeña traviesa”. Compone temas para el melodrama “El despertar” y la cinta “Los años verdes”. Muere el 7 de octubre de 2016.

1934.- Nace en Coahuila la dramaturga, poeta, activista, locutora y realizadora teatral Nancy Cárdenas, pionera del movimiento homosexual en México. Escribe la obra “El cántaro seco” y dirige “El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas”. Presenta programas radiofónicos como “El cine y Radio UNAM”. Funda un grupo de lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que le causa la muerte el 23 de marzo de 1994.

1935.- Por la fusión entre la Fox Film Corporation y la Twentieth Century Pictures es creada la 20th Century Fox Film Corporation. En sus inicios produce principalmente musicales, biografías y cintas épicas religiosas; en tres décadas obtiene 150 premios Óscar. Sobresalen también “Las uvas de la ira”, las sagas “Star Wars”, “X-Men” y “Mi pobre angelito”, así como “Avatar” y “Titanic”. En la década de 1980 es adquirida por el empresario estadunidense Rupert Murdoch.

1942.- Muere el actor estadunidense John Barrymore, cuyo verdadero nombre es John Sidney Blyth. Debuta en Broadway en 1903, destaca con la obra “Hamlet”, tiene temporadas triunfales en Nueva York, Londres y varias ciudades de Australia. Una década después entra al cine con filmes mudos como “El hombre y la bestia”; logra con éxito el paso a las cintas sonoras como en “Romeo y Julieta” y “Gran hotel”. Su atractiva figura y modales elegantes hacen de él todo un ídolo del momento; se especializa en la comedia ligera. Es abuelo de la actriz Drew Barrymore y hermano de otras dos leyendas de la actuación: Lionel y Ethel Barrymore. Nace el 15 de febrero de 1882.

1943.- Nace en España el actor y director venezolano Julio Alcázar, llamado en realidad Julio Manuel García Bastida. En la década de 1960 forma parte del Grupo de Teatro Rosalía de Castro. Dedica gran parte de su trayectoria al arte escénico en más de 50 obras de teatro y a la pantalla grande, con cintas como “Diles que no me maten” y “La pura mentira”; pero es reconocido por su labor en melodramas televisivos, entre ellos “Las amazonas”, “La hija de nadie” y “Gata salvaje”.

1944.- Nace el actor austriaco Helmut Berger. Conocido por su participación en varios filmes de Luchino Visconti, entre ellos “Ludwig” y “La caída de los dioses”, además de películas como “El padrino III”, “Salón Kitty”, “La caduta deglie dei” y “El jardín de los Finzi-Contini”. En la década de 1970 es considerado “El hombre más guapo del mundo”, pero su adicción al alcohol y las drogas lo alejan de los escenarios. En 1998 publica la autobiografía “Ich” (“Yo”).

1945.- Nace el cantante y compositor británico Gary Brooker. Líder y pianista de la agrupación Procol Harum, que en 1967 debuta con el sencillo más vendido de todos los tiempos, “A whiter shade of pale”; la banda se desintegrauna década después. Para la década de 1990, Brooker relanza un nuevo Procol con nulo éxito comercial.

1947.- Nace el presentador, locutor y actor de doblaje español Constantino Romero García. Con gran trayectoria en cine, teatro y televisión. Comienza su labor como locutor de radio, destaca en el programa “Trotadiscos”. Dobla la voz de actores como a Clint Eastwood, Anthony Hopkins, James Earl Jones (en el papel de “Darth Vader”), Roger Moore y Arnold Schwarzenegger. En 1984 debuta como actor, sobresale en musicales como “Sweeney Todd” y “Mahagonny”. Fallece el 12 de mayo de 2013.

1949.- Nace el músico y cantante británico Francis Rossi. Cofundador y guitarrista del grupo Status Quo, una de las bandas británicas de rock más importantes con más de cuatro décadas de trayectoria. En 2019 lanza tanto el disco “We talk too much” con Hannah Rickard, como la autobiografía “I talk too much”.

1953.- Nace el productor, músico, cantante y compositor estadounidense Danny Elfman, referente obligado de las bandas sonoras para la pantalla grande. Es nominado al Oscar en cuatro ocasiones, gracias a su trabajo en “Good will hunting”, “Beetlejuice”, “Hombres de negro”, “Avengers: La era de Ultrón” y “Big fish”. Crea temas de programa de televisión, entre ellos “The Simpson” y “The Flash”.

1956.- Nace la cantautora estadounidense La Toya Jackson, integrante de la familia artística Jackson, en la que figura su hermano Michael, “El rey del pop”. Con su hermana Janet lanza el álbum “Triumph”. Es responsable de varios sencillos de Jimmy Cliff, entre ellos “Reggae nights”. En 1987 posa para la revista “Playboy” y en 2006 festeja sus 50 años con el lanzamiento de su álbum “Startin over”.

1957.- Nace el actor estadounidense Ted Levine. Debuta en cine en 1987 con la película “Ironweed”, a la cual siguen otras como “El silencio de los inocentes” y “Rápido y furioso”. Conocido por interpretar al capitán “Leland Stottlemeyer”, en la serie “Monk”.

1958.- Nace la actriz estadounidense Annette Bening. Nominada al premio Tony por su interpretación en la obra “Coastal disturbances”. La fama le llega con “Los timadores” y “Conociendo a Julia”, por la que gana un Globo de Oro. Entre sus filmes más recientes está “Recortes de mi vida”, de Ryan Murphy, en 2006.

1959.- Nace el actor y escritor británico Rupert Everett. Logra fama en 1997 con su papel en la película “La boda de mi mejor amigo”, al lado de Julia Roberts, el cual lo lleva a ser nominado para el Globo de Oro, al igual que por “Un marido ideal”. Publica varias novelas, como “Hola querida, ¿estás trabajando?”

1959.- Nace en San José de Costa Rica la actriz, conductora y cantante Maribel Guardia, llamada en realidad Maribel del Rocío Fernández García. Salta a la fama tras participar en el concurso Miss Universo 1978, realizado en Acapulco, Guerrero, donde gana como Señorita Fotogénica. Desarrolla su carrera en México, donde participa en al menos 16 telenovelas, 14 obras de teatro y 39 películas como “Terror y encajes negros”. Tiene un hijo del cantautor Joan Sebastián, a quien conoció en la grabación del drama “Tú y yo”. Actualmente está casada con Marco Chacón.

1960.- Muere asesinado el actor mexicano Agustín de Anda, tras recibir dos balazos a quemarropa disparador por Guillermo Lepe, padre de la actriz y ex Señorita México, Ana Bertha Lepe. El artista era hijo de Raúl de Anda, afamado productor de cine por el personaje de “El Charro Negro”. Nace el 13 de agosto de 1933.

1961.- Nace la cantante, músico y activista estadounidense Melissa Etheridge. Debuta en 1988, su discografía consta de 16 producciones, que la han hecho merecedora de un Oscar por el tema “I need to wake up”, y dos premios Grammy, además de ser nominada otras 15 veces. Una de las mejores intérpretes de guitarra de 12 cuerdas. Activista por los derechos de los homosexuales. En 2011 devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

1963.- Nace el cantante británico Blaze Bayley, cuyo nombre real es Bayley Alexander Cook. Empieza su carrera en la banda de rock duro Wolfsbane, destaca luego por ser la voz de Iron Maiden desde 1994 hasta 1999, periodo en el cual graba dos discos. Luego crea y es vocalista principal de las agrupaciones de heavy metal BLAZE y Blaze Bayley Band. En 2011 se lanza como solista y presenta álbumes como “Redemption of William Black”

1964.- Nace la cantante española Christina Rosenvinge. Conocida por participar en grupos como Ella y Los neumáticos, el dúo Álex y Christina que forma con Álex de la Nuez, además de Christina y Los Subterráneos. Dentro de sus 10 producciones como solista están títulos como “Continental 62”, “Frozen pool”, “Foreign land”, “Lo nuestro” y “Un hombre rubio”.

1967.- Nace el cantautor británico Noel Gallagher. Miembro y cofundador con su hermano Liam del grupo de rock Oasis, con el que permanece hasta 2009; es el responsable del tema más representativo de dicha banda, “Wonderwall”. En 2011 forma la Noel Gallagher High Flying Birds y ocho años después anuncia su cuarta producción.

1973.- El músico británico Mike Oldfield lanza el disco “Tubullar bells”, del cual se toma una parte para ser utilizada en la banda sonora del filme “El exorcista”.

1975.- Nace la cantante, actriz, productora británica Melanie Janine Brown, mejor conocida como Mel B. Miembro del grupo Spice Girls, el cual causa furor a nivel internacional a mediados de la década de 1990 con éxitos como “Wannabe”. Como solista debuta con el álbum “Hot”. Participa en el programa “Dancing with the stars”, es juez en “The X factor Australia” y “America’s got talent”. Actúa en el programa de televisión “Coronatio Street”, y en películas como “The seat giller”.

1978.- Nace el cantante sueco “Howlin” Pelle Almqvist. Vocalista de la banda sueca de garage rock The Hives.

1979.- Nace el cantante y productor mexicano Ari Borovoy. Integrante original del grupo La Onda Vaselina, que después se transforma en OV7. Debuta como actor en la telenovela juvenil “Clap”. En 2005 lanza su álbum como solista y en 2011 incursiona, junto a Paola Núñez, como productor de “Aladino el musical”. Crea la empresa BOBO Producciones, con la cual lanza grupos como Lemongrass y espectáculos como 90’s Pop Tour.

1979.- Muere a los 86 años la actriz, productora y empresaria canadiense Mary Pickford, llamada “la novia de América”, y primera diva del cine. Gladys Louis Smith, su verdadero nombre, emigra desde pequeña con su familia a Estados Unidos. Debuta en teatro a los cinco años y a los 17, en cine. Se convierte en la actriz mejor pagada y más poderosa de la industria, participa en filmes como “Papacito piernas largas”, “Corazón”, “Las colinas” y “Mi mejor muchacha”. En 1915 crea su productora y en 1919 funda el sindicato United Artists Corporation. Con “Coquette”, su primera cinta sonora, gana un Oscar y en 1975 recibe otro, honorífico, por su trayectoria. Nace el 8 de abril de 1893.

1982.- Nace la modelo brasileña Ana Beatriz Barros. En 1998 gana el concurso de Imagen del Año Elite de Brasil y queda en segundo lugar en la edición internacional del mismo concurso. Su trabajo más conocido es con “Guess?”. Ha aparecido en la portada de revistas como Vogue, Marie Claire, Allure y otras publicaciones.

1982.- Muere la actriz austriaca Romy Schneider. Participa en filmes de corte romántico como “Los jóvenes años de una reina”, “Christine”, “Sissi emperatriz” y “El destino de Sissi”, la mayoría ambientados en la Viena imperial. También trabaja con el director de cine italiano Luchino Visconti en el filme “Boccaccio 70”, recibe dos premios César a la Mejor Actriz: en 1974 por “Lo importante es amar”, de Andrzej Zulawski, y en 1978 por “Una vida de mujer”, de Claude Sautet. Nace el 23 de septiembre de 1938.

1985.- Nace el actor y cantante argentino Nicolás Riera. Debuta en “099 Central”, forma parte del elenco de la serie “Casi ángeles” y de “Millenials”. Es integrante del grupo musical Teen Angels. Filma el largometraje “Te pido un taxi”.

1992.- Nace en Inglaterra el actor Gregg Sulkin. Hizo su debut cinematográfico en la versión británica de 2006 “Sesenta y seis”. Aparece en las series “As the bell rings”, “Los hechiceros de Waverly Place”, “Pretty little liars” y “Marvel´s runaways”, entre otras. En 2011 protagoniza la película titulada “Avalon High”.

1997.- Muere ahogado en un río el cantautor y guitarrista estadounidense Jeffrey Buckley. Tras la publicación en 1994 de su álbum debut, la crítica lo considera uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de la popularidad, fallece ahogado mientras nadaba en el río Wolf River. Nace el 17 de noviembre de 1966.

1999.- En el fondo de un cañón en Malibú, California, encuentran los restos del músico e inventor Philip Taylor Kramer, tras más de cuatro años de búsqueda. En 1974 se une como bajista del grupo Iron Butterfly, pero al año siguiente se separa. Titulado como ingeniero aeroespacial, colabora en la creación del sistema guía de misiles MX. Forma la empresa Total Multimedia Inc, con la que por primera vez logra comprimir un video. Desaparece el 12 de febrero de 1992 en circunstancias extrañas. Nace el 12 de julio de 1952.

2008.- Fallece a causa de un paro respiratorio el actor mexicano Guillermo Gil, llamado en realidad Juan Guillermo Sánchez Bolaños. Participa en 51 obras de teatro, 49 largometrajes como “Los albañiles” y “La ley de Herodes”, así como 19 telenovelas, entre ellas “Senda de gloria” y “Nada personal”; es docente en el Centro de Educación Artística (CEA). Forma la compañía teatral San-Gil. En 2001 recibe la Medalla Virginia Fábregas por 25 años de carrera. Nace en 1943 en Tehuacán, Puebla.

2010.- Muere el actor y director de cine Dennis Lee Hopper. Salta a la fama al dirigir y actuar al lado de Peter Fonda en la película “Easy Rider: Buscando mi destino”, estrenada en 1969. Nace el 17 de mayo de 1936.

2011.- Muere por un paro respiratorio a causa de una bacteria gastrointestinal el locutor mexicano Juan Ramón Sáenz Esquivel. Reconocido en la radio mexicana; su papel más representativo fue en el programa “La mano peluda”. Nace el 19 de octubre de 1962.

2012.- El subastador de artículos relacionados con celebridades, Darren Julien, pone a la venta la cripta original de Elvis Presley.

2015.- Fallece la actriz estadunidense Betsy Palmer, reconocida por haber participado en el filme de terror “Viernes 13”, en la cual interpretó a “Pamela Vooehees”. Nace el 1 de noviembre de 1926.

2016.- El cantante brasileño Renan Ribeiro, de 26 años, fallece en un accidente de tránsito. El intérprete participó en la cuarta temporada del programa “The Voice… Brasil”, en el cual queda en cuarto lugar.

2018.- Muere en un accidente vial, ocurrido en Italia, la cantante ecuatoriana Paulina Calahorrano. Residente en Milán desde los 18 años, es conocida como cantante de cumbias y música tropical con temas como “Ya no vuelvas más”. Premiada en Madrid como Mejor Artista Internacional de 2017 para la Música Latina. Activista contra la violencia hacia las mujeres.

2019.- Medios de comunicación reportan que el actor Kit Harrington ingresa a una clínica de rehabilitación tras el final de la última temporada de la serie “Game of Thrones”, en la que dio vida al personaje de “Jon Snow”. Portavoces del actor manifiestan que Harrington entró a rehabilitación para trabajar en algunos asuntos personales, sin embargo, el portal Page Six reveló, en días anteriores, que ingresó para tratar problemas de estrés y su adicción al alcohol.