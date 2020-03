Las personalidades que nacieron un 16 de marzo

Escucha la nota:



Un 16 de marzo nacieron los actores Jerry Lewis, Conrad Nagel, Érik Estrada, Mercedes McCambridge, Isabelle Huppert, Pablito Calvo, Rodrigo Vidal y Adriana Fonseca; los directores Robert Rossen y Bernardo Bertolucci; los músicos Ruby Braff y Ramón Barce; la cantante Teresa Berganza, y el historietista Francisco Ibáñez.

Murieron, en cambio, los músicos T-Bone Walker y James Cotton, al igual que los cantantes Tammi Terrell, Robert “Bobby” Smith y Frank Sinatra Jr.

1897.- Nace el actor estadunidense Conrad Nagel. Comienza su carrera en el cine mudo y logra con éxito pasar al sonoro. Es uno de los 36 fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que preside en 1932 y 1933, así como del Sindicato de Actores de Cine. En 1947 recibe un Oscar especial por su apoyo al Fondo de Ayuda Motion Picture. Cuenta con tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones al cine, el teatro y la televisión. Muere el 24 de febrero de 1970.

1908.- Nace el cineasta estadunidense Robert Rossen. Guionista y director centrado en obras de contenido social y político. Dirige cintas como “The hustler” y “Cuerpo y alma”. Por haber estado afiliado al Partido Comunista (hasta 1945), el Comité de Actividades Antiestadunidenses lo incluye en la “lista negra” de Hollywood. Por ello en los siguientes años filma en España, Italia, México, Barbados. Muere el 18 de febrero de 1966.

1916.- Nace la actriz estadunidense Mercedes McCambridge, quien gana un Oscar en 1949 con su primera película, “All the king’s men”, y es nominada en 1956 por su papel secundario en “Gigante”. Trabaja en radio con Orson Welles y en teatro en Broadway. Hace la voz del diablo en el filme “El exorcista”. Escribe dos autobiografías. Muere el 2 de marzo de 2004 por causas naturales.

1923.- Nace el actor español Fernando Santos. Integrante, desde 1942, del trío humorístico (Tomás) Zori, Santos y (Manuel) Codeso, que recorrió con gran éxito los escenarios de toda España durante los años 40 y 50 con espectáculos de revista, como “La blanca doble” y “Metidos en harina”. Muere el 18 de abril de 1993.

1926.- Nace el actor cómico y director estadunidense Jerry Lewis, cuyo nombre real es Joseph Levitch. Con el cantante Dean Martin forma una exitosa dupla cómica que realiza 16 de las más de 50 películas en las que Lewis participa, entre ellas “Artistas y modelos” y “Loco por Anita”. Trabaja en radio, televisión, music-hall y cine. Produce, dirige y hace los guiones de otras 10 cintas, como “El botones”, “El profesor chiflado” y “Las joyas de la familia”. En 2008 recibe el Premio Humanitario Jean Hersholt. Muere el 20 de agosto de 2017.

1927.- Nace en Estados Unidos el trompetista y cornetista de jazz Ruby Braff. Trabaja con grandes de la época como Edmond Hall, George Wein, el pianista de todas las estrellas, así como los guitarristas Georges Barnes y Wayne Wright. Muere el 9 de febrero de 2003.

1928.- Nace Ramón Barce, músico y escritor español. Ingresa en el Conservatorio de Madrid y estudia Filosofía y Letras, de la que se doctora. En 1958 el Grupo Nueva Música y el grupo “Zaj”, edita la revista “Sonda”, crítico del diario “Ya” y presidente la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Pionero de la música experimental de acción. Autor de dos libros y más de un centenar de composiciones musicales. Muere el 14 de diciembre de 2008.

1935.- Nace la mezzosoprano española Teresa Berganza. Debuta en febrero de 1957 y llega a presentarse en los principales teatros y festivales del mundo. Integrante de la Generación del 51, destaca en la Ópera de Viena y centros operísticos de todo el mudo como Milán, Provenza, Chicago, Nueva York, Tokio, Salzburgo, Edimburgo. Imparte cátedras y talleres. Se retira en 2008.

1936.- Nace el dibujante español Francisco Ibáñez, creador de personajes infantiles como “Mortadelo y Filemón”. En 1958 aparece la revista “Pulgarcito”, durante los años 60 publica en diferentes medios sus mejores creaciones, entre ellas “La familia Trapisonda”, “13”, “Rue del Percebe”, “Rompetechos” y “Pepe Gotera y Otilio”. Recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2001.

1941.- Nace el director de cine italiano Bernardo Bertolucci, creador de películas como “El último tango en París”, “El pequeño buda”, “Belleza robada”, “Tú y yo”, “Soñadores” y “El último emperador”, ganadora de nueve premios Oscar.

1948.- Nace el actor español Pablito Calvo. Protagonista de “Marcelino, pan y vino”, una de las películas españolas más famosas, dirigida por Ladislao Vajda. Actúa en otras ocho cintas, entre ellas en “Mi tío Jacinto” y “Dos años de vacaciones”, antes de retirarse del cine, en la adolescencia. Muere el 2 de febrero de 2000 por un aneurisma cerebral.

1949.- Nace el cantante, compositor, productor y novelista Elliott Murphy. Colabora con Patti Smith, Billy Joel y Bruce Springsteen, entre otros artistas. En 1973 edita su primer álbum, “Aquashow”, al que le siguen casi 30, y lanza temas como “Just a story of America” y “Lady Stiletto”. También publica novelas y libros con historias cortas.

1949.- Nace el actor y productor Érik Estrada, estadunidense de origen puertorriqueño. Adquiere fama al coprotagonizar la serie “Chips: Patrulla motorizada”, con Larry Wilcox. Actúa en películas como “Los nuevos centuriones”, “Aeropuerto 1975”, “Bajo otra bandera” y “Propuesta criminal”, en las telenovelas mexicanas “Rosa salvaje” y “Dos mujeres, un camino”, y series como “Armed and famous”. Actualmente agente de policía de reserva en Idaho.

1949.- Nace el cantante argentino Héctor Omar Hoffmann, mejor conocido como Sergio Denis. Lanza su primer disco con “Los Bambis” en 1969, al que siguen en solitario otros 27 como “Fue más fuerte que yo”, “Ya estamos juntos otra vez” y “Te llamo para despedirme”. Filma la película “Me enamoré sin darme cuenta”.

1953.- Nace en París la actriz Isabelle Huppert. En 2005 recibe el Oso de Oro en el Festival de Berlín por su papel en “Gabrielle”. Actúa en más de 100 producciones televisivas y filmes como “Comedia de la inocencia”, “La profesora de piano”, “Los destinos sentimentales” y “Elle”, por cuya labor es nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz. También destaca en teatro.

1959.- Nace el músico, actor, productor y cantante estadunidense Flavor Flav, cuyo nombre verdadero es William Drayton. Miembro del grupo de hip hop Public Enemy. Se considera el iniciador de la moda de los dientes de oro o de platino en el ambiente del hip hop. Participa en el “reality” “The surreal life” y “Flavor of love”.

1968.- El músico estadunidense Jimi Hendrix es catalogado por la revista “Life” como el guitarrista más espectacular de la historia del rock, un gran reconocimiento para un artista que apenas un año antes había empezado a cobrar fama con su disco debut.

1970.- Muere por un tumor cerebral Thomasina Winifred Montgomery, mejor conocida como Tammi Terrell. Firma su primer contrato a los 16 años, lanza el tema “I cried”. Una vez incorporada al sello Motown, en 1967 forma dueto con Marvin Gaye y popularizan temas como “Ain’t no mountain high enough”, “Your precios love” y “Ain’t nothing like the real thing”. Nace el 29 de abril de 1945.

1972.- El cantante y compositor británico John Lennon y su segunda esposa, la artista japonesa Yoko Ono, son deportados de Estados Unidos.

1973.- Nace el actor mexicano Rodrigo Vidal. Actúa en telenovelas como “Dos mujeres, un camino”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Sueño de amor”, además de obras de teatro como “La dama de negro”. En 2005 participa en el programa “Big Brother VIP”. También se dedica a la producción de videohomes.

1975.- Muere el cantante y guitarrista T-Bone Walker, gran maestro del blues. Es el primero en tocar blues con guitarra eléctrica, aunque de forma parecida al jazz. Aaron Thibeaux Walker, su nombre real, debuta en 1928 con el sencillo “Wichita falls blues”, a los que siguen innumerables temas como “Stormy monday”. Nace el 28 de mayo de 1910.

1979.- Nace la actriz y modelo mexicana Adriana Fonseca, elegida “Rostro del Heraldo” en 1997. Actúa en telenovelas como “Pueblo chico, infierno grande”, “La usurpadora” y “Corazón valiente”. En teatro interviene en “Aventurera”; además de ser reina de carnavales. Concursa en “Bailando por un sueño” y actúa en filmes como “La tregua” y “California Dreaming”.

1979.- En Finlandia nace la tecladista Leena Maria “Awa” Peisa. Toca con grupos como Punaiset Messiaat, con quienes se presenta de 1994 a 1998 como “Lende Mielihyva”, Dolchamar y Lordi, a la que se une en 2005 y se despide en agosto de 2012. Participa en el especial para televisión “The Eurovisión Song Contest”.

1986.- Nace la actriz estadunidense Alexandra Anna Daddario. Conocida por interpretar a “Annabeth Chase” en dos filmes de la saga “Percy Jackson”, así como a “Heather Miller” en “Texas Chainsaw 3D”, entre otras películas, además de series como “White collar”, el video “Radioactive” de Imagine Dragons.

1991.- Nace el músico estadunidense Wolfgang “Wolf” William Van Halen. Hijo del guitarrista Eddie Van Halen. Actual bajista de Van Halen, a la que se incorpora en 2006 en reemplazo de Michael Anthony. También toca con la banda de heavy metal Tremonti.

1996.- Muere el actor y comediante afroamericano Charlie Barnett. Actúa en seis filmes, entre ellos “D.C. Cab” con el papel de “Tyrone” y personifica a “Neville ‘Noogie’ Lamont” en la serie televisiva “Miami Vice”. Nace el 23 de septiembre de 1954.

2000.- Muere de leucemia a los 54 años el director de teatro sueco Jan Bergman, hijo del cineasta Ingmar Bergman. Entre sus trabajos escénicos está el montaje de “Hamlet”. Participa en algunos proyectos de su padre y también realiza obras para televisión. Nace el 7 de septiembre de 1946

2013.- Muere el cantante estadunidense Robert “Bobby” Smith. Intérprete de rythm and blues. Vocalista principal del grupo The Spinners, que tienen éxitos como “That´s what girls are made for” y “I’ll be around”. Nace el 10 abril de 1936.

2015.- Muere el baterista, arreglista y compositor Bruce Crump, quien participa con las bandas Molly Hatchet desde 1976 hasta 1991 con un breve retiro en 1983-1984, Streetheart a principios de los años 80, Gator Country Whit Rhino y China Sky. Nace el 17 de julio de 1957.

2015.- Muere el músico y compositor británico Andy Fraser. Bajista y fundador en 1968 de la banda Free. Comienza su carrera en los años 60 con la banda John Mayall’s Bluesbreakers. Con el vocalista Paul Rodgers crea para Free el éxito “All right now”. Luego se une a Chris Spedding para formar el grupo Sharks. Compone para Rod Stewart, Joe Cocker y Robert Palmer, entre otros artistas. Nace el 3 de julio de 1952.

2016.- Frank Sinatra Jr, hijo del mítico intérprete y actor Frank Sinatra, muere de un paro cardiorrespiratorio mientras está de gira. El cantante estadunidense edita seis discos, entre ellos “That face!” y “Young love for sale”. Nace el 10 de enero de 1944.

2017.- Fallece de cáncer el locutor y compositor venezolano Gustavo Díaz Labarca. Tenor, fundador del programa “La gaita antañona”.

2017.- Muere el armonista estadunidense James Cotton. Con una carrera de más de seis décadas, es reconocido por introducir el sonido de la armónica en el blues. Ganador de un Grammy, colabora con Led Zeppelin, Janis Joplin y Grateful Dead. Forma parte de la Muddy Waters Band. Nace el 1 de junio de 1935

2018.- Fallece a los 90 años el director argentino, camarógrafo y productor Nicolás del Boca, quien fue pionero en la televisión de su país; estuvo al frente de diferentes éxitos como “Lo mejor de nuestra vida… nuestros hijos”, “Abuso de confianza”, así como telenovelas como “Andrea Celeste”, “Los 100 días de Ana”, “Celeste”, “Celeste siempre Celeste”, por mencionar algunas.

2019.- Trasciende en medios internacionales que Paris Jackson, hija de Michael Jackson, fue hospitalizada luego de un intento de suicidio; sin embargo, la modelo niega el hecho a través de sus redes sociales, llamando mentirosos a los los medios.