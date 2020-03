Las personalidades que fallecieron un 24 de marzo

Escucha la nota:



Un 24 de marzo nacieron el escapista Harry Houdini; el dibujante Joseph Barbera; el diseñador Tommy Hilfigher; los músicos Holger Czukay y Nick Lowe; el cineasta Curtis Hanson; el dibujante Ub Iwerks, así como los actores José Bódalo y Steve McQueen, además de las actrices Silvia Munt y Jessica Chastain.

En tanto que murieron la cantante mexicana Lola Beltrán; los actores Richard Widmark y Jorge Barreiro; la cineasta Alice Guy; el cómico Garry Shandling; el director de orquesta José Antonio Abreu, y Neil Aspinall, presidente de Apple Records.

1874.- Nace en Hungría el escapista Ehrich Weiss. Viaja con su familia a la Unión Americana, donde adquiere la nacionalidad estadounidense y cambia su nombre a Harry Houdini. Comienza su carrera como mago, pero son sus espectáculos como escapista los que le dan fama. En 1910 es la primera persona en sobrevolar Australia en un biplano. Muere el 31 de octubre de 1926 por una peritonitis.

1877.- Nace el actor Roscoe “Fatty” Arbuckle. Comienza a actuar desde los ocho años, trabaja en voudeville y comedias musicales hasta convertirse en estrella del cine mudo. Logra el contrato más alto de la industria, con un millón de dólares por tres años de trabajo en Paramount. La fiesta de celebración se convierte en una orgía y la actriz Virgina Rappe fallece, de lo cual culpan al actor; enfrenta tres juicios de los que finalmente es exonerado, pero pierde su carrera y sólo representa pequeños papeles. Muere de un infarto el 29 de junio de 1933.

1901.- Nace el dibujante estadounidense, director de cine y técnico en animación y efectos especiales Ubbe Eert Iwwerks, conocido como Ub Iwerks. Hijo de padre holandés, durante un tiempo es compañero de habitación y socio de Walt Disney. Trabaja varios años en total anonimato, pese a ser el primer diseñador de la apariencia física de “Mickey Mouse”, y animador de sus primeras cintas. Vende sus derechos a los hermanos Disney. Muere el 7 de julio de 1971.

1910.- Nace el actor estadounidense Richard Conte. Trabaja en obras de teatro a inicios de la década de 1930 y a finales, debuta en cine. Conocido por actuar en películas como “I’ll cry tomorrow”, “Gardenia azul”, “La historia más grande jamás contada” y “El padrino”, así como en las series “Los Intocables” y “Alfred Hitchcock presenta”. Muere el 15 de abril de 1975 por un infarto.

1911.- Nace el dibujante estadounidense Joseph Barbera, cofundador con William Hanna de la compañía Hanna-Barbera Productions. Ambos crean a “Tom y Jerry”, “Los Picapiedra”, “El oso Yogui”, “Los Supersónicos y “Scooby Doo”, series animadas por las que ganan ocho Emmys y el Premio del Gobernador que otorga la Academia de Cine. Muere el 18 de diciembre de 2006.

1916.- Nace en Córdoba, Argentina, el locutor y actor español José Bódalo. Comienza como futbolista profesional. Hace novelas y transmisiones deportivas en radio, brinca al teatro donde realiza innumerables trabajos, además filma más de 50 cintas y 500 espacios dramáticos en televisión. Fallece el 24 de julio de 1985.

1917.- Nace Alexander “Alex” Steinweiss, el inventor de las portadas de los discos. Antes de su creación las producciones discográficas se vendían en bolsas de papel estraza. Aficionado al cartelismo europeo, en 1940 diseña la primera “funda” para “Smash song hits”, una selección de éxitos de Richard Rodgers y Lorenza Hart, interpretada por la Orquesta Imperial. Muere el 17 de julio de 2011.

1924.- Nace el actor estadounidense Norman Fell, cuyo verdadero nombre es Norman Noah Feld. Famoso por su papel del casero “Mr. Roper”, en la serie “Three’s Company”, y en su derivada “The Ropers”. Participa en cintas como “Ocean’s eleven” y “El mundo está loco loco loco”, y la serie “Hombre rico, hombre pobre”. Muere el 14 de diciembre de 1998.

1930.- Nace el actor estadounidense Steve McQueen. Actúa en películas como “La gran evasión”, “Los siete magníficos”, “El Yang-Tse en llamas”, “Infierno en la torre” y “Papillon”. Actúa en la serie “Wanted: dead or alive”. Muere en México de cáncer de pulmón, el 7 de noviembre de 1980.

1930.- Nace el actor español Agustín González. Debuta en 1953 y desarrolla una gran carrera en teatro, filma más de 200 películas como “Volver a empezar” y la trilogía de “La escopeta nacional”. Candidato al Premio Goya como Mejor Actor de Reparto en cuatro ocasiones. Muere el 16 de enero de 2005.

1933.- Nace el actor estadounidense William Smith. Debuta a los ocho años y participa en más de 300 producciones de cine y televisión. Su papel más conocido es el del siniestro “Anthony Falconetti”, en la serie “Hombre rico, hombre pobre”, además de figurar en “La ley del revólver” y “Hawaii 5-0”. También actúa en “Nueva York, año 2012″, “Más oscuro que el ámbar” y “La gran pelea”, entre otras cintas.

1935.- Carlos Gardel canta por última vez en Buenos Aires, en el Teatro Nacional. Tres meses después de su última actuación muere el 23 de junio de 1935, en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.

1938.- Nace el músico polaco Holger Czukay. Miembro fundador del grupo de “krautrock” Can, en 1968. Toca el bajo y realiza la mayoría de las grabaciones e ingeniería del grupo, al que abandona en 1977. Es considerado un puente entre el pop y la música vanguardista, desarrolla la técnica de “sample” o “muestreo”. En solitario graba 16 discos. Muere el 5 de septiembre de 2017.

1944.- Nace el actor estadounidense Ronald Lee Ermey. Actúa en más de 60 películas y casi todos sus personajes están relacionados con la milicia. Presenta el programa de televisión “Mail call”, y representa al “sargento Hartman” en la cinta “Full metal jacket”, papel por el que es nominado al Globo de Oro. Muere el 15 de abril de 2018.

1945.- Nace el director de cine estadounidense Curtis Hanson, enfocado en películas con grandes dosis de suspenso y crímenes. Escribe guiones durante 15 años, entre otros el de “El socio silencio”. Es director de filmes como “La mano que mece la cuna” y “L.A. Confidential”. Muere el 20 de septiembre de 2016.

1946.- Nace en Alemania el multinstrumentista, productor y compositor de rock experimental Klaus Dinger. Forma parte de bandas importantes como Kraftwerk y el dueto Neu! con Michael Rother. Considerado el “inventor” del ritmo motorik, usa el seudónimo Nikolaus van Rhein. Muere el 20 de marzo de 2008.

1949.- Nace el músico, cantante, compositor y productor británico Nicholas Drain “Nick” Lowe. A finales de la década de 1960 inicia su carrera en el pub-rock Brinsley Schwarz, para luego seguir en solitario. Con su faceta de productor para Stiff Records, ejerce notable influencia en el movimiento punk y new wave de finales de la década de 1970, con artistas como Elvis Costelo y The Pretenders. Compone temas como “Cruel To Be Kind” y “Peace, Love and Understanding”.

1949.- La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos otorga por primera vez en su historia un Oscar a la producción extranjera “Hamlet”, protagonizada por el actor inglés Laurence Olivier, en la categoría de Mejor Película.

1951.- Nace el diseñador de modas Thomas Jacob “Tommy” Hilfiger. En 1969 abre su primera tienda y 15 años después crea la empresa con el nombre homónimo para diseñar ropa y joyas de alta categoría. En 1998 patrocina una gira para la agrupación The Rolling Stones y dos años más tarde, la exposición Met Rock Style. En 1995 crea una fundación destinada a labores humanitarias. En 2010 recibe el Premio Legends del Instituto Pratt.

1953.- Nace la actriz española María Garralon. Interviene en las series “Farmacia de guardia”, “Verano azul” y “Menudo es mi padre”. Destaca con filmes como “Soldadito español” y “El chocolate del loro”, mientras que en teatro actúa en “La bella Dorotea” y “La familia del chivo Froilán”.

1954.- Nace el actor estadounidense Robert Carradine, quien forma parte de una familia de artistas. Actúa en más de 30 películas, entre ellas “Bill Tilghman and the Outlaws”, “Django encadenado” y la saga “La venganza de los nerds”, que protagoniza. Salta a la fama en la serie juvenil “Lizzie McGuire”, donde hace el papel del padre de la protagonista.

1957.- Nace la actriz española, bailarina y directora de cine Silvia Munt. Debuta en el cine en 1977 con “L’orgia”, a la que siguen cintas como “Gala”, “Secretos del corazón” y “La plaza del diamante”, que también presenta en teatro. Filma el documental “La granja del Paso”, y el cortometraje “Lalia”. Funda el Ballet Contemporáneo de Barcelona. Integrante de la Academia de Cine Europeo y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

1960.- Nace la actriz y modelo estadounidense Kelly LeBrock. Comienza su carrera de modelaje en Londres y aparece en decenas de revistas. Recordada por sus roles en filmes como “La mujer de rojo” y “Ciencia loca”, así como en “Difícil de matar”. Participa en programas de telerrealidad como “Hell’s kitchen”.

1965.- Nace el actor estadounidense Peter D. Jacobson. Interpreta al abogado “Randy Dworkin”, en la serie “La ley y el orden”; al “señor Foster”, en “Scrubs”; y más recientemente a “Chris Taub”, cirujano plástico aspirante a formar parte del equipo de “Gregory House”. En la pantalla grande actúa en “Deconstructing Harry” y “Grandes esperanzas”.

1968.- Fallece la cineasta francesa Alice Guy Blaché. Filma casi mil películas en Francia y Estados Unidos e inaugura el uso de trucos visuales para imágenes en movimiento y montaje. Destacan su trabajo en “El hada de las coles” y “La pasión de Cristo”, superproducción que dura media hora, hecha con más de 300 extras y 25 decorados. En 1955 recibe la Legión de Honor. Nace el 1 de julio de 1873.

1969.- Nace la actriz porno estadounidense Kimberly Halsey, mejor conocida como “Houston”. En 2008 se le diagnostica un melanoma y lucha desde entonces por vencer al cáncer. Cuatro años después edita su biografía, “Pretty enough: The story of the gang bang queen”.

1970.- Nace la actriz estadounidense Lara Flynn Boyle, quien debuta en cine en 1988, en “Poltergeist” 3. Luego participa en “El club de los poetas muertos”, “El principiante” y “Hombres de negro 2”. Salta a la fama en 1990 gracias a su papel en la serie de televisión “Twin peaks”, a la que le sigue “The practice”.

1974.- Nace la actriz estadounidense Alyson Hannigan. Es conocida por su papel de “Willow Rosenberg”, en la emisión televisiva “Buffy, la cazavampiros”. Participa también en series como “Ángel” y “How I met your mother”, además de las cintas “American pie”.

1977.- Nace la actriz y productora estadounidense Jessica Chastain, cuyo nombre real es Jessica Michelle Howard. Trabaja en filmes como “La cumbre escarlata”, “La desaparición de Eleanor Rigby” y “The help”, por el que es nominada a los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA y del Sindicato de Actores. Por “Zero Dark Thirty”, obtiene el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Drama y el Oscar a Mejor Actriz. También participa en “X-Men: Dark Phoenix” e “It: Chapter Two”.

1977.- Nace en Alemania el compositor e intérprete francófono de rhythm and blues Corneille, de nombre real Corneilius Nyungura. Su familia es asesinada durante el genocidio en Ruanda y es adoptado por alemanes, por lo que se cría en Canadá y adopta esa nacionalidad. Escribe su biografía “Cuando el sol desaparece”.

1981.- Nace en Nueva Zelanda el actor, escritor y director James Napier. Miembro del grupo The Pistol Whips. Interpreta el papel de “Jay”, en la serie “La Tribu” y el de “Connor McKnight”, el power ranger rojo, en la serie “Power Ranger Dino Trueno”. Escribe y dirige las películas “I’m not Harry Jenson” y “The dark horse”.

1982.- Un incendio destruye la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, fundada el 17 de enero de 1974. El libro Guinness de Records registra este hecho como la mayor pérdida de un archivo cinematográfico en la historia: seis mil 506 cintas destruidas, muchas de ellas irrecuperables, sin contar documentos originales, el acervo de la biblioteca, la fototeca, instalaciones y aparatos.

1987.- Nace la actriz española María Valverde. Debuta a los 16 años con “La flaqueza del bolchevique”, la primera de casi 30 películas y por la cual obtiene el premio Goya a la Mejor Actriz Revelación. También actúa en “Libertad” y “Tres metros sobre el cielo”; en las series “La fuga” y “Hermanos”.

1990.- Nace la actriz neozelandesa Keisha Castle-Hughes. En enero de 2004, se convierte en la artista más joven nominada a la categoría de Mejor Actriz, en los Premios Oscar, por su papel en el filme “Whale rider”.

1996.- Muere de una embolia pulmonar la cantante mexicana María Lucila Beltrán Ruiz, conocida como Lola Beltrán y apodada “Lola, la Grande”. Una de las mejores voces de la música ranchera, es la primera mujer en cantar música vernácula en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Graba 78 discos, con éxitos internacionales como “Cucurrucucú paloma”. Filma más de 60 películas. Nace en Sinaloa el 7 de marzo de 1932.

1996.- Obtiene la película “El paciente inglés”, del director Anthony Minghella, nueve estatuillas en la 68 edición de los Premios Oscar; Mejor Película, Director, Actriz Secundaria (Juliette Binoche), Banda Sonora, Montaje, Fotografía, Guion Adaptado, Dirección Artística y Sonido.

2002.- Galardonan en la edición número 74 de los premios Oscar a la película “Una mente brillante” y “El señor de los anillos”, con cuatro estatuillas cada una. Denzel Washington y Halle Berry se convierten en los grandes triunfadores de la noche como los mejores actores del año.

2006.- Durante el acto inaugural de la XXI edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el Teatro Diana, la actriz sonorense Silvia Pinal recibe la Orden de Isabel La Católica en grado de Encomienda, por fomentar las relaciones de amistad y cooperación entre España y México.

2008.- Muere el actor estadounidense Richard Widmark. Maestro de arte dramático, locutor de radio y actor de teatro, incluso en Broadway. Pasa al séptimo arte en 1947, en el que destaca por su extraordinaria versatilidad con papeles en películas de cine negro, del oeste o de aventuras como en “El beso de la muerte”, “Pánico en las calles”, “El álamo” y “El juicio de Núremberg”. Nace el 26 de diciembre de 1914.

2008.- Muere el guionista español Rafael Azcona. Comienza como novelista y colabora en sus primeros tiempos con revistas humorísticas de la época como “La codorniz”. Con la colaboración con el director italiano Marco Ferreri en 1959, adapta su novela “El pisito”. Nace el 24 de octubre de 1926.

2008.- Muere Neil Aspinall. Trabaja con The Beatles como guitarrista, baterista, chofer, guardaespaldas, representante, guía, asistente personal y confidente. Compañero de colegio de George Harrison y Paul McCartney, con quienes entabla amistad. Presidente de la discográfica Apple Records, que fiscaliza y rentabiliza todo lo relacionado al grupo de Liverpool. Nace el 13 de octubre de 1942.

2009.- Muere Jorge Barreiro, actor argentino de extensa trayectoria. Participa en 40 filmes como “Con gusto a rabia”, “Castigo al traidor” y “Joven, viuda y estanciera”. Nace el 14 de marzo de 1930.

2011.- La película “El infierno”, del director Luis Estrada, encabeza las nominaciones a la entrega 53 del premio Ariel tras ser considerada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en 14 categorías.

2013.- Muere el actor estadounidense Peter Duryea. Conocido por aparecer en el primer episodio piloto de “Star Trek: La serie original”, como el teniente “José Tyler”. Participa en películas como “Taggart” y “500 dólares, vivo o muerto”, y en las series “Dragnet” y “El virginiano”. Nace el 14 de julio de 1939.

2015.- Muere el músico Scott Clendenin, bajista de Death. Participa en el disco “The Sound of perseverance”, y dos placas en vivo “Live in L.A.” y “Live In Eindhoven 98”. También participa en la banda Death to all. Nace el 17 de enero de 1968.

2016.- Fallece el cómico estadounidense Garry Shandling, protagonista de los programas de televisión “It’s Garry Shandling’s show” y “The Larry Sanders show”. Guionista de series de televisión como “Sanford and son”. Nace el 29 de noviembre de 1949.

2017.- Muere el músico y empresario Peter Shotton. Amigo de la infancia del músico y compositor John Lennon. En 1957 es invitado a participar en el grupo The Quarrymen, donde toca la tabla para lavar (“washboard”). Dueño de un supermercado en la costa sur de Inglaterra y de la cadena de restaurantes Fatty Arbuckle’s. Coautor del libro “The Beatles, Lennon and me”. Nace el 4 de agosto de 1941.

2018.- Fallece el músico, economista, compositor, gerente cultural y director de orquesta venezolano José Antonio Abreu a los 78 años de edad. En 1975 funda el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles, copiado en otras partes del mundo. Toca órgano, clavecín y piano. Ministro de Cultura de Venezuela entre 1989 y 1995, reconocido con el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Nace el 7 de mayo de 1939.

2019.- Fallece a los 82 años de edad, el director y guionista Larry Cohen, exponente del “cine serie B”. Destaca por dirigir filmes como “La ambulancia” y “La bruja de mi madre”, en tanto que presta su creatividad para el guion de las cintas “Captivity”, “Celluar” y “Phone Booth”.