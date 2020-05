Las celebridades que nacieron un 20 de mayo

Escucha la nota:



Un 20 de mayo nacieron el actor James Stewart, los cantantes Joe Cocker, Jane Wiedlin y Cher, la actriz y cantante Patricia Navidad, el compositor Xabi San Martín, el músico Jimmy Blythe y el cineasta Rafael Corkidi.

En este día murieron la actriz Gilda Radner, los músicos Jean-Pierre Rampal y Ray Manzarek, el ventrílocuo Ricardo Gamero “Mr. Chassman”, el dramaturgo Roberto A. Tálicey, el comediante Charly Valentino y el cantante Robin Gibb.

1891.- En una convención de la Federación Nacional de Clubes de Mujeres se hace la primera proyección pública del kinetoscopio, precursor del moderno proyector de películas y que desarrolla William Kennedy-Laurie Dickson mientras trabaja con Thomas Alva Edison. En esta presentación se utiliza película de 18 milímetros de ancho.

1901.- Nace Jimmy Blythe, pianista y compositor estadounidense de blues y jazz. En 1924 registra su tema “Chicago stomp”, considerado la primera grabación de boogie-woogie de larga duración. Graba cientos de rollos para piano, destacado solista además de gran colaborador de artistas como Ma Rainey, Blind Blake y Charlie Clark. Muere de meningitis el 21 de julio de 1931.

1908.- Nace el actor estadounidense James Stewart, cuyo verdadero apellido es Maintland. Debuta en teatro y en 1935 actúa en “The murder man”, la primera de más de 80 películas en las que interviene, entre ellas “El séptimo cielo”, “¡Qué bello es vivir!” y “La ventana indiscreta”. Gana un Oscar por la película “Historias de Filadelfia” y en 1985 recibe uno honorario por su trayectoria. Muere el 2 de julio de 1997 en Los Ángeles, California.

1921.- Nace el actor y escritor alemán Wolfgang Borchert. Escribe poemas, cuentos cortos, ensayos y obras de teatro como En la entrada y Fuera, delante de la puerta. En 1939 comienza su formación como actor de la mano de Helmut Gmelin pero su carrera es breve al servir en el ejército. Es condenado a muerte por actividades antinazis y luego indultado. Muere el 20 de noviembre de 1947.

1930.- Nace el director mexicano, productor, guionista y cinefotógrafo de cine Rafael Corkidi, reconocido por sus obras “Ángeles y querubines” y “Deseos”. Como camarógrafo destaca su colaboración con Alejandro Jodorowsky en “El topo”, y “La montaña sagrada”. Pionero del filme en video. Recibe el Ariel de Oro por 60 años de trayectoria. Fallece el 18 de septiembre de 2013.

1944.- Nace el cantante británico Joe Cocker, fundador de agrupaciones como The Cavaliers, Joe Cocker Big Blues y The Grease Band. Entre sus éxitos están “Mad dogs and englishmen”, “You’re so beautiful”, “The letter”, “Sorry seems to be the hardest word”, además de los temas “Up where we belong” para el filme “An officer and a gentleman”, así como “You can leave your hat on” usada en Nueve semanas y media. Fallece 22 de diciembre de 2014.

1944.- Nace Alejandro Dolina, escritor, músico, filósofo, conductor de radio y televisión, actor y humorista argentino. Ha sido acreedor de seis premios Martin Fierro, cuatro Premios Clarín, y el Premio Konex Diploma al Mérito, entre otros.

1946.- Nace la actriz y cantante estadounidense Cherilyn Sarkisian LaPiere, mejor conocida como Cher. Gana un Grammy con el tema “Believe”. Es protagonista de los filmes “Las brujas de Eastwick”, “Burlesque” y “Moonstruck”, con el que gana un Oscar como Mejor Actriz. Su carrera musical comienza junto a su entonces esposo Salvatore “Sonny” Bono, con quien protagoniza un programa de televisión; ha grabado 26 discos de estudio, uno en vivo y tres bandas sonoras.

1954.- Nace el músico estadounidense de rock Guy Hoffman. Vocalista y baterista de agrupaciones como The Haskels, Oil Tasters, BoDeans, Violent Femmes y Absinthe, con las que ha grabado al menos 18 discos. Compositor de temas para películas como “Field day” y programas como Sabrina, la bruja adolescente.

1958.- Nace la cantautora, actriz y músico estadounidense Jane Wiedlin. Guitarrista de The Go Go’s para la que compone temas como “Our lips are sealed”, después prueba suerte como solista y graba seis discos. Luego se reagrupa The GoGo’s. Como actriz coprotagoniza las películas “Stuck!” y “Clue”, actúa y compone la música de “Doogie boogie”, participar en “La vida surrealista”, cuarta temporada.

1960.- Nace el actor y director estadounidense Anthony Howard “Tony” Goldwyn. Interpreta al villano “Carl Bruner” en “Ghost, la sombra del amor”, así como a Fitzgerald Grant en la serie Scandal, además de prestar voz a la película animada Tarzán.

1961.- Nace el músico Nick Heyward, vocalista de la agrupación británica Haircut One Hundred (Haircut 100). La banda se forma a principios de los 80 con influencia pop y new wave; tras disolverse, Heyward continúa como solista.

1963.- Nace el británico Brian Nash, guitarrista de la banda de pop Frankie Goes to Hollywood que presenta el sencillo “Relax”. La banda se disuelve en 1986 y desde entonces Nash ha lanzado los discos: “Ripe”, “Le grande fromage”, “A lo mínimo” y “Four on the floor”. En 2017 lanza “432-1: Open the vein”. En 2012 publica su libro “Nasher says Relax”.1967.- Censura la compañía BBC de Londres la pieza maestra de The Beatles “A day in the life”, bajo el argumento de que tiene referencias explícitas sobre las drogas.

1969.- Durante un partido del equipo de béisbol Dodgers, en Los Ángeles, cuatro marines atacan a Peter Cetera, cantante del grupo Chicago, “porque no les parece adecuado” el largo de su cabellera. Le rompen la mandíbula en tres partes y el vocalista es hospitalizado en Terapia Intensiva. Durante su recuperación escribe el tema Where do w ego from here.

1970.- Se estrena en Londres y en Liverpool la última película de The Beatles, Let it be. Ninguno de los integrantes de la agrupación asiste a la función. Con temas como Get back, The long and winding road y Let it be, incluidas en el álbum llamado igual que el filme, alcanzan el número uno en las listas estadunidenses.

1972.- Nace el actor y cantante estadounidense de hip hop Trevor James Smith Jr., más conocido como Busta Rhymes. Comienza a los 17 años con la banda Leaders of the New School. Actúa en “Descubriendo a Forrester” y “Halloween: Resurrection”, entre otras cintas. Colabora con varios artistas, como Pharrell.

1973.- Nace la actriz, cantante y conductora mexicana Patricia Navidad. Actúa en telenovelas como “Cañaveral de pasiones”, “La fea más bella” y “Por ella… soy Eva”, así como en “Big brother” y series de televisión, entre ellas “Señora Acero 3: La coyote y Mujeres asesinas”. Como cantante ha grabado cuatro álbumes.

1977.- Nace Xabi San Martín Beldarrain, tecladista y compositor del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh. Promociona A las cinco en el Astoria, disco que marca el debut de Leire Martínez. Lanza el álbum “Cometas en el cielo”. Es autor de temas como “Ni una sola palabra” o “Contigo”, así como de una campaña para un banco que luego se reutilizó en el programa “Operación Triunfo”.

1977.- Nace el actor estadounidense Matt Czuchry. Su primera actuación es en la serie Young americans, salta a la fama con el personaje de Logan Huntzberger en la serie “Gilmore girls”. En 2009 actúa en la serie “The good wife”.

1977.- Se estrena la obra Beatlemanía, en el teatro Winter Garden, de Nueva York.1979.- El compositor y cantante británico Elton John canta en Leningrado, como entonces era llamado San Petersburgo. Es el primer artista del mundo capitalista-occidental en presentar su espectáculo en territorio de la Unión Soviética.

1980.- El músico estadounidense Peter George John Criscuola, conocido como Peter Criss “Catman”, deja el puesto de baterista en la banda Kiss. Vence el cáncer de mama, hace una carrera en solitario, forma el grupo Criss. En 1995 regresa al grupo hasta 2001, cuando vuelve a salir; al año siguiente vuelve y lo abandona definitivamente en 2004. Nace el 20 de diciembre de 1945.

1989.- Muere Gilda Radner, actriz estadounidense de películas como “Hanky panky, Movers & shakers” y “La mujer de rojo”. Humorista base del programa “Saturday Night Live”, escribe el libro “It’s always something” sobre su lucha contra el cáncer de ovarios. En 1990 recibe un premio Grammy póstumo.

1992.- Dona 10 mil dólares el grupo de hard rock Aerosmith, para apoyar Corporal politics, una controvertida exhibición de arte en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre partes del cuerpo, incluso genitales. El dinero había sido negado la semana anterior por la National Endowment for the Arts.

1999.- Muere el actor argentino Ricardo Gamero “Mr. Chassman”, quien participa en el filme “Los chicos crecen”. Ventrílocuo, durante 46 años se presenta con su muñeco “Chirolita” en espectáculos, giras internacionales y programas de televisión como Sábados circulares. Nace el 25 de mayo de 1938.

1999.- Muere el actor, guionista, traductor, dramaturgo y productor uruguayo Roberto A. Tálice. Uno de los más importantes escritores teatrales de la primera mitad del siglo XX. Es autor de las películas “Sábado del pecado” y “Centauros del pasado”, realiza los guiones para los filmes Rolando Rivas, taxista y El precio de una vida, entre otros. Presidente de la Sociedad de Autores de la Argentina. Nace el 15 de marzo de 1902.

2000.- Muere a los 78 años el flautista galo Jean-Pierre Rampal, de una insuficiencia respiratoria. Solista en la Ópera de París, forma el Quinteto de Vientos Francés, el Ensamble Barroco de París. Versátil, interpreta música japonesa, india, jazz y clásica, participa en el “Show de los Muppets”. Escribe su biografía “Musique, ma vie”. Nace el 7 de enero de 1922.

2000.- La banda canadiense The Guess Who se presenta en el centro comunitario de Winnipeg, como preludio a su gira de presentaciones con su más prolífica alineación: Randy Bachman, Burton Cummings, Donnie McDougall, Garry Peterson y Jim Kale, quien se retira luego de esta primera reunión.2001.- La película “La habitación del hijo”, del italiano Nanni Moretti, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes, Francia.

2001.- Muere el cantante y pintor italiano Renato Carosone. Participa en espectáculos de marionetas y musc hall. Se convierte en uno de los más importantes intérpretes de la canción napolitana, y uno de los principales de música ligera de la posguerra, con temas como Torero, Caravan petrol. En 1960 se retira para dedicarse a la pintura. En 1975 reaparece con Bussola. Nace el 3 de enero de 1920.

2002.- Obtiene el premio Alma el largometraje mexicano “Amores perros”. Los galardones son otorgados por la organización defensora de minorías en Estados Unidos, el Concilio Nacional de la Raza (NCLR, por su sigla en inglés).

2004.- Catriel Ciavarella es el nuevo baterista del grupo Divididos, en reemplazo de Jorge Araujo, quien anuncia su salida de la banda a fines de abril, convirtiéndose así en el cuarto ejecutante de este instrumento que tiene el combo de Haedo.

2006.- El exvicepresidente estadOunidense Al Gore presenta en Cannes la película “Una verdad incómoda” y espera que ésta sirva para que la sociedad tome conciencia de cuidar el ambiente. Ese mismo año gana dos premios Oscar como Mejor Documental y Mejor Canción Original.

2006.- Annie Lennox, The Bee Gees, Ozzy Osbourne y Lionel Ritchie son algunas de las estrellas de la música pop que actúan en el concierto para celebrar el 30 aniversario de la fundación benéfica “Prince’s trust”, que preside el príncipe Carlos y quien asiste al encuentro que se realiza en la Torre de Londres acompañado de su esposa Camilla, así como por sus hijos los príncipes Guillermo y Enrique.

2007.- El mítico director polaco Roman Polanski abandona una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Cannes, al argumentar “mala calidad de las preguntas” de los periodistas.

2009.- Provoca histeria entre la prensa y los espectadores el estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes de la película “Bastardos sin gloria”, dirigida por Quentin Tarantino y que protagonizan Brad Pitt y Christoph Waltz. Aunque recibe malas opiniones de los críticos, Waltz recibe el premio a Mejor Actor.

2010.- Tras 12 años de matrimonio el cantante irlandés Ronan Keating, integrante de la banda de pop Boyzone, y la modelo Yvonne Connolly anuncian su separación.

2011.- El vocalista y líder de la agrupación irlandesa U2, Bono, es sometido a una operación de emergencia por una lesión en la espalda. El grupo tiene que posponer el comienzo de su gira 360º.

2012-. Fallece el cantante, compositor y productor Robin Hugh Gibb, integrante del exitoso trío Bee Gees. Nace en la Isla de Mann el 22 de diciembre de 1949, poco antes que su gemelo Maurice. Con él y su hermano mayor Barry, forman el grupo. En 1969 se separa de ellos y graba en solitario “Saved by the bell”, un año después regresa. En los años 70 despegan con varios éxitos. En total lanza siete discos como solista con temas como “Boys do fall in love” y “Juliet”.

2013.- Muere de cáncer Ray Manzarek, fundador y tecladista de la banda The Doors. Comienza su carrera tocando con su hermano en Rick and the Ravens. Tras la muerte de Jim Morrison, en 1973 presenta el primero de sus discos en solitario. En los 90 escribe sus memorias “Light my fire: my life with The Doors”. En 2006 se va de gira con Robby Krieger, bajo el nombre “Riders on the storm”.

2013.- La actriz Kristen Stewart anuncia su ruptura con el actor Robert Pattinson, luego de tres años de relación sentimental. Esta separación de los protagonistas de la saga “Crepúsculo” causa revuelo entre la prensa y sus seguidores.

2014.- La cinta mexicana “Cantinflas”, del director Sebastián del Amo, es proyectada, a la venta, en el marco del Marché du Film del 67 Festival Internacional de Cine de Cannes, el mayor mercado mundial de películas.

2015.- La actriz y humorista Melissa McCarthy devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por su esposo, el actor Ben Falcone, la conductora Ellen DeGeneres y el director Paul Feig.

2016.- Muere el actor mexicano, comediante, productor y empresario Charly Valentino, cuyo verdadero nombre es Carlos Aguilar Uriarte. Comienza su carrera en 1979, desarrolla su carrera en teatro, cine y televisión. Destaca en series como Papá soltero, telenovelas como Simplemente María y películas como “El mil usos” y “Lola, la trailera”. Es dueño de un bufete de abogados y de una productora en Los Ángeles, California, también es pintor. Nace el 20 de abril de 1951.

2017.- A los 44 años, muere la actriz estadunidense Lisa Spoonauer, quién alcanza la fama por interpretar a “Caitlin Bree” en la película “Clerks”, de Kevin Smith. La comedia es rodada en blanco y negro y se convierte en un éxito al recaudar más de tres millones de dólares frente a los 27 mil dólares que costó su producción. Nace el 16 de diciembre de 1972.

2018.- La actriz y cantante estadounidense Patricia Morison, quien interpreta el papel de “Kate” en el estreno del musical “Kiss Me Kate”, fallece a los 103 años. Actúa en filmes con Spencer Tracy y Katherine Hepburn y coprotagoniza “The King and I” con Yul Brynner en teatro. Con frecuencia interpretaba papeles de “femme fatale” o villana, como en “Dressed to Kill”, cinta de 1946 en la que Basil Rathbone dio vida a Sherlock Holmes. Otras de sus películas son “Danger Woman” y “Tarzan and the Huntress”. Nace el 19 de marzo de 1915.

2019.- El Actor y productor mexicano Gael García Bernal estrenó su filme “Chicuarotes” en el festival de Cannes”.

2019.- Se dio a conocer que la actriz Scarlett Johansson y el cómico Colin Jost, se comprometieron, aunque no dieron fecha de boda.