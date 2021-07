Hallan tumbas de 700 años con murales de ladrillo tallado en China (FOTOS)

Un grupo de arqueólogos encontró un antiguo cúmulo de tumbas en China. Los arqueólogos excavaron 12 tumbas, las cuales datan de la dinastía China (1271-1368), así lo reportó el Instituto de Arqueología Local.

El grupo de tumbas, está conformado de 11 tumbas con murales de ladrillo tallados y una doceava tumba con una cámara de piedra, estas fueron desenterradas en los suburbios del este de la capital provincial, detalló el director del Instituto de Arqueología Local, Li Ming.

“Las tumbas fueron arregladas de forma ordenada y aparentemente planificada, algunos de los propietarios estaban emparentados por sangre, lo que proporcionó nuevo material para el estudio de la disposición de los cementerios familiares y las tumbas en China de la dinastía Yuan”, dijo Li Ming, director del instituto.

Los murales de ladrillos tallados de las tumbas se realizaron con cinceles y martillos de madera que funcionaron para hacer los patrones en los ladrillos.

De acuerdo con la evidencia escrita que fue encontrada en el sitio, esta sugiere que las tumbas le pertenecían a una familia de apellido Guo a finales de la dinastía Yuan.

El director del Instituto de Arqueología Local, Li Ming señaló que este fue el grupo más grande de tumbas en China con murales de ladrillo de la dinastía Yuan desenterradas en la provincia.

Con el descubrimiento de las tumbas de ladrillos tallados se encontraron más de 60 piezas de cerámica y porcelana, espejos de bronce, monedas de cobre y otras reliquias culturales.

La excavación comenzó el 23 de abril del presente año y los hallazgos ayudarán al estudio de la porcelana durante la dinastía Yuan en la región y áreas circundantes, así lo reportó CGTN.

