Guillermo González Camarena, el mexicano que inventó la televisión a color

Un 18 de abril nacieron los actores James Woods, Rick Moranis, Eric Roberts, Melissa Joan Hart, David Tennant, America Ferrera, Rolando Chaves, el director de cine Eli Roth y el comediante Héctor Lechuga.

En esta fecha, también murieron el ingeniero Guillermo González Camarena, el músico Bernard Edwards, el comediante Benny Hill y el diseñador gráfico Storm Thorgerson.

1904.- Nace la actriz estadunidense Dorothy Revier. Destaca en el cine mudo. En 1935 es seleccionada como la primera de 20 estrellas en posar para retratos de mujeres con gran belleza. Muere el 19 de noviembre de 1993.

1906.- Nace la actriz australiana Ena Gregory. Su carrera inicia con varios cortos cómicos como “The Bull Thrower” y “Lion’s Jaws and Kitten’s Paws”, de 1920, y “The Whizbang”, en 1921. En su país es conocida como una estrella infantil del teatro de vodevil. Nace el 13 de junio de 1993.

1919.- Nace el actor argentino Rolando Chaves. Contó con una extensa trayectoria en el cine, radio, teatro y televisión de su país. En cine tuvo el papel de galán-cantor personificando a Carlos Gardel en “El Morocho del Abasto”, de 1950. Ese rol es su mayor logro y sorprende a los espectadores con su voz y su impecable interpretación. Muere el 11 de abril de 1995.

1919.- Nace la actriz estadunidense Vondell Darr. Alcanza el éxito a finales de 1920 como actriz infantil y luego desempeña pequeños papeles en sus años adultos. Su último rol es en “El soldado de chocolate” y muere el 10 de septiembre de 2012.

1921.- Nace el locutor mexicano Enrique Rosado. Fue un pionero de la radiodifusión en México y miembro fundador de la asociación de Periodistas Cinematográficos de México (Pecime). Muere el 20 de enero de 2011.

1929.- Nace el mexicano Héctor Lechuga, cómico, comentarista político en tono humorístico y colaborador de distintas estaciones de radio. Con personajes como “Juan Derecho”, Lechuga es uno de los comediantes que abre el camino para la crítica y la sátira política en México. Su trayectoria es reconocida por los programas “Ensalada de locos”, “Barriendo la noticia” y “Detective de hotel”. Comparte el escenario con otros grandes de la comedia mexicana como Manuel El Loco Valdés y Xavier López “Chabelo”. Muere el 13 de julio de 2017.

1930.- Nace el actor neozelandés Clive Revill. Participa en películas como “Crimen y castigo”, “Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back” y “La vida privada de Sherlock Holmes”, de 1980.

1934.- Nace el actor estadunidense James Drury, uno de los más grandes intérpretes del género western. Comienza su carrera como extra en las películas de 1955. Interpreta el papel de “Virginiano” en la serie “The virginian”. Fallece el 6 de abril de 2020, por causas naturales, en su casa de Houston, Texas.

1947.- Nace el actor estadunidense James Woods. Actúa en filmes como “La hija del general”, “Érase una vez en América”, “Casino”, “Nixon”, “Vampiros”, “Las vírgenes suicidas”, “Fantasmas del pasado”, entre otras, así como producciones para la televisión. En 2018, su cuenta de Twitter es cerrada por “interferir” en las elecciones de mitad de legislatura de los Estados Unidos.

1953.- Nace el actor estadunidense Rick Moranis. Debuta en una serie de televisión y se especializa en papeles cómicos. Participa en películas como “Cazafantasmas”, “La tiendita de los horrores”, “Querida, encogí a los niños” y “Los Picapiedra”.

1956.- Nace el actor y director estadunidense Eric Roberts, hermano de la actriz Julia Roberts. Debuta en la película “Estirpe indomable”, por la que es nominado al Globo de Oro como Mejor Actor Revelación. Es un rostro habitual en filmes de acción de serie B.

1956.- La actriz estadunidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III de Mónaco, y se convierte así en Su Alteza Serenísima La Princesa Grace de Mónaco. A partir de entonces su vida y trabajo los dedica por entero a su familia y al Principado. Procrea tres hijos con Rainiero: Alberto, Carolina y Estefanía.

1959.- Nace la actriz mexicana Arlette Pachecho. Participa en más de 20 telenovelas. Estuvo mucho tiempo casada con Raúl Vale, quien fuera esposo de la primera actriz Angélica María. Funge como tesorera de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en la Ciudad de México para defender los derechos laborales de sus compañeros.

1963.- Nace el actor estadunidense Eric McCormack. Interviene en películas como “La vida de Audrey Hepburn II”, “Préstame tu corazón” y “Dos en la noche de brujas”. Conocido también por interpretar el personaje de “Will Truman”, en la serie estadounidense de comedia “Will & Grace”, y por su papel en “Perception”. Recibe en septiembre de 2018, su estrella en el selecto Paseo de la Fama de Hollywood.

1963.- Nace Conan O’Brien, periodista y animador estadunidense de “Late night with Conan O’Brien”, uno de los programas más vistos de la cadena NBC. Escribe guiones para “Saturday Night Live”, es productor de “Los Simpson” y aparece en más de 20 películas personificándose.

1964.- Nace el director camboyano Rithy Panh, uno de los documentalistas más activos en torno a la temática de la historia de Kampuchea Democrática. Lleva al cine varias obras cinematográficas de reconocido nombre y validez profesional. En 2009 recibe el premio de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF).

1965.- Nace la actriz británica Camille Coduri. Conocida por su papel de “Jackie Tyler”, en la serie “Doctor Who”. También participa en las comedias cinematográficas “Nuns on the Run” y “King Ralph”, además de las series “Rumpole of the Bailey”, “A Bit of Fry and Laurie”, “Boon”, “A Touch of Frost” y la adaptación, en1997, de “The History of Tom Jones”.

1965.- Muere en un accidente automovilístico el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, inventor de un sistema de televisión a color. Es considerado uno de los precursores de la radio y la televisión en México. Nace el 17 de febrero de 1917.

1966.- Venden de manera oficial el Cavern Club de Liverpool, luego de su quiebra. En ese sitio, toca por primera vez el grupo británico The Beatles y es sede de varios recitales del cuarteto. Actualmente, es una institución del espectáculo con el llamado Premio The Cavern.

1967.- Nace la actriz y cantante estadunidense de ascendencia italiana y polaca María Bello. En 1996 consigue un protagónico en la serie de televisión “Mr. & Mrs. Smith”, que sólo dura dos meses al aire. Un año después se incorpora a la exitosa serie “Urgencias”, que le da popularidad. En cine ha trabajado en “Payback” y en “El bar coyote”.

1971.- Nace el actor escocés David Tennant en Bathgate, West Lothian. Su nombre real es David John McDonald. Su papel más famoso es en la décima encarnación del protagónico de la serie de televisión “Doctor Who”. También interpretó a “Barty Crouch Jr.”, en “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, al inspector “Alec Hardy”, en “Broadchurch” e hizo la voz del “Señor Comandante”, en “Final Space”. En 2013 gana un Premio Daytime Emmy al mejor actor en un programa de animación por “Star Wars: The Clone Wars”. Además, recibe el título Honorary Doctor of Drama, otorgado por el Royal Conservatoire Of Scotland el 5 de julio de 2016.

1972.- Nace el director de cine, productor y escritor estadunidense Eli Roth. La mayoría de su producción cinematográfica se centra en el género gore. Comienza a participar en el cine a los ocho años, tras ver “Alien, el octavo pasajero”. Rueda alrededor de 50 cortos junto a sus hermanos Adam y Gabe.

1973.- Nace en México, Maité Embil, actriz descendiente de una familia artística, ya que sus abuelos eran actores y cantantes. Actúa en telenovelas como “Tres mujeres”, “Así son ellas” y “El derecho de nacer”, además de películas como “La tregua”, por la que es nominada a un Premio Ariel.

1976.- Nace la actriz estadunidense Melissa Joan Hart, a quien se conoce por su participación en varias películas, pero sobre todo por series de la televisión como “Clarissa”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “Melissa & Joey”, esta última estrena su segunda temporada en 2012.

1979.- Nace la modelo y empresaria estadunidense Kourtney Kardashian. Conocida, principalmente, por aparecer en programas de telerrealidad como “Keeping Up With The Kardashians”, “Kourtney And Khloe Take Miami” y “Kourtney & Kim Take New York”, que ha protagonizado junto a sus hermanas Khloe y Kim y sus medias hermanas Kendall Jenner y Kylie Jenner.

1979.- Nace en España la cantante Nuria Fergó, exalumna de la primera edición de “Operación triunfo”, en su país y quien inicia su carrera discográfica en 2002 con “Brisa de esperanza”, bajo la producción de la cantautora Rossana; logra Disco de Platino.

1981.- Se desintegra Yes, banda británica de rock progresivo y una de las más exitosas de la década de la década de 1970, después de haber tocado durante 13 años y haber editado 11 discos. Su primer sencillo es “Sweetness”. Más tarde se vuelven a reunir. En abril de 2017 ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll.

1984.- Nace la actriz estadunidense-hondureña America Ferrera. En 2006 salta a la fama por su papel principal en “Ugly Betty”, adaptación de la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”. Gana un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. Es elegida Mujer Latina del año 2007 por las revistas “Billboard” y “Hollywood Reporter”.

1987.- Muere en México el actor chileno Eduardo Alcaraz, quien llega a compartir créditos con actores compatriotas de la talla de Pedro Infante, Andrés Soler y Mario Moreno “Cantinflas”. En su filmografía destacan “Escuela de rateros”, “Abajo el telón” y “Si yo fuera diputado”. Nace el 13 de abril de 1915.

1990.- Nace la actriz estadunidense Britt Robertson. Participa como “Ally Penington”, en “Avalon High” y como la bruja huérfana, “Cassie Blake”, en la serie “The secret circle”. Actualmente, interpreta a “Angie McAlister”, en “Under the Dome”.

1996.- Muere en Japón, víctima de una neumonía, el músico estadunidense Bernard Edwards, fundador junto a Neil Rodgers del grupo Chic!, una de las bandas de funk y disco más populares de la década de 1980. Su álbum debut homónimo incluye el tema “Everybody Dance”. Otros de sus grandes éxitos son “Le Freak” y “Good Times”. Nace el 31 de octubre de 1952.

2003.- Muere el actor moldavo Emil Loteanu. Es especialmente notable en la Unión Soviética por su faceta en la dirección, en la que firma películas para los estudios soviéticos como “Mosfilm Krasnye polyany”, “Lautarii”, “Tabor ukhodit v nebo”, “Moy laskovyy i nezhnyy zver” y “Luceafarul ó”. Nace el 6 de noviembre de 1936.

2004.- Muere la bailarina Frances Rafferty. Además de chica “pin-up” durante la Segunda Guerra Mundial y estrella bajo contrato de MGM, estuvo casada con John Harlan desde 1944 hasta su divorcio en 1947. En 1948 se casa con Thomas R. Baker, con quien tiene dos hijos. Nace el 16 de junio de 1922.

2008.- Muere la actriz estadunidense Joy Page. Conocida principalmente por su interpretación de “Annina Brandel”, en el filme “Casablanca”. Nace el 9 de noviembre de 1924.

2012.- Muere el actor argentino Juan Carlos Araujo. Conocido como “Natalia Natalia”, por el segmento llamado “Hablemos sin saber”. Nace el 26 de abril de 1930.

2013.- Muere el diseñador gráfico británico Storm Thorgerson. Diseña algunas de las más conocidas cubiertas de discos y sencillos. Crea para Pink Floyd “Dark Side of The Moon”. También trabaja con otros grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath, Scorpions, Genesis, Europe, Dream Theater, The Cranberries, The Mars Volta, Muse y Biffy Clyro. Nace el 28 de febrero de 1944.

2014.- El cineasta Francisco Javier Padilla anuncia que realizará un documental sobre Hugo Sánchez, en el que contará parte de los momentos más importantes en la vida y de la carrera del exfutbolista mexicano.

2015.- A dos años del ingreso de la plataforma de música Spotify en México, el país se coloca en el cuarto lugar a nivel mundial con más usuarios, después de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Cinco años más tarde, el número de oyentes en la plataforma, propician que en el país se realice la primera entrega de los Spotify Awards, en los que se premia a los artistas de acuerdo con el gusto del público.

2016.- Durante su visita a México, la banda británica Coldplay ofrece tres exitosos conciertos en su capital, graba escenas de su videoclip “Up & Up” en la colonia Roma, y visita el área de Pediatría del Hospital General de la Ciudad de México.

2017.- Fallece el cineasta argentino Diego Rafecas a los 46 años. En sus películas retrata problemas sociales como la drogadicción. Dirige diversos cortometrajes antes de su ópera prima de larga duración, “Vivir en Nueva York”, a la que siguieron “Un buda”, “Rodney”, “Paco” y “Cruzadas”. Nace el 3 de mayo de 1970.

2018.- El humorista mexicano Omar Chaparro se une al elenco de la película “Detective Pikachu”, un spin off de la popular serie infantil “Pokémon”. El elenco de la historia está conformado por los actores Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Kathryn Newton, Justice Smith, Chris Geere, Bill Nighy, Rita Ora y Suki Waterhouse,

2019.- La banda alemana de metal Rammstein anuncia, a través de un video, el lanzamiento de su álbum homónimo, un nuevo material discográfico que llega a diez años del estreno de “Liebe ist für alle da”. Con un fondo en blanco y un fósforo al centro, la agrupación también comparte la portada de lo que será su nueva producción, la cual contendrá temas como “Deutschland”, “Radio”, “Zeig Dich” y “Ausländer”.