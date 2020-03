Este 31 de marzo recordamos a Selena, asesinada en 1995

Escucha la nota:



Un 31 de marzo nacieron la diseñadora Liz Claiborne, los músicos Herb Alpert y Angus Young; la cantante Mirla Castellanos; los actores Christopher Walken, Shirley Jones, Richard Chamberlain, Ewan McGregor y Facundo Arana; además de los cineastas Nagisa Oshima, Robert Stevenson y Alejandro Amenábar.

En tanto que fallecieron, la cantante Selena, nombrada “La reina del Tex Mex”, O’Kelly Isley, los actores Brandon Lee, Jules Dassin y Douglas Wilmer, al igual que la actriz Delia Magaña.

1905.- Nace el cineasta británico Robert Stevenson. Guionista, director, productor y director de cintas filmadas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Colabora con Walt Disney en 19 películas, entre ellas “Cupido motorizado” y “Mary Poppins”, por la que fue nominado al premio Oscar como Mejor Director. También filma “Jane Eyre”, “La rosa de los Tudor” y “The woman on Pier 13”, así como la serie de televisión “La ley del revólver”, entre otras. Muere el 30 de abril de 1986.

1929.- Nace en Bruselas la diseñadora de ropa femenina Liz Claiborne, cuyo nombre completo es Anne Elisabeth Jane Claiborne. Después de trabajar en varias casas de moda, en 1976 abre su empresa de diseño, en un medio dominado por hombres. Crea una fundación enfocada a la protección ambiental. Muere el 27 de junio de 2007 en Estados Unidos.

1932.- Nace en Kyoto, Japón, el director Nagisa Oshima, autor de filmes como “El imperio de los sentidos”, “Feliz Navidad, Mr. Lawrence” y “Max, mi amor”. Realiza más de 50 producciones entre televisión, cine y documentales. Destaca como un ingenioso y popular contertulio y polemista. Muere el 15 de enero de 2003.

1934.- Nace la cantante y actriz estadounidense Shirley (Mae) Jones. Debuta en Broadway y en 1955 aparece en Hollywood con la cinta “Oklahoma”, a la que siguen “El fuego y la palabra”, por la que gana un premio Oscar. Participa en “El club social de Cheyenne”, “Vivir de ilusión”,”Family weekend”, entre otras. Luego se enfoca a la televisión y protagoniza series como “La familia Patridge”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “Melrose Place”. Activista por los derechos de los animales.

1934.- Nace el actor estadounidense Richard Chamberlain. Comienza su carrera en televisión y posteriormente en cine. Actúa en filmes como “El pájaro espino”, “Infierno en la torre” y “Shogun”. También resalta con la serie “Dr. Kildar” y “Centennial”. En 2003 publica su biografía titulada “Shattered love”, donde reconoce su homosexualidad.

1935.- Nace el estadounidense Herbert “Herb” Alpert, músico de géneros como el jazz latino, jazz pop y pop, además de pintor, escultor y productor de Broadway. Trompetista creador de la banda Tijuana Brass, fundador y presidente del sello discográfico A&M Records. Graba discos como “The lonely bull”, “Christmas album” y “Passion dance”. En 2018 lanza “Music Volume 3: Herb Alpert Reimagines The Tijuana Brass”. Gana ocho premios Grammy, tiene 28 discos en la lista de Billboard.

1939.- Nace el cineasta alemán Volker Schlondorf. Gana un premio Oscar y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por la cinta “El tambor de hojalata”, de 1979. También filma “El rebelde”, “El joven Torless”, “El noveno día” y “Las leyendas de Rita”, premiada en el Festival de Berlín. Se encarga de la versión televisiva de “Baal”, y el telefilme “Muerte de un viajante”.

1941.- Nace la venezolana Mirla Castellanos, conocida en Europa y América Latina como “La primerísima”. Carmen Aurora Peñaloza, su nombre real, es una de las más exitosas y reconocidas cantantes de habla hispana, la única de su país en ganar el Premio Billboard por su álbum “Vuelve pronto”. Actúa en cintas como “Puerto Rico en carnaval”, además de programas como “Él y ella” y “Súper sábado sensacional”, con el cual celebra 50 años de trayectoria.

1943.- Nace el actor Christopher Walken, ganador del premio Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1978 por el filme “El francotirador”. Debuta en la serie “The wonderful John Acton”, de 1953. Actúa en cintas como “Annie Hall”, “James Bond: Licencia para matar”, “El rey de Nueva York”, “Atrápame si puedes”, “Pulp fiction” y “Siete vidas”.

1948.- Nace la actriz estadounidense Rhea Perlman. Conocida por su papel de “Carla Tortelli”, en la comedia “Cheers”. Contrae matrimonio con el también actor Danny DeVito, con quien actúa en la cinta “Matilda” y la serie “Taxi”. Crea la empresa Jersey Films con la que produce las películas “Erin Brokovich” y “Pulp fiction”. Seis veces es nominada al Globo de Oro y 10 a los premios Emmy, de los cuales gana cuatro. Escribe libros infantiles, como “Otto Undercover”.

1955.- Nace en Escocia el músico Angus Young, guitarrista de la banda de hard rock AC/DC. Su nombre real es Angus Mckinnon Young. En 1963 se traslada a Australia con su familia y funda, con su hermano, el concepto AC/DC (sigla de Corriente Alterna/Corriente Continua) con el que graban álbumes como “Black in black” y “Rock or bust”, con más de 200 millones de discos vendidos.

1957.- Nace el actor estadounidense Marc McClure. Recordado por sus papeles del fotógrafo “Jimmy Olsen”, en cuatro entregas de “Superman” y “Supergirl”, así como el de “Dave McFly”, en la saga de “Regreso al futuro”, entre otras películas.

1967.- El músico estadounidense Jimi Hendrix, catalogado como un virtuoso de la guitarra, comienza su primera gira por Gran Bretaña, en la que también participa el cantante británico Cat Stevens, quien se cambia de nombre a Yusuf Islam.

1971.- Nace el actor, director y coproductor escocés Ewan McGregor. Actúa en las cintas “La amenaza fantasma”, “El ataque de los clones” y “La venganza de los Sith”, pertenecientes a la saga cinematográfica de “Star Wars”, en las que desarrolla el papel del maestro jedi “Obi-Wan Kenobi”. También participa en cintas como “Moulin rouge”, “El gran pez”, “La bella y la bestia” y “Últimos días en el desierto”. Aparece en las series “Lipstick on your collar” y “Fargo”. En 2016 dirige “American pastoral”. Es embajador de buena voluntad de la Unicef.

1972.- Nace el director de cine chileno-español Alejandro Amenábar, también guionista, actor y músico de sus propias producciones. Con su primera película, “Tesis”, gana siete premios Goya. Otros de sus éxitos son “Los otros” y “Mar adentro”; por esta última recibe un Oscar y siete Goyas. Se desempeña como compositor de la banda sonora de varias películas.

1972.- Nace el actor, cantante y músico argentino Facundo Arana. Protagonista de muchos éxitos de televisión, como “Chiquititas”, “Yago, pasión morena”, “Alta comedia”, “Marco el candidato”, “La hermana mayor” y “El Rafa”. En 2014 debuta como cantante con el disco “Salir a tocar” y dos años después edita “En el aire”. Ese mismo año hace cumbre en el Everest, tras un intento frustrado, dos años antes.

1974.- Nace el músico, compositor y productor sueco Stefan Olsdal, bajista de la banda de rock Placebo. Conoce a Brian Molko, con quien funda el grupo. Además trabaja en otros proyectos como Hotel Persona de música electrónica y Digital 21

1977.- Nace el músico chileno Pedro López Figueroa, “Pedrale”. Guitarrista de la banda Sinergia, que se autoclasifica en el género “metal pajarón” (nerd), y ha grabado cinco álbumes. Es el productor general del disco de estudio “Delirio”.

1978.- Nace el rapero, actor y cantante estadounidense Tony Yayo, cuyo verdadero nombre es Marvin Bernard. Destacado como artista popular del grupo de rap G-Unit, se separan en 2009, pero se reúnen en 2014. Ha participado en los filmes “S.W.A.T. Unidad especial 2” y “One blood”.

1985.- Nace la actriz y bailarina española Dafne Fernández. A los 12 años interpreta a “Fuensanta”, en la película “Pajarico”, también protagoniza “Perfectos desconocidos”. Actúa en series como “Canguros”, “Un paso adelante” y “Chiringuito de Pepe”, así como las obras “Fame, el musical” y “Una historia de amor y miedo”, además de doblar la voz en el videojuego “Horizon zero down”.

1986.- Muere víctima de un ataque cardiaco, a los 48 años, el cantante estadunidense O’Kelly Isley. Con sus hermanos Rudolph y Ronald forman el grupo Isley Brothers, uno de los grupos de éxito en la década de 1960 y 1970, con temas como “Shout!”, “Twist and shout” y “This old heart of mine”. En 1992 ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll. Nace el 25 de diciembre 1937.

1987.- Nace el músico alemán Georg Listing, cuyo nombre completo es Georg Moritz Hagen Listing. Toca el bajo en la banda Tokio Hotel, que en 2005 lanza su disco “Schrei” (“Grita”), y con la que tiene nueve discos de platino y cuatro de oro.

1993.- Muere a los 27 años el actor estadunidense Brandon Lee, cuando por error recibe un disparo mientras participa en la película “El cuervo”. Hijo del también actor y luchador de artes marciales Bruce Lee. Hace una carrera cinematográfica bastante corta. Nace el 1 de febrero de 1965.

1995.- Muere asesinada a los 23 años Selena Quintanilla, cantante estadunidense de ascendencia mexicana llamada “La reina del Tex Mex”, a manos de Yolanda Saldívar, empleada y presidenta de su club de fans. Tiene éxitos como “Bidi bidi bom bom” y “Amor prohibido”. También es diseñadora de moda, empresaria y modelo. Nace el 16 de abril de 1971. En 2018 se trasmite la primera serie inspirada en su vida, bajo el nombre de “El secreto de Selena”.

1995.- Un ex fanático de la banda británica Led Zeppelin, es arrestado por intentar agredir al guitarrista Jimmy Page, con una navaja, detrás del escenario de un concierto realizado en Detroit, Estados Unidos. El agresor consideraba que la música del grupo era satánica.

1996.- Muere la actriz mexicana Delia Magaña. Inicia como imitadora y actriz cómica en el teatro de revista. Participa en 14 películas de Hollywood, la primera de ellas en la época del cine mudo, titulada “El gaucho”. Aparece en 240 producciones en México como “Nosotros los pobres”, en la que interpreta a “La Tostada”. Gudelia Flores Magaña, su nombre completo, también hace teatro y telenovelas, como “Senda de gloria”. Su nombre y huellas figuran en el Teatro Chino de la Meca del Cine. Nace el 2 de febrero de 1906.

2001.- Muere a los 72 años en Milán, Italia, la escritora Luciana Giussani, creadora del cómic “Diabolik”, en colaboración con su hermana. Ambas crean el personaje en 1962 y llegan a vender más de 150 millones de copias del mismo alrededor del mundo. Nace el 19 de abril de 1928.

2003.- Muere la actriz estadounidense Anne Gwynne. Realiza numerosas interpretaciones en películas de horror, como “Black Friday”, y aparece en las series “Flash Gordon conquista el universo” y “Public prosecutor”. También una de las más populares chicas “pin-up”, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Nace el 10 de diciembre de 1918.

2003.- Llega a México la cantante María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, tras ser extraditada de Brasil, donde es detenida con la artista Gloria Trevi y su representante Sergio Andrade, acusados de corrupción de menores de edad y rapto.

2003.- Por primera vez los integrantes del llamado “Cuarteto de Liverpool”, The Beatles, cuentan su propia historia en cinco DVD los cuales llevan el título “The Beatles-anthology”, en los que se reúnen 12 horas de entrevistas, conciertos, videos, actuaciones, ensayos e imágenes.

2008.- Muere el director de cine, productor de programas radiofónicos, guionista y actor estadunidense Jules Dassin. Lo mejor de su obra se inscribe en el cine de gánsteres y policiacos de posguerra. Dirige el filme “Rififí”. El macartismo lo lleva a exiliarse en Francia y Grecia. Nace el 18 de diciembre de 1911.

2014.- La agrupación Merenglass celebra en el Auditorio Nacional dos décadas de trayectoria ininterrumpida, compartiendo escenario con José Manuel Figueroa, Xavier López “Chabelo”, Pablo Montero, Wilfrido Vargas y Pilar Montenegro.

2015.- Fallece la japonesa Cocoa Fujiwara, ilustradora y autora de manga. A los 15 años debuta con la obra “Calling”, a la que le siguen “Dear”, “Inu x Boku SS” y “Stray doll”. La mangaka tenía 31 años y no se informa la causa de su fallecimiento. Nace el 28 de abril de 1983.

2016.- Fallece el actor Douglas Wilmer, famoso por su papel de “Sherlock Holmes”, en la serie homónima de la década de 1960. Debuta en teatro en 1945 y se especializa en personajes de William Shakespeare. Nueve años después entra al cine con la cinta “Los hombres del bosque de Sherwood”, a la que siguen “Octopussy”, “Patton” y “La venganza de la pantera rosa”. Nace el 8 de enero de 1920.

2018.- Josh Herdman, reconocido por su actuación como “Gregory Goyle”, en la saga “Harry Potter”, debuta como luchador en las artes marciales mixtas, en especial en la liga Rise of Champions, de Gran Bretaña. Mientras tanto sigue su carrera como actor, al protagonizar la cinta “Cagefighter”, del director Jesse Quinones.

2019.- Muere el rapero estadounidense Nipsey Hussle, víctima de un tiroteo en el estacionamiento de una tienda en el sur de Los Ángeles. Es nominado al Grammy en 2018 en la categoría de Mejor Álbum de Hip Hop, esto gracias a su producción discográfica debut titulada “Victory Lap”.