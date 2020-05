Este 23 de mayo celebramos el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social

Escucha la nota:



Un 23 de mayo nacieron los cineastas Douglas Fairbanks y Tom Tykwer; los cantantes Lucha Reyes, Anne-Marie David, Jewel y Mónica Naranjo; las artistas Sofía Álvarez, Joan Collins y Rosemary Clooney.

Además, fallecieron la comediante Jackie “Moms” Mabley, el cantautor Atahualpa Yupanqui, los actores Sterling Hayden y Hortensia Clavijo Muñoz, así como el locutor y director de radio Claudio Lenk. Se celebra el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social.

1883.- Nace el actor, productor, guionista y director estadounidense Douglas Fairbanks, quien en realidad se llama Douglas Elton Thomas Ulton. Inicia su carrera en teatro en obras como The show shop, continúa en el cine con El cordero, The habit of happiness y La marca del Zorro, entre otros filmes con los que se convierte en el prototipo del héroe de aventuras. En 1919 lanza la empresa United Artists. Muere el 12 de diciembre de 1939.

1890.- Nace el actor británico Herbert Marshall, famoso por su trabajo en películas como Un ladrón en la alcoba, Ángel, La venus rubia, Enviado especial, La loba, Duelo al sol, La carta (en dos versiones) y La mosca. Representa más de 100 personajes en televisión y cine. Muere el 22 de enero de 1966.

1906.- Nace la cantante mexicana María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes. Empieza su carrera a los 13 años, primero en una carpa, luego forma parte de tríos y cuartetos antes de lanzarse como solista y convertirse en pionera de las intérpretes mujeres de música vernácula. Participa en películas de la Época de Oro del cine mexicano como Los Dorados de Villa y Ay, Jalisco, no te rajes. Se suicida el 25 de junio de 1944.

1913.- Nace en Bogotá la actriz y cantante colombiana Sofía Álvarez Caicedo. Se traslada a México en 1928, donde participa en filmes de la Época de Oro del cine mexicano como Santa, La niña de mis ojos, La barca de oro y México de mis recuerdos, entre otras. Participa en giras por Estados Unidos, Nueva Zelanda, India y África del Sur. Muere el 30 de abril de 1985.

1928.- Nace Rosemary Clooney, una de las actrices y cantantes estadounidenses más populares de la década de 1950. Destaca en películas al lado de Bing Crosby y Danny Kaye, como Blanca Navidad, además de tener éxitos como Como on-a my house y Half as much. Tiene su propio programa de televisión. Es tía del actor George Clooney. Muere el 29 de junio de 2002.

1933.- Nace la actriz británica Joan Collins, protagonista de la serie de televisión estadunidense Dinastía, y de películas como Esther y el rey, Siete ladrones y Condenados de ultratumba.

1945.- Colocan Les Brown Orchestra y Doris Day el tema Sentimental journey, en la posición número uno del Billboard Pop Hit.

1952.- Nace la cantante francesa Anne-Marie David, apodada La voz de cristal. Gana el certamen Eurovisión en 1973 en representación de Luxemburgo y es tercera en 1979 por Francia. Participa en obras de teatro como Jesucristo superestrella, Hair y Oh, Calcuta. En 1987 decide retirarse y se convierte en empresaria ganadera; regresa a los escenarios en 2003.

1954.- Nace la cantante, actriz y presentadora dominicana Charytin Goyco. Comienza su carrera en la década de 1970 en el programa El show de mediodía. Representa a la República Dominicana en el Festival OTI 1974, actúa en filmes como Prohibido amar en Nueva York y en telenovelas como Escándalo. Graba más de 20 discos.

1957.- Nace el cantante y bailarín norirlandés Jammy McShane. Forma parte del proyecto italiano de música pop Baltimora, muy popular en la década de 1980 gracias al sencillo Tarzan boy. Muere el 29 de marzo de 1995.

1965.- Nace el compositor, productor, guionista y director de cine alemán Tom Tykwer. Debuta como director con la cinta Mortalmente María, a la que siguen obras como Corre, Lola, corre, de la que también es guionista, y El Perfume: Historia de un asesino. En Hollywood produce, escribe y dirige Heaven y A hologram for the king. También está al frente de series como Sense8.

1965.- Se ubica The Beach Boys con el tema Help me Rhonda, en la posición número 1 del Billboard Pop Hit. La canción es el segundo número uno del grupo californiano, después de I get around, y está incluida en el álbum The beach boys today!

1966.- Editan The Beatles el sencillo que contiene las canciones Paperback writer, de Paul McCartney, y Rain, de John Lennon.

1967.- Nace Phil Selway, baterista del grupo británico Radiohead. Antes de unirse a ésta trabaja con varios músicos e imparte clases de inglés. Además de tocar las percusiones en esa banda, colabora con Ed O´Brien en el proyecto 7 Worlds Collide, con el grupo Dive Dive y con Lisa Germano en una gira por Europa. En 2010 lanza su disco solista Familial; participa en la cinta Harry Potter y el cáliz de fuego, como parte de los “Weird sisters”.

1970.- Reporta New Musical Express que el álbum Let it be, de The Beatles, ya tiene más de 3.7 millones de copias preordenadas, lo que lo convierte en Disco en Oro antes de ser publicado.

1971.- Se separa la agrupación Iron Butterfly, cuyo mayor éxito es In-a-Gadda-Da-Vida, que llega al puesto número 30 del Billboard Hot 100, en 1968.

1974.- Nace la cantautora, poetisa y actriz estadounidense Jewel Kilcher, mejor conocida como Jewel. Canta desde los seis años, en 1994 firma con Atlantic Records. Debuta con el álbum Pieces of you. Protagoniza el drama Ride with the devil. En 1998 publica un poemario y su biografía Chasing down the dawn. Funda la organización Higher Ground for Humanity.

1974.- Nace la cantante, productora, compositora y presentadora española Mónica Naranjo. Debuta en 1994 con un disco homónimo y tres años más tarde con Palabra de mujer inicia una meteórica carrera al éxito. Graba nueve álbumes de estudio y tres en directo. Lanza el libro de recetas Come y calla, la ópera rock Lvbna con el documental El mar esconde un secreto. Participa en la gira “GranDiosas” con las cantantes Martha Sánchez, Dulce y Karina. En 2019 encabeza el programa Mónica y el sexo, y emprende una gira titulada Gira Renaissance: 25 aniversario, además de lanzar un álbum recopilatorio y el disco Mes Excentricités, Vol. 1.

1975.- Muere a los 78 años Jackie “Moms” Mabley, cuyo nombre real es Loretta Mary Aiken. Nombrada “La mujer más divertida del mundo”, esta humorista destacó en vodevil, pionera en el circuito de comedias con temas “triple x”. Graba más de 20 discos, participa en películas como The emperor Jones y Amazing Grace. Nace en marzo de 1897.

1976.- Nace la modelo y actriz estadunidense de ascendencia italiana Kelly Monaco. Aparece en revistas para caballeros como “Playboy”, “FHM” y “Maxim”. Junto a otras “playmates” forman el equipo de deportes extremos de “Playboy”. En 2005 gana el programa “Dancing with the stars”, actúa en series como Port Charles y General Hospital.

1978.- Nace Scott Raynor, baterista estadounidense del grupo Blink-182 de 1992 a 1998. Luego toca con los grupos One Track Mind, Dead on Wednesday como guitarrista, Grumpy y The wraith. Colabora con la organización Stand up for Kids.

1978.- Nace el actor, cantante y bailarín mexicano Mauricio Martínez. Egresado del “reality show” de nombre “Operación Triunfo México”. Destace en musicales como Fiebre de sábado por la noche, Dulce Caridad y Mentiras; series como Señora Acero”, y telenovelas como Atrévete a soñar.

1981.- Nace el músico galés Gwenno Pipette. Pertenece a la banda de pop The Pipettes, se ubica en el centro del escenario, se une a la banda en abril de 2005 y su participación más notable es en el sencillo Pull Shapes, y el coro de Your kisses are wasted on me, además de escribir A winter’s sky y Guess who ran away with the milkman.

1983.- Nace la cantante británica Heidi Range. Comienza su carrera con el grupo Atomic Kitten, posteriormente pasa a Sugababes con el que produce cinco álbumes y un recopilatorio. Luego participa en la octava edición de “Masterchef” y en teatro protagoniza la obra The war of the worlds.

1984.- Nace el actor estadounidense Adam Wylie. Conocido por su papel en la serie de televisión Picket fences. Presta su voz para dibujos animados y aparece en programas de televisión como Boy meets world, Sliders, Touched by an Angel, Ed, Las chicas Gilmore y MTV Undressed.

1986.- Muere el actor y escritor estadounidense Sterling Hayden, cuyo nombre real es Sterling Relyea Walter. Se especializa en westerns y cine negro. Recordado por sus roles en las películas La jungla de asfalto, Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the bomb y El Padrino, entre otras. Escribe el libro Voyage: a novel of 1896, y su biografía Wanderer. Nace el 26 de marzo de 1916.

1992.- Muere En Francia el cantante, música, escritor y compositor Atahualpa Yupanqui, uno de los mayores referentes de la música folclórica argentina. Héctor Roberto Chavero, su nombre real, deja canciones como Viene clareando, Los ejes de mi carreta, El arriero y La pobrecita. También escribe libros como El payador perseguidos y El canto del viento. Nace el 31 de enero de 1908.

1997.- Los músicos Yehudi Menuhin y Mstislav Rostropovich son distinguidos con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

2000.- Revela Billy Corgan, guitarrista y vocalista del grupo estadounidense Smashing Pumpkins, en una entrevista en la radio KROQ-FM de Los Angeles, California, que la banda se disolvería a finales de año. Su último álbum es The machines of god, pero la banda hace un tour mundial como despedida.

2003.- Obtienen la nacionalidad española 10 cineastas y actores latinoamericanos, entre los que figuran el mexicano Arturo Ripstein y su esposa Paz Alicia Garciadiego, así como los argentinos Federico Luppi y Adolfo Aristarán.

2004.- Gana el cineasta estadounidense Michael Moore en el Festival Internacional de Cine de Cannes, con el documental Fahrenheit 9/11, que hace una dura crítica al presidente de Estados Unidos, George Bush, por la guerra contra Irak. El director se lleva la Palma de Oro y planea estrenar el filme el Día de la Independencia de su país.

2004.- Se preestrena en Nueva York la película Harry Potter y el prisionero de Azkabán, con la presencia de los actores Ruper Grint y la actriz Emma Watson, para unirse a unas seis mil personas que rodean la alfombra roja del Radio City Music Hall. El estreno se realiza el 4 de junio.

2005.- Muere el locutor, crítico, director de escena, estudioso de la lengua y maestro Claudio Lenk. Director de La XEN y la XENA, estaciones de radio que emiten música clásica. También trabaja en la tradicional XEW por 30 años con programas como Yo, el poeta. Nace el 9 de septiembre de 1940 en la Ciudad de México.

2005.- Los actores Ignacio López Tarso, Magda Guzmán, Irma Dorantes y Yolanda Mérida, entre otros, reciben un premio especial por su trayectoria de parte de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro “Rafael Solana”, que galardona lo más destacado del género durante 2004.

2006.- Muere la actriz y cantante Hortensia Clavijo Muñoz, quien formara el dueto de Las Kúkaras al lado de María de la Luz Palacios Sierra. En 1962 el dueto cómico musical se presenta por primera vez en los estudios de la radiodifusora XEW. En televisión participan en los programas Tequila Sauza y Plus 45. Filman la película La Marchanta y hacen giras por Estados Unidos y Ecuador.

2006.- La actriz de la serie de televisión Lost, Michelle Rodríguez, es sentenciada a 60 días en una prisión de Los Angeles, California, por violar su libertad condicional, según la orden del juez Rex Hesseman.

2007.- La Comisión Latina contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) nombra al actor mexicano Gael García Bernal su nuevo embajador en la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

2007.- La cantante mexicana Guadalupe Pineda es nombrada embajadora de la francofonía en México, en una ceremonia en una playa de Cannes, al margen del festival fílmico galo y que incluye la interpretación de cuatro temas musicales.

2007.- El actor Bruce Willis presenta una demanda en una corte de Los Angeles contra un vendedor de autos exclusivos, para exigir el reembolso de 65 mil dólares que pagó por un auto deportivo 1967 GTO, reportan fuentes judiciales.

2008.- Tiene buen recibimiento la película mexicana Partes usadas, en el Festival Internacional de Cine Cannes, en donde participan en la sección “Cannes junior”, luego de su fracaso en las salas cinematográficas de México. Además, el director del encuentro fílmico, Thierry Fremaux, anunció se investigará la detención del actor mexicano Rubén Sosa en el aeropuerto de Niza por aduaneros galos.

2010.- Emmanuel y su hijo Alexander Acha, así como el imitador Gilberto Gless, provocan la euforia de unos ocho mil espectadores, que se dieron cita en el Convention Center of Los Angeles, en el Primer Congreso “Unidos por la vida”.

2011.- El fotógrafo Emmanuel Lubezki gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes por sus excelentes imágenes en la cinta The tree of life.

2012.- La editorial Marvel anuncia que casará al mutante de X-Men “Northstar” con su novio “Kyle Jinadu”, en su próximo número.

2013.- La actriz Sofía Vergara graba una mini telenovela de cinco capítulos, que será transmitida en América Latina.

2014.- El actor Vin Diesel anuncia que el cantante de bachata Romeo Santos debutará en el cine con la producción Rápidos y furiosos 7.

2015.- Fallece la actriz, guionista y comediante estadounidense Anne Meara. Madre de los actores Amy y Ben Stiller. En las décadas de 1960 y 1970 forma con su esposo Jerry el dúo cómico “Stiller y Meara”. Resalta como “Dorothy Halligan” en la serie de televisión Alf, así como “Anna Brady” en Sex and the city. El gremio de escritores la premia como coautora del guion del telefilme The other woman. Nace el 20 de septiembre de 1929.

2016.- El actor estadounidense Elijah Wood, reconocido por su participación en la saga El señor de los anillos, revela que existe una gran cantidad de pedófilos con altos cargos en la industria del cine. Elijah inicia su carrera cinematográfica a los nueve años. Entre los filmes en los que ha participado están Back To The Future 2 y Flipper.

2017.- Muere el actor británico Sir Roger Moore tras una corta batalla contra el cáncer. Deja un legado de más de 50 filmes y una docena de series, trabajos en los que especialmente destaca la saga de “James Bond” y sus papeles en la pantalla chica en El Santo y Dos tipos audaces. Moore es el tercer actor “Bond” y aparece en siete filmes entre 1973 y 1985. Entre las cintas las clásicas en las que participa se encuentran La Espía que me amó y Vive y Deja Morir. Nace el 14 de octubre de 1927.

2018.- La cantante chilena Mon Laferte y Ulises Bueno son invitados al MTV Unplugged de la banda argentina Los Auténticos Decadentes. La grabación se realiza el 24 de mayo en Buenos Aires y recorre los 30 años de carrera musical del grupo.

2019.- El actor australiano Geoffrey Rush recibe una indemnización de 2,8 millones de dólares tras ganar una demanda por difamación contra el diario Daily Telegraph, quien en 2017 publicó unos artículos en los que recalcaban que el ganador del premio Oscar en 1996, había acosado sexualmente a la joven protagonista de King Lear, obra en la que ambos participaron durante una temporada entre 2015 y 2016.