Este 20 de febrero el mundo recuerda a Kurt Cobain

Un 20 de febrero nacen los cantantes Rihanna, Kurt Cobain, Brian Littrell y Nancy Wilson; los actores Sidney Poitier, Roberto Cobo “Calambres”, Patricia Hearst y Margarita Sanz; la modelo Cindy Crawford; el músico Ibrahim Ferrer; el compositor Pastor Cervera; el cronista Jorge “Sonny” Alarcón y la millonaria socialité Gloria Vanderbilt.

Mueren, entre tanto, los actores Sandra Dee, Lilian Fontaine y Dick York, así como el guionista Claude Miller. También un 20 de febrero se inaugura La Casa del Actor y aparece el cómic “Batman & Robin”.

1906.- Nace el actor estadounidense Gale Gordon. Es el primero en interpretar a “Flash Gordon” en el serial radiofónico de 1935, “The amazing interplanetary adventures of Flash Gordon”. Muere el 30 de junio de 1995.

1915.- Nace en Mérida, Yucatán (México) el compositor, guitarrista y trovador Pastor Cervera Rosado, quien es llamado “La Última Gloria de la Canción Yucateca”, por sus innumerables boleros y bambucos. Compone más de 100 temas como “Mi última canción”, “En tus ojos”, “La fuente”, “El collar”, “Así te quiero” y “Pasión”. Muere el 31 de mayo de 2001.

1917.- Nace Juan Vicente Torrealba en Caracas, Venezuela. Es músico, compositor y arreglista. Su gran pasión es el arpa y compone temas como “Concierto en la llanura”, “Estampida electrónica” y “Madrugada llanera”. En 2015 recibe el Grammy Latino honorífico en reconocimiento a su trayectoria y dos años después, al cumplir 100 años de vida, recibe la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Escribe los libros “El llano de Juan Vicente” y “Remembranza”.

1918.- Nace en la Ciudad de México el cronista deportivo Jorge “Sonny” Alarcón. Inicia su carrera en 1945, trabaja en diarios de circulación nacional y varias radiodifusoras. Durante 25 años es voz oficial del Hipódromo de las Américas. Destacan sus narraciones Series Mundiales, Juegos Olímpicos, peleas de box en compañía de Antonio Andere y juegos de béisbol. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Locutores. Muere de cáncer a los 82 años, el 24 de enero de 2001.

1919.- Muere el comediógrafo Martín Coronado, en su quinta de Caseros, provincia de Buenos Aires. Autor de obras como “La piedra de escándalo”, “La chacra de don Lorenzo” y “El sargento Palma”. Nace el 14 de julio de 1850.

1924.- Nace en Nueva York la millonaria Gloria Vanderbilt. Heredera de la fortuna naviera Vanderbilt, una de las más grandes del siglo XX. Pintora, diseñadora de modas, escritora, creadora de textiles y productos de papel, elabora los primeros jeans de colección. En los años 50 es actriz experimental. Participa en el documental “Nothing left unsaid”. Publica su autobiografía “It seemed important at the time: A romance memoir”.

1925.- Nace el escritor, actor y productor estadunidense Robert Altman. Inicia su carrera como director de series de televisión como “Bonanza”, “Alfred Hitchcock” y “M*A*S*H*”. Dirige las películas “Nashville”, “El juego de Hollywood” y “A home praie companion”, la cual se exhibe en 2006 en la Berlinale. Muere el 20 de noviembre de 2006.

1927.- Nace en Cuba el músico Ibrahim Ferrer. Reconocido por su música y nominado como Mejor Nuevo Artista, Mejor Interpretación Tropical Tradicional y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, por su disco “Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer”. Muere el 6 de agosto de 2005.

1927.- Nace en Colombia Luis Guillermo Pérez Cedrón, quien se presenta con el nombre artístico de Lucho Argain. En 1960 funda la Sonora Dinamita, de la cual es director, compositor e intérprete de la mayoría de sus temas, como “Yo la vi” y “Mayen Raye”. La agrupación se disuelve en 1962, pero 14 años después vuelve a reunirse y entra con gran fuerza al mercado mexicano gracias a composiciones como “Se me cayó la cadenita”. En 1979 se instala definitivamente en México y se presenta en toda América Latina. Muere el 15 de enero de 2002.

1927.- Nace el actor estadounidense Sidney Poitier. Comienza su carrera en teatro, triunfa en Broadway con la obra “Lisístrata”. Famoso por filmes como “Un rayo de luz” y “Los lirios del valle”, por la que se convierte en el primer artista negro en obtener el Oscar a Mejor Actor. También es nominado por “Fugitivos”, resalta en “Porgy and Bess”, “Al maestro con cariño”, “Blackboard jungle” y “Adivina quién viene a cenar esta noche”. Luego dirige cintas como “Un cálido invierno” y “Locos de remate”. En 2002 recibe un Oscar Honorífico.

1930.- Nace el actor mexicano Roberto Cobo “Calambres”. Actúa en más de 80 películas como “El rey del barrio”, “Los olvidados”, “Viento negro”, “El lugar sin límites”, “De noche vienes, Esmeralda” y “Santitos”, entre otras. Muere el 2 de agosto de 2002.

1937.- Nace la cantante estadounidense Nancy Wilson. Se le considera una de las vocalistas más elegantes y cálidas de la música contemporánea, canta jazz, rythm and blues, soul y pop. Inició en el grupo de Cannonball Adderley con temas de gran éxito como “Save your love for me”. Gana un premio Emmy por su programa de televisión “The Nancy Wilson show”, además actúa en series como “Hawaii Cinco-0” o “The Cosby show”. Ha grabado 65 discos.

1941.- Nace la cantante, artista visual y compositora canadiense Buffy Sainte Marie, quien en realidad se llama Beverly Sainte-Marie. Destaca en los 60. Se casa con Jack Nitzsche. Funda el proyecto Cradleboard, en el que participan decenas de niños indígenas. En enero de 2018 lanza su disco “Medicine songs”.

2012.- Muere el francés Claude Miller. Asistente y guionista de Francois Truffaut, a cuya muerte concluye su obra “La pequeña ladrona”. Debuta en cine en 1976 con “La mejor manera de andar”, a la que siguen “Arresto preventivo” y “Un secret”, entre otras. Candidato en 16 ocasiones a los premios César. Presidente de la red de salas Europa Cinemas. En 2008 entra al Club de los 13, grupo formado por sendas personalidades del cine francés. Nace el 20 de febrero de 1942.

1943.- Nace en Reino Unido el director de cine Mike Leigh. Debuta en el Séptimo Arte con “Bleak moments” y en la década de los 90 realiza filmes como “La vida es dulce” e “Indefenso”. En 2004 realiza “El secreto de Vera Drake”. Preside el jurado para elegir la Mejor Película en la Berlinale.

1944.- Aparecen “Batman & Robin” por primera vez en los diarios al publicarse su cómic. El editor Whitney Ellsworth plantea al caricaturista novato Bob Kane crear un personaje. “Batman” comienza siendo un personaje más que aparece en “Detective Comics”.

1944.- Funda el legendario actor y cómico Mario Moreno “Cantinflas”, La Casa del Actor, con el fin de ofrecer un retiro adecuado a las personalidades del espectáculo. El recinto es presidido por Maty Huitrón, quien alista un segundo hogar en Cuernavaca, Morelos.

1946.- Nace la actriz británica Brenda Blethyn. Trabaja en los 80 en la BBC en varias adaptaciones de William Shakespeare. En cine actúa en “La maldición de las brujas”, “El río de la vida” y “Secretos y mentiras”, por la que es nominada al Oscar como Mejor Actriz. En 2005 es candidata al BAFTA, por “Orgullo y prejuicio”.

1946.- Nace el músico Jay Geils, autor de temas como “Angel in blue”, “Come back”, “Love stinks”, “Must of got lost”, “Night time”, “One last kiss” y “Surrender”, entre otras.

1946.- Nace el cantante y compositor italiano Ricardo Cocciante, a quien le llega el éxito con el álbum “Bella senz’anima”. Con el disco “Anima” empieza su larga aventura artística y conquista a miles de fans. Sus canciones se convierten en clásicos de la música en Italia.

1947.- Nace el actor estadunidense Peter Strauss. Actúa en películas como “A la hora señalada”, “Soldado azul”, “El último magnate”, “La hermandad de la rosa”, “83 horas hasta el alba”, “La fuerza del amor”, “Juana de Arco” y “La elección de un padre”.

1948.- Nace la actriz Jennifer O’Neil en Río de Janeiro, Brasil. Deslumbra con su presencia cinematográfica a comienzos de los 70 en películas como “Un hombre para Ivy”, “Río Lobo” y “Crímenes de portada”. En 1995 es la primera de sus nueve bodas.

1949.- Nace en Checolovaquia la modelo., esquiadora, escritora y empresaria Ivana Zelnícek, conocida como Ivana Trump. Exitosa esquiadora, modela pieles en Canadá. En 1977 se casa con el magnate Donald Trump, a quien lleva a juicio para divorciarse en 1991, tras descubrir su infidelidad con la modelo Marla Maples. En las empresas de Trump destaca como gerente y vicepresidenta en varias áreas. Escribe tres novelas, un libro de autoayuda y en 2017 publica “Raising Trump” sobre la crianza de sus hijos.

1950.- Nace el cantante puertorriqueño Ismael Miranda. En la década de 1980 graba varias producciones. En 1986 presenta “Versos de nuestra cultura”, junto al cantautor José Nogueras, es uno de los grandes aciertos de la temporada navideña.

1954.- Nace el actor Anthony Stewart Head en Reino Unido. Participa en la serie “Buffy la cazavampiros”, en el papel de “Giles”. Protagoniza obras de teatro como “The Rocky horror picture show”, “Julio César”, “Chess” y “Rope”.

1954.- Nace en Jalisco la actriz Margarita Sanz. Debuta en el teatro con obras como “La ópera de los tres centavos” y “Misterio Bufo”. Trabaja en la televisión en “Santa”, en 1978. Debuta en cine con “Frida, naturaleza viva”, en 1984. Participa en telenovelas como “Montecristo”, “Amor en silencio y “Quinceañera”.

1954.- Nace la actriz estadunidense Patricia Hearst. Nieta de William Randolph Hearst, es secuestrada el 4 de febrero de 1974 en California por el Ejército Simbionés de Liberación. Hearst participa en películas y es notoria su relación profesional con el director de cine John Waters. Madonna se inspira en ella para la portada del disco “American life”.

1963.- Nace el músico, cantante y compositor Ian Brown, en Manchester, Reino Unido. Líder y vocalista de The Stone Roses, una de las bandas británicas más laureadas de finales de los 80 y principios de los 90. Ha grabado seis discos en solitario.

1964.- Nace el actor estadunidense Rodney Rowland. Actúa en películas como “Dinero sucio”, “El sexto día”, “Una mujer peligrosa” y “Bailando con la iguana azul”, además de las series de televisión “Siete días”, “El ángel de la noche” y “Los expedientes secretos X”.

1966.- Nace Cindy Crawford, conocida como una de las mejores “top model” de los 90 en Estados Unidos. En 1983 debuta en el modelaje y trabaja para reconocidas marcas; figura en más de 400 portadas de revistas, así como en algunas series y programas de televisión.

1967.- Nace en Nueva Jersey el actor estadunidense Andrew Shue. Hermano de Elisabeth Shue, debuta en 1991 en el filme “Shaolin”, y más tarde participa en un episodio de la serie “Aquellos años maravillosos”, pero el éxito le llega con “Melrose place”.

1967.- Nace el cantante estadunidense Kurt Cobain. Líder, voz y guitarrista de la banda de rock Nirvana. Graba con la agrupación “Bleach”, “Nirvana”, “Nirvana. In vitro” y “Unplugged in Nueva York”. Se suicida el 5 de abril de 1994 con un disparo en la cabeza.

1967.- Nace la actriz estadunidense Lili Taylor, quien participa en numerosas películas, obras de teatro y series de televisión. Por su papel en la cinta “Cosas que nunca te dije” recibió el premio a la Mejor Actriz en 2005, en el Copenhagen International Film Festival.

1968.- Muere el director de cine británico Anthony Asquith. Acomete el género policiaco en “A cottage on dartmoor”, y el rigor objetivo del documental en “Tell england”, sobre la Guerra de los Dardanelos. Triunfa en obras teatrales como “Pygmalion” y “La importancia de ser Ernesto”. Nace el 9 de noviembre de 1902.

1969.- Nace el guionista y director de cine bosnio Danis Tanovic. Su primera película es “En tierra de nadie”, él escribe el guion y la estrena en el Festival de Cannes. Gana un Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa en 2001.

1975.- Muere la actriz británica Lilian Fontaine. Actúa en películas como “Días sin huella”, “La huella del recuerdo” y “La chica imperfecta”. Nace el 11 de junio de 1886.

1975.- Nace el cantante Brian Littrell en Kentucky, Estados Unidos. Es integrante del grupo The Backstreet Boys, que salta a la fama con discos como “Black & blue”, “Backstreets back” y “Millennium”.

1978.- Nace el actor estadounidense de origen mexicano Javier Hernández, conocido como Jay Hernández. Actúa en series de televisión y películas. Salta a la fama con la película “Amor loco, amor prohibido”, dirigida por John Stockwell. También participa en los filmes “Eli Roth”, “Hostel” y “Hostel 2”.

1978.- Nace la actriz alemana Julia Jentsch, protagonista del filme “Los edukadores”, galardonada con el premio del jurado del Festival de Cannes de 2004. Al año siguiente interpreta a “Sophie Scholl” en “Sophie Scholl. Los últimos días”, que le valió el reconocimiento a Mejor Actriz Protagonista, el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín y el premio Lola.

1978.- Nace la actriz estadounidense Lauren Ambrose o Lauren Anne D’Ambruoso. Estudia en el Educational Center for the Arts in New Haven y canto en el Boston University Tanglewood Institute. Conocida por su papel de “Claire” en “Six feet under”.

1985.- Nace Yulia Olegovna Volkova, cantante y miembro del grupo pop ruso T.A.T.U. Se anota su primer éxito con “All the things she said”. Sus polémicas actuaciones en vivo con imágenes de lesbianismo la llevan a la fama. Es considerada una de las 10 más sexys de su país.

1988.- Nace en Barbados, la cantante y actriz Rihanna. Su álbum debut “Music of the sun” y el segundo “A girl like me”, alcanzan los 10 primeros puestos en el Billboard 200. El éxito “Pon de replay” es su primer número uno en el Billboard Hot 100. Está inmersa en la gira “The Anti World Tour”.

1992.- Muere el actor estadunidense Dick York. Trabaja en la serie de televisión “Hechizada”, así como en las películas “Mi hermana Elena”, “Cowboy” y “Herencia del viento”, entre otras. Nace el 4 de septiembre de 1928.

1993.- Whitney Houston y su “I will always love you”, incluido en la banda sonora de “El guardaespaldas”, se sitúa por decimocuarta semana consecutiva en el número uno del “Billboard”. El tema se coloca en el primer sitio más duradero de los últimos años.

1994.- Muere el actor mexicano Víctor Parra. Actúa en películas como “Campeón sin corona”, “Enemigos, los valientes de Jalisco”, “El muchacho alegre” y “La sombra de Chucho El Roto”, entre otras. Nace el 10 de enero de 1920.

1996.- Muere el compositor japonés Toru Takemitsu. Su trabajo denota la influencia musical de Carl Maria von Weber, Igor Stravinski y George Gershwin. La mayor parte de su labor es en bandas sonoras de películas como “Mujeres en las dunas” (1964), “Ran” (1985) y “Sol naciente” (1993). Nace el 8 de octubre de 1930.

1999.- Muere la dramaturga británica Sarah Kane, quien se ahorca en el hospital tras un fallido intento de suicidio con una sobredosis de pastillas. Escribe obras como “Blasted”, “Cleansed”, “Crave”, “El amor de Fedra” y “4.48 psicosis”. Nace el 3 de febrero de 1971.

1999.- Muere el crítico de cine estadunidense Gene Siskel, luego de no recuperarse de una operación en el cerebro. Escribe reseñas de películas para el “Chicago Tribune” y la “TV Guide”. Junto con Roger Ebert realiza la emisión “Siskel & Ebert”, especializada en el Séptimo Arte. Nace el 26 de enero de 1946.

2000.- El diario británico “The Observer” publica que John Lennon realizó aportaciones millonarias al Ejército Republicano Irlandés (ERI) durante 1970.

2003.- Muere Ty Longley, guitarrista de la banda de heavy metal Great White, en el incendio de la sala The Station Club en West Warwick, Rhode Island, Estados Unidos, durante el concierto del grupo. La conflagración se inicia por la pirotecnia que forma parte del montaje que la banda lucía en directo. Nace el 4 de septiembre de 1971.

2003.- Muere el cantante alemán Ulrich Roski. Entre su discografía están álbumes como “Es geht auch anders-aber so geht es auch”, “Jahre sp, ter”, “Ein sch”ner fang”, “Ich lerne sprechen”, “Ruckblick” y “Schwoche sprach zu seiner Schwochen”. Nace el 4 de marzo de 1944.

2005.- Muere la actriz estadunidense Sandra Dee, es conocida por su papel estelar en la película “Gidget”. En 1958 gana un Globo de Oro como Actriz con Más Proyección. Su carrera en el cine despega por papeles sanos e ingenuos en filmes “Imitation of life” (Imitación a la vida). Nace el 23 de abril de 1942.

2012.- Muere la actriz argentina Lidia Lamaison. Primera intérprete teatral, cinematográfica y televisiva. Trabaja y actúa hasta los 95 años, dos antes de su muerte. Nace el 5 de agosto de 1914.

2013.- Llega a la Ciudad de México el actor, director y guionista estadunidense Matt Dillon, para realizar un documental sobre la vida y obra del músico Francisco Fellove (1923-2013), precursor del movimiento del filin cubano.

2014.- Muere el cineasta argentino Jorge Polaco creador de “En el nombre del hijo” y “Kindergarten”, su película más polémica. Obtuvo la Medalla de Oro de Televisión de Francia y la Medalla de Plata en la Competición Internacional de Cine de Londres. Nace el 20 de noviembre de 1946.

2015.- Fallece el cineasta mexicano Juan Ramón Aupart Cisneros. Realiza trabajos como “Los rebeldes del sur”, “La expedición punitiva” y “Villista de hueso colorado”. Nace el 9 de febrero de 1913.

2016.- Muere la locutora española Mara González, quien defendió en su carrera profesional la integración social, se destacó por ser una de las voces más reconocidas de Canarias. Su programa “Tamaragua Buenos días” estuvo 20 años al aire.

2017.- Fallece el japonés Torishimo. Ilustrador y diseñador de personajes de “Bokusatsu Tenshi dokuro-chan” y para la serie de novelas de Masaki Okayu, que en la primera década del actual siglo fueron adaptadas al animé. También ilustra “108-nenme no Hatsukoi” y “Himitsu no Tech Girl”.

2018.- El actor estadunidense Willem Dafoe recibe el Oso de Oro Honorario en reconocimiento a su trayectoria durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Berlín, “Berlinale”, en su 68 edición. En la conferencia previa a la gala declaró sobre que como actor “solo soy la criatura, el animal o el sentimiento que alguien necesita para filmar su visión; solo soy un color que necesita un pintor”.

2019.- Muere a los 85 años la actriz cubana Isabel Apolonia García Hernández, más conocida como Chelo Alonso, quien en la última etapa de su vida padeció Parkinson. Triunfa en el cine gracias al género péplum. Es considerada mito erótico en Estados Unidos y sus dotes como bailarina los aprovecha muy bien en su carrera fílmica. Su exótica belleza la lleva en 1959 al séptimo arte, de la mano de Steve Reeves con la película “El terror de los bárbaros”, por la que es premiada como Descubrimiento Femenino del Cine Italiano. Con la cinta “Bajo el signo de Roma” salta a la fama internacional. En 1968 se retira en Siena, Italia, donde vive hasta su fallecimiento. Nace el 10 de abril de 1933.

