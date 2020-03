Este 13 de marzo, Fito Páez celebra su cumpleaños

Escucha la nota:



Un 13 de marzo nacieron los músicos Fito Páez, “Scatman” John, Adam Clayton y Neil Sedaka; los cineastas José Mojica Marins y Henry Hathaway; el reggaetonero Ozuna, así como los actores Marcelo Chávez, Aurora Molina y Esteban Mellino.

En tanto que fallecieron los directores de cine Krzysztof Kieslowski y Lucio Fulci; el músico Daevid Allen; los actores Maureen Stapleton, Betsy Blair y Andrés Resino Fernández, al igual que el director creativo Eric Madelle.

1898.- Nace el director de cine estadunidense Henry Hathaway. Dirige películas como “El legado de la estepa”, “El paso del ocaso”, “Estaba escrito”, “Del infierno a Texas”, “Alaska, tierra de oro” y “La mujer obsesionada”. Muere el 11 de febrero de 1985.

1911.- Nace el actor, músico y cantante mexicano Marcelo Chávez Herrera, conocido como “El Carnal Marcelo”. Trabaja en radio, televisión y cine junto a Germán Valdés “Tin Tan”, con quien forma una pareja cómica. Actúa en carpas, revistas musicales, teatro y más de 70 películas como “Calabacitas tiernas”, “El hijo desobediente” y “El rey del barrio”. Guitarrista, cantante de tangos y boleros. Muere el 14 de febrero de 1970.

1914.- Nace la actriz española Conchita Montes. Debuta en “Carmen Fra i Rossi” (“Frente de Madrid”), del cineasta Edgar Neville. En comedia, interviene en “La vida en un hilo”, mientras que en el ámbito dramático lo hace en la producción “Nada”. Muere el 18 de octubre de 1994.

1929.- Nace el actor estadunidense Peter Breck. De 1965 a 1969 protagoniza la serie “The big valley”, con el rol de “Nick Barkley”, después participa en diversas producciones. Muere el 6 de febrero de 2012.

1929.- Nace el cineasta y actor brasileño José Mojica Marins. Creador del cine de horror en su país y artífice del personaje cinematográfico más famoso, un enterrador ateísta llamado “Zé do Caixao”, icono de la cultura popular local. En 1959 presenta su primer filme titulado “Asina do aventureiro”, al que le sigue la cinta “A medianoche me llevaré tu alma”. Actúa en el programa “El extraño mundo de Zé do Caixao”.

1931.- Nace en Valencia, España, la actriz, locutora, productora y maestra Aurora Molina Gracia, nacionalizada mexicana. Su primera película es “Nazarín”, del director Luis Buñuel. Llega a México en 1942 y realiza más de 30 telenovelas como “Rina”, “La pobre señorita Limantour”, “Monte calvario”, “Cadenas de amargura” y “De pocas, pocas pulgas”. Directora y productora de programas en Radio UNAM. Graba ocho discos de poemas y es cofundadora del Teatro Popular Independiente, desarrolla una prolífica carrera teatral, tanto en género clásico como comercial. Muere de leucemia el 24 de febrero de 2004 en México.

1935.- Nace la actriz estadunidense Leslie Parrish, cuyo nombre real es Marjorie Hellen Parrish. Una de las primeras productoras mujeres, participa en más de 100 programas de televisión, como “Crash”, “Dos contra el mundo” y “El agente de C.I.P.O.L.”

1939.- Nace el cantautor y músico estadunidense Neil Sedaka. Junto a Howie Greenfield compone canciones que fueron éxito en su voz y con otros artistas, como ocurre con “Amarillo”. En 1955 crea The Tokens, grupo de doo-wap con el que obtiene cierto éxito en Nueva York. Tiene en su haber más de 400 canciones.

1942.- Nace el músico estadunidense Scatman John, cuyo verdadero nombre es John Paul Larkin. Pianista de jazz tartamudo que a los 52 años alcanza la fama por inventar una fusión única entre el “scat” y la música dance. Su canción “The scatman” (Ski Ba Bop Ba Dop Bop, de 1994), fue un éxito a nivel mundial. Muere por cáncer de pulmón el 3 de diciembre de 1999.

1943.- Nace el director de cine y guionista francés André Téchiné. Sus películas enfatizan en las relaciones humanas con un estilo intimista, cuidadoso y poco sentimental. Con “Rendez-vous” de 1985, obtiene el premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes.

1949.- Nace la cantante estadunidense de ópera Julia Migenes. Descubierta por el pianista y director de orquesta Leonard Bernstein, así como por el italiano Francesco Rosi. En cine protagoniza “Carmen”, al lado de Placido Domingo y el barítono italiano Ruggero Raimondi. En 2017 se presenta en el Teatro de Chatelet en París, con la puesta “Angels in America”.

1950.- Nace el actor estadunidense William Hall Macy. Comienza su carrera en teatro, para luego incursionar en cine y televisión. En 1996 participa en “Fargo”, papel por el que es nominado al Oscar como Mejor Actor. Funda la Compañía de Teatro Atlantic. Participa en series como “ER” y filmes como “Blood father”, en 2018 es reconocido por el Sindicato de Actores y nominado a un Emmy por su actuación en “Shameless”.

1957.- Se ubica como número uno del Billboard Pop Hit el tema “Tequila”, con la banda The Champs. Glen Campbell, Jim Seals y Dash Crofts se unen al grupo después de este triunfo.

1960.- Nace el músico británico Adam Clayton, bajista de la banda de rock U2. Ha participado en los discos “Passenger”, “Your blue room” y la nueva versión de “Tomorrow on common ground”. Compone e interpreta, junto a Larry Mullen, el tema central de la película “Mission: Impossible”.

1963.- Nace el músico argentino, cantautor, escritor, guionista y director de cine Fito Páez, quien obtiene fama con álbumes como “Del 63”, “El amor después del amor”, “Canciones para aliens” y “Locura total”. Incursiona en el cine como director de “La balada de Donna Helena”, “Vidas privadas” y “¿De quién es el portaligas?”, además de musicalizar seis filmes.

1963.- Gerry Marsden, guitarrista y vocalista de la banda Gerry & Pacemakers, es multado con 60 libras por magistrados de Uxbridge por intentar evadir impuestos de una guitarra que compró en Hamburgo.

1978.- Nace la actriz mexicana Adriana Nieto. Participa en telenovelas como “Por tu amor”, “El privilegio de amar”, “La usurpadora” y “Locura de amor”, además de varios episodios en producciones como “La piloto” y “Como dice el dicho”.

1979.- Nace el músico estadunidense Spanky G, nombre artístico de Michael Joseph Guthier. Baterista de la banda Bloodhound Gang, que abandona en medio de rumores. Con el grupo participa en dos episodios del programa de realidad llamado “Viva la Bam”.

1980.- El álbum doble “The wall”, de la banda británica Pink Floyd, se alza con un disco de platino. El tema se mantiene 15 semanas como número uno y consagra de manera definitiva a Roger Waters como el cerebro de la agrupación.

1981.- Nace la una actriz y cantante estadunidense April Matson. Su trabajo más conocido es en la serie “Kyle XY”, en la que dio vida a “Lori Trager”. Interpretó una de sus canciones, “Will you remember me”, en uno de los episodios de la segunda temporada. También actúa en “Quintuplets” y en varios filmes independientes.

1992.- Nace en San Juan de Puerto Rico el cantante, actor y compositor Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido simplemente como Ozuna. Hijo de padres dominicanos. Enfocado al reggaetón y el trap, tiene éxitos como “Vaina loca”, “Si no te quiere” y “Única”. En 2017 lanza al mercado el álbum “Odisea”, y a finales de 2019 estrena su producción discográfica “Nibiru”.

1996.- Muere a los 55 años, a causa de un mal cardiaco, el director de cine polaco Krzysztof Kieslowski. Entre sus filmes destacan la aclamada trilogía “Azul”, “Blanco” y “Rojo”, así como “La doble vida de Veronique” y “No matarás”; estas dos últimas le valen el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes. Para televisión presenta “El decálogo”. Nace el 27 de junio de 1941.

1996.- Muere el italiano Lucio Fulci, quien filma en 1979 su primer gran éxito llamado “Zombi II”. Sus obras son catalogadas como las películas más violentas. Muchas de ellas son censuradas por su contenido agresivo, lo que las hace más populares entre los jóvenes. Nace el 17 de junio 1927.

2006.- Muere la estadunidense Maureen Stapleton. Una de las grandes actrices del teatro, que alterna con cine y televisión durante sus 50 años de carrera. Ganadora de dos premios Tony, un Grammy, un Globo de Oro y un Oscar. Nace el 21 de junio de 1925.

2009.- Muere la actriz estadunidense Betsy Blair, cuyo nombre real es Elizabeth Winfred Boger. En 1955 hace el papel de “Clara Snyder”, en “Marty”, con la cual gana el premio BAFTA y la nominación al Oscar. Casada con el coreógrafo y bailarín Gene Kelly, es perseguida en Hollywood por sus ideas de izquierda. En 2003 publica la autobiografía “The memory of all that love and politics in New York, Hollywood and Paris”. Nace el 11 de diciembre de 1923.

2011.- Muere el actor español Andrés Resino Fernández. Durante la década de 1970 y primera mitad de 1980, participa en una veintena de títulos, casi siempre en el papel de galán. Estuvo casado con la actriz Eva León y después con Mercedes Resino. Nace el 6 de noviembre de 1940.

2013.- Sixto Valencia Burgos se convierte en dueño legal de “Memín Penguin”, personaje al que da vida por más de 70 años, esto luego de ganar una larga batalla legal resuelta a finales de febrero, a partir de un dictamen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dos años después, el historietista fallece, un 23 de abril de 2015.

2014.- El nombre de la cantante mexicana Lucha Reyes, una de las pioneras de la música ranchera, es dado a una calle en el área de Boyle Heights, en el corazón del este de Los Ángeles.

2014.- El actor mexicano Jaime Camil graba el piloto de la serie estadunidense “Jane the virgin”, basada en la telenovela venezolana “Juana la virgen”.

2015.- Fallece de cáncer el músico australiano Daevid Allen, llamado en realidad Christopher David Allen. En 1960 comienza su carrera con un grupo de free jazz. Seis años después crea la banda Soft Machine, pero al ser negada su entrada a Gran Bretaña, 12 meses después forma en Francia a Gong, con el cual lanza el disco “Radio Gnome Trilogy”, entre otros siete álbumes. Ambas agrupaciones se desarrollan en el rock psicodélico y progresivo. Nace el 13 de enero de 1938

2017.- Muere el músico John Lever, baterista del grupo post-punk The Chamelelons de 1981 a 1987, con el cual graba tres discos. También toca con The Sun and the Moon, ChamaleonVox y con Red-Sided Gartner Snakes.

2018.- Steven Lavine, antiguo director del Instituto de Artes de California conocido como CalArts, imparte su clase magistral “Ver gigantes crecer”, y recibe el Premio Mayahuel a la Trayectoria durante la edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33).

2019.- Tras haber ganado el Oscar a Mejor Canción Original por el tema “Shallow”, la cantante estadounidense Lady Gaga comparte a sus seguidores que se encuentra en preparativos de lo que será #LG6. Tiempo más adelante, Gaga informa que su nueva producción llevará por título “Chromatica”, de la cual se desprende el tema “Stupid Love”, que llega a más de 38 millones de reproducciones en menos de dos semanas.