El mundo recuerda a Audrey Hepburn, quien nació el 4 de mayo de 1929

Un 4 de mayo nacieron los actores Audrey Hepburn, Óscar Jaenada, Sergio Basáñez y Alicia Rodríguez; el director Gérard Jugnot; los cantantes Umm Kalzum, Jackie Jackson, Randy Travis y Lance Bass, además de los músicos Mick Mars, Herbert Vianna y Mike Dirnt.

También un 4 de mayo fallecieron la activista y actriz Carol Bonelli, el dramaturgo Samuel Eichelbaum; el artista Valentín Trujillo; al igual que los músicos Adam Yauch y Noel de Medeiros Rosa. Es presentado el primer fonógrafo.

1878.- Por primera vez se muestra el fonógrafo en el Grand Opera House. El prototipo es creado el 21 de noviembre de 1877 por el inventor estadunidense Thomas Alva Edison y patentado en febrero del siguiente año. Se cataloga como el primer aparato que consigue grabar y reproducir la voz humana.

1904.- Nace la cantante egipcia Umm Kalzum. Auténtico fenómeno social, símbolo del panarabismo y del Egipto moderno. Hija de campesinos con una extraordinaria voz, canta para reyes y cada semana sus conciertos se transmiten por radio y televisión. Sus álbumes figuran entre los más vendidos en el orbe, con más de 200 millones de copias. Muere el 3 de febrero de 1975 y se calcula que más de cuatro millones de personas salieron a las calles para la procesión a su lugar de entierro.

1915.- Nace la actriz chilena Ana González, conocida popularmente como “La Desideria”, por su célebre personaje en el programa “Radiotanda”. Actúa en radio, televisión y cine con filmes como “Entre gallos y medianoche”, pero es en el teatro donde destaca. Debuta a los 19 años y desarrolla una carrera de seis décadas. Gana el Premio Nacional de Arte en 1969. Muere el 21 de febrero de 2008.

1929.- Nace en Bélgica la actriz Audrey Hepburn, quien en realidad se llama Edda Kathleen Van Heemstra Hepburn-Ruston. Actúa en películas como “Sabrina”, “Desayuno en Tiffany” y “Roman holiday”, por la que gana un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro. Obtiene un premio Tony en 1953 por la obra “Ondine”. Ícono de la elegancia, habla cinco idiomas y se aboca profundamente en causas humanitarias; en 1988 se convierte en embajadora voluntaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), labor por la que de forma póstuma recibe el Oscar Jean Hersholt. Muere en Suiza el 20 de enero de 1993.

1935.- Nace en España la actriz hispanomexicana Alicia Rodríguez Fernández. Muy pequeña emigra a México, debuta a los cinco años en obras de teatro, en 1950 se presenta en televisión, ámbito en el que participa en más de 50 producciones entre ellas “Los ricos también lloran”, “Yesenia” y “Una familia con suerte”. Actúa en al menos 23 películas como “El derecho de nacer” y “El secreto de la solterona”, de 1944, participación por la que gana un Ariel. Trabaja en radio y escribe tres libros; graba discos de poemas, meditación y canciones; es doctora en Letras. Presidenta mundial del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, labor por la que en 1997 es nominada al Premio Nobel de la Paz. Con 68 años de carrera, en 2011 anuncia su retiro.

1936.- Nace el torero español Manuel Benítez, “El Cordobés”, quien en 1962 filma “Aprendiendo a morir”, una biografía suya y cuyo guion fue escrito por el periodista Tico Medina. La película tiene gran éxito de taquilla en el continente americano.

1937.- Muere de tuberculosis el músico, cantante y compositor brasileño Noel de Medeiros Rosa. A los 13 años aprende de oído a tocar la mandolina y luego la guitarra. Forma parte del grupo Bando dos Tangarás, graba temas de su autoría y con sus letras renueva la música popular de Brasil. En siete años compone 300 canciones y sambas, entre ellas “¿Qué ropa?”. Nace el 11 de diciembre de 1910.

1938.- Nace el cantante estadounidense Tyrone Davis, intérprete del género chicago soul. Conocido como el máximo exponente romántico de la década de 1970 con éxitos como “Turn back the hands of time” y “Can I change my mind”. Muere el 9 de febrero de 2005.

1939.- Nace el actor estadounidense de cine y televisión Paul Xavier Gleason. Famoso por sus roles de “Dr. David Thornton”, en la serie “All my children”, como “Richard Vernon”, en la película “The breakfast club” y como el inepto jefe de policía en “Duro de matar”. También aparece en series como “Friends”, “Seinfeld” y “Malcom el de enmedio”. Escribe y dirige “Summer heat”. Muere de cáncer el 27 de mayo de 2006.

1942.- En Carolina del Sur nace el compositor y actor Nick Ashford. Forma el dúo Ashford & Simpson con Valerie Simpson, con quien se casa. En el sello Motown ambos tienen éxitos como “Solid”, además de crear temas como “Reach out and touch somebody’s hand”, “Ain´t no mountain high enough” y “I’m every woman”. En 2002 ambos son incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. Muere de cáncer el 22 de agosto de 2011.

1949.- Nace Alistair Macdonald Cleminson, mejor conocido como el guitarrista Zal Cleminson. Toca con The Sensational Alex Harvey Band (SAHB) de 1972 a 1978, Tear Gas, The Zal Band, Elkie Brooks, Oskura y Bonnie Tyler, entre otros grupos y artistas. En 1979 se incorpora al cuarteto escocés Nazareth, con el que graba dos discos. Edita álbumes como “Zalvation”, “The penthouse tapes” y “SAHB Stories”. Actúa en la película western “A shot in the west”. En 2008 anuncia su retiro, pero nueve años después anuncia su regreso con nueva banda Sin/dogs, que en 2018 lanza un EP.

1951.- Nace el cantante, productor y filántropo estadounidense Sigmund Esco “Jackie” Jackson. Participa con sus hermanos Michael, Marlon, Tito y Jermaine en el grupo The Jackson 5, que 1997 ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1973 lanza su primer disco en solitario y en 1989, el segundo. Crea el sello Siggy Music. Es productor ejecutivo de “The Jacksons: a family dinasty”, además de trabajar con organizaciones benéficas, sobre todo de apoyo a niños.

1951.- Nace el actor, guionista, director y productor francés Gérard Jugnot, quien obtiene grandes éxitos tanto en teatro como en cine. Dirige 11 filmes como “París, París”, “El señor Batignole” y “Es hermosa la vida cuando se piensa”, además de actuar en más de 80 películas y varios cortometrajes

1951.- Nace el músico estadounidense Mick Mars, de nombre real Robert Alan Deal. Guitarrista de la banda de heavy metal Mötley Crüe. Durante su carrera ha combatido una condición ósea degenerativa llamada espondilitis anquilosante. En 2016 graba algunos temas para su debut como solista.

1954.- Nace la actriz y cantante estadounidense Pia Zadora, cuyo verdadero nombre es Alfreda Schipani. Comienza su carrera como actriz infantil en teatro y cine, participa en películas como “Hairspray”, “La tropa de Beverly Hills” y “Santa Claus conquista a los marcianos”, además de “La marca de la mariposa”, por la que recibió un Globo de Oro sin que la cinta se hubiera estrenado. Como cantante cosecha éxitos con los temas “Rock it out” y “When the rain begans to fall”, este último a dueto con Jermaine Jackson.

1956.- Nace el actor, director, maestro y escritor argentino Alejandro Escudero. Inicia su carrera en la telenovela “Un mundo de 20 asientos”. Actúa en películas como “Eversmile. New Jersey”; en las obras “Polvo de estrellas” y “Doce hombres en pugna”. Dicta seminarios de actuación. Muere el 19 de octubre de 2014.

1959.- Nace el actor estadounidense y cantante de country Randy Travis. Ganador de siete premios Grammy y un Disco de Platino con “Storms of life”. La estrella del country también incursiona en la actuación. En 2013 sufre tres eventos cerebrovasculares que lo ponen al borde de la muerte; para 2016 reaparece para su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Country y sorprende a todos a cantar el tema “Amazing grace”.

1961.- Nace el artista brasileño Herbert Lemos de Sousa Vianna. Vocalista, guitarrista y principal compositor de Os Paralamas de Succeso, uno de los principales grupos de rock de su país. Entre 1992 y 2000 graba tres discos en solitario. En 2001 sufre un accidente aéreo en el que su esposa muere y él queda paralítico, pero un año más tarde regresa a los escenarios y sigue en la banda, que en 2017 presenta el disco “Sinais do sim”. En 2016 es uno de los portadores de la antorcha de los Juegos Paralímpicos.

1964.- Nace Rocco Siffredi, actor, director y productor de películas pornográficas, quien realmente se llama Rocco Tano. Comienza su carrera en Francia y luego trabaja en diversos países. Ha participado en por lo menos mil 300 filmes y está casado con la actriz Rosa Caracciolo.

1967.- Muere el guionista, dramaturgo, poeta, crítico y director argentino Samuel Eichelbaum. Es el escritor teatral de Argentina más importante de mediados del siglo XX, autor de filmes como “Una mujer de la calle”, “Las tres ratas” y “El pendiente”, y del guion de “Arrabalera”. Nace el 14 de noviembre de 1894.

1970.- Nace el actor mexicano Sergio Basáñez, quien destaca por su participación en obras teatrales como “Aventurera”, “Pedro y el lobo” y “La bella durmiente”. Actúa en melodramas como “La mentira”, “Catalina y Sebastián”, “Cuando seas mía” y “Amor en custodia”. En 2020 interviene en la obra musical “Hoy no me puede levantar”, en la que da vida a “Venancio”; en la producción comparte créditos con Belinda, Yahir y Jesús Zavala.

1972.- Nace el músico estadounidense Michael Ryan Pritchard, conocido como Mike Dirnt. Bajista del grupo de punk-rock californiano Green Day, que funda con Billie Joe a fines de la década de 1980. En 1994 lanza “Dookie”, disco que incluye temas como “When I come around” y “Basket case”. Su más reciente trabajo es “Demolicious”, álbum recopilatorio que contiene el tema inédito “State of Shock”. También trabaja con el grupo The Network y tiene una línea de vinos.

1973.- La banda británica de heavy metal Led Zeppelin, con sus integrantes Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones, inician su gira estadunidense catalogada como “la más grande de un grupo de rock and roll en la historia de Estados Unidos”.

1975.- Nace el actor español Óscar Jaenada, quien participa en las series de televisión “7 vidas” y “Hospital Central”. En cine actúa en películas como “Lisístrata” y “Descóngelate”. En 2005 gana el Goya por el largometraje “Camaleón”, y protagoniza la cinta biográfica “Cantinflas”, por la cual obtiene el premio Ariel. En 2014 desfila en la Semana de la Moda en Nueva York, cuatro años después es condenado a seis meses de cárcel o tres mil 600 euros de multa por falsificar un título náutico. En 2018 cobra notoriedad por su papel de Luis Rey en la bioserie de Luis Miguel, y un año después da vida a Hernán Cortes en la serie “Hernán”, en la que comparte créditos con Ishbel Bautista, Michel Brown, Jorge Guerrero y Mabel Cadena.

1975.- Muere el actor estadounidense Moses Harry Horwitz, conocido como Moe Howard. Integrante original de “Los tres chiflados”, de gran éxito en televisión y cine. Comienza su carrera en el cine en 1909, en los estudios Vitagraph. Aparece en más de 250 películas, entre ellos 190 cortometrajes. Nace el 19 de junio de 1887.

1977.- Nace en Vancouver, Canadá, la actriz Emily Perkins. Debuta a los ocho años en miniseries de televisión, es conocida por su papel como “Brigitte Fitzgerald”, en la película de terror “Ginger Snaps” y sus dos secuelas. También participa en las cintas “Insomnia” y “Prozac nation”, así como en las series “La clave Da Vinci”, “Smallville” y “The X-files”.

1977.- Coloca el grupo estadounidense Eagles el tema “Hotel California”, en la posición número uno del Billboard. El álbum es el quinto del conjunto, luego de “One of this nights”, que se convierte en Disco Multiplatino con ventas de más de 10 millones de copias. Se separan 15 años y en 1994 graban “Hell freezes over”.

1979.- Nace el cantante estadounidense Lance Bass. En 1996 ingresa al quinteto pop NSYNC y debuta con un álbum homónimo en 1998, triunfa en Europa antes que en Estados Unidos con los sencillos “I want you back” y “Tearing up my heart”. Activista ambiental, ha sido portavoz de la juventud en la Semana Mundial del Espacio. Crea una fundación de apoyo a niños. Coproductor del documental “The boy band con: The Lou Pearlman story”. Actúa en la película “On the line”.

1984.- Muere de cáncer la actriz Diana Dors, “sex symbol” de la década de 1950. De nombre real Mavis Fluck, es considerada como la “Marilyn Monroe británica”. Participa en filmes como “Oliver Twist”, “El niño y el unicornio”, “Esposa culpable”, “Tráfico ilegal y “Hay una chica en mi sopa”. Nace el 23 de octubre de 1931.

1992.- Nace la actriz, guionista y productora estadounidense Courtney Jines. Actúa desde los seis años y hace su primera aparición en televisión en el año 2000, en la serie de televisión “Third watch”. Su primer papel en una película fue como “Harriet Deal”, en “Drop back Ten”, también interpreta a “Hannah Miller”, en la “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, así como a “Demetra”, en “Spy Kids 3-D: game over”.

2006.- Muere el actor, director, productor y escritor mexicano Valentín Trujillo, pionero de las fotonovelas y una de las figuras más destacadas en el cine y la televisión nacional. En 1958 debuta como actor infantil en “El gran pillo”, dirige unas 20 películas y produce una decena más, entre las que destacan “Rojo amanecer”, “Ratas en la ciudad” y “Venganza”. También trabaja en telenovelas y en teatro. Nace el 28 de marzo de 1951, en Atotonilco, Jalisco.

2007.- El cantante Pedro Fernández entra al Salón de la Fama del Congreso Internacional del Mariachi, en Arizona, Estados Unidos, al lado de personalidades como Lola Beltrán y Lucha Villa, esto al ser reconocido por su trayectoria artística y sus aportaciones a la música mexicana.

2009.- Poco después de bajar del escenario donde actuaba, sufre un infarto y muere Fritz Muliar, actor austriaco, locutor, columnista, mimo, director de teatro y escritor, su nombre real es Friedrich Ludwig Stand. A los 16 años comienza sus estudios de arte dramático en el Conservatorio de Viena y en 1937 consigue su primer papel en la obra “Lieben August”. Protagoniza la serie “Rex, un policía diferente” y escribe varios libros. Nace el 12 de diciembre de 1919.

2010.- Muere el cantante mexicano Enrique Quezada, fundador y primera voz del trío Los Tres Diamantes. Interpreta éxitos como “Al di la”, de Italia; “Nunca en domingo” y “Eternamente”, de Grecia; “I love Paris”, de Estados Unidos; “Orfeo negro”, de Brasil, y “Gracias”, de España, así como los boleros “La gloria eres tú”, “Embrujo” y “Usted”, entre más de 200 temas que grabó. Nace el 10 de julio de 1920.

2011.- La actriz de la Época de Oro del cine mexicano, Evita Muñoz “Chachita”, quien se ha consagrado por sus logros en el Séptimo Arte, la televisión, el teatro y la radio, es homenajeada por sus 70 años de trayectoria durante la segunda edición de la entrega del Galardón Mujeres de Excelencia.

2012.- Muere el músico estadounidense Adam Yauch, también conocido como MCA. Bajista fundador del grupo de hip hop “Beastie boys”, que da su primer concierto en agosto de 1981. Director de videos, dueño de la productora y distribuidora Oscilloscope Pictures, responsable de filmes como “Tenemos que hablar de Kevin”. Nace el 5 de agosto de 1964.

2013.- Autoridades de Los Ángeles recogen a los gemelos de Charlie Sheen, Bob y Max, de la casa de su madre Brooke Mueller, luego de considerar que la vivienda de la actriz es un espacio “peligroso”.

2014.- Tras ser premiado con la Diosa de Plata al Mejor Cortometraje por su trabajo de ficción “Estatuas”, el cineasta Roberto Fiesco prepara el documental “Club Amazonas”, enfocado a la migración y la diversidad sexual. Lo lanza en 2016.

2015.- Fallece a los 101 años la actriz, bailarina y maestra estadounidense Ellen Albertini Dow. Después de más de cinco décadas de trabajar en teatro y dar clases de actuación, debuta en cine a los 70 años. Hace películas como “Cambio de hábito” y “Memorias de un hombre invisible”. Participa en las series “Hanna Montana” y “Will and Grace”. Recordada como la mujer que desea nadar en fideos en la cinta “Patch Adams”, y la abuelita rapera en “El cantante de bodas”. Nace el 26 de noviembre de 1913.

2016.- Muere el actor español Ángel de Andrés López. Popular por su papel del albañil “Manolo Jumilla”, en la serie “Manos a la obra”, y su secuela, “Manolo y Benito Corporeison”. También destaca en cintas como “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” y “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, ambas del director español Pedro Almodóvar. Nace el 23 de octubre de 1951.

2017.- Muere el cantante dominicano Many Gómez. Líder del grupo Los Inolvidables, con el cual interpreta temas como “La boda negra”, “El último beso” y “Merengue vudú”, este último que él compuso. Nace el 2 de septiembre de 1951.

2018.- El cantante mexicano José José es internado de emergencia en un hospital en Miami, ciudad a la que su hija Sara lo trasladó para que recibiera tratamiento médico en un asilo de esa ciudad estadunidense. El 28 de septiembre de 2019, se reporta el fallecimiento del también conocido como “El Príncipe de la Canción”, en Homestead, Florida, Estados Unidos.

2018.- A los 80 años de edad fallece en Munich, Alemania, el cantante, productor y gerente israelí Abi Ofarim, cuyo nombre real es Abraham Reichstadt. Famoso en la década de 1970 por temas como “Cinderella Rockefella”. Nace el 5 de octubre de 1937.

2019.- Fallece la actriz, bailarina y defensora de la comunidad LGBTTTI Coral Bonelli, quien destaca por ser la protagonista del documental “Quebranto”, del director Roberto Fiesco; en dicha producción, Bonelli comparte el testimonio de asumirse como mujer transexual, tras una amplia carrera artística en la que llevo el nombre de Fernando García “Pinolito”, bajo el cual participó en la cinta “Fe, Esperanza y Caridad”, dirigida por Jorge Fons, Luis Alcoriza y Alberto Bojórquez. En sus últimos años participa como “Coral”, en la serie “40 y 20”. En sus redes sociales, Roberto Fiesco le dedica un mensaje en el que destaca; “Me quedaré siempre con su buen humor, su inteligencia, su coraje y su generosidad sin límites. Hasta pronto, Coral, estoy seguro que en tu cielo hay muchos tangos, y el Cruz Azul siempre gana”.