El 25 de febrero de 1943, nace George Harrison

El 25 de febrero de 1943, nace en Reino Unido George Harrison, ex integrante de The Beatles.

Un 25 de febrero nacieron los actores Herbert “Zeppo” Marx, José “Pepe” Cibrián, Luis Gatica, Gabriela Platas y Maki, así como el ex Beatle George Harrison; en tanto, fallecieron el director Alberto Sordi, el jazzista Fernando Toussaint y el cantante Norberto “Pappo” Napolitano.

1901.- Nace Herbert “Zeppo” Marx. Actúa en las cinco primeras películas de los Hermanos Marx como el galán de las historias de amor. Se retira en 1935 para dirigir su agencia artística. Enfocado a la mecánica, funda la compañía “Marman” y patenta un reloj de pulsera que alerta sobre alteraciones del pulso y crea una argolla de anclaje para objetos pesados, que luego es usada en la aeronave que transporta una bomba nuclear a Hiroshima. Muere el 30 de noviembre de 1979.

1916.- Nace el actor argentino José “Pepe” Cibrián. Inicia su carrera en España en la década de 1930. Se refugia en México al iniciar la Guerra Civil y se casa con la actriz española Ana María Camboy, con quien forma una de las parejas más populares de la televisión argentina. Muere el 28 de diciembre de 2002.

1925.- Columbia Records (hoy Sony Music) hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York, Estados Unidos. Su intérprete es el pianista y cantante estadunidense Art Gillham.

1928.- Nace el cineasta y fotógrafo cubano German Puig Paredes. Reconocido como el fundador de la Cinemateca de Cuba. En 1950 comenzó a trabajar con Henri Langlois, director y cofundador de la Cinémathèque française.

1935.- Louis Lumiére, presenta ante la Academia Francesa de Ciencias una secuencia de cine en relieve y pasa a la historia como el inventor del cinematógrafo junto a su hermano Auguste.

1943.- Nace en Reino Unido George Harrison, ex integrante de The Beatles. Es guitarrista y autor de temas como “Something”, “Taxman”, “Here comes the sun” y “I need you”. Incursiona en grupos como The Rebels y Les Stewart Quartet. Entra a The Beatles cuando todavía se llamaba The Quarrymen, esto gracias a su amigo Paul McCartney. Muere el 29 de noviembre de 2001, víctima de cáncer cerebral.

1950.- Nace el director de cine irlandés Neil Jordan, conocido por dirigir la aclamada película “Juego de lágrimas” (The crying game), por la cual ganó un Oscar al Mejor Guion Original en 1992.

1959.- Comienza el rodaje de la película “Con faldas y a lo loco”, de Billy Wilder; en el reparto figuran los actores Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Es considerada una de las comedias más famosas en la historia del cine, con una actriz en estado de gracia.

1960.- Nace la actriz española Adriana Vega, una de las máximas exponentes de lo que se llamó el género del destape, una forma de hacer cine que causó furor en la España de la transición (entre 1975 y 1985).

1961.- Nace el actor mexicano Luis Gatica. Participa en telenovelas como “La fiera”, “Marimar”, “La antorcha encendida”, “La mentira”, “Niña amada mía”, “Rubí”, “Corazón salvaje” y “Cuando me enamoro”. En el cine aparece en filmes como “El Salvador”, “Comando suicida” y “Cuenta saldada”.

1965.- Nace el músico estadunidense Brian Baker. Guitarrista y bajista de bandas como Minor Threat, Dag Nasty y Bad Religion.

1965.- Nace el comediante estadounidense Scott Thompson, mejor conocido por su nombre artístico Carrot Top, es ubicado gracias a su pelo naranja brillante. Desde 2008 tiene su propio “show” en el Luxor Hotel, en Las Vegas, Nevada. Es famoso por su aumento dramático de musculatura y cambio facial gracias a cirugías.

1965.- The Beatles comienza a grabar en las Bahamas su material discográfico titulado “Help”, que llega a los 10 primeros lugares de popularidad a los tres meses de haber salido a la venta.

1966.- Nace el actor estadounidense Alexis Denisof. Realiza el papel de “Wesley Wyndam-Pryce”, en la serie de televisión “Buffy, la cazavampiros”.

1971.- Nace el actor, director y productor estadunidense Sean Astin. A los 13 años debuta como “Mickey”, en “Los goonies”, de 1985. Uno de sus papeles más importantes es “Samsagaz Gamyi”, en la trilogía del “Señor de los anillos”, estrenada entre 2001 y 2003. Ha sido nominado al Oscar.

1974.- Nace la actriz mexicana Gabriela Platas. Inicia su carrera en 1992 con la telenovela “Mágica juventud”, a la que le siguen varias más. En 2003 alcanza mayor popularidad gracias a su participación en el “reality show” denominado “Big brother VIP 2”. En 2017 forma parte del elenco de la telenovela “Mi marido tiene más familia” y “Juntos, el corazón no se equivoca”, una serie spin-off que llegó dos años después.

1974.- Nace la actriz argentina Magdalena “Maki” Moguilevsky. Comienza su carrera como conductora en el canal de televisión Telehit. Su gran oportunidad como artista se presenta con la telenovela mexicana “El juego de la vida”. En 2003 casa con el actor Juan Soler, con quien tiene dos hijas. Tras varios años de matrimonio, anuncia su separación a finales de 2018.

1975.- La banda de música rock británica Led Zeppelin, fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, lanza un álbum doble titulado “Physical graffiti”, el cual se convierte en el primer disco lanzado bajo su propio sello, Swan Song Records.

1976.- Nace la actriz, escritora, músico y modelo estadounidense Rashida Jones. Es hija de la actriz Peggy Lipton y de Quincy Jones. Es reconocida como Ann Perkins de la famosa comedia “Parques y Recreaciones”.

1977.- Nace la cantante británica Sarah Jezebel Deva, vocalista femenina de metal. Colabora en proyectos de bandas como Therion, Mortiis, y en la totalidad de los álbumes y giras de Cradle of Filth, así como en el tributo gótico a Janis Joplin titulado “Buried alive in the black”. Asimismo, lidera su propia banda de metal sinfónico llamada Angtoria.

1982.- Nace el cantante estadounidense Bert Edward McCracken. Es vocalista de la banda The Used. Sale durante un tiempo con Kelly Osbourne, a principios de 2003, y rompe con ella en medio de uno de sus conciertos.

1986.- Nace el actor, escritor y productor estadounidense Justin Berfield. Es conocido por interpretar el papel de “Reese”, el bromista, gran matón y segundo hijo en “Malcolm el de en medio”, serie ganadora del premio Emmy.

1986.- Nacen los gemelos británicos Oliver Martyn John Phelps y James Andrew Eric Phelps, quienes adquieren fama por sus papeles en las películas de la saga cinematográfica “Harry Potter”, en la que dan vida a “Fred” y “George Weasley”.

1986.- Nace el cantante sueco Danny Saucedo. Es finalista de “Operación triunfo”, en la versión de su país, en 2006. Ha editado dos álbumes y siete sencillos, en su primer disco “Heart beats”, se incluye una versión en español de su mayor éxito, “Tokyo”.

1986.- Muere el actor camboyano Haing S. Ngor. Llega a ser un médico naturalizado estadunidense, recordado por ganar el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 1984, por su participación en la película “Los gritos del silencio”. Nace el 22 de marzo de 1940.

1997.- Nace la actriz y modelo estadounidense Isabelle Fuhrman. Conocida por interpretar a “Esther”, en la película de terror “La huérfana” y a “Clove”, tributo femenino del distrito dos en el filme “Los juegos del hambre”.

2003.- Muere el actor y director italiano Alberto Sordi, símbolo de la comedia en su país. Actúa en más de 200 películas, de las que dirige 20 como “El jeque blanco”, “Dos noches con Cleopatra”, “Un día en la comisaría”, “Buenas noches abogado”, “Venecia” y “Un americano en Roma”. Nace el 15 de junio de 1920.

2005.- Muere Norberto “Pappo” Napolitano, músico argentino de rock y blues. Toca con grandes exponentes de estos géneros, entre ellos John Bonham, de Led Zeppelin; Lemmy de Motorhead, y el bluesman estadounidense B.B. King, quien lo invita a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York, en 1994. Nace el 10 de marzo de 1950.

2006.- Muere el actor estadounidense Darren McGavin. Participa en películas como “Captain America”, “Blood and concrete” (1991), “Happy hell night” (1992), “Billy Madison” (1995), “Still waters burn”, “Small time” (1996) y “Pros and cons” (1999). Nace el 7 de mayo de 1922.

2006.- La banda The Rolling Stones es recibida por un sinnúmero de fotógrafos y reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. La agrupación ofrece un concierto en el Foro Sol de la capital mexicana, después de presentarse en Argentina.

2006.- La película “De battre mon coeur sest arreté” (De batir mi corazón se detuvo), del director Jacques Audiard, gana ocho premios César del cine francés, entre ellos el galardón a Mejor Película.

2007.- El director estadounidense Martin Scorsese gana el premio Oscar por Mejor Director, en la edición número 79 de la entrega de los premios que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, por la película “Los infiltrados”.

2008.- Muere el actor mexicano Alan Ledesma, quien previamente se ve obligado a suspender su participación en la telenovela “Las tontas no van al cielo”, por el cáncer en el estómago que padecía desde hace unos años. Nace el 26 de noviembre de 1977.

2008.- Muere el cantante estadounidense Stephen Ellis Garrett. Su nombre artístico es Static Major. Ganador de un Grammy. Fue miembro del trío de R&B, Playa. Ganó fama póstuma por aparecer en el hit de Lil Wayne “Lollipop”, de 2008. Nace el 11 de noviembre de 1974.

2011.- Muere el cantante y compositor venezolano Eneas Perdomo. Desde muy joven realiza presentaciones en público y en Radios y Emisoras. En 1951 realiza su primera presentación en Radio Guárico en la capital Guariqueña de su país. Nace el 19 de enero de 1930.

2012.- Muere el director teatral, actor y escritor sueco Erland Josephson. Publicó varias novelas, cuentos, poemas y dramas. En 1980, dirigió y protagonizó “Revolución marmalade”, con la que participó en el 30º Festival Internacional de Cine de Berlín. Nace el 15 de junio de 1923.

2013.- Muere la actriz cubana Carmen Montejo. Fue escritora y directora teatral. Conocida notablemente por su participación en la Época de oro del cine mexicano, en teatro y televisión mexicana. En 2005, recibe un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, con motivo de su cumpleaños número 80. En su carrera se suman más de setenta películas, alrededor de cuarenta novelas, cerca de treinta obras de teatro y el reconocimiento de ser de las pocas actrices con una trayectoria que compaginó la radio, televisión, teatro y cine. Nace el 26 de mayo de 1925.

2014.- En un accidente automovilístico muere el fotógrafo y director de arte mexicano Ian Cuttler. El 8 de febrero de 2006 recibe un Grammy en la categoría de Paquete de Caja o Edición Limitada por “The legend”, un álbum de colección del fallecido cantante Johnny Cash. Nace el 15 de enero de 1971.

2014.- La cantante colombiana Shakira inaugura en Cartagena de Indias, y en compañía de su hijo Milán, el sexto colegio que la Fundación Pies Descalzos ofrece a las comunidades más vulnerables del país con capacidad para casi dos mil niños.

2017.- El actor y productor Bill Paxton fallece a los 61 años de edad, debido a complicaciones generadas por una cirugía a la que fue sometido. Reconocido gracias a sus actuaciones en cintas como “Weird science”, “Twister”, “Titanic” y “True Lies” así como por su caracterización del empresario polígamo de la serie de HBO “Big Love”, entre muchos otros personajes. Nace el 17 de mayo de 1955.

2017.- Fallece el jazzista Fernando Toussaint. Hermano de los también instrumentistas Eugenio y Enrique, con quienes crea la banda Sacbé. Graba discos como “Jazz All Stars Tribute tu Miles Davis” y “Las voces del jazz”. Funda la agrupación Aguamala y el Festival de Jazz de la Riviera Maya. También participa en el grupo Palmera y acompaña a músicos, como Iván Lins y a Jaguares.

2018.- Accidentalmente fallece la actriz y productora india Sridevi Kapoor, cuando sufre un infarto y se ahoga en la bañera de un hotel de Dubai. Participa en aproximadamente 300 películas de Bollywood, entre ellas “Mom”, “English vinglish” y “Chhandni”. Nace el 13 de agosto de 1963 en India.

2019.- La serie “Game of Thrones”, lanza el adelanto de su última temporada, la cual se estrena el 14 de abril de 2019 y concluye el 19 de mayo del mismo año; la producción llega a su fin luego de ocho temporadas y 73 episodios.