Efemérides: Un 8 de mayo nace el cantante Enrique Iglesias

Un 8 de mayo nacieron los cantantes Enrique Iglesias, Marta Sánchez, Ricky Nelson y Cheikha Rimitti; los directores Roberto Rossellini y Chumy Chúmez; los actores Arturo de Córdova, Enrique Rambal, Melissa Gilbert y Lex Barker, al igual que los músicos Dave Rowntree y Alex Van Halen.

También en esta fecha murieron los actores Dana Plato, George Peppard, Tonita Castro y Dirk Bogarde; el torero Luis Miguel Dominguín; el músico Graham Bond, y el pionero del cine William Fox.

1906.- Nace el cineasta italiano Roberto Rossellini, quien estuvo casado con la actriz Ingrid Bergman. Dirige casi 30 filmes como “Roma, ciudad abierta”, con la cual comienza la corriente neorrealista. Luego filma “Strómboli” y “El miedo”, mientras que en televisión presenta “L’India vista de Rossellini” y “La edad de hierro”. Muere el 3 de junio de 1977.

1908.- Nace en Mérida, Yucatán, el actor y periodista mexicano Arturo de Córdova, cuyo nombre verdadero es Arturo García Rodríguez. Debuta en cine en 1935 y actúa en más de 80 películas, tales como “La diosa arrodillada”, “Él”, “Ay qué tiempos aquellos, señor don Simón”, “La mal casada”, “Juventud sin ley” y “El rebozo de Soledad”. En Hollywood actúa en “Por quién doblan las campanas” y “El pirata y la dama”; también participa en cine de Argentina, Venezuela y España. Subdirector de la agencia de noticias United Press (UP) en Chile. Muere el 3 de noviembre de 1973.

1914.- Se crea Paramount Pictures Corporation, compañía estadounidense productora y distribuidora de cine con sede en Hollywood, California, controlada por Viacom.

1919.- Nace Alexander Crichlow Barker Jr., conocido como Lex Barker. Actor estadunidense que sustituye a Johnny Weissmüller en el papel de “Tarzán”, que interpreta en cinco filmes. En 1946 debuta en una película musical “Doll face”, y se especializa en el género de aventura. Trabaja en Estados Unidos y varios países de Europa, con éxitos como “La dolce vida”. Muere el 11 de mayo de 1973.

1923.- Nace la cantante y compositora argelina Cheikha Rimitti, apodada “la abuela del räi”. Saadia El Ghizzania, su verdadero nombre, adquiere fama durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue apadrinada por el músico Cheikh Mohammed Ould Ennems; cambia su nombre a Cheika Remettez Reliziana y luego a Cheikha Rimitti. En 1952 hace la primera de sus más de 400 grabaciones de 300 temas del género räi. Es considerada la cantante mujer más transgresora de la música argelina. Muere el 15 de mayo de 2006.

1924.- Nace el actor, director, empresario teatral y escritor español Enrique Rambal Sacia. Inicia su carrera en 1943 en la compañía teatral de su padre. Desarrolla en México la mayor parte de su filmografía, compuesta por 50 películas, entre las que destacan “El mártir del calvario” y “El ángel exterminador”, al igual que telenovelas como “Doña Macabra”. Muere el 15 de diciembre de 1971.

1926.- Nace el humorista y actor estadounidense Donald Jay Rickles. Destaca por sus monólogos de comedia (“stand-up”) y su habilidad para burlarse de su público. Filma cintas como “Run Silent, Run Deep”, “Bikini Beach”, “Muscle Party”, “Pijama Party” y “Blanket Bingo”. Dobla la voz para el personaje “Señor Cara de papa”, en las películas de “Toy Story”. Muere el 6 de abril de 2017.

1927.- Nace el dibujante, humorista, escritor y director de cine español José María González Castillo, mejor conocido como Chumy Chúmez. Forma parte de la mítica revista de sátira “La codorniz”, y funda el semanario “Hermano lobo”. En 1977 realiza su primera película titulada “Dios bendiga cada rincón de esta casa”. Publica libros como “Pase usted sin llamar”. Muere el 10 de abril de 2003.

1940.- Nace el cantante y actor estadounidense Ricky Nelson, cuyo nombre real es Eric Hillary. A los 12 años debuta en el programa “Las aventuras de Ozzie y Harriel” (sus padres), donde toca batería y guitarra, baila y canta música country. Actúa en películas como “Río Bravo”. Forma la banda The Stone Canyon Band; él y seis compañeros de su banda mueren en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1985.

1943.- Nace el músico británico Paul Samwell-Smith. Comienza su carrera como guitarrista en el grupo Country Gentleman, destaca como bajista de The Yarbirds, donde es coautor de temas como “Still I’m sad” y “Shapes of things”, Deja el grupo en 1966 y se dedica a producir a artistas como Cat Stevens (Yusuf Islam), Jethro Tull y Clare Hammill, así como algunos filmes, entre ellos “Postcards from the edge”, y miniseries como “Relative strangers”.

1944.- Nace el cantante británico de glam-rock Gary Glitter, de nombre real Paul Francis Gadd. Comienza su carrera en el grupo Paul Russell and The Rebels, luego se lanza en solitario y logra varios éxitos. En 2015 es condenado a 16 años de cárcel por abusar sexualmente de tres niñas y es incluido en la lista de los mayores depredadores sexuales.

1951.- Nace Charlton Christopher “Chris” Frantz, baterista de agrupaciones como The Beans, The Artistics, Talking Heads y Tom Tom Club, con las que graba álbumes como “Naked”, “Fear music”, “Close to the bone” y “Dark sneak love action”.

1951.- Nace el cantante, músico, compositor y productor estadounidense Philip Bailey, uno de los fundadores de la banda Earth, Wind & Fire. Después realiza una extensa carrera como solista de jazz, gospel y rhythm and blues. Antes de integrarse a dicha agrupación era el líder de The Phoenix Horns. En solitario lanza discos como “Soul on Jazz” y “Dreams”, recibe dos doctorados honorarios en las escuelas de Columbia y Berklee.

1952.- Muere el productor estadounidense Vilmos o Wilhelm Fried, mejor conocido como William Fox. Pionero del cine, en 1915 funda la Fox Film Corporation, que creció en todo el país con 800 salas de exhibición (llamadas “nickelodeons”) y enfocada tanto a la producción como distribución de cintas; crea el primer sistema de noticieros hablados. Con el crack financiero de 1929 y la Gran Depresión, se ve obligado a fusionar su empresa con la Twentieth Century Pictures, pierde el control de la compañía y queda en bancarrota. Nace el 1 de enero de 1879.

1953.- Nace el baterista y pianista holandés nacionalizado estadounidense Alex Van Halen. Con su hermano Eddie, virtuoso guitarrista, forma el grupo Van Halen que es un suceso en la década de 1980 y graban 12 álbumes. Es considerado uno de los mejores percusionistas de mundo. Participa en la banda sonora del filme “Twister”, en específico con el tema “Respect the wind”.

1954.- Nace el actor y director de cine y televisión estadounidense Stephen Furst, llamado en realidad Steven Nelson Feuerstein. Conocido por sus papeles de “Kent ‘Flounder’ Dorfman”, en “Animal House”, “Gonzer”, en “Up the creek”, “Vir Cotto”, en la serie de ciencia-ficción “Babylon 5”, y al doctor “Elliot Axelrod”, en “Saint Elsewhere”. Dirige y actúa la cinta “Basilisk: The serpent king”. Se retira de la actuación en 2006, pero sigue como productor. Muere el 16 de junio de 2017.

1964.- Nace la actriz y productora estadounidense Melissa Gilbert, quien interpreta a “Laura Ingalls”, en el programa de televisión “La casita de la pradera”. Presta su voz para el personaje de “Bárbara Gordon”, en la serie animada de “Batman”. Cuatro años presidenta del Sindicato de Actores, en 2016 presenta su candidatura al Congreso de Estados Unidos, pero se retira por una lesión. En 2017 acusa al director Oliver Stone de humillarla sexualmente durante una audición.

1964.- Nace el músico, animador, político y activista británico David Alexander de Home Rowntree, mejor conocido como Dave Rowntree. Baterista de la banda Blur, con la que ha grabado discos como “Leisure” y “The magic whip”. Dueño de la compañía de animación por computadora Nanomation. Presentador en radio. Funda la Coalición de Artistas Destacados, es activista contra la pena de muerte, miembro del partido Laborista, concejal del ayuntamiento de Norwich.

1966.- Nace la cantante española Marta Sánchez, quien en 1985 se integra como vocalista al grupo pop Olé Olé e impulsa las ventas por temas como “Lilí Marlen” y “Sola”. En 1993 inicia una exitosa carrera como solista y destaca por temas como “Desesperada”, “De mujer a mujer” y “Arena y sol”. En el nuevo milenio destaca por su participación en programas de talento entre México y España. Participa en giras como “GranDiosas” e “Ídolos 2.0”, al lado de Belinda y Paulina Rubio.

1972.- Nace el cantautor y productor australiano Darren Hayes. Logra fama con el dueto de pop Savage Garden, el cual interpreta temas como “I Want Moon and Back” y “Truly Madly Deeply”. En 2002 se lanza como solista y graba cinco álbumes con temas como “Insatiable”.

1974.- Muere el músico británico Graham Bond. Uno de los pioneros del rythm and blues en su país. Empieza su carrera al tocar el saxofón en la banda de jazz The Don Rendell Quintet, luego participa en Alexis Koemer’s Blues Incorporated y en 1964 crea The Graham Band Organisation, pero se disuelve tres años después. Hace algunas grabaciones como solista en 1967. Durante una crisis nerviosa se arroja a las vías y es arrollado por un tren subterráneo. Nace el 16 abril de 1936.

1975.- Nace el cantante, compositor, productor y actor español Enrique Iglesias, hijo del cantautor Julio Iglesias. Ha vendido varios millones de copias de sus álbumes, lo que le ha valido obtener múltiples Discos de Oro y Platino y ganar premios como el Grammy al Mejor Artista Latino; entre sus éxitos están “Una experiencia religiosa”, “Escapar” y “Héroe”. En 2018 se convierte en padre de mellizos (procreados con su pareja, la tenista Anna Kournikova) y lanza con Pitbull el tema “Move to Miami”.

1976.- El músico estadounidense Bob Dylan vuelve a Houston, Texas, lugar en el que cinco meses antes había suspendido el concierto a beneficio de los afectados por el huracán “Carter”; para ello cuenta con la colaboración de Willie Nelson.

1978.- Nace la supermodelo y actriz estadounidense Josie Maran. Imagen de una compañía de cosméticos. Inicia su carrera de actuación en 2001 en la película “The mallory effect”. Interpreta a una modelo francesa en “Little black book” y a una de las novias de Drácula en “Van Helsing”.

1984.- Nace la cantante, presentadora y actriz mexicana Cynthia Rodríguez Ruiz. Se da a conocer en la cuarta generación del concurso “La academia”. Graba tres discos y actúa en tres series unitarias y siete telenovelas, entre ellas “Corazón en condominio” que protagoniza, además de conducir varios programas de televisión. En 2018 regresa al programa “La Academia”, pero en su faceta como conductora, misma que desempeña también en 2019 y más tarde se integra al programa vespertino “Todo un show”, el cual se disuelve y le permite añadirse al matutino “Venga la alegría”.

1994.- Muere el actor estadounidense George Peppard. Debuta en cine en 1957 y su popularidad aumenta al participar en “Desayuno en Tiffany’s”, al lado de Audrey Hepburn y en “The Carpetbaggers”, con Alan Ladd. En televisión destaca con las series “El equipo A” y “Banaceck”. Nace el 1 de octubre de 1928.

1996.- Muere el torero español Luis Miguel González Lucas, mejor conocido como “Luis Miguel Dominguín”, hijo del afamado matador Domingo Dominguín. Adopta de éste su sobrenombre dada la popularidad y familiaridad de la que gozaba en el ambiente taurino. Es padre del cantante Miguel Bosé. Nace el 9 de noviembre 1926.

1999.- Muere la actriz estadounidense Dana Plato a causa de una sobredosis de medicamentos. Personifica a “Kimberley Drummond”, en la serie de televisión “Blanco y negro”. Nace el 7 de noviembre de 1964.

1999.- Muere el actor y novelista británico Dirk Bogarde, cuyo nombre real es Derek Jules Gaspard Ulric Niven van den Bogaerde. Debuta en cine en 1939 y participa en más de 70 películas, entre ellas “Historia de dos ciudades”, “Muerte en Venecia” y “Darling”. Escribe siete libros y alcanza cierto reconocimiento como novelista. En 1992 es nombrado caballero del Imperio Británico y 10 años después, Caballero de las Letras de Francia. Nace el 28 de marzo de 1921.

2000.- El cantautor británico Elton John y el productor Tim Rice reciben cuatro nominaciones a los Premios Tony por el musical “Aída”.

2006.- El guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, de 62 años, es sometido a una operación quirúrgica para retirarle un coágulo en el cerebro después de haber sufrido una caída desde una palmera cuando vacacionaba en las Islas Fiji. Su recuperación la realiza en Nueva Zelanda.

2006.- El grupo Bacilos anuncia que luego de 10 años de carrera artística se desintegrará y cada uno de sus miembros incursionará como solista, al concluir en noviembre una gira de conciertos por América Latina, Estados Unidos y Europa.

2007.- Después de más de 12 años al aire, el programa “Otro rollo”, conducido por Adal Ramones, llega a su fin. Sus invitados en el capítulo final son el cantante, compositor y productor Aleks Syntek, quien fuera padrino de la primera emisión, así como la conductora y modelo Rebecca de Alba.

2010.- Los restos de la actriz británica Lynn Redgrave son sepultados cerca de su domicilio de Kent, Connecticut, a casi una semana de su fallecimiento (el 2 de mayo), tras una lucha de siete años contra el cáncer de mama. Actúa en más de 100 filmes como “Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntar”, escribe la obra de teatro “The Mandrake root” y el libro “Journal: A mother and daughter’s recovery from breast cancer”. Nace el 8 de marzo de 1943.

2010.- Los nombres de los protagonistas de la película “Crepúsculo: Twilight”, “Isabella” y “Jacob”, así como los de las hijas de Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, fueron los más utilizados para los recién nacidos registrados durante 2009.

2011.- El ex-Beatle Paul McCartney revela que le gusta la música de Eminem, de Mumford & Sons y Lady Gaga.

2012.- La película “The Avengers”, rompe récord de taquilla en México y Estados Unidos durante su fin de semana de estreno.

2014.- El cantante mexicano Juan Gabriel es dado de alta del hospital en donde permanece por casi un mes, tras una severa neumonía. El intérprete y compositor fallece el 28 de agosto de 2016.

2016.- Fallece la actriz mexicano estadounidense Tonita Castro, esto a causa del cáncer de estómago que padecía. Filma películas como “In God’s time”, pero es en televisión donde sobresale, principalmente en series como “Glee”, “Dads”, “Go on” y “Two and a half men”. Durante 20 años copresenta un programa de radio en Los Ángeles. Nace en Jalisco el 15 de enero de 1953, pero a la muerte de su padre emigra con su familia a Estados Unidos.

2016.- A los 93 años muere William Schallert, actor estadounidense enfocado a cine y televisión. Participa en cintas como “Los valientes andan solos”, “Gremlins” y “Beethoven 2”, además de series como “The Partty Duke show” y la miniserie “La maldición de Dark Lake”. Nace el 6 de julio de 1966.

2017.- El cantautor español Enrique Iglesias celebra su cumpleaños 42 con el éxito de la canción “Súbeme la radio”. Su video histórico filmado en Cuba rebasó 280 millones de visitas a sólo unas semanas de su estreno. En marzo de 2019 anuncia una gira al lado de Ricky Martin y Sebastián Yatra

2019.- La banda estadounidense Tool anuncia el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado “Fear Inoculum”; el material discográfico es estrenado en agosto de 2019, tras 13 años de no haber trabajado en música nueva.