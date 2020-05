Efemérides: Kylie Minogue celebra un año más de vida este 28 de mayo

Escucha la nota:



Fue un 28 de mayo cuando nacieron el cineasta y cantautor Leonardo Favio, las cantantes T-Bone Walker, Gladys Knight y Kylie Minogue, los compositores John Fogerty, Juan Luis Giménez y la actriz Pastora Vega.

En este mismo día murieron los actores Gary Coleman, Martha Scot, Ramón Gay, Phil Hartman, Carmine Caridi y la cantante María Dolores Pradera.

1902.- Nace el productor y guionista Luis César Amadori. Es elegido por Walt Disney para dirigir el doblaje al español de tres de sus películas; “Pinocho”, “Dumbo” y “Bambi”. Además, es escritor y músico. Muere el 5 de junio de 1977.

1908.- Nace el escritor británico Ian Fleming, creador de las aventuras del célebre “James Bond”, que son llevadas al cine con actores como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan, entre otros. Muere el 12 de agosto de 1964.

1910.- Nace Aaron Thibeaux Walker, conocido como T-Bone Walker. Es un cantante y guitarrista estadounidense de blues. Muere el 15 de marzo de 1975. 1931.- Nace la actriz ruso-polaca-americana Carroll Baker. Destaca y goza de fama en la década de los 50, cuando es nominada al Oscar, pero después de ahí su carrera se va a pique, consigue papeles secundarios e intrascendentes.

1938.- Nace el director, guionista, cantautor, productor y actor argentino Leonardo Favio, quien dirige y escribe el guión de los filmes “Aniceto” y “Crónica de un niño solo”, entre otros. Fuad Jorge Jury, su nombre verdadero, participa además en “Tobi y el libro mágico” y “Simplemente una rosa”, entre otras películas.

1944.- Nace la cantante estadounidense de soul Gladys Knight. Comanda a fines de los años 50 a 60 a la afamada agrupación Gladys Knight and The Pips. Su éxito más sonado es “Tren de medianoche a Georgia”.

1944.- Nace el actor y compositor Billy Vera, integrante del grupo Billy Vera and The Beaters, en Orilla, California. Entre sus éxitos figuran “Country girl”, “City man” y “I can take care of myself”, entre otros.

1945.- Nace el cantautor y productor musical estadounidense John Fogerty, fundador, junto con su hermano Tom, del grupo de rock “Creedence Clearwater Revival”, que deja huella en los 60 y 70. Fogerty se lanza en solitario en 1984 con el álbum “Centerfield”, que en 2010 es reeditado.

1947.- Nace la actriz, cantante y directora de cine estadounidense Sondra Locke. Trabaja en varios filmes con Clint Eastwood, quien es su compañero sentimental. Como directora, está al frente de “Hazme un favor” (1997), además del telefilme “Death in small doses” (1995). Interviene en un par de películas independientes.

1955.- Nace el músico escocés John McGeoch. Es uno de los guitarristas británicos más influyentes del rock de las últimas tres décadas. Se desempeña como tal en las bandas Magazine, Siouxsie & the Banshees, Visage, The Skids y The Armoury Show. También toca el saxofón y los teclados. Muere el 4 de marzo de 2004.

1957.- Se funda la “Academia Nacional de Artes y Ciencias Americana” (NARAS, por sus siglas en inglés). El organismo hace la primera entrega de los premios Grammy en 1958 y se encarga de otorgar el galardón “The Lifetime Achievement Award”. En 1973 crea el Grammy Hall of Fame. 1959.- Nace el músico y compositor francés Juan Luis Giménez, guitarrista y creador del grupo español Presuntos Implicados. En 1989 con “Alma de blues”, su tercer álbum, aumenta el éxito del trío. En 1999 inicia una carrera en solitario y edita el álbum “Historias de un acompañante”.

1960.- Nace la actriz argentina Pastora Vega. Interviene en películas como “El chevrolé” (2000, no estrenada comercialmente), “La sonámbula, recuerdos del futuro”, “Un crisantemo estalla en cinco esquinas”, “Un asunto privado” y “Casas de fuego”.

1960.- Muere asesinado el actor mexicano Ramón Gay, quien participa en películas como “La noche y tú”, “El ropavejero”, “El vestido de novia”, “La venenosa”, “Socios para la aventura”, “El seductor”, “La bruja” y “Piel canela”, entre otras. Nace el 28 de noviembre de 1917.

1964.- Nace la una actriz estadounidense Christa Miller. Su primer papel en televisión es en “Kate & Allie”, que protagoniza Susan Saint James, su tía en la vida real. Aparece en episodios de “Northern exposure”, “El príncipe del rap” y “Party of five”, además de un papel importante en el “The drew Carey show”.

1968.- Nace la actriz y cantante australiana Kylie Minogue. Adquiere popularidad en Inglaterra y Estados Unidos gracias a su papel en “Neighbours”, una famosa serie de televisión. En 1987 graba la versión de un tema de Little Eva llamado “Loco-motion”, que se convierte en su primer gran éxito. En 2004 edita “Body language”. Para celebrar 25 años de carrera, lanza el sencillo “Timebomb” en 2012.

1968.- Nace el representante puertorriqueño Joe Bonilla, quien colabora con figuras del espectáculo como Gloria y Emilio Estefan, Ricky Martin, Paulina Rubio, Shakira y Enrique Iglesias.

1970.- Debuta el cantante británico Mick Jagger, líder de la banda “The Rolling Stones”, como actor en la película “Performance”, dirigida por Nicolas Roeg y Donald Cammell. En el estreno del filme en Nueva York se suprimen varias escenas consideradas excesivamente provocativas y violentas para la época.

1972.- Nace la actriz y cantante Chiara Mastroianni, hija de las figuras del cine, el actor italiano Marcello Mastroianni y la actriz francesa Catherine Denueve. Tiene un hijo con Melvil Poupaud.

1976.- Se desintegra el grupo estadounidense “The Allman Brothers” Band, que fundan los hermanos Duane y Gregg en 1968. Para 1979 se reúnen y graban “Enlightened rogues”, así como los discos “Reach for the sky” (1980) y “Brother son the road” (1981). Al año siguiente rompen, para regresar en 1989 con nuevo material e integrantes en la agrupación.

1977.- Gana un juicio el músico estadounidense Bruce Springsteen, llamado “The boss”, contra su representante. De esta forma logra el control de los derechos de autor de sus canciones y películas.

1979.- Nace el conductor Rafael Balderrama “Rafita”, en Chihuahua. Interviene en programas de televisión como “Los visitors”, “A primera hora”, “Black & white” y “No manches”. Interviene en el “reality” “Big brother VIP 2005”. Trabaja al lado de Omar Chaparro y Perico Padilla, por citar algunos. Actualmente es conductor del programa “Tu casa TV”.

1980.- Nace Mark Feehily, cantante irlandés e integrante de “Westlife”. Da a conocer a la prensa británica sus preferencias sexuales y asegura que desde hace tiempo sale con el también vocalista Kevin McDaid, de quien se separó en 2011.

1981.- Nace el músico y cantante judío estadounidense Adam Green. Aunque comienza con el grupo “The Moldy Peaches”, ahora es más conocido por la carrera en solitario que comienza en 2002. Su hermano Joel, astrónomo, aparece como músico acompañante en muchas de sus canciones.

1984.- Nace en Nueva Zelanda, la actriz Beth Allen. Actúa desde 1993 y es miembro de PAS Children’s Theatre. Aparece en varios anuncios publicitarios en televisión y tiene un papel importante como “Eva” en la serie de televisión “Riding high”, además de interpretar a la joven “Julie” en la película “The Ugly”.

1996.- Es arrestado el cantante Dave Gahan, integrante de la banda “Depeche Mode”, luego de intoxicarse con heroína y cocaína en el Hotel Sunset Marquis de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

1998.- Muere el actor canadiense Phil Hartman. Es famoso por doblar a “Troy McClure” y a “Lionel Hutz” en la serie animada “Los Simpson”, personajes que fueron retirados tras su muerte. También trabaja en películas como “Pequeños guerreros” y “Un padre en apuros”. Nace el 24 de septiembre 1948.

2001.- Obtiene 11 estatuillas la película “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, con guión de Guillermo Arriaga, en la XLIII entrega de los Premios Ariel, reconocimiento que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

2003.- Muere la actriz estadounidense Martha Scott. Debuta en 1938 como “Emily Webb” en la producción de Broadway “Our Town”, actuación con la que obtiene una nominación a los Academy Award. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto al Fonda Theatre. Nace el 22 de septiembre de 1912.

2005.- El director de cine estadounidense Oliver Stone sale libre bajo fianza, luego de ser detenido en días pasados por conducir en estado de ebriedad y posesión de drogas.

2005.- El grupo de rock chileno “La Ley” sufre en la ciudad argentina de Rosario el robo de una computadora que contenía varias canciones inéditas.

2006.- El director mexicano Alejandro González Iñárritu gana el premio al Mejor Director de la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes por su película “Babel”. Mientras que “El viento se levanta” (The wind that shakes), dirigida por el británico Ken Loach, gana la Palma de Oro.

2007.- Se celebra en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el concurso “Miss Universo”, en el cual resulta ganadora la japonesa Riyo Mori, mientras que la representante de Filipinas, Anna Theresa Licaros logra el reconocimiento como Miss Fotogenia.

2007.- El cantante mexicano Yahir ingresa al quirófano para que especialistas le practiquen una operación en la garganta, a fin de extraerle las amígdalas.

2008.- Los actores Jane Fonda y Jack Nicholson, así como los músicos Quincy Jones y Dave Brubeck, entre otros, son seleccionados para formar parte del Salón de la Fama en California.

2009.- Gana Laura Zapata primera instancia en una demanda por fraude en la remodelación de un inmueble. Daniel San Martín podría ser sentenciado a pagar un millón 300 mil pesos y a cumplir seis años de cárcel.

2010.- El cantante haitiano Wyclef Jean pidió al matrimonio formado por los actores estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt que adopte a un niño de su nación, luego de que muchos infantes se han quedado sin padres a causa del terremoto que sacudió al país caribeño en enero.

2010.- Gary Coleman, el pequeño astro infantil de la serie de televisión “Blanco y negro” (Diff’rent strokes), fallece a los 42 años por una hemorragia intracraneal.

2011.- El músico y poeta Gil Scott-Heron, considerado uno de los pioneros del rap al recitar versos sobre sencillas bases rítmicas, muere anoche en esta ciudad a los 62 años de edad.

2011.- La cantante mexicana Paulina Rubio envía un segundo mensaje de apoyo a Thalía, quien es su compañera en el grupo Timbiriche, por la pérdida de su madre Yolanda Miranda Mange.

2012.- La cantante Rihanna posa con cabello rubio y totalmente desnuda para promocionar una fragancia.

2012.- El cantante Alejandro Sanz contrae matrimonio en una ceremonia muy discreta con Raquel Perera, con quien llevaba cinco años de noviazgo.

2013.- El actor estadounidense Ben Affleck es reconocido con el título de Doctor Honorífico por la Universidad de Brown, debido a sus aportaciones a las bellas artes.

2014.- El cantante Julión Álvarez es reconocido por el Condado de Los Ángeles, Concejal del Distrito, Cámara de Comercio y el Teatro Nokia, por ser un gran ejemplo a la comunidad.

2016.-El actor y director italiano Giorgio Albertazzi ha muerto esta mañana a los 92 años de una dolencia cardiaca grave. El mítico actor se encontraba en la casa de su mujer, Pia De Tolomei di Lippa, con quien se había casado en 2007.Giorgio Albertazzi había nacido en Fiesole el 20 de agosto de 1923, debutó en 1949 con un título de Shakespeare, “Troilo y Cressida” dirigido por Luchino Visconti. Apenas dos años después fue descubierto para el cine con el filme de Leonardo Cortese “Articolo 519 Codice Penale”. A lo largo de su carrera acumuló grandes papeles protagónicos y éxitos, desde el “Don Camillo” de Julien Duvivier a “El mercader” de Venecia de Pierre Billon y Giorgio Capitani.

2018.- Muere la cantante folclorista española María Dolores Pradera, “La primera dama de la canción hispanoamericana”. Con una trayectoria profesional de más de siete décadas y en los escenarios casi hasta los 90, alcanza su mayor éxito con “La flor de la canela”, “Amarraditos” y “Pa’ todo el año”. Participa en más de 30 filmes y 40 obras teatrales. Gran difusora de la canción española y de la música de Latinoamérica. Gana más de 30 Discos de Oro, un Grammy Latino, el Premio Nacional de Teatro, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y las medallas de Oro de Bellas Artes y del Mérito al Trabajo. Nace el 29 de agosto de 1924.

2019.- La cantante Joy Huerta, del dúo “Jesse y Joy”, anunció el nacimiento de su hija Noah, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram donde celebró la llegada de su pequeña hija.

2019.- Muere el actor estadounidense Carmine Caridi a los 85 años, después de estar en coma. El actor interpreto a personaje “Carmine Rosato” del “Padrino 2″ en 1974 y Albert Volpe en “El padrino 3” en 1990. En enero del 204 fue expulsado de la “Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas”, por tema de piratería.