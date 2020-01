Efemérides del 31 de enero

Escucha la nota:



Un 31 de enero nacieron el cantante Justin Timberlake; los músicos Harold Wayne Casey, Johnny Rotten y Phil Manzanera; los actores Jean Simmons, Rubén Zepeda Novelo, Roberto Palazuelos y Minnie Driver; el compositor Carlos Jiménez Mabarak; el tenor Mario Lanza;

En cambio murieron el compositor Alfonso Esparza Oteo; los productores George Abbott y Ross Russell; el cantante Nicolás Silva; el músico y vocalista John Wetton; el director Miklós Jancsó, además del magnate cinematográfico Samuel Goldwyn, hace 45 años.

1902.- Nace la actriz estadounidense Tallulah Bankhead. Desarrolla la mayor parte de su carrera en el teatro, destaca en Broadway y Londres. También actúa en filmes como Tarnished lady”, “Lifeboat” y “A royal scandal”. Hace el papel de “La viuda negra” en la serie de televisión “Batman” y conduce el programa radiofónico “The big show”. Muere en Nueva York el 12 de diciembre de 1968.

1908.- Nace el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre real es Héctor Roberto Chavero. Autor de muchas obras de raíz folclórica como “Viene clareando”, “El arriero”, “Zamba del grillo”, “La pobrecita”, “Milonga del peón de campo” y “Camino del indio”. Muere el 23 de mayo de 1992.

1915.- Nace el conductor estadounidense Garry Moore. Famosa figura del espectáculo en los 50 y 60 por su programa de televisión “The Garry Moore show”. Muere en la isla de Hilton Head, Carolina del Sur, el 28 de noviembre de 1993.

1916.- Nace en la Ciudad de México el compositor Carlos Jiménez Mabarak. Profesor en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música. Titular de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. Creador de obras como “Concierto para piano y orquesta en do mayor”, varias sinfonías, el ballet “El paraíso de los ahogados”, las óperas “Misa de seis” y “La Güera”, además de cinco baladas entre ellas “Balada del pájaro y las doncellas”. Escribe “Fanfarria” para los Juegos Olímpicos de México 1968. En enero de 1994 recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Muere el 21 de mayo de 1994, a consecuencia de una caída.

1921.- Nace en Filadelfia el actor y cantante estadounidense Mario Lanza, cuyo nombre real es Alfred Arnold Cocozza Lanza. Tenor, interpreta temas como “That midnight kiss”; además actúa en nueve películas, entre ellas “El gran Caruso” y “Dos pasiones y un amor”. Por su sobrepeso deja de actuar en cine y se limita a doblar la voz de algunos personajes. Muere en Italia el 7 de octubre de 1959.

1921.- Nace el actor estadounidense John Agar. Trabaja junto a John Wayne en las películas “Arenas sangrientas” y “La legión invencible”. Muere el 7 de abril de 2002.

1921.- Nace en Estados Unidos la actriz Joanne Dru, conocida por sus interpretaciones con Howard Hawks y John Ford en algunos clásicos de estos insignes directores. La fama le llega en 1948 con el filme “Río rojo”. Al año siguiente trabaja en “La legión invencible” y “El político”. Fallece el 10 de septiembre de 1996.

1923.- Nace la actriz estadounidense Carol Channing, destacada por su trabajo en producciones como “Pulgarcita”, “Los locos Addams” y “Alicia en el país de las maravillas”. Gana tres premios Tony (incluyendo uno por su larga trayectoria profesional), un Globo de Oro y una nominación a los Oscar.

1924.- Muere de gripe el compositor, escritor, arreglista y poeta venezolano Rafael Bolívar Coronado. Autor de la letra del joropo “Alma llanera”, considerado el segundo himno de Venezuela. Comienza su trabajo como periodista, destaca como cronista y reportero gráfico. Conoce al músico y compositor Pedro Elías Gutiérrez, para quien escribe la zarzuela “Alma llanera”, que se da a conocer el 14 de septiembre de 1914. Con su nombre y varios seudónimos (se calcula usó 600), como “Jesús Castillo”, escribe varias antologías y 26 libros, entre ellos “La gran Florida”, “El llanero” y “Letras españolas”. Nace El 6 de junio de 1884.

1927.- Nace el actor estadounidense Jerry Haynes. Conocido por el nombre de su personaje “Mr. Peppermint”, que ha interpretado durante 30 años para uno de los programas infantiles más longevos de la televisión estadunidense. Aparece en más de 50 películas. Muere el 26 de septiembre de 2011.

1928.- Nace en Atlanta, Estados Unidos, el músico y vocalista Chuck Willis. Miembro de la famosa banda rythm & blues e intérprete de las producciones musicales “What I am living for?” y “Hang up my rock & roll shoes”. Muere el 10 de abril de 1958.

1929.- Nace en Londres la actriz Jean Simmons. Nominada al Oscar como Mejor Actriz Secundaria y como Mejor Actriz. Participa en innumerables películas, entre ellas “Cadenas rotas”, “César y Cleopatra”, “Narciso negro”, “Hamlet” y “Espartaco”. Muere el 22 de enero de 2010.

1931.- Nace en Mérida, México, el locutor, actor, cantante y compositor Rubén Zepeda Novelo. Casado con la también actriz y cantante mexicana María Victoria, con quien tiene dos hijos: Rubén y Alejandro. Participa en cintas como “La criada bien criada”. , “Cucurrucucú paloma” y “Los Beverly de Peralvillo”. Graba discos como “La trova yucateca”, es autor de “El Cristo roto”, “Cuando me enamoro” y “Maldita”, entre otros temas. Locutor en estaciones como XEDA, XEX y XEQ. Animador de programas de televisión. Presenta sus espectáculos en cabarets y teatros como el Blanquita, en la Ciudad de México. Muere el 15 de julio de 1974.

1935.- Nace en Asturias la cupletista y actriz española Lilian de Celis, cuyo nombre completo es Lilian Ángela de Celis Collía. Participa en el programa radiofónico “Aquellos tiempos del cuplé”. Actúa en 16 películas, entre ellas “El último cuplé” y “Los claveles”. En 1962 viaja a Argentina y luego a México, donde en casi 10 años destaca en teatro, cine y televisión. Regresa a España en 1970 donde presenta espectáculos como “Cantando los 40” y “Viva la revista, en 2016.

1937.- Nace la actriz estadunidense Suzanne Pleshette, famosa por su trabajo en películas como “Oh, god! book II”, “Hot stuff”, “The Shaggy D.A.”, “Support your local gunfighter”, “Suppose they gave a war and nobody came?” y “Target: Harry”, entre otras. Muere el 19 de enero de 2008.

1938.- Nace Beatrix Wilhelmina Armgard de Orange-Nassau. Reina de Holanda desde 1980, luego de que su madre Juliana dejara la corona. En más de 30 años de mandato es considerada una de las jefas de Estado más sobresalientes de Europa, además de convertirse en la soberana más rica del mundo. En abril de 2013 abdica en favor de su hijo Guillermo y se convierte en princesa de los Países Bajos.

1942.- Nace la actriz y modelo italiana y Miss Universo, Daniela Bianchi. En 1958 debuta en cine, destaca su actuación en “De Rusia con amor”, cinta de 1963 de la saga “James Bond”; también en “Midnight folly”, “Operation gold” y “Always on Sunday”. Aparece en la serie “Dr., Kildare”. Se retira de la pantalla grande en 1968 y se dedica a su familia. En 1990 aparece en la parodia “Operación 000” y en 2012 en el documental “No somos nada como James Bond”.

1942.- Nace el director de cine, escenógrafo, artista plástico y escritor británico Derek Jarman. Activista por los derechos de los homosexuales, es reconocido por la calidad de sus obras. El 22 de diciembre de 1986 es diagnosticado VIH positivo. Muere el 19 de febrero de 1994.

1951.- Muere el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo. Autor de “Un viejo amor”, “India bonita”, “Trigueña de mis amores”, “Pecadora”, “Canción del corazón”, “Tehuana”, “Rondalla” y “Albur de amor”. Junto a Mario Talavera e Ignacio Fernández Esperón forma el trío Veneno. Se desarrolla como director artístico de la Casa Wagner, director de la Southern Music Co. y como director artístico de la radiodifusora XEB en su Época de Oro. Nace el 2 de agosto de 1894 en Aguascalientes.

1951.- Nace el músico, productor y compositor estadounidense Harry Wayne Casey, apodado “KC” desde muy joven. Integrante de K.C. & The Sunshine Band, grupo de funk y disco que se anota cinco números uno en la década de los 70. Creador de éxitos como “Boogie shoes”, “It’s the same old song”, “Keep it comin” love”, “Please don’t go” y “Shake, shake, shake”. Comienza su sello independiente, MECA, con éxitos como “Give it up”. Gana tres premios Grammy y tiene una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

1951.- Nace en Londres el guitarrista y productor colombiano Phil Manzanera. Hijo de británico y colombiana, vive su infancia en Cuba. Es uno los músicos más conocidos de Reino Unido por discos como “Quiet sun”, “801 latino” y “The complete explorers”. Cofundador del grupo Roxy Music que debuta en 1972, tres años después presenta su primer disco como solista “Diamond head”, graba 29 discos como “Corroncho 1 y 2”. Colabora con Bob Dylan, David Gilmour y Nina Hagen, entre otros artistas. Productor de latinos como Fito Páez con el disco “Circo Beat”, Os Paralamas y Aterciopelados.

1954.- Nace el músico holandés Adje van den Berg. Guitarrista de hard rock y heavy metal, conocido por su trabajo en Whitesnake durante la década de los 80. Tras su experiencia en este grupo se une a Manic Eden, junto a reconocidos músicos de la escena como el bajista Rudy Sarzo y el baterista Tommy Aldridge.

1956.- Nace el músico británico John Lydon, conocido como Johnny Rotten, fundador y cantante de Sex Pistols, el grupo de punk por excelencia que surge en 1975 y termina en 1978. En 1996 la banda se reúne para una serie de recitales, bajo el título de “Filthy lucre”.

1959.- Nace el actor australiano Anthony LaPaglia. Famoso por su participación en largometrajes como “El proyecto Yeltsin”, “5 hombres para Lucy”, “Lantana”, “La casa de la alegría”, “Otoño en Nueva York”, “Buscando a Alibrandi” y “Dudas y mentiras”.

1961.- Nace el músico británico Lloyd Cole, fundador de Lloyd Cole & The Commotions. Lanza un par de álbumes en solitario y a principios de 2000 se une a una nueva banda, The Negatives. Colabora con artistas como Adam Schlesinger, Jill Sobule y Michael Kotch.

1963.- Nace el actor y conductor argentino de origen uruguayo Fernando Peña. Hijo de “Pepe” Peña, comentarista de futbol, y de María José “Malena” Mendizábal. Asumido homosexual, afirma padecer VIH y haber estado cerca de la muerte. Tiene un linfoma en un riñón. Fallece el 17 de junio de 2009.

1964.- Nace el músico estadunidense Jeff Hanneman, guitarrista de Slayer. Sus primeras interpretaciones son ‘covers’ de Iron Maiden y Judas Priest. En 1984 conocen a Dave Lombardo y tiempo después a Rick Rubin, un conocido productor de la época, que los puso en el camino del thrash metal y los ayudó a dar sus primeros pasos. Fallece el 2 de mayo de 2013.

1967.- Nace el actor mexicano Roberto Palazuelos. Ha trabajado en melodramas como “Mi segunda madre”, “Muchachitas”, “Dos mujeres un camino”, “Pobre niña rica”, “Carita de ángel”, “Salomé”, “Niña amada mía” y “Mañana es para siempre”. Gana premios como El Heraldo, Estrella de Plata y Diosa de Plata.

1967.- Nace el cantante y músico estadounidense Michael John Burkett, conocido como Fat Mike. Es vocalista y bajista de la banda de punk rock NOFX, bajista de su proyecto paralelo Me First and the Gimme Gimmes y fundador de su sello discográfico, Fat Wreck Chords.

1967.- Nace el músico estadounidense Chad Channing, baterista de la banda Nirvana, la cual abandona en 1990 debido a diferencias con el grupo. Su salida es de mutuo acuerdo con el grupo, su sitio en Nirvana es ocupado por Dan Peters y luego por David Grohl.

1967.- Nace el baterista británico Jason Cooper, conocido por su trabajo en The Cure, se une a la banda en 1995, tras la salida de Boris Williams. Colabora en la grabación de los álbumes de estudio “Wild mood swings”, “Bloodflowers”, “The Cure” y “4:13 Dream”. También en “The Cure: trilogy” y “The Cure: Festival 2005”.

1969.- Se realiza la última aparición pública del grupo británico The Beatles en un concierto de Elton John. Posteriormente todos sus miembros siguen carreras en solitario, con especial éxito las de Paul McCartney y John Lennon.

1970.- Nace la actriz británica Minnie Driver. Tras experimentar en teatro debuta, en 1995, en cine al lado de Chris O’Donnell en “Círculo de amigos”. Logra el estrellato gracias al filme “El indomable Will Hunting” (1997), con Matt Damon y Ben Affleck, por la que es nominada al Oscar.

1970.- Muere de un ataque cardiaco el cantante de blues, Slim Harpo. Autor de los éxitos “Rey Bee”, “Que llovía en mi corazón” y “Rasguñé mi parte posterior”. Nace en Louisiana (Estados Unidos), el 11 de enero de 1924.

1970.- Nace el músico español Francisco Javier Octavio Alejandro Gómez de la Serna Alvariño, conocido “Frank”. Guitarrista y compositor del grupo Mägo de Oz, banda de folk metal afincada en España con ya 25 años de existencia.

1971.- Nace la actriz venezolana Patricia Velásquez. Salta a la fama por su participación en “La momia”, aunque antes actúa en “El jaguar” y “Beowul”. Protagoniza “Cazadores de mentes”.

1973.- Nace la actriz australiana Portia de Rossi. Trabaja en películas como “Scream 2” y “Stigmata”, así como en la serie de televisión “Ally McBeal”. Desde 2008 está casada con la conductora de televisión Ellen DeGeneres.

1974.- Muere el magnate cinematográfico Samuel Goldwyn, productor y director naturalizado estadounidense. En 1913 crea la Lasky Feature Plays, que más tarde es Paramount. En 1916 funda Goldwyn Picture Corp., que fusiona con Metro Pic. y Loews Corporation para crear MGM (Metro Goldwyn Mayer). Nace el 27 de agosto de 1882 en Rusia, también se habla de 1879.

1981.- Nace el cantante estadounidense Justin Timberlake, quien alcanza fama mundial con N’SYNC, una de las bandas de pop más famosas. En 2002 lanza su álbum debut solista “Justified”. En 2009 debuta como empresario de ropa con su marca William Rast. Presta su voz para el filme animado “Trolls”.

1984.- Muere Ricardo García López, periodista español y humorista gráfico, cuyo seudónimo es “K-Hito”. De gran popularidad a finales de los 20 y editor de la revista infantil “Macaco”. Nace en 1890.

1987.- Muere el director de cine francés Yves Allegret. Dirige cortometrajes y filmes publicitarios en los 30 como “Los orgullosos”, “Los caminos de la libertad”, “Niebla en las cumbres”, “Germinal” y “Teneriffe”. Nace el 13 de octubre de 1907.

1995.- Muere George Abbott, productor y director de cine y teatro estadounidense. Una de las más importantes personalidades de Broadway que dirige numerosas comedias musicales, en especial durante los 30 y 40. Entre sus éxitos están: “On the town” y “Wheres Charley?”. Nace el 27 de junio de 1887.

1995.- Se acaba la serie animada “Dragon Ball Z” en Japón, que se divide básicamente en cuatro sagas. Creada por el diseñador y mangaka nipón Akira Toriyama.

2000.- Muere el jazzista Ross Russell, escritor, productor y fundador del legendario sello discográfico Dial. Autor del libro “Bird, la biografía de Charlie Parker”, traducido a los idiomas más importantes del mundo. Bajo su mando, el saxofonista graba más de 100 obras. Nace el 18 de marzo de 1909.

2006.- Los fotógrafos Rodrigo Prieto y Emmanuel Lubezki hacen historia al convertirse en los primeros mexicanos en competir en la misma categoría del Oscar, Mejor Dirección de Fotografía, por “Brokeback mountain” y “The new world”. El galardón lo recibe Dion Beebe por “Memorias de una geisha”.

2007.- Muere la actriz española Trinidad Rugero. Actúa sobre todo en teatro, recibe el Premio Nacional de Teatro en dos ocasiones, en 1968 y en 1970. Nace en 1938.

2012.- Muere el actor y dramaturgo argentino Juan Carlos Gené. Presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, director general de Canal 7 y director general del Teatro San Martín de Buenos Aires. Nace el 6 de noviembre de 1929.

2013.- El músico, cantante y pintor estadunidense Marilyn Manson demanda por acoso a una mujer, quien aseguraba haber estado comprometida con él, además de reclamar una compensación de 50 mil dólares.

2014.- Muere el director húngaro Miklós Jancsó. Destaca por aportar una calidad única al cine húngaro a través de la inserción de tomas largas y continuas, así como por abordar la relación entre los hombres pobres y la clase dominante. En 1972 gana el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes. Nace el 27 de septiembre de 1921.

2015.- Bobbi Kristina Brown, la única hija de la fallecida cantante Whitney Houston, es encontrada inconsciente en la bañera de su casa localizada cerca de Atlanta, Georgia. Tras permanecer en coma, fallece el 26 de julio de ese año. Su pareja, Nick Gordon, es condenado a pagar 36 millones de dólares por negligencia en la muerte de la joven y en septiembre de 2016 es declarado “legalmente responsable”, por suministrarle un coctel tóxico y abandonarla en la bañera.

2015.- La joven cantante mexicana Lisbeth González Ruiz fallece en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Guaymas-Hermosillo. Con su hermana Lizeth participa en el “reality” musical “La voz… México 4”.

2016.- Fallece por cáncer de colón el músico y cantante británico John Wetton. Toca bajo y guitarra, participa en bandas como Uriah Heap, Roxy Music y Wishbone Ash. Bajista del grupo de rock progresivo King Crimson con el que graba tres discos; cofundador de la agrupación Asia, con la que se mantiene hasta enfermar. Nace el 12 de junio de 1949.

2018.- Muere el cantante mexicano Nicolás Silva, conocido como “Papanico”. Graba “openings” para series y animés como “Pokemon”, “Las tortugas ninja” y “Patoaventuras”. Colabora en varios de sus trabajos con su hermano Ricardo. Se presenta con el grupo K-Mikaze. Nace el 8 de mayo de 1961.

2019.- Muere el guitarrista estadounidense de country y pop Harold Bradley, conocido también como Harold Ray Bradley. El también empresario estudió música y acompañó a Eddy Arnold y Bradley Kincaid en el Grand Ole Opry. Tocó por primera vez con Pee Wee King y los Golden West Cowboys. Creó el primer negocio relacionado con la industria de la música que hoy se conoce como Music Row. Como músico de sesión colaboró con estrellas como Patsy Cline, Willie Nelson, Roy Orbison, Elvis Presley y SlimWhitman. Se incorporó al Salón de la Fama de la Música y fue presidente del capítulo de Nashville de la Federación Americana de Músicos. En 2010 ganó el Trustees Award en la edición 52 de los Premios Grammy. Nace el 2 de enero de 1926 en Nashville, Tennessee.