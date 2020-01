Efemérides del 30 de enero

Escucha la nota:



Un 30 de enero nacieron los actores Dorothy Malone, Maty Huitrón , Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Christian Bale que llega a 45 años, Eiza González y Geraldine Bazán, el príncipe Felipe de Borbón y los cantantes Phil Collins y Érik Rubín.

En cambio murieron los compositores Ricardo Palmerín hace 75 años, Amador Pérez Torres “Dimas” y John Barry; el actor Jean-Pierre Aumont, al igual el director Cayetano Luca de Tena. The Beatles ofrece su último recital en vivo en Reino Unido.

1911.- Nace el trompetista y cantante de jazz estadounidense Roy Eldridge, una de las principales figuras de este género. Poseedor de un sonido brioso y veloz, con asombrosa movilidad entre los registros graves y agudos. Participa en grandes bandas. Muere el 26 de febrero de 1989.

1914.- Nace el guionista y director de cine italiano Vittorio Cottafavi. Maestro del género cinematográfico del péplum (cine histórico de aventuras). Escribe y dirige “Las legiones de Cleopatra”, “Toro bravo”, “La conquista de La Atlántida” y “Los cien caballeros”. Muere el 14 de diciembre de 1988.

1920.- Nace el director británico Michael Anderson. Debuta en 1949 en la película británica “Private Angelo”. Entre otros de sus filmes más destacables están “Las sandalias del pescador”, “La fuga de Logan” y “Orca, la ballena asesina”.

1920.- Nace el realizador estadounidense de cine y televisión Delbert Martin Mann, Jr. Gana un Oscar a Mejor Director en 1955, por el filme “Marty”. Muere el 11 de noviembre de 2007.

1925.- Nace en Chicago la actriz estadounidense Dorothy Malone. Considerada una de las mujeres más atractivas de su época. Actúa en filmes como “Al borde del abismo”, “El hombre de las mil caras” y “Bajos instintos”, “El sueño eterno”. Gana el Oscar por su actuación en “Written on the wind”. En televisión participa en las series “Peyton Place” y en “’Hombre rico, hombre pobre”. Muere el 19 de enero de 2018.

1928.- Nace en Argentina el actor y guionista Sergio Renán. Dirige las películas “La soledad era esto”, “El sueño de los héroes” y “La tregua”, entre otras. Actúa en “Al corazón”, “El censor”, “Debajo del mundo”, “Gracias por el fuego” y “Los enemigos”. Fallece el 13 de junio de 2015.

1930.- Nace el actor estadounidense Gene Hackman, nominado en varias ocasiones al Oscar. En 1971 gana uno como Mejor Actor, y en 1992 otro como Mejor Actor de Reparto. Actúa en filmes como “Bonny and Clyde”, “Superman”, “Mississippi en llamas” y “Bajo sospecha”.

1936.- Nace en México la actriz Maty Huitrón. Inicia en la actuación desde los 15 años. Participa en telenovelas como “Corazón de dos ciudades”, “Muñeca”, “Lazos de amor”, “Bendita mentira”, “Desencuentro”, “Vivo por Elena”, “El privilegio de amar”, “Amor real” y “Pasión”. Desde hace 25 años dirige la Casa del Actor, en la Ciudad de México.

1937.- Nace la británica Vanessa Redgrave. Ganadora en 1977 del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por “Julia”, y nominada en 1992 como Mejor Actriz de Reparto por “Regreso a Howards end”; en 1966, por “Morgan, un caso clínico”; en 1969, por “Isadora”; en 1971, por “María, reina de Escocia”, y en 1984, por “Las bostonianas”.

1942.- Nace el cantante estadounidense Marty Balin, cuyo nombre real es Martyn Jerel Buchwald. Conocido por ser el vocalista principal y fundador de la banda Jefferson Airplane. Lanza los discos “Bodacious DF” y “Balin”, el cual incluye sus más grandes éxitos como solista, “Hearts” y “Lucky”.

1944.- Muere en la Ciudad de México el compositor Ricardo Palmerín. Autor de temas como “Peregrina”, “Mi tierra”, “Clarito de Luna” y “Flor de mayo”. Nace en Mérida, Yucatán, el 3 de abril de 1887.

1947.- Nace el cantautor y guitarrista británico Stephen Marriott, quien es miembro de Small Faces (de 1965 a 1969) y Humble Pie (de 1969 a 1975). Se convierte en un icono de la cultura Mod. Muere el 20 de abril de 1991.

1951.- Nace el cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico Phil Collins. Uno de los personajes más activos y de mayor éxito de la música rock. Lidera el Billboard Top 100 estadounidense: como vocalista en ocho ocasiones, entre 1984 y 1989, siete como solista y uno con su banda Genesis.

1951.- Nace el actor y director estadounidense Charles S. Dutton. Debuta en cine en 1986 con la película “No, mercy”, protagonizada por Richard Gere. También trabaja en películas como “Alien”, “Random hearts”, “La ventana secreta” y “Gothika”, entre otras. Interviene en la serie “House”.

1959.- Nace el cantante estadounidense Jody Watley. Vende más de 20 millones de álbumes en todo el mundo, y obtiene varios premios, entre ellos un Grammy. Es integrante de la banda Shalamar, y en 1987 lanza su primer álbum como solista.

1959.- Nace en Estados Unidos el músico y compositor Mark Eitzel. Es conocido por ser el líder y cantante de la banda de San Francisco American Music Club.

1965.- Nace la modelo y actriz estadounidense Julie McCullough, quien posa para la revista “Playboy” en 1986, y se desempeña como “Julie Costello”, en “Growing Pains”.

1968.- Nace el rey Felipe VI. Es el tercer hijo de los reyes Juan Carlos y Sofía. En mayo de 2004 se casa con la periodista Letizia Ortiz, en la catedral de Santa María la Real de La Almudena de Madrid, con quien procrea a dos niñas, las infantas Leonor y Sofía. En 1986 jura la Constitución Española en las Cortes. Asume el reinado desde el 19 de junio de 2014.

1968.- Nace el músico estadounidense Trevor Dunn. Conocido por haber formado parte de la banda Mr. Bungle, y ser el actual bajista del grupo Fantômas. Se inicia al lado del vocalista Mike Patton y el guitarrista Trey Spruance, con la agrupación Mr. Bungle.

1969.- El afamado “Cuarteto de Liverpool”, The Beatles, ofrece su último recital en vivo en Reino Unido. El escenario es la terraza del edificio donde grababa. Ese mismo año lanza el disco “Abbey road”, que es el último del grupo.

1971.- Nace el cantante y actor mexicano Érik Rubín. En 1983 se integra al grupo Timbiriche, al lado de Paulina Rubio, Diego Schoening, Sasha Sökol, Alix Bauer, Mariana Garza y Benny Ibarra. En la década de los 90 se lanza como solista y contrae matrimonio con la actriz y conductora Andrea Legarreta. Con Sasha y Benny presenta con gran éxito una serie de conciertos en el Auditorio nacional.

1974.- Nace el actor británico Christian Bale. Inicia su carrera de niño, con un protagónico en “El imperio del Sol”, a la que le siguen “Todos los animales pequeños”, “El imperio del fuego”, “Enrique V”, “Agente secreto”, “Mujercitas”, “Psicópata americano”, “El maquinista” y “Batman”. En 2011 gana el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto con su película “El peleador”.

1975.- Nace la cantante japonesa Yumi “Sue” Yoshimura. Integra el dúo japonés de J-Pop Puffy AmiYumi, y se desempeña como conductora, junto con Ami Onuki, del programa “Pa-Pa-Pa-Pa-Puffy”.

1976.- Muere el compositor mexicano Amador Pérez Torres “Dimas”. Creador del danzón “Nereidas”. Funda la famosa Danzonera Dimas, es autor de temas como “Adela”, “Circulando”, “El acahual” y “Que cante la gira”. En el Ejército Mexicano dirige la Banda de Música de la Artillería, luego se une a la orquesta Concha y sus estrellas, más tarde crea su propia danzonera. Nace en, Oaxaca, el 15 de abril de 1902.

1979.- Nace la actriz neozelandesa Michelle Langstone. Ha aparecido en varias películas y series de televisión en Nueva Zelanda y recientemente en Australia. Conocida por interpretar a la “Dra. Katherine ‘Kat’ Manx” en la serie de televisión “Power Rangers: SPD”.

1980.- Nace en Florida el actor Wilmer Valderrama. Ha participado en las series de televisión “Mad TV”, “Handy manny” y “That 70’s show”, así como en las películas “El muerto”, “La torcedura”, “Summer catch” y “Fast food nation”. Estrena en 2011, junto a Tom Hanks y Julia Roberts, la comedia “Larry Crowne”.

1983.- Nace la actriz mexicana Geraldine Bazán. Debuta en telenovelas como “Corazón salvaje” y programas como “El espacio de Tatiana”. Trabaja también en cine, fotonovelas y radio, además de culebrones como “Mi pequeña traviesa” y “María la del barrio” y “Como en el cine”. Conduce varios programas, además de participar en 54 comerciales en México, Estados Unidos y Rusia.

1990.- Nace la actriz y cantante mexicana Eiza González. Comienza su carrera con la telenovela “Lola, érase una vez” y en 2009 trabaja en “Mujeres asesinas”; además, lanza su álbum “Contracorriente”. También protagoniza “Sueña conmigo”. Radica en Estados Unidos, donde realizó la serie “From dusk till dawn”.

1990.- Nace el actor y cantante estadounidense Jake Thomas. Conocido por su papel de “Matt”en la serie de televisión “Lizzie McGuire”.

1995.- Nace la actriz estadounidense Danielle Campbell. Conocida por protagonizar la película de Disney Channel “Starstruck”, como “Jessica Olson”.

1997.- Muere el director y escritor español Cayetano Luca de Tena, quien dirige series de televisión como “Nunca se sabe”, “Diálogos de un matrimonio”, “Mujeres insólitas”, “Teatro de misterio” y “Estudio 1”, entre otras. Nace en Sevilla en 1917.

2001.- Muere el actor francés Jean-Pierre Aumont, quien destaca en televisión, teatro y cine con más de 100 películas, tales como “Socia de alcoba”, “Una americana en Buenos Aires”, “Georgio” y “Naná”. Nace el 5 de enero de 1911.

2002.- Muere la fotógrafa austriaca Inge Morath, esposa del dramaturgo Arthur Miller. Su cámara plasma personalidades como Picasso, Miró y Cocteau; además, es la encargada, junto a Eve Arnold, del rodaje de “Vidas rebeldes”, de John Houston, y forma parte de la agencia de fotografía Magnum. Nace en 1923 en Graz, Austria.

2005.- Muere el actor estadounidense Coley Wallace, quien participa en filmes como “Rooftops”, “Raging bull”, “Carib gold” y “The Joe Louis story”, entre otros. Nace el 5 de abril de 1927.

2006.- Muere la dramaturga estadounidense Wendy Wasserstein, quien recibe el Premio Tony a la Mejor Obra y el Pulitzer de Teatro. Nace el 18 de octubre de 1950.

2007.- Muere el escritor y guionista estadounidense Sidney Sheldon. Entre sus trabajos destaca en la película “El solterón y la menor”, dirigida por Irving Reis (1947), que le hace merecedor de un Oscar a Mejor Guion Original. Nace el 11 de febrero de 1917.

2011.- Muere el compositor británico John Barry. Ganador de cinco premios Oscar: “Nacida libre” (1966), por la que ganó en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción; “El león en invierno” (1968), “Memorias de África” (1985) y “Bailando con lobos” (1990). Nace el 3 de noviembre de 1933.

2013.- Muere el fotógrafo y director de cine uruguayo Ferruccio “Fucho” Musitelli. Entre sus filmes están: “Dogomar Martínez vs. Kid Gavilán” (1955, codirigida con Rodolfo Fabregat); “La ciudad en la playa” (1961) y “Orientales al frente” (1971). Nace el 25 de agosto de 1927.

2015.- Víctima de un paro cardiaco fallece el cantante Héctor Enrique Carrión Samaniego. Con sus consanguíneos Eduardo y Ricardo integran en 1958 el grupo Los Hermanos Carrión, donde canta y toca el bajo. Pioneros de la promoción del rock and roll en México, lanzan su primer disco en 1960 con éxitos como “Las cerezas”, “Lágriams de cristal”, “Magia blanca” y Se fue”.

2016.- Muere el actor británico Frank Finlay. Nominado a un Oscar por su trabajo junto a Laurence Olivier en “Otelo”, cinta en la que da vida a “Yago”. Miembro fundador del Teatro Nacional británico y protagoniza la miniserie de televisión “Bouquet of Barbed Wire”. Nace el 6 de agosto de 1926.

2017.- A los 96 años fallece el actor británico Victor Platt. Su nombre verdadero es Victor William Elphik. Participa en cintas como “Quartermass and the Pit”, “Stand by to shoot” y “The escape of R.D. 7”. Nace el 30 de octubre de 1920.

2018.- El cantante colombiano de vallenato Jorge Iván “el Churo” Díaz es detenido por su presunta relación con un caso de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y estafa. Su pareja, Beatriz Isabel Castro, es condenada por estafar a más de 340 personas, a quienes prometió (sin entregarles) viviendas a cambio de un total de 145 mil millones de pesos colombianos. “El Churo” fue señalado por recibir propiedades y dinero para financiar su carrera musical.

2019.- Muere el actor estadounidense Richard “Dick Miller, quien trabajó en más de 100 películas dirigidas por cineastas como Roger Corman, James Cameron y Joe Dante. Sus principales papeles los tuvo en largometrajes como “Gremlins”, “Gremlins 2: The New Batch”, “The Little shop of horrors”, “The terminator”, “The Burbs”, “A bucket of blood”, entre otras. Nace el 25 de diciembre de 1928 en El Bronx, Nueva York.