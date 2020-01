Efemérides del 24 de enero

Escucha la nota:



Un 24 de enero nacen los cantantes Alfonso Ortiz Tirado, Ángela Carrasco, Neil Diamond y Víctor Heredia; los actores Ann Todd, Ernest Borgnine, Michel Serrault, Sharon Tate, John Belushi y Nastassja Kinski, así como el músico Óscar Moroy el presentador Jools Holland.

Un día como hoy también mueren el productor discográfico David Cole; el cineasta Gregorio Walerstein; los músicos Les Brown y Claude Hudson “Butch” Trucks, así como el guionista Philip DeGuere.

1893.- Nace en Sonora el tenor Alfonso Ortiz Tirado, llamado “El embajador lírico de la canción mexicana”. Es el primer artista que con sus giras divulga por el mundo las canciones de autores mexicanos. Realiza 240 grabaciones. También humanista y ortopedista reconocido, con sus ganancias como cantante acondiciona el pabellón de Ortopedia de un hospital, además de crear y donar totalmente equipado otro para niños. Muere el 7 de septiembre de 1960.

1909.- Nace la actriz estadunidense Ann Todd, quien actúa en más de 60 películas como Encargados de la juventud, Esta gente encantadora, El tren del fantasma, Los gitanos del agua, La vuelta de Bulldog Drummond, Pluma del veneno y Naves con las alas. Muere el 6 de mayo de 1993.

1917.- Nace el actor estadunidense Ernest Borgnine. Trabaja en más de 200 filmes y series de televisión, como De aquí a la eternidad, Marty, Strange wilderness y Océano. También actor de doblaje, desde 1999 Borgnine presta su voz a la serie de Bob Esponja e incluso aparece en un episodio de Los Simpson interpretándose a sí mismo. Muere el 8 de julio de 2012.

1928.- Nace en Francia Michel Serrault, reconocido actor de cine, teatro y televisión. Empieza su carrera con la serie de televisión Zamore, a la que le siguen más de 150 participaciones en cine y televisión. Entre sus películas figuran: El placer de estar contigo, La jaula de las locas, Vicios pequeños, Arresto preventivo y La vieja que camina por el mar. Muere el 29 de julio de 2007.

1939.- En Estados Unidos nace el cantante y compositor de pop y country Ray Stevens, llamado en realidad Harold Ray Ragsdale. Gana dos premios Grammy por los temas Todo es hermoso y Misty. Su discografía incluye The streak, Everything is beautiful y Ray Stevens Gospel Collection. En el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville desde 1980. Productor de artistas como Dolly Parton. Dueño del centro de entretenimiento CabaRay Showroom, donde se presenta habitualmente. En 2014 publica sus memorias ‘Ray Stevens’ Nashville.

1941.- Nace el cantante y compositor estadunidense Neil Diamond, considerado “una de las grandes voces de América”. Cobra fama a finales de los años 60 con su canción Sweet Caroline, al que siguen otras como Cracklin’Rosie y If you know what I mean. Ha grabado más de 50 álbumes, en 1984 ingresa al Salón de la Fama de los Compositores, mientras que en 2011 entra al del Rock and Roll. En 2017 realiza una gira mundial por sus 50 años de carrera y un año después recibe un Grammy honorífico por su trayectoria.

1941.- Nace en Nueva Orleans el intérprete estadunidense Aaron Neville, intérprete de soul, country, góspel y rythm and blues. Es integrante del grupo Neville Brothers con el que alcanza fama con el tema Tell it like it is, hasta 2015, cuando se separan. En grupo, con Aaron Neville Quintet o en solitario, tiene éxitos como Morning has broken y Don’t know much que canta con Linda Ronstadt. Comienza a grabar en 1960, para 2013 publica el compendio My true story y un año después, el disco Apache.

1943.- Nace la actriz estadunidense Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Actúa en películas como El valle de las muñecas y El baile de los vampiros. Con ocho meses de embarazo es asesinada con tres amigos por la banda La Familia que lideraba Charles Manson, el 9 de agosto de 1969.

1947.- Nace en Buenos Aires el músico y cantautor Víctor Heredia, cuyo nombre completo es Víctor Ramón Cournou Heredia. A los 19 años recibe el Premio Revelación en el Festival de Cosquín y en 1972 representa a su país en el Festival OTI, cuatro veces ganador del festival de la Canción Viña del Mar. Destaca su música por su compromiso con los problemas sociales y los derechos humanos. Colabora con Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, entre otros. Con éxitos como Todavía cantamos y El viejo Matías. Ha publicado las novelas Alguien aquí conmigo y Rincón del diablo. En 2016 participa de nuevo en el festival Canto por la Memoria.

1947.- Nace la actriz Mercedes Sampietro, en Barcelona, España. En 1970 hace su debut como actriz profesional. Participa en películas como Gary Cooper que estás en los cielos, 53 días de invierno, Lugares comunes y Cuadrilátero, además de doblar filmes como Buscando a Nemo y Tarzán.

1947.- Nace el cantante, compositor y pianista estadunidense Warren Zevon. Graba 15 álbumes, entre ellos Wanted dead or alive, Warren Zevon, Excitable boy y Stand in the fire. Muere el 7 de septiembre de 2003, debido a un cáncer de pulmón, pocas semanas después de lanzar su disco The wind.

1948.- Nace en Inglaterra el actor, cantante y compositor Michael Des Barres. Participa en más de 40 películas como To sir, with love, Dr. Mulholland, Pink cadillac y Catch that kid, y en series de televisión como MacGyver, Frasier y My guide to becoming a rock star. Ha cantado en solitario y con los grupos Silverhead, Detective y Chequered past, en 2015 lanza el disco The key of the Universe. En 2018 funda la banda Michael Des Barres y The Mistakes. Compositor de temas como Obsession que interpreta “Animotion”.

1948.- Nace el músico argentino Óscar Moro. Baterista del primer grupo de rock con éxito masivo en Argentina: Los Gatos. Alcanza la cima de su carrera con el conjunto Serú Girán, a las que siguen La máquina de hacer pájaros, Color humano, Revólver y Riff. También acompaña a León Gieco. Muere el 11 de julio de 2006.

1949.- Nace el actor estadunidense John Belushi, hermano del también actor James Belushi. Comienza en la radio y se da a conocer gracias al programa de televisión Saturday Night Live, que funda con otros comediantes. Integra Los Blue Brother con Dan Aykroyd. Actúa en varias películas como Old boyfriends, Animal house y Neighbors. Muere el 5 de marzo de 1982.

1950.- Nace en República Dominicana la cantante Ángela Carrasco. Con mucho auge en los años 70, 80 y parte de los 90, entre cuyos éxitos están Quiéreme, Quererte a ti, Boca rosa y Ese hombre. Con Camilo Sesto graba la canción Callados y actúa en Jesucristo Superestrella. En Madrid es copresentadora del programa Señoras y señores, además de participar en Tu cara me suena; también dirige la academia Centro ABC Estudio y en 2015 recibe un Grammy Latino a la Excelencia Musical. El año pasado rinde homenaje a su amigo Camilo Sesto y este 2019 participa en la presentación del espectáculo GranDiosas.

1957.- Nace el actor, cómico, director y escritor británico Adrian (Ade) Edmondson. Adquiere fama como “Vyvyan” en The young ones a principios de la década de los 80. Hace mancuerna con el también cómico Rik Mayal y participa en los programas Filthy, Rich and Catflap, If you see God, tell him, The comic strip Presents y Jonathan Creek, entre otros.

1958.- Nace el pianista y presentador de televisión inglés Julian Miles, mejor conocido como “Jools” Holland. Líder y fundador de la banda Squeeze y de Jools Holland Big Band. Su trabajo lo ha involucrado con muchos de los más grandes nombres del rock contemporáneo y la industria de la música popular. Desde 2003 es oficial de la Orden del Imperio Británico. Desde 2002 es presentador del programa Later… with Jools Holland, además de seguir con sus conciertos.

1961.- Nace en Berlín, Alemania, la actriz y modelo alemana Nastassja Kinski, cuyo nombre real es Nastassja Aglaia Nakszynski. Aparece en numerosas revistas. Actúa en películas como Paradise found, El beso de la pantera, Tan lejos, tan cerca, Tess por la que gana un Globo de Oro, París, Texas, Beyond the city limits, Inland Empire y Sugar, participa en series como La femme Musketeer y Les liaisons dangereuses.

1968.- Nace el cantante alemán Michael Kiske. Conocido como vocalista de la banda alemana de power metal Helloween, de 1986 hasta 1993. Considerado una de las mejores voces, con un rango vocal de casi cuatro octavas, en 1996 comienza una carrera en solitario. También participa con los grupos Unisonic, Supared y Place Vendome. En 2016 colabora con Avantasia y luego se reintegra a Helloween para la gira internacional Pumpkins United World Tour 2017-2018.

1968.- Nace la cantante y actriz española Mónica Molina Tejedor. Perteneciente a una conocida saga de artistas. Filma películas como Material urbano, Amor en off, Luz negra, La ardilla roja, El baile de las ánimas, Belmonte o Así en el cielo como en la tierra; trabaja en series de televisión como Hermanas y Papá, así como en teatro. En 1999 debuta como cantante y ha grabado seis álbumes.

1970.- Nace el actor, productor y director de cine y televisión estadunidense Matthew Lyn Lillard. Conocido por su papel como “Shaggy Rogers” en las películas de Scooby Doo. Fundador de varias compañías escénicas, como Blue Sphere Alliance. Aparece en The descendents, Scream y SLC Punk, entre otras cintas, además de producir y dirigir Fat kid rules the world. También actúa en las series House, The good wife y Twin Peaks entre otras.

1970.- Nace el guitarrista Guillermo Luis Valentinis, “Willie”, del grupo argentino Los Pericos. Anteriormente forma parte de la banda Tu Hermana. En 1987 lanza con Los Pericos el primer álbum homónimo y desde entonces se mantiene en activo. Participa en el Ruido Fest 2016 y prepara un nuevo disco.

1970.- El ingeniero electrónico estadunidense Robert Moog inventa el “Minimoog”, primer sintetizador electrónico pequeño y versátil que imprime carácter al rock. Entre sus primeros clientes están Wendy Carlos, que hizo una versión electrónica del Concierto de Brandenburgo de Johan Sebastian Bach; Eric Siday, quien grabó para mensajes publicitarios, y Keith Emerson, del grupo de rock Emerson, Lake and Palmer. Moog nace el 23 de mayo de 1934 y muere el 21 de agosto de 2005.

1982.- Muere en Madrid el actor cómico español Fernando Sánchez Polak. Debuta en cine en 1959 y actúa en películas como Buitres sobre la ciudad, La sabina, Siete días de enero y Adiós cordera. Su última participación es en la serie de televisión Verano azul. Nace el 11 de agosto de 1920.

1984.- Nace el cantante y compositor mexicano Juan Carlos Pereda Velasco, conocido como “Juan Son” y apodado “Mussgo”. Participa en el grupo Porter antes de lanzarse como solista; en 2009 lanza su primer disco. Ha realizado duetos con Natalia Lafourcade y Julieta Venegas. Participa en la banda sonora del filme Rudo y cursi. En diciembre de 2016 lanza 7 casi todo con temas espirituales; al año siguiente presenta canciones como Siento.

1986.- Nace la actriz y modelo británico-estadunidense Mischa Barton. Célebre por su papel de “Marissa Cooper” en la serie de televisión The O.C y luego en The Hills, “reality” inspirado en el anterior. Participa en el programa Dancing with the stars y en varios filmes.

1986.- Nace el actor estadunidense-israelí Raviv (Ricky) Ullman. Protagonista de la serie de televisión de Disney Channel Phil del futuro. Ha trabajado en las series La ley y el orden, Unidad de Víctimas Especiales, Lifetime y Mentes criminales, además de películas como Pixel perfect, The boys of sunset ridge y Contest. Difunde un video con los Weebie boys y toca con la banda Reputante.

1989.- Nace el actor británico Calvin Goldspink. Se da a conocer por primera vez como miembro del manufacturado grupo juvenil S Club Juniors, el cual cambia su nombre a S Club 8, luego participa en la banda I Dream antes de presentarse como solista.

1990.- Muere la actriz estadunidense Margaret Derden Philpott. Famosa por sus películas mudas. Sus más grandes éxitos los tiene en 1922, cuando protagoniza Lorna Done y en 1924 con The Iron Horse. Nace el 30 de junio de 1899.

1995.- Muere en Nueva York por una meningitis David Cole, uno de los mejores productores estadunidenses de música dance en el mundo. Junto a Robert Clivillés funda en 1990 el proyecto C&C Music Factory, con el que consigue el número uno en casi todo el mundo con el tema Gonna make you sweat (Everybody dance now). Nace el 3 de junio de 1962.

2001.- Muere a los 88 años Les Brown, una de las últimas grandes leyendas de las orquestas de jazz y grandes bandas en Estados Unidos. Graba 41 álbumes de los géneros musicales blues, folk, country, funk, soul, jazz, pop y stage & screen. En 199 ingresa al Salón de la Fama del Jazz y de las Big Band. Nace el 14 de marzo de 1912.

2002.- Muere Gregorio Walerstein, productor e impulsor de la industria cinematográfica en México y Latinoamérica. Guionista de 40 cintas y productor de más de 190, como El conde de Montecristo, La ciudad de los niños, El hijo pródigo, Aladino y la lámpara maravillosa, Mujercitas, El baisano Jalil, La ley del monte y El diablo, el santo y el tonto. Nace el 22 de febrero de 1913 en México.

2005.- Muere el escritor, guionista y productor estadunidense Philip DeGuere, reconocido por las series de televisión City of angels, The last convertible, The twilight zone, Max headroom, Air America y The dead zone. Nace el 19 de julio de 1944.

2006.- Muere el actor estadunidense Christopher Shannon “Chris” Penn. Hijo del director de cine Leo Penn y la actriz Eileen Ryan y hermano del también actor Sean Penn y el músico Michael Penn. Participa en filmes como Perros de reserva, Footlose y El funeral. Nace el 10 de octubre de 1965.

2007.- La cantante española Rocío Dúrcal es homenajeada por una agrupación de 100 músicos durante el Día Mundial del Mariachi.

2008.- El cantante de rock irlandés Bono, comprometido con la lucha contra la pobreza y el Sida en África, se reúne en el Pentágono con el secretario de Defensa estadunidense, Robert Gates.

2009.- Muere la modelo brasileña Mariana Bridi, poco después de que le amputan manos y pies. Tuvo una fuerte infección en las vías urinarias que le causó septicemia. Ganadora de la categoría Cuerpo más bello en el concurso de belleza Miss Bikini Internacional 2007, celebrado en China. Nace el 18 de junio de 1988.

2011.- Muere el productor discográfico chileno Camilo Jorge Fernández Leiva. Es responsable del desarrollo de la industria de la música chilena de la segunda mitad del siglo XX, con los movimientos artísticos como la Nueva Ola y la Nueva Canción Chilena, y creador del programa televisivo Música libre. Nace en 1930.

2012.- Muere el director y guionista actor griego Theo Angelopoulos. Gana múltiples premios en diversos festivales internacionales. Nace el 27 de abril de 1935.

2012.- Muere el actor estadunidense James Farentino. Aparece en aproximadamente 100 películas de televisión y cine, entre ellas El final de la cuenta atrás, El trueno azul, Jesús de Nazaret y Dinastía. Nace el 24 de febrero de 1938.

2013.- Compite en el Festival de Sundance documental de Ben Lewis sobre la confianza ciega en Internet, Google and the world brain (Google y el cerebro del mundo).

2014.- El cantante Justin Bieber es detenido en Miami por participar en un arrancón ilegal y conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

2016.- Fallece el bajista escocés Jimmy Bain. Integrante de bandas como Street Noise (en Canadá), Harlot, The Babys, Rainbow y Dio. Nace el 19 de diciembre de 1947.

2017.- A los 69 años fallece el músico estadunidense Claude Hudson “Butch” Trucks. Baterista y uno de los miembros fundadores de la Allman Brothers Band. Toca en varias bandas en su ciudad natal, entre ellos The 31st of February, antes de que 1969 formara The Allman Brothers Band, la cual dio sus últimos conciertos en 2014. Nace el 11 de mayo de 1947.

2017.- El “youtuber” Logan Paul, uno de los más seguidos “influencers” de esa red social, publica un video dedicado a la prevención del suicidio luego de la andanada de críticas que el 31 de diciembre de 2017 mostrara el cuerpo de un hombre colgado de un árbol en el llamado Bosque de los suicidios, en Japón. A raíz de esa acción Youtube corta relaciones con Paul y retira su canal de la plataforma Google Preferred.

2018.- El compositor británico Elton John anuncia en Nueva York su retiro internacional como concertista apenas termine una gira de tres años que comenzará en próximo y que abarcará 300 recitales en cinco continentes. John, de 70 años de edad, precisa que ya no cuenta con la energía para embarcarse en otra gira internacional, pero continuará con la grabación de discos y canciones. Ahora espera dedicar más tiempo a su familia.

2019.- Tras salir de un centro psiquiátrico, Selena Gomez graba este año su primera canción con la artista Julia Michaels, a quien agradece la oportunidad. Las cantantes se unieron para una canción Anxiety (Ansiedad), la cual aparece en el disco de Julia Michaels.