Efemérides del 22 de enero

Un 22 de enero nacen los actores Linda Blair, Diane Lane, Katie Barberi, Piper Laurie, Bill Bixby y John Hurt; el director de cine Jaime Humberto Hermosillo; los cantantes Sam Cooke y Michael Hutchence; los músicos Eduardo “el Gato” Alquinta, Malcolm McLaren y Steven Adler; el compositor Daniel Johnston, así como la modelo y actriz brasileña Raica Oliveira.

Además, fallecen los actores Telly Savalas, Ann Miller y Heath Ledger; el cantautor Cornelio Reyna; la compositora Consuelo Velázquez; el cineasta Jean-Louis Barrault, y el empresario Masaya Nakamura, el “padre de Pac-Man”.

1900.- Muere el físico e inventor británico David Hughes, creador del micrófono. Mientras ejerce como profesor de música se centra en sus estudios de física, y gracias a ellos desarrolla instrumentos eléctricos. Nace el 16 de mayo de 1831.

1909.- Nace la actriz de cine y televisión, cantante y comediante estadounidense Ann Sothern, cuyo nombre real es Harriette Arlene Lake. Apodada “La reina de las B’s”. Entre 1934 y 1936 hace 18 películas, luego participa en ocho filmes de la saga Maisie y protagoniza las series de televisión Private secretary y The Ann Sothern show. Nominada al Oscar por el filme Las ballenas de agosto. Muere el 15 de marzo de 2001.

1927.- Nace en España el novelista y realizador de radio y televisión Juan Guerrero Zamora. Pionero del teleteatro, se inicia en tareas literarias en el grupo Al-Motamid. Entre sus obras destacan Danza macabra, Danza milagrosa, Enterrar a los muertos y Un poco de ceniza, además de la miniserie La Celestina. Muere el 30 de marzo de 2002 en Madrid, España.

1930.- Nace la actriz española María Victoria Bilbao-Goyoaga Álvarez. Conocida por su papel de “Marisa Benito”, en Aquí no hay quien viva. En 2007 acude a la 79 entrega de los premios Oscar, al estar nominado el corto Éramos pocos, de Borja Cobeaga. Fallece el 3 de abril de 2013.

1931.- Nace el cantante, compositor y empresario estadounidense Samuel Sam Cooke, llamado el padre del soul. Se consagra como intérprete y compositor con temas como You send me, Win your love for me y (What a) wonderful world. En 1960 graba Chain gang, Twisting the night away, Having a party y Cupid, y es todo un éxito. El 11 de diciembre de 1964 es asesinado por la recepcionista de un hotel, quien es absuelta tras comprobarse que disparó en defensa propia.

1932.- Nace la actriz estadounidense Piper Laurie, quien en realidad se llama Rosetta Jacobs. En 1950 es seleccionada por los estudios Universal para su primera película Louisa, en la que coincide con Ronald Reagan. Actúa en cintas como Carrie, The Hustler y Children of a lesser god, por las cuales fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En 1991 recibe el Globo de Oro por la serie Twin peaks.

1934.- Nace el actor, productor y director estadounidense Bill Bixby. Participa en las series de televisión Mi marciano favorito y El increíble Hulk, así como en los filmes Hombre rico, hombre pobre, La muerte de la masa, Otro par de ases y Noche de violencia. Dirige 30 capítulos de la serie Blossom. Muere el 21 de noviembre de 1993.

1935.- Nace el actor estadounidense Seymour Cassel. Su carrera es impulsada por el director John Cassavetes, por lo que debuta en Shadows. En 1968 es nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en Faces.

1937.- Nace en la Ciudad de México la actriz Alma Delia Susana Fuentes. Participa en 54 películas y cinco telenovelas. Comparte créditos con las más célebres estrellas de la Época de Oro del Cine Mexicano al participar en cintas como Historia de un corazón, A.T.M., A toda máquina y sobre todo Los olvidados, en la cual dio vida a “Meche”. Muere el 2 de abril de 2017.

1940.- Nace el actor británico John Hurt. Postulado al Oscar y famoso por su actuación en Yo, Claudio, New blood, La película de Tigger, Harry Potter y la piedra filosofal (con el papel de “Ollivander”), Crimen y castigo, Dogville, Alien, el octavo pasajero, Un hombre para la eternidad, 1984, El hombre elefante, Midnight express, Hellboy y La llave del mal, entre otras. Fallece el 25 de enero de 2017.

1942.- Nace el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo. Creador de películas como La verdadera vocación de Magdalena, Amor libre, María de mi corazón, La tarea, La tarea prohibida, De noche vienes Esmeralda y Escrito en el cuerpo de la noche, entre otras. Profesor en la Escuela de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara.

1945.- Nace el chileno Eduardo Alquinta Espinoza, conocido como Gato Alquinta. Por casi 40 años es músico, guitarrista y vocalista de la banda chilena Los Jaivas, es uno de los principales exponentes de los sonidos populares de su país. Fallece de un infarto fulminante 15 de enero de 2003. Más de 400 mil personas salieron a las calles para despedir al músico

1946.- Nace el músico, empresario y productor británico Malcolm McLaren, quien en realidad se llama Malcom Robert Andrew Edwards. Integrante de la banda punk Sex Pistols, es el creativo de temas como Anarchy in the U.K. y God save the queen. En los 80 graba sus propios discos, entre ellos Duck dance y Buffalo gals stampede. Maneja a artistas como Adam Ant y el grupo Bow Wow Wow. Fallece el 8 de abril de 2010 a causa de un derrame cerebral provocado por un tumor.

1949.- Nace el músico Stephen Ray Steve Perry. Vocalista de Journey, con el cual graba nueve álbumes, entre ellos Escape, Greatest hits five unreleased, For the love of strange medicine y Street talk. En 1984 lanza su primer disco como solista, deja el grupo en 1997. Antes toca con Alien Project. En 2017 la banda ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll.

1953.- Nace el director estadounidense, actor, productor, compositor, editor y guionista Jim Jarmusch. En 1982 dirige el cortometraje The new world, que en 1984 da lugar al largometraje Extraños en el paraíso, con la que gana la Cámara de Oro en Cannes. También director de 12 largometrajes como Paterson, Ghost dog, Café y cigarrillos y Bajo el peso de la ley.

1959.- Nace la actriz estadounidense Linda Blair, recordada por su papel de niña poseída por el demonio en el filme El exorcista. A los 10 años actúa en 75 comerciales. También interviene en las películas Aeropuerto 75, El exorcista II, Verano del miedo y Acosados por el deseo. Tiene una fundación dedicada a la adopción de perros. Conduce el programa Scariest places on Earth.

1960.- Nace en Sydney el músico Michael Hutchence. El vocalista del grupo INXS es considerado uno de los cantantes más brillantes del rock australiano. Compositor de temas como Original sin, Need you tonight, New sensation y Suicide blonde, entre otros. Trabaja en su primer disco en solitario y se suicida el 22 de noviembre de 1997.

1961.- Nace el músico, cantautor y artista estadounidense Daniel Johnston. Leyenda del folk, entre sus temas más recordados están Hi, how are you? y I live my broken dreams, lanza una docena de discos. Su bipolaridad se refleja en sus dibujos de superhéroes, fantasmas, monstruos y la clásica rana con ojos como antenas. Artistas como David Bowie, Kurt Cobain, Red Hot Chili Peppers y Beck lo reconocen como su inspiración y hacen versiones de sus temas. Su vida es llevada al cortometraje The devil and Daniel Johnston.

1965.- Nace la actriz estadounidense Diane Lane. Actúa en las películas Bajo el sol de Toscana, Infiel, La tentación, Chaplin, Jaque al asesino, Constantes vitales, Su cuarto deseo y Mano de oro. Interviene además en los Globos de Oro y en los premios Oscar en sus ediciones 2003 y 2004.

1965.- Nace el baterista y bajista estadounidense Steven Adler, llamado en realidad Michael Coletti y apodado “Popcorn”. Miembro de la banda de hard rock Guns N’Roses con quienes graba discos como Appetite for destruction y de la que es expulsado en 1990 por sus problemas con las drogas. Supera su adicción y toca con las bandas Adler’s Appetite, Hard Rock Adler y Road Crew. Publica el libro My appetite for destruction: sex, drugs and Guns N’Roses.

1972.- Nace la actriz mexicana Katie Barberi. Trabaja en teatro y televisión, en producciones como Macbeth y La boheme. En televisión interviene en telenovelas como Alondra, Doña Bárbara y Eva la trailera, series como La pandilla basura y películas como Salomé.

1980.- Nace el actor estadounidense Christopher Masterson, recordado por su papel de Francis, en la serie de televisión Malcolm in the middle. Su hermano mayor es Danny Masterson, de la serie That’ 70s show. Participa luego en series como Men at work y Haven.

1980.- Nace el músico, compositor y productor estadounidense Ben Moody. Guitarrista de Evanescence, banda de rock metal, alternativo, sinfónico y gótico. Tras dejar al grupo en 2003 colabora con Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Belinda, Lindsay Lohan, Céline Dion y Hana Pestle, entre otros artistas. Compone temas como My Immortal y funda la banda de hard rock We Are The Fallen.

1984.- Nace la modelo y actriz brasileña Raica Oliveira. En 1999 gana el concurso Elite Model Look, queda en segundo lugar en la fase mundial. Imagen de Forum, Loewe, Sergio Valente Jeans, Hot Kiss y Dolce & Gabbana, entre otras empresas.

1994.- Muere a los 70 años, víctima de cáncer de próstata, el actor estadounidense Aristóteles Telly Savalas. Destaca por su calva y su famoso personaje de televisión Kojak, además de hacer películas como The birdman of Alcatraz y La más grande historia jamás contada. Nace en Nueva York el 21 de enero de 1922.

1994.- Muere el actor, mimo y director teatral francés Jean-Louis Barrault. Una de las grandes figuras de teatro moderno en su país. Debuta en 1931, participa en películas como Les enfants du paradise, La lumiére dulac, La nuit de varennes, Chappaqua, Heroes in white, La grande frousse y La cite de L’Indicible. Sobresale en teatro al lado de su esposa, la actriz Madelaine Renaud. Pionero del Théatre de l’Europe. Nace el 8 de septiembre de 1910.

1997.- Muere el compositor, cantante y actor Cornelio Reyna, uno de los líderes de la música norteña, mexicana regional y texana. Con Ramón Ayala forma el dueto Los Relámpagos del Norte, con exitosas giras en México y Estados Unidos, revolucionan la música norteña. Graba 60 discos. Entre sus melodías más famosas están: Me caí de la nube y Lágrimas de mi barrio. Actúa en una veintena de películas como El andariego y Lágrimas del barrio. Toca bajo. Nace el 16 de septiembre de 1940 en Coahuila.

2002.- Muere el músico británico Peter Bardens, debido a un tumor en la cabeza. Toca piano, violín, se decanta por el jazz. Toca al lado de artistas como Rod Stewart, Mick Fleetwood, Peter Green, Bruce Thomas y John Owen. Forma parte de grupos como The Cheynes, Village, Them y sobresale con Camel, que edita discos muy reconocidos como The snow goose. En 1970 lanza su primer disco en solitario. Nace el 19 de junio de 1945.

2004.- Muere la actriz estadounidense Ann Miller, cuyo nombre real es Johnnie Lucille Collier. Debuta en cine en los años 30, es famosa por su actuación en películas como Too darn hot, Dr. Mulholland, The stan freberg commercials, Dames at sea y The great american pastime, entre otras. A mediados de los 50 deja el cine por el teatro y televisión, donde desarrolla una larga carrera con obras en Broadway como Sugar Babie. Nace el 12 de abril de 1923.

2005.- Muere la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Concertista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM. Autora de innumerables temas, deja un gran legado musical encabezado por su gran éxito Bésame mucho, traducido a más de 20 idiomas y grabada en dos mil versiones por figuras como The Beatles, Elvis Presley, Plácido Domingo, y Luis Miguel. Participa en la cinta argentina Noches de carnaval, compone bandas sonoras. Socia fundadora de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que es presidenta honoraria vitalicia. En 1977 recibe de la ONU la Medalla de la Paz, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1992. Nace el 21 de agosto de 1916 en Jalisco.

2008.- Muere en un accidente automovilístico el actor australiano Heath Ledger. En 1999 participa en la película hollywoodense 10 things I hate about you y tiene el rol protagónico del filme australiano Two hands. También actúa en The patriot, A knight’s tale, Ned Kelly, The sin eater, The brothers Grimm y Batman: The dark knight con el papel de “Guasón”. Es nominado al Globo de Oro por Brokeback mountain. Produce y dirige videos musicales. Nace el 4 de abril de 1979.

2008.- El trabajo fílmico Taxi al lado oscuro, que forma parte del Festival Ambulante, Gira de Documentales 2008, recibe la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película en este género.

2010.- Muere la actriz británica Jean Merilyn Simmons. Nominada en dos ocasiones al premio Oscar, entre sus películas destacan Hamlet, Espartaco, de Stanley Kubrick, y El fuego y la palabra. Escribe la autobiografía Sparks fly upward. Nace el 31 de enero de 1929.

2013.- Citizen koch marca el retorno a Festival de Cine Sundance de los documentalistas Tia Lessin y Carl Deal, quienes en 2008 ganan el Gran Premio por la cinta Trouble the Water sobre los estragos del huracán Katrina en Nueva Orleáns.

2014.- La actriz estadounidense Cameron Diaz causa revuelo al estrenarse como escritora y publicar su libro The body book, una guía sobre cuidados femeninos.

2015.- DreamWorks Animation confirma el recorte de 500 empleos en su compañía a nivel mundial, lo que le representará un ahorro de 290 millones de dólares. La reestructuración se aplicará en todas sus locaciones y divisiones del estudio, cuya sede se encuentra en la ciudad de Glendale, al norte de Los Ángeles.

2017.- Muere el empresario japonés Masaya Nakamura, llamado el padre de “Pac-Man”. Fundador de Namco, la tercera mayor entidad en desarrollo de videojuegos en Japón. La firma empieza con juegos mecánicos hasta que en 1974 compra Atari Japón y entra de lleno en el mercado emergente de los juegos de video. En 1979 lanza Galaxian, el primer juego en usar gráficos a color con la tecnología RGB y un año más tarde llega el Pac-Man, creado por el diseñador Toru Iwatani que tiene el récord histórico de ventas. Desarrolla el primer programa multijugador que usaba más de un gabinete, el Final Lap, En 2005 se une a Bandai para convertiste en Bandai Namco. Nace el 24 de diciembre de 1924.

2018.- Eugenia, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra e hija menor de Andrés duque de York y Sarah Ferguson, anuncia su boda en otoño de 2018 con Jack Brooksbank, un novio desde hace ocho años. Ambos se conocieron en unas vacaciones en Suiza.

2019.- Anuncia la producción de Hernán que el actor español Óscar Jaenada protagonizará la serie mexicano-española sobre el conquistador, que ofrecerá una mirada diferente a la historia que cambió el rumbo de México y España.