Efemérides del 21 de enero

Un 21 de enero nacen los diseñadores de modas Cristóbal Balenciaga y Christian Dior; los actores Telly Savalas, Geena Davis y Joana Benedek; la cantaora Lola Flores; el cantante Billy Ocean; el rockero Jaime López; el humorista británico Benny Hill, y el tenor Plácido Domingo.

En cambio, fallecen los cineastas Georges Méliés y Cecil B. DeMille; los actores Miguel Manzano y Adolfo Marsillach Soriano; así como los cantantes Jackie Wilson y Peggy Lee. Además de que se festeja el Día Mundial del Mariachi y se presenta públicamente el primer programa de cine sonoro, un cortometraje de la cantante española Raquel Meller interpretando el tema Flor del mal.

1895.- Nace en España el diseñador Cristóbal Balenciaga, quien adquiere renombre por sus creaciones con formas elegantes y estructuradas. Por su taller parisino pasan ilustres aspirantes a modistos como Hubert de Givenchy, Óscar de la Renta y Emmanuel Ungaro, entre otros. Es conocido como “el Picasso de la moda” y “el Mozart de la costura”. Muere el 23 de marzo de 1972.

1905.- Nace el modisto francés Christian Dior, creador además de accesorios y perfumes. Con sus diseños revoluciona el mundo de la moda. Muere el 24 de octubre de 1957, aunque continúa vigente gracias a la predilección de las estrellas de Hollywood por sus propuestas.

1922.- Nace el actor británico de teatro y de cine David Paul Scofield. Gana el Oscar a Mejor Actor por su papel de “Thomas Moro” en Un hombre para la eternidad. Rechaza el nombramiento de “sir” en tres ocasiones, pero fue “par” de la Compañía de Honor desde 2001 hasta su deceso, el 19 de marzo de 2008.

1922.- Nace en Nueva York el actor Telly Savalas, cuyo nombre real es Aristóteles Savalas. Alcanza popularidad con la serie de televisión Kojak, además de hacer películas como The birdman of Alcatraz y La más grande historia jamás contada. Muere el 22 de enero de 1994 en Los Ángeles, California.

1923.- Nace la actriz, cantaora y bailaora española Lola Flores, conocida como La Faraona. Trabaja en películas como Una señora estupenda y El asesino no está solo. Graba más de 50 álbumes con grandes éxitos, entre los que están Pena, penita, pena, La zarzamora y Lerele. Muere el 16 de mayo de 1995.

1925.- Nace el actor, guionista y humorista británico Benny Hill, cuyo verdadero nombre es Alfred Hawthorne Nill. Es uno de los cómicos más reconocidos universalmente y considerado “el rey de la comedia física”. Aparece en la televisión con Hi there, pero alcanza fama con El show de Benny Hill que está al aire de 1955 a 1989 y es visto en más de 100 países. En cine debuta con Who done it?, a la que le siguen Chity chity bang bang y The italian job. A causa de una trombosis coronaria muere el 18 de abril de 1992, su cuerpo es hallado por su productor el 25 de abril, en su departamento.

1926.- Nace el fisicoculturista y actor estadunidense Stephen L. Reeves. En 1950 gana el certamen “Míster Universo”. Destaca en el cine histórico de aventuras realizadas en Italia desde finales de los 50 hasta mediados de los 60, como las cintas Hércules y La batalla de Maratón. Muere el 1 de mayo de 2000.

1927.- En el Sam H. Harris Theater de Nueva York el líder en el sector de noticiarios cinematográficos en Estados Unidos, William Fox, presenta públicamente el primer programa de cine sonoro, creado con el sistema Movietone. Se trata de un cortometraje de la cantante española Raquel Meller interpretando el tema Flor del mal, que parece es la primera prueba en español para el celuloide. En ese mismo marco canta El noi de la mare, La mujer del torero y Tarde de Corpus.

1938.- Muere el director de cine, caricaturista, ilusionista, pintor, humorista, actor, técnico, escritor y escenógrafo francés Marie Georges Jean Méliés. Uno de los pioneros del cine, ante la negativa de los hermanos Lumière de vender su máquina del cinematógrafo, construye su aparato y en 1896 proyecta sus primeras películas. Inventa técnicas como la sobreimpresión, el coloreado a mano, el empalme y la disolvencia narrativa, además de hacer la primera adaptación para cine (de La Cenicienta) y comenzar la narración de historias, no solo la reproducción de hechos cotidianos. Creador de aproximadamente 500 películas, entre ellas Cleopatra, Viaje a la Luna y Hamlet. Nace el 8 de diciembre de 1861.

1941.- Nace en España el tenor, director de orquesta, productor y compositor José Plácido Domingo Embil. Es criado en México, donde debuta en 1959 con Rigoletto. Ha aparecido en seis óperas filmadas, grabado más de 100 álbumes, dado vida a 150 personajes, doblado la voz del personaje “Moctezuma” en la película Un chihuahua en Beverly Hills, con un repertorio de más de 80 papeles operísticos, ha ganado siete Grammys. En 1991 obtiene el récord al aplauso más largo (80 minutos) por su interpretación de “Otello” en Viena. La Unesco lo nombra Embajador de Buena Voluntad en 2012, es reconocido por su labor caritativa y benéfica, por ejemplo, con apoyo a víctimas del terremoto de 1985 en México y del huracán Paulina, en 1997. Crea el concurso Operalia. Con José Carreras y Luciano Pavarotti forma la sociedad de Los Tres Tenores, que entre 1990 y 2003 presenta un variado repertorio por todo el mundo. Aparece en programas como Los Simpson y Plaza Sésamo.

1941.- Nace en Brooklyn, Nueva York, Richie Havens, cantante y guitarrista negro de música folk. Abre el Festival de Woodstock y canta durante tres horas. Graba más de 30 álbumes y hace giras durante 30 años. Muere el 22 de abril de 2013.

1942.- Nace el músico y cantante estadunidense de soul Edwin Starr. Su mayor éxito es la canción antibélica War, que lidera las listas de popularidad en estados Unidos e Inglaterra, en plena Guerra de Vietnam. Reconocido también por interpretar rythm and blues y funk, muere de un infarto el 2 de abril de 2003.

1950.- Nace en Trinidad y Tobago Leslie Sebastian Charles, mejor conocido como el cantante Billy Ocean. Entre sus éxitos están When the going gets tough, the tough gets going, Suddenly y Get out of my dreams, get into my car. En 2016 lanza su álbum Here you are: The best Of Billy Ocean.

1954.- Nace en Tamaulipas, México, el rockero Jaime López. También compone música tropical, de blues, ranchera y de bolero. Graba 18 álbumes y entre sus temas más conocidos están A la orilla de la carretera, Ella empacó su bistec, Primera calle de la soledad, Bule Demon blues y Chilanga banda, que luego populariza el grupo Café Tacvba. Precursor del llamado Movimiento rupestre.

1954.- Nace José Luis Medina del Corral, conocido como Lucchino, diseñador de moda español. Con José Víctor Rodríguez Caro forma la firma Victorio & Lucchino. Presentan su primera colección en 1985 en Nueva York, en 1992 lanzan el perfume Carmen, en 2004 su primera colección de ropa para hombre y tres años después, decoración para el hogar, específicamente azulejos y alfombras.

1956.- Nace la actriz y modelo estadunidense Geena Davis. Actúa en series de televisión como Comandante en jefe y El exorcista, además de en filmes como La mosca, Beetlejuice y Thelma y Louise, con el que obtiene una nominación al Oscar. En 2007 funda el Instituto Geena Davis sobre el género en los medios de comunicación “para reducir los estereotipos sobre las mujeres en esa industria”.

1959.- Muere el guionista, productor y director de cine estadunidense Cecil B. DeMille, famoso por sus películas “Los 10 mandamientos, Juana de Arco, Rey de reyes, El mayor espectáculo del mundo y El mestizo (de 1914 y primer largometraje de Hollywood), entre otras. Participa, en 1927, en la fundación de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Se da su nombre al premio a la trayectoria cinematográfica que otorga la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Nace el 12 de agosto de 1881.

1965.- Nace el músico y productor estadunidense Jason Mizell. Conocido por su nombre artístico Jam Master Jay, fundador y disc jockey de Run-DMC, que populariza el rap y el hip hop en los años 80. Es asesinado el 30 de octubre de 2002, durante una sesión de grabación.

1967.- Muere víctima de cáncer la actriz estadunidense Ann Sheridan, una de las estrellas más atractivas de Hollywood de los años 30 a los 50. Participa en películas como El tesoro de Sierra Madre y La novia era él. Nace el 21 de febrero de 1915.

1969.- Nace la actriz y modelo estadunidense de origen francés Karina Lombard. Habla español, inglés, italiano, francés y alemán. Ha participado en las series Los 4400, Suspectes, Joan of Arc, Rescue me, Le fils à Jo y CSI: Nueva York, al igual que en filmes como La firma, The Doors y Big Kiss.

1970.- Nace el actor estadunidense de origen asiático Ken Leung. Sus papeles más memorables son en las películas Rush hour, Red dragon, Saw y X-Men: La batalla final, como uno de los malvados mutantes en la cofradía de “Magneto”, además de interpretar a “Miles Straume” en la serie de televisión Lost.

1970.- Nace el músico y poeta español Jesús María Hernández Gil, conocido artísticamente como Txus di Fellatio. Funda la banda Transilvania y en 1989, Mägo de Oz, banda de la que es letrista y baterista del grupo de folk metal. En 2006 lanza su primer libro El cementerio de los versos perdidos.

1972.- Nace en Bucarest, Rumania, la actriz Joana Benedek, quien ha figurado en telenovelas mexicanas como Amigas y rivales, De pocas pulgas, Ángela y Destilando amor. En 2010 participa en la producción de Emilio Larrosa, Hasta que el dinero nos separe.

1972.- Nace la cantautora y guitarrista estadunidense Cat Power, nombre artístico de Charlyn “Chan” Marshall. Ha lanzado nueve álbumes, entre ellos Sun, Moon Pix y You Are Free, así como el DVD Speaking for Trees.

1972.- Nace el músico noruego Snorre Ruch, guitarrista de black metal conocido como Blackthorne. Inicia en la banda Thorns, una de las pioneras del género. En 1994 fue condenado a ocho años de prisión por complicidad en el asesinato del guitarrista Øystein Aarseth, conocido como “Euronymous”. Colabora con Satyricon en la grabación y composición de dos discos

1972.- Nace la actriz y bailarina colombiana Catherine Siachoque. Inicia su carrera en comedias musicales para luego dedicarse a las telenovelas donde se destaca en papeles de villana. Participa en ¿Dónde está Elisa?, Las Juanas, Sin senos sí hay paraíso y La fan, entre otras telenovelas.

1973.- Nace la actriz mexicana Alpha Acosta, quien protagoniza las telenovelas Morelia y La hija del jardinero. En Colombia trabaja en La hija del mariachi. Luego actúa en La impostora en 2014, así como en el filme Mi vida con Adrián.

1974.- Nace la actriz española de origen argentino Malena Alterio Bacaicoa. Tuvo su primera oportunidad en el cine con la comedia titulada El palo, con la cual fue nominada a un premio Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación. A este trabajo se le sumaría Torremolinos 73 y Las voces de la noche. También actúa en teatro y series, como Rabia, así como en la comedia Perdiendo el norte.

1974.- Se conmemora el Día Mundial del Mariachi, que desde hace 16 años festeja el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

1976.- Nace la cantante británica de pop Emma Bunton, quien salta a la fama como integrante de las Spice Girls, uno de los grupos más populares de los años 90. En el grupo era conocida como la Baby Spice, debido a que era la integrante más joven. En 2016 se organiza un reencuentro con Geri y Mel B.

1977.- Se anuncia que Felipe de Borbón ostentará el título de Príncipe de Asturias, a propuesta del gobierno español. Casado con Letizia Ortiz, con quien procrea a Leonor y Sofía, actualmente es el rey de España, con el nombre de Felipe VI.

1979.- Nace el cantante español Ramón Melendi. Su música pop tiene influencias del rock, el flamenco y la rumba. De 2003 a 2016 lanza 10 álbumes, el más reciente de ellos Quítate las gafas.

1980.- Nace la cantautora japonesa Nana Mizuki. En 2001 realiza su primer concierto y también lanzó su primer álbum titulado Supersonic girl. En 2010 su sencillo Phantom minds llega a la primera posición. Es nombrada como Embajadora de Turismo en su ciudad natal Niihama (Ehime). En 2016 remplaza a Kisaki Kondo en la serie www.working.

1984.- Muere el cantante estadunidense Jackie Wilson, poseedor de una voz profunda y poderosa. Protagoniza la escena soul de finales de los 50 y principios de los 60 con Sam Cooke y Ray Charles, gracias a temas como Reet petite, Lonely teradrops e I’ll be satisfied. Nace el 9 de junio de 1934.

1986.- Nace el actor y conductor argentino Walter Bruno. Conocido por su participación en Zapping zone, y en la miniserie Highway: Rodando la aventura, ambos en Disney Channel.

1992.- Muere el actor mexicano Miguel Manzano, quien inicia su carrera artística en teatro en 1930 y en cine siete años después, donde participa en más de 100 películas, como El analfabeto, Las mujeres de mi general, Aventurera y El bombero atómico, así como en más de 70 telenovelas como “Gutierritos”, Yo compro esa mujer, Victoria, La tormenta y Yesenia. Nace el 14 de septiembre de 1907.

1999.- Muere la actriz estadunidense Susan Strasberg. Tras una muy alabada actuación como adolescente en el filme Picnic, interpreta en Broadway la obra El diario de Ana Frank, por la cual es nominada a un Premio Tony. Nace el 22 de mayo de 1938.

2002.- Muere el actor, director y escritor español Adolfo Marsillach Soriano. Inicia su carrera en teatro, después ingresa al cine e incursiona también en televisión. Multipremiado, en 1986 funda la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Nace en Barcelona el 25 de enero de 1928.

2002.- Muere la cantante estadunidense Peggy Lee, cuyo nombre verdadero es Norma Deloris. La mítica vocalista blanca de jazz y swing es descubierta por el músico Benny Goodman, quien la invita a trabajar en su banda. Después empieza su carrera como solista y trabaja al lado de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Quincey Jones y Benny Carter, entre otros. Nace el 26 de mayo de 1920.

2004.- Muere el actor español Luis Cuenca. Se consagra en espectáculos teatrales, pero también en televisión en la que participa en las series Farmacia de guardia, Ellas son así y Cuéntame cómo pasó. Nace el 6 de diciembre de 1921.

2006.- Más de 70 artistas, entre ellos Joan Manuel Serrat, Benny Ibarra, Elefante, Sasha, Natalia Lafourcade, Tatiana y Raquel Bigorra alzan la voz en el magno concierto titulado Contra la violencia de género, no más feminicidios, que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México.

2013.- Muere el actor argentino de origen español Humberto Serrano. Trabaja en cine, teatro y televisión. Su última aparición en la pantalla chica es en la telenovela Dulce amor, en la que encarna el papel de Rocco Bonfatti, el chocolatero de golosinas Bandi. Nace el 21 de mayo de 1942.

2013.- Muere el director inglés Michael Winner. Filma más de 30 películas, entre ellas la saga de Dead wish con Charles Bronson durante las décadas de los 70 y 80, Hannibal Brooks y The big sleep. También crítico gastronómico para el Sunday Times. Nace el 30 de octubre de 1935.

2014.- Muere asesinado el actor, conductor, músico y cantante de tango y folclore argentino Gastón Barral. Director de la obra Los obreros musiqueros, administrador de un teatro y secretario de Cultura de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

2015.- Muere la actriz, declamadora, animadora, locutora y presentadora cubana Marta Jiménez Oropesa. Conocida por su personaje de “Rita Pranganillo” en el programa de radio Alegrías de sobremesa, incursiona también en televisión. Participa en obras dramáticas y de comedia. Nace el 25 de noviembre de 1919.

2016.- Fallece la bailarina clásica, instructora, escritora, poeta, ambientalista y coreógrafa india Mrinalini Sarabhai. Funda la Academia Darpana de las Artes Escénicas y es reconocida como una de las personalidades artísticas indias más importantes. En 1992 recibe el premio Padma Bhushan, una de las más altas distinciones civiles en India. Nace el 11 de mayo de 1918.

2017.- El compositor, guitarrista y cantante Karl Hendricks muere a los 46 años. En 1991 funda la banda de rock Karl Hendricks Trio (aunque fue cuarteto de 1998 a 2000) con la que graba siete discos. También integrante de grupos como Sludgehammer, Developer y Speaking Canaries; en estas últimas dos fue bajista. Nace el 17 de julio de 1970.

2018.- México celebra el Día del Mariachi. Originario de la región occidental del país y considerado como música tradicional mexicana, el mariachi es reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco).

2019.- La vida de la cantante mexicana Alejandra Guzmán llega a la pantalla chica a través de la serie La Guzmán, en la que mostrará su vida, sus amores, conflictos, los momentos más difíciles de salud que ha superado.